Diario de Radio Nacional 18/12/2021

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Me apuran con el Fondo y no me aprueban el presupuesto"

LRA 1 Buenos Aires - KRISTALINA GEORGIEVA: Calificó como "muy buena" la reunión con Alberto Fernández

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: “Nunca imaginé que la oposición iba a dejar a la Argentina sin presupuesto”

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDO NAVARRO: "Dejar al Gobierno sin presupuesto en medio de la negociación con el FMI es irracional"

LRA 1 Buenos Aires - ACTO EN SAN VICENTE: Con llamado a la unidad, Kirchner asumió como titular del PJ bonaerense

LT 12 Paso de los Libres - MARCELO CASARETTO: "Nunca una Cámara del Congreso votó el rechazo de un Presupuesto"

LRA 9 ESQUEL - OBISPOS PATAGONICOS SE SUMARON AL RECHAZO: "La paz social sólo se recupera con la derogación de esta ley"

LRA 9 ESQUEL - EDUARDO BARCESAT: "El panorama es sombrío"

LU 4 PATAGONIA ARGENTINA - CARINA MARDONES: “Les pedimos que se expidan como en otros Concejos”

LRA 25 TARTAGAL - Los sin tierra: 50 años después, siguen sin respuestas

LT 12 Paso de los Libres - MARISA SANAURIA: Pietragalla anunció la apertura del RI-9 para el Espacio de Memoria

LT 14 Paraná - Falleció a los 78 años: Despidieron a José Pablo Feinmann, el gran divulgador de la filosofía

LT 12 Paso de los Libres - ALEJANDRO PONT LEZICA: "Ronda Federal nos muestra un montón de realidades e ideas"

LT 14 Paraná - Federalismo comunicacional: “Radio Nacional estuvo a la altura de comunicar en el marco de la pandemia”

LRA 1 Buenos Aires - FELIPE PIGNA: Cronología de la crisis del 2001

LRA 1 Buenos Aires - LAS MUJERES SOMOS MEMORIA: Historias del 19 y 20 de diciembre de 2001 en clave feminista (3° episodio)

LRA 1 Buenos Aires - MAYA ALLENDE: Destacó la importancia de las próximas elecciones en Chile

LRA 1 Buenos Aires

El presidente cuestionó a quienes le dicen que "hay que cerrar rápido el acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero agregó que "los que me apuran son los mismos que no me aprueban un presupuesto".

LRA 1 Buenos Aires

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, calificó como "muy buen encuentro" el mantenido con el presidente Alberto Fernández "sobre el avance" del trabajo "para sostener la recuperación de #Argentina y abordar sus desafíos económicos".

"Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI", dijo Georgieva a través de su cuenta de Twitter.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de obras públicas de la Nación criticó a la oposición tras rechazar con 132 votos, contra 121 del oficialismo, el presupuesto enviado al Congreso por el Gobierno.

“Fue una sorpresa. Uno imagina que hay diferencias políticas, pero no que llegaran a este punto dejando a la Argentina sin un presupuesto que duplica la obra pública, que aumenta un 60% los presupuestos para ciencia y tecnología y que prevé más inversiones en jardines y escuelas".

En ese sentido, Katopodis resaltó la disposición que ofreció el oficialismo para conciliar acuerdos y aseguró que “nunca fue un presupuesto a libro cerrado, siempre estuvimos dispuestos a negociar y acordar”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, afirmó hoy que "dejar al Gobierno nacional sin presupuesto en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es irracional", al cuestionar el rechazo de Juntos por el Cambio (JxC) al proyecto de Presupuesto 2022 ayer en la Cámara de Diputados.

LRA 1 Buenos Aires

Con un fuerte llamado a la unidad interna, Máximo Kirchner fue presentado hoy como nuevo titular del PJ bonaerense en un acto del que participó el presidente Alberto Fernández, quien durante su discurso cuestionó a los sectores de la oposición que lo "apuran para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero no aprueban el presupuesto" para el año próximo.

LT 12 Paso de los Libres

El diputado nacional de Frente de Todos, Marcelo Casaretto, realizó un análisis de la situación generada luego del rechazo de la Cámara de Diputados a la Ley de Presupuesto 2022, señalando: "Nunca una Cámara del Congreso votó el rechazo de un Presupuesto de un gobierno", y después calificó como “una enorme irresponsabilidad por parte de la oposición el rechazo al Presupuesto, mientras los diputados juegan a ver quién es el más opositor y ponen palos en la rueda".

LRA 9 Esquel

Obispos patagónicos emitieron un comunicado en rechazo al proyecto de zonificación minera en Chubut aprobado esta semana en la Legislatura provincial y promulgado el jueves 16 de diciembre por el gobernador Mariano Arcioni. "A nuestro querido pueblo del Chubut, con preocupación y asombro hemos asistido -con la aprobación de la ley de zonificación minera en la provincia del Chubut- al avasallamiento del derecho ciudadano a un debate auténticamente democrático", comienza el comunicado difundido esta mañana. "Queremos acompañar a nuestro Pueblo en su reclamo", dicen en otro fragmento, y asegura que entienden que, "ante este atropello, sólo es posible la movilización popular, pero les pedimos encarecidamente que sea pacífica".

Uno de los firmantes, Joaquín Jimeno Lahoz, en diálogo con Radio Nacional Esquel insistió en la paz social pero advirtió que "sólo se recuperará con la derogación de la ley".

LU 4 PATAGONIA

El obispo, Roberto “Chobi” Alvarez reforzó la postura de la Iglesia en contra de la zonificación minera. En diálogo con LU4 Nacional Patagonia indicó “ayer ha sido un día para olvidar, fue muy triste la violencia, es clarísimo que no tiene nada que ver con el pueblo movilizándose. Me asombró Comodoro que la gente entienda a pesar de estar vinculados al extractivismo”.

LRA 9 Esquel

Barcesat dialogó con Trabajo de Hormiga por Nacional Esquel y dio su punto de vista sobre la ley de zonificación minera aprobada por la Legislatura de la Provincia del Chubut este miércoles y promulgada el jueves por el gobernador, Mariano Arcioni. Subrayó que ve "dificultosa" una acción judicial que pueda lograr que se de marcha atrás en esto: "Es un fracaso de la política y veo muy difícil que se pueda revertir en la justicia, y menos en esta justicia". "Desde mi punto de vista el panorama es sombrío, hubiera sido valioso un pronunciamiento judicial antes de que la Legislatura dictara una ley como la que acaba de dictar", afirmó.

LU 4 PATAGONIA ARGENTINA

Carina Mardones, referente de ATECH y vecina de Comodoro: “el pueblo está diciendo no a la votación que se dio de espaldas al pueblo, la gente sale en defensa del agua. Hoy desde la Regional Sur nos apostamos acá repudiando esto, exigiendo al veto y hacemos responsable al gobernador de la cacería que se hizo de vecinas y vecinos”.

Sobre la decisión de instalarse en el Concejo Deliberante “le estamos pidiendo que se expidan como lo han hecho otros Concejos, sabemos que ellos irán por la promulgación porque sabemos de sus alianzas políticas, sabemos que van a dilatar la sesión lo que más puedan, incluso sabemos que quieren convocar a otros gremios”.

LRA 25 TARTAGAL

En contacto con Radio Nacional Tartagal, Gerardo Frías, vecino del barrio San Silvestre, expresó su preocupación ante la problemática territorial que atraviesa el barrio y señaló la inacción de la dirección de Tierras Fiscales.

LT 12 Paso de los Libres

Marisa Sanauria, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes, se refirió al anuncio del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, referido a que desde la próxima semana en Corrientes la Asociación del Espacio de Memoria del ex Regimiento de Infantería 9 (RI-9) tendrá libre acceso el sitio, en lo que representa un avance de las gestiones realizadas ante diversas áreas del Estado nacional.

LT 14 Paraná

La muerte de Feinmann a los 78 años generó un sentido impacto en la escena cultural e intelectual argentina. En tanto, el Ministerio de Cultura lo despidió "con inmenso dolor", expresando: "Fue alguien que supo dotar de contenido el debate intelectual en el país y hacernos reflexionar con sus ensayos y libros. Con profundo afecto y guardándolo en un importante lugar de la memoria, le decimos adiós a un gran pensador argentino".

LT 12 Paso de los Libres

Pont Lezica, director Ejecutivo de Radio Nacional, dialogó con la Ronda Federal en su última emisión y dijo: "Es un programa que se hace cada tarde y nos muestra un montón de realidades, ideas y la gran cantidad de cosas que nos unen. Además, suma originalidad. Así nos enteramos de primera mano de cosas cotidianas que reflejan cada comunidad".

LT 14 Paraná

“Radio Nacional, a través de sus 49 emisoras a lo largo y ancho del país, pudo unificarse y comunicar cuando llegó la pandemia al país. Fue, ante todo, un medio de comunicación público que llevó a sus oyentes información, a veces difícil y en otros momentos esperanzadora, en el marco de un nuevo mundo del que nada se conocía”, expresó Alejandro Pont Lezica, director de Radio Nacional, en dialogó con Ronda Federal.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de Historias de nuestra historia, Felipe Pigna recordó los hechos que llevaron al estallido social, político y económico de diciembre del 2001, analizando los antecedentes desde el gobierno menemista, la profundización del modelo neoliberal, llevada adelante por la gestión de la “Alianza” liderada por Fernando de la Rúa y el contexto internacional.

LRA 1 Buenos Aires

El 19 y 20 de diciembre de 2001 el pueblo argentino se manifestó en la calle contra la política socioeconómica del gobierno de Fernando De la Rúa. La declaración del estado de sitio fue la gota que colmó el vaso lleno desde hacía muchos meses, con una fuerte crisis y un descreimiento generalizado hacia la clase política. En aquellos días, la represión provocó 39 personas muertas en todo el país.



LRA 1 Buenos Aires

La diputada socialista y nieta del expresidente chileno (1970-1973), Salvador Allende, calificó de “muy importante” el próximo balotaje entre los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast, el 19 de diciembre.

“Tenemos un candidato de derecha (Kast) que no quiere un proceso constituyente y lo boicotea. No solo remarcó su rechazo, convocó para que no se cambie la Constitución y que se mantenga este proceso iniciado en la dictadura”, expresó Allende en referencia al candidato opositor.

Asimismo, destacó la necesidad de mejorar las instituciones del país y reducir las desigualdades, e hizo hincapié en el sistema de pensiones, el cual “les saca la dignidad a las personas”.

LT 14 Paraná

Se oficializó en una firma bilateral realizada entre autoridades de Argentina y Brasil, donde el Ministerio de Transporte de la Nación, a cargo de Alexis Guerrera, reinició desde hoy, sábado 18 de diciembre, los servicios de transporte terrestre de pasajeros y pasajeras de carácter internacional entre los dos países.

LT 14 Paraná

La propuesta le corresponde a los comerciantes con el apoyo de la municipalidad, mediante la cual se extiende el horario de atención en los locales del micro centro de la capital entrerriana, con motivo de las ventas navideñas.

Tras esto, el intendente Adán Bahl, dijo: “Queremos acompañar a uno de los sectores golpeados por la pandemia, y que genera importantes puestos de trabajo”.

LRA 1 Buenos Aires

En un recorrido informativo semanal por todo el país de 50 minutos, te contamos las novedades más relevantes. En esta ocasión, un nuevo programa de “50 en 50” desde LRA8 Nacional Formosa con las ultimas noticias sobre la variante ómicron y la implementación del pedido de los pases sanitarios en las provincias.

Además, lo referido a la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria en el marco de Capitales Alternas que esta vez se desarrolló en la ciudad tucumana de Monteros y en la que se inauguró el centro judicial de esa localidad.

También los detalles sobre desabastecimiento de combustible por la demanda de extranjeros en las estaciones de servicio de Misiones y el anuncio de un bono de 20.000 pesos para empleados públicos por parte del gobernador de Formosa Isfrán.

LRA 7 CORDOBA

Reino Unido atraviesa una nueva crisis sanitaria con el récord de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia de coronavirus con el sistema sanitario en colapso a partir de la aparición de la variante Ómicron. "Hay un 80% de personas con las dos dosis. El sistema de salud está saturado, médicos y administrativos. Hay una muerte por esta variante, se especula que hay más", expresó la viróloga argentina Jesica Levingston McLeod.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Marx, economista y director del Banco Central durante la presidencia de Raúl Alfonsín y ex. negociador ante el Fondo Monetario Internacional, dialogó con “A las fuentes” acerca de las negociaciones que se están llevando adelante con el FMI y cómo influye la negativa de la oposición a aprobar el presupuesto 2022.

También se refirió al rol del fondo monetario frente a países en desarrollo y el peso de la decisión de haber recurrido a él cuando era evitable, comparando la última toma de deuda con ocasiones anteriores.

LT 14 Paraná

La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, junto a la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, recorrieron la última Feria de la Economía Social, donde participaron más de 150 emprendedores y emprendedoras de toda la provincia. “Es el Estado acompañando a quienes trabajan, a quienes emprenden, generando estos espacios de comercio justo”, destacó Stratta.

LT 11 CONCEPCION DEL URUGUAY

Carolina Kaul, referente de Agricultura Familiar del Senasa en Entre Ríos se refirió al recorrido por el Departamento Uruguay. La funcionaria dijo: "la de Concepción del Uruguay es en principio la única maquina ensachetadora pasteurizadora que está en funcionamiento y por eso desde el área fuimos a visitarlos para saber cómo venían funcionando y sobre todo porque nuestro deber es bregar por la salud pública".

LT11 CONCEPCION DEL URUGUAY

Carlos Molinares, secretario general del Sindicato de la Carne, de Colón se refirió al 48° Congreso Nacional en la que se resolvió un bono extraordinario de 20 mil pesos para los trabajadores de la carne. Molinares, destacó: "la verdad es que el congreso fue muy sentido para todos los trabajadores, congresales y dirigentes que participamos dado todo el tiempo que había transcurrido por la pandemia y nos había imposibilitado de reunirnos y en ese sentido la información más importante fue poder haber anunciado el acuerdo de una gratificación de fin de año para todos los trabajadores de carnes rojas de 20 mil pesos".

LRA 4 SALTA

"Desde la Asociación Docente Provincial, hemos presentado todo lo que se nos ha exigido. Los reclamos mediáticos de los que están en contra de la gestión, han sido rechazados. La asamblea ordinaria será a las 10.30 y la extraordinaria a las 11.30 en el Delmi. Podrán participar todos los afiliados que estén en condiciones, de acuerdo al estatuto", Dra. Flavia Calvente, asesora letrada de la ADP.

LRA 15 TUCUMAN MERCEDES SOSA

El secretario general de ATEP, David Toledo, habló sobre las resoluciones adoptadas por el Congreso Ordinario y Provincial de la institución que se reunió en la fecha.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario habló sobre el fallo de la Corte "bochornoso que deja en el limbo al Consejo de la Magistratura". También se refirió al rechazo del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados. "Es algo que no ocurre muy seguido.

"En la oposición no hay una línea para los acuerdos, prefirieron plantarse. Fueron funcionales al desorden constitucional, habrá trabas importantes en el funcionamiento del Estado más allá de que esto no es catastrófico pero si dificultoso", expresó el conductor de “Gente de a pie”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la decisión del máximo tribunal del país que invalidó la reforma que promovió Cristina Kirchner en 2006 y redujo la cantidad de miembros del organismo que interviene en la selección y remoción de los jueces.

"Lo tribunales en el país son lentos. Los cuatro integrantes de la Corte tienen formaciones similares pero Carlos Rosenkrantz es un abogado de Clarín que no sincera sus premisas. El fallo dejó sin efecto una norma sobre el Consejo de la Magistratura y dejaron sin efecto una ley", destacó el conductor de Gente de a pie. "De aquí en más el Consejo no va a poder funcionar. Hay una crisis institucional enorme".



LRA 1 Buenos Aires

Mario recordó lo que ocurrió hace 20 años en la represión que tuvo como saldo 39 muertos en todo el país durante el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001.

“La responsabilidad de Fernando De La Rúa está diluida, él salió limpio y recién ahora se habla de los crímenes cometidos en Plaza de Mayo. Por esos crímenes no pagó", expresó el conductor de “Gente de a pie”.

En tanto, Wainfeld aseguró que "los tribunales establecieron que las coimas en el Senado no existieron pero sabemos que estaban. Hasta lo confesaron los protagonistas”, sostuvo el conductor de “Gente de a pie”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el paso del ministro de Economía Martín Guzmán en el Congreso donde presentó el Presupuesto 2022. "El Presupuesto es la ley de leyes que tiene una regulación constitucional y una fecha de ingreso. Llega por Diputados y es la asignación de recursos por todo un año, por lo tanto es muy complejo", destacó el conductor de “Gente de a pie”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre la presencia de Lula y de Pepe Mujica el viernes pasado en el Día de la Democracia. También ponderó el discurso de Lula en una Plaza de Mayo colmada. "La integración política fue más enérgica en la región que la economía ", destacó el conductor de Gente de a pie.

También repasamos el discurso que Hugo Chávez dio el 10 de marzo de 2007 y el de Evo Morales del 22 de enero de 2020, en conmemoración de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia.

LT 14 Paraná

El Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante celebrará sus Bodas de Oro desde el 6 al 12 de enero de 2022, y una gran parte de los números artísticos ya están acordados, mientras se informó que el valor de las entradas rondará entre los 1.500 a los 1.800 pesos.

LV 4 SAN RAFAEL

De acuerdo a lo anunciado por el responsable de la oficina de Licencias de Conducir, Néstor Reyes, los conductores con licencias de conducir cuyo vencimiento opere entre el 1 de junio y 31 de diciembre de 2021, tendrán una prórroga de 365 días en la caducidad de sus carnets. Así consta en una nueva resolución que está disponible en www.sanrafael.gov.ar y pueden descargarla quienes se encuentran en ese período de tiempo antes mencionado.

LRA 29 SAN LUIS

Corresponden a vecinos del Barrio 500 Viviendas Norte que se inscribieron en el plan “Mi casa con gas” que les permite acceder al servicio con una financiación accesible.

El Dr. Mariano Estrada presidente de Sapem Energía dio detalles en Radio Nacional.

LRA 9 Esquel

En diálogo con Radio Nacional Esquel, María Eugenia Jacobsen confirmó que la empresa que dirige (Jacbosen) firmó el contrato con el municipio y el martes 21 de diciembre comenzará a circular el transporte urbano de pasajeros. Solo falta la rúbrica del intendente, Sergio Ongarato, que lo hará cuando llegue de Rawson en las próximas horas. El horario será de 6.30 a 21 horas de lunes a viernes y más acotado los sábados. La tarifa dentro de la ciudad será de $60, mientras que el servicio a Valle Chico saldrá $90. En marzo se incorporará la frecuencia a la Universidad, que está contemplada dentro de lo establecido por el municipio.

Los recorridos de las 3 líneas serán publicados en los próximos días.

LRA 23 SAN JUAN

Norma Aubone desde el Foro de Salud Mental y Derechos Humanos se refirió a los efectos que ha dejado la pandemia en cuestión de Salud Mental.

"La pandemia dejó una cara monstruosa de la desigualdad", afirmó la especialista. Además manifestó que "en este tiempo sufrimos pérdidas y duelar no es sólo individual sino algo colectivo".

LV 8 Libertador

Estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo se manifestaron para pedir la elevación a juicio de la causa contra Mauro Aguirre. Sofía Tornello, presidenta del centro de estudiantes de la facultad de ciencias políticas y sociales, aseguró durante el móvil del programa Muchas Gracias que el sistema judicial es patriarcal y que debería defender a las mujeres y no a quienes las violentan.

LRA 27 Catamarca

El Senado de Catamarca estaba compuesto solamente por hombres, hasta la llegada al cuerpo de Virginia del Arco, quien representa al Departamento Paclín y ahora se ha convertido en vicepresidenta de la Cámara.

“Para nosotros fue un hecho histórico, porque este año el resultado de las elecciones arrojó cuatro mujeres electas y el reemplazo del contador Barot también es una mujer. Somos cinco mujeres, y eso habla de los tiempos que se vienen, en donde la mujer ocupa un espacio importante dentro de las esferas políticas”, afirmó del Arco.

LRA 1 Buenos Aires

El psicoanalista Luciano Luterau, autor del libro “El fin de la masculinidad, cómo amar en el siglo XXI”, conversó acerca de las dificultades que dejó la deconstrucción en los vínculos amorosos, los distintos grupos resultantes de este proceso y la nueva misoginia no machista.

Reflexionó que la deconstrucción de la masculinidad tradicional es solo un paso, indagó respecto a los distintos modelos de pareja, los nuevos estereotipos de masculinidad y las metas socialmente establecidas respecto a una pareja.

LRA 1 Buenos Aires

Casielles habló sobre "¿Tenías frío?", la obra que bajo la dirección de Laura Yusem recupera una memoria de los tiempos de horror de la dictadura y se presenta en Casa Sofía (Fitz Roy 1327). Casiellas reflexiona además sobre arte audiovisual y el festival Monoblock de nueva dramaturgia.

LRA 7 Córdoba

Se estrenó en Córdoba la película documental "El Grito del Suquía", en tanto su realizador, Andrés Dunayevich, ha definido al trabajo como una “river movie” de los días en los que navegaron ese curso de agua descubriendo todos sus secretos.

“El río nos une, y también divide la parte rica de la parte pobre”, dijo Dunayevich, y luego agregó: “Mientras hacíamos la travesía nos preguntábamos: ¿Quién contamina más?”.

LRA 3 Santa Rosa

En su ensayo, uno de los 15 que integra el libro, Elisa habla sobre el aumento del contenido snack, el de altas calorías sin nutrientes, que nos hacen cliquear y no nos dejan nada. La autora se pregunta por los dilemas que eso le plantea a los periodistas, y se contesta con respuestas fragmentarias e inacabadas que dieron algunos medios, los cuales muestran que también hay otras formas de narrar y de interpelar.

“El dilema fuerte es cómo hacer para salir del atragantamiento de snacks. Es importante el periodismo, el tema es ver cómo hacemos para que llegue a la gente”, sostuvo Lieber.



LRA 26 Resistencia

Este sábado 18 y domingo 19 de diciembre, la Fundación Jasy Tový y la Fábrica Cultural realizarán el primer Fiestón Murguero en Puerto Tirol para conmemorar y homenajear a todos los murgueros que el 18 recuerdan su día: “el sábado a las 18 se realizará, en la sede de La Fábrica Cultural, el Conversatorio 'Repensando el Carnaval Post-Pandemia' y el domingo en el mismo horario, frente a la Fábrica Cultural, se realizará el Fiestón con acceso gratuito y pensamos hacer un mini carnaval, pensando ya en el año que viene”, informó Aníbal Friedrich, integrante de la Fábrica Cultural.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Aliverti despidió el año de “Dos Gardenias” reflexionando sobre las distintas épocas transitadas desde los inicios en el año 2004 y las razones que lograron hacer perdurar a este programa, destacando que …Dos gardenias existe debido a que el arte es ese lugar donde todavía es posible pensar utopías.

LRA 1 Buenos Aires

Pacho O´Donnell analizó el origen etimológico del vocablo “Tango” y las distintas corrientes que intentan explicar el término, indagando en las culturas aborígenes americanas, africanas y europeas, siendo lo más aceptado el origen africano de esta palabra a causa de los esclavos traídos a la región.

En la segunda parte del programa, el conductor entrevistó a la actriz y cantante Cristina Banegas, quien repasó su carrera y sus obras más significativas, recordó la fundación de la sala “El excéntrico” y también se refirió a la publicación de los trabajos del fallecido director teatral Alberto Ure y su legado.

LT 12 PASO DE LOS LIBRES

Emilia Zunilda Aguirre, conocida en al ambiente artístico como Zuni Aguirre, pasó por el escenario virtual de Magazine 12 y se mostró entusiasmada por su participación en la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes.

LRA 29 SAN LUIS

La película de Rodrigo Fernández Engler, protagonizada por Mariano Martínez, Jorge Marrale, Osvaldo Santoro, Arturo Puig, Mercedes Lambre, Sergio Surraco y Francisco Cataldi, es el primer estreno anunciado de 2022.

LRA 1 Buenos Aires

Diálogo con Rafael Spregelburd sobre el flamante estreno, en formato radiofónico y podcast, de un nuevo episodio de "Bizarra", la telenovela teatral que inspiró el 2001, a casi 20 años después de su estreno. El genial dramaturgo y director presenta "Bizarra", con excelentes actores, a través de la página del Centro Cultural Kirchner.

LRA 1 Buenos Aires

El gran exfutbolista y autor del icónico gol de palomita en la semifinal entre Rosario Central y Newell’s, Aldo Pedro Poy, recordó el momento y grandes compañeros dentro y fuera de la cancha.

En este sentido destacó: “Fue una época brillante del futbol en Rosario, los dos equipos tenían jugadores muy valiosos y equipos muy importantes. Fue una semifinal única, podría haber ganado cualquiera”.

Al respecto de Roberto Fontanarrosa expresó: “Me cuesta mucho hablar del Negro porque fue mi amigo, vivimos en la misma calle. Siempre fui un gran admirador de el por toda su trayectoria, porque fue un triunfador total”.