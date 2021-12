Futuro Imperfecto, un libro que se pregunta hacia dónde va el periodismo

La periodista Elisa Lieber reflexionó acerca de lo que ella plantea en el libro “Futuro imperfecto ¿hacia dónde va el periodismo?”, editado por la revista Anfibia.

En su ensayo, uno de los 15 que integra el libro, Elisa habla sobre el aumento del contenido snack, de altas calorías sin nutrientes que nos hacen cliquear y no nos dejan nada. La autora se pregunta por los dilemas que eso plantea a los periodistas y se contesta con respuestas fragmentarias e inacabadas que dieron algunos medios y que muestran que también hay otras formas de narrar y de interpelar.

“Esto surge por algo que venimos pensando los periodistas hace tiempo. Escribimos mucho, hacemos investigaciones largas y después generas un contenido que no lo termina consumiendo mucha gente. Y al final, uno se pregunta ¿Cómo me alimenté y qué me quedó de toda esta información? Eso ya es un problema como consumidor y como periodistas, preguntarnos qué producimos”, planteó.

Elisa Lieber es periodista y jefa de contenidos para América Latina de FACTSTORY. Fue creadora de los documentales históricos “El Origen” y productora ejecutiva del periodístico televisivo Código País. Produjo y guionó documentales para CNN , Discovery Channel y National Geographic. Además, es docente de periodismo audiovisual desde 2002.

“El dilema fuerte –apuntó- es cómo hacer para salir del atragantamiento de snacks”. “Es importante el periodismo, el tema es ver cómo hacemos para que llegue a la gente”, sostuvo.

“Yo creo que algunas radios son un oasis. La radio pública es una de ellas, donde pueden tomarse otras licencias, porque tienen otros fondos y recursos y el desafío es ‘hagamos espacios de reflexión’ con formas que estén buenos y que son para aprovechar”, planteó.

