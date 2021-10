Diario de Radio Nacional 18/10-2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Ampliación de la promoción industrial de Tierra del Fuego

LU 4 Patagonia - ALBERTO FERNANDEZ: “El Presidente anunciará 600 puestos de trabajo para los chubutenses”

LRA 1 Buenos Aires - CRISTINA KIRCHNER reivindicó la defensa del patrimonio nacional

LRA 9 Esquel - ALBERTO FERNANDEZ: El Gabinete escuchará a los intendentes

LRA 1 Buenos Aires - AXEL KICILLOF: “Ayer fue literalmente un día peronista”

LRA 1 Buenos Aires - Astillero Río Santiago: Volvió a construir y botar un barco tras nueve años

LRA 1 Buenos Aires - PEDRO WASIEJKO: El Astillero “tuvo su punto más grave con Macri”

LT 14 Paraná - WADO DE PEDRO: “Lo importante es aumentar la cantidad de trabajadores formales”

LRA 42 Gualeguaychú - WADO DE PEDRO: Visitó el Mercado Municipal en el Paseo del Frigorífico

LRA 1 Buenos Aires - OMAR PLAINI: "Estamos elaborando una propuesta para lograr la unidad de la CGT"

LRA 1 Buenos Aires - LUIS BRUSCHTEIN: Distintas lecturas

LRA 1 Buenos Aires - “Historias fragmentadas”: ADRIANA METZ, 40 años en la búsqueda de un hermano

LRA 1 Buenos Aires - ELENA LLORENTE: Italia concurre a las urnas para elegir alcaldes en segunda vuelta

LU23 Calafate-LU4 Patagonia - Comarcas: "A los caídos por la Livertá"



LRA 19 Puerto Iguazú - GASTON JILEK: No se necesita carnet de vacunación para ingresar a boliches de Misiones

LRA 21 Santiago del Estero - MARCELO OVEJERO: Nuevos equipos permitirán la detección de variantes del Covid-19

LRA 17 Zapala - GASTON CALABRO: Zapala habilitó el PreViaje de PAMI 6500

LRA 26 Resistencia - DANIEL ANTUNEZ: Continúa la vacunación contra el COVID-19 en el Chaco

LRA 55 Río Senguer - Con parte del Gabinete: El Presidente llega a Comodoro Rivadavia con anuncios de obras

LRA 7 Córdoba - HECTOR MORCILLO: “Remarcar precios para mantener altos niveles de ganancia"

LT 14 Paraná - Acto en Paraná: La CGT y la CCC celebraron el Día de la Lealtad

LRA 26 Resistencia - SILVANA CABRERA: Proyectos y reformulación de la campaña

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: Aseguró que hay altas expectativas para la temporada estival

LU 4 Patagonia - MARIANO ARCIONI: “Tenemos un Estado funcionando que ha cancelado sus deudas

LRA 6 Mendoza Quino - MARTIN AVEIRO: "La Convocatoria de la JP superó nuestras expectativas"

LV 4 San Rafael - EMIR FELIX: "El discurso de la Cámara fue liviano ante la inequidad"

LRA 1 Buenos Aires - FELIPE YAPUR: Movilizaciones en todo el país recordaron el Día de la Lealtad

LRA 25 Tartagal - VIVIANA SEGOVIA: Cincuenta familias campesinas emprenden la movilización hacia Salta

LRA 4 Salta - ROSA GIMENEZ: Comienza desde Mosconi la marcha campesina por la defensa de tierras

LRA 29 San Luis - PASCUALA CARRIZO GUAKINCHAY: Compromiso para restituir tierras al pueblo Huarpe

LRA 43 Neuquén - MARCELO ZUÑIGA: "El MPN pretende tener el control absoluto del Concejo"

LRA 30 Bariloche - ANA MARKS: “Desde el peronismo tenemos muchísimo para seguir aportando”

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "16, 17 y 18"

LRA 5 Rosario - JUAN MARCOS AVIANO: El gobierno santafesino apoya el acuerdo de precios que busca Nación

LT 14 Paraná - En el tercer trimestre: Cayeron exportaciones de carne porcina en un 80 %

LRA 3 Santa Rosa - BERNARDO CARNELLI: Un análisis sobre los actores del mercado de la carne en Argentina

LRA 28 la Rioja - CRESCENCIO BOTTIGLIERI: “Estamos pensando en una post pandemia y como recuperar la economía”

LRA 1 Buenos Aires - JUAN FERA: Feletti se reúne con empresarios para cerrar un acuerdo de precios

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Bueno3s Aires

El primer mandatario encabezó, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, el anuncio de la ampliación del sub régimen industrial establecido en el marco de la Ley N° 19.640 para Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que prevé la creación de un fondo específico destinado a mejorar la infraestructura del Polo Tecnológico e Industrial de Tierra del Fuego y a la asistencia económica directa para las empresas que quieran desarrollarse en la isla.

La Argentina “está transitando el camino correcto" y va "alcanzando la salida" que "involucra a todos, a los empresarios, a los que trabajan y al Estado”, aseguró.

LU 4 Patagonia

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, indicó: “Estamos terminando de diagramar agenda, porque el Presidente quiere tener contacto con la gente. Hace unas semanas estuve con él y lo vi con mucha autocrítica, y eso es bueno. Llegará acá a la mañana y por la tarde estará en Puerto Madryn, donde anunciará la incorporación de 600 puestos de trabajo en ALUAR para los chubutenses, una buena inversión”, valoró Luque.

LRA 1 Buenos Aires

Al encabezar el acto en Río Gallegos junto a la gobernadora local, Alicia Kirchner, la vicepresidenta hizo una reivindicación de la figura del exmandatario Néstor Kirchner y afirmó que "para obtener las cosas hay que luchar".

LRA 9 Esquel

El candidato a senador nacional por el Frente de Todos, Carlos Linares, se refirió a la llegada del Presidente Alberto Fernández con 14 ministros nacionales para una rueda de trabajo con todos los intendentes de Chubut, manifestando: "Es un hecho histórico para la provincia".

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires formó parte del acto de Jura de Fidelidad a la Bandera Nacional de nueve mil cadetes de la Escuela de Policía "Juan Vucetich". En esa participación expresó los cambios que logró su gestión en el sector y la importancia de la prolongación en el período de formación.

En diálogo con Hernán Mundo, Axel Kicillof se refirió a la marcha de ayer en la Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad: “Ayer fue literalmente un día peronista, por el 17 de octubre y por la gente en la calle. Fue doloroso no hacerlo durante la pandemia”. También resaltó que la gente tuvo en cuenta las medidas sanitarias, sostuvo que “fue espontáneo” y que él asistió junto a intendentes y dirigentes bonaerenses.

“La sociedad cuando se encuentra y moviliza también nos da la pauta de saber escuchar lo que requiere nuestro movimiento político y la sociedad”, dijo Kicillof.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, aseguró hoy que el Astillero Río Santiago "está vivo por la lucha de los trabajadores", al encabezar el acto de botadura de una embarcación tras nueve años de inactividad del astillero estatal.

"Este astillero lo creó el general Perón en 1953 porque creía que una Nación tenía que tener tejido industrial fuerte para poder desarrollarse, creía en el rol activo del Estado", afirmó Taiana al encabezar en la sede del Astillero Río Santiago (ARS) el acto de botadura de la construcción 94 de la Lancha de Instrucción de cadetes de la Armada (LICA), tras nueve años sin que se concretara una obra similar en la empresa del Estado bonaerense.

En la Grada 3 del Astillero Río Santiago, Taiana afirmó que "si no hay tejido industrial, fábricas que trabajen y produzcan en condiciones de satisfacer nuestras demandas, no hay futuro".

LRA 1 Buenos Aires

Tras nueve años, Astillero Río Santiago volvió a realizar la botadura de una embarcación. Se trata de la construcción 94 de la Lancha de Instrucción de Cadetes de la Armada (LICA) "Ciudad de Ensenada". Su presidente, Pedro Wasiejko, adelantó que habrá empleo tanto adentro como afuera de la instalación.

“Hoy es un punto de inflexión, su punto más grave fue en el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, incluso el ex presidente aseguró que había que dinamitarlo”, dijo el especialista en el tema y agregó: “Lo que hoy se pudo mostrar con los trabajadores, con la decisión política del gobierno nacional y provincial que retomar las tareas es muy importante”.

LT 14 Paraná

El ministro de Interior, Eduardo Wado de Pedro, llegó a Gualeguaychú donde recorrió el predio del frigorífico, en el cual funcionará un mercado municipal. Además, De Pedro firmó el acta acuerdo para la gestión de la obra de la circunvalación y estuvo acompañado por el gobernador provincial, Gustavo Bordet, y el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio.

“La recuperación en Argentina ya comenzó y es la inversión pública en viviendas, infraestructura y en la defensa de la industria nacional”, señaló De Pedro.

LRA 42 Gualeguaychú

El ministro de Interior, Wado de Pedro, el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, y el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, visitaron el predio del Frigorífico donde funcionará un mercado municipal.

Piaggio indicó: “Esto es una góndola directa para nuestra gente y vincula al sur de la ciudad con otros barrios”. Tras esto, Bordet agradeció el trabajo cooperativo y expresó: “Este mercado viene a poner en valor los sueños y los proyectos de muchas familias” y, finalmente, De Pedro invitó a pensar en lo que comemos los argentinos, diciendo: "Tenemos que encontrar soluciones productivas a los problemas del país".

LRA 1 Buenos Aires

El titular del sindicato de Canillitas y senador bonaerense por el Frente de Todos (FdT) se refirió a la movilización que realizará hoy la CGT y movimientos sociales por "desarrollo, producción y trabajo" y expresó: "Estamos contribuyendo a que se tranquilice nuestra fuerza y que podamos seguir gobernando. Tenemos que ampliar la unidad". "La nuestra es una coalición donde hay distintas expresiones y miradas", sostuvo Omar Plaini, al tiempo que agregó: "Todas las tensiones hay que administrarlas hacia adentro de la coalición".

LRA 1 Buenos Aires

Luis Bruschtein se refirió a las lecturas forzadas de medios hegemónicos sobre los actos alusivos al Día de la Lealtad. “Hablan de descomposición del gobierno, o de un acto terriblemente crítico por el de ayer. Si nosotros hacemos un análisis más tranquilo, podemos sacar conclusiones diferentes sobre las mismas circunstancias. Lo ideal en otro momento hubiese sido un solo acto, donde hablaran las distintas voces que confluyen dentro del Frente de Todos. Pero lo real, es que si hubo dos, fue como resultado de las diferentes lecturas que se hacen luego de las PASO”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

En el mes de la identidad, Conrado Geiger conversa con Adriana Metz, quien siendo una niña sufrió la desaparición de sus padres, Raúl Eugenio Metz y Graciela Alicia Romero, la cual en cautiverio dio a luz a un hijo varón y desde ese entonces, hace cuarenta años, busca a su hermano.

Adriana cuenta la historia de sus padres, las circunstancias del secuestro y como en ese momento ella fue entregada a un vecino pidiéndole que la cuidara como propia. También narra cómo este vecino logró encontrar a su familia legítima y la incansable búsqueda de su hermano.

LRA 1 Buenos Aires

Elena Llorente, corresponsal de Página 12 en Roma, brindó los últimos datos respecto a los comicios que comenzaron ayer y se extenderán esta lunes, para definir en un reñido balotaje las alcaldías de 65 ciudades italianas, entre ellas, las de Roma, Turín y Trieste.

La periodista precisó que los resultados de estas elecciones “serán determinantes para el futuro inmediato” y explicó que la atención está especialmente puesta en los resultados en las tres ciudades enunciadas por tratarse “de la capital del país, la capital industrial y uno de los puertos comerciales más importantes”.

Advirtió que hasta el domingo a las 19 horas la asistencia a votar era muy baja, en un país donde el voto no es obligatorio, y consideró que "la gran incógnita" es cómo votarán quienes, en la primera vuelta, optaron por candidatos que quedaron afuera de la contienda.

LU23 Calafate-LU4 Patagonia

Comarcas, ciclo de documentales realizado por las emisoras de la Radio Pública, presenta: “A los caídos por la Livertá”, realizado en conjunto por Lu23 de Calafate y Lu4 Nacional Pagonia de Comodoro Rivadavia.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 19 Puerto Iguazú

Distintos municipios de Misiones adhirieron al protocolo provincial para la apertura de locales bailables. A diferencia de la reglamentación nacional, en la provincia no se adoptó el requisito de presentar carnet de vacunación con las dos dosis contra el Covid por considerarlo “discriminatorio”.

LRA 21 Santiago del Estero

El médico se refirió a los modernos equipos que permitirá en apenas unas horas determinar que variantes del coronavirus están circulando en las diferentes localidades de Santiago del Estero.

LRA 17 Zapala

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y la dirección ejecutiva de PAMI pusieron en marcha el programa “PreViaje PAMI”, por el cual las personas afiliadas podrán acceder a un reintegro del 70%. “Es un ahorro para nuestros afiliados y es un impulso a los sectores turísticos”, celebró Calabró.

LRA 26 Resistencia

Antúnez se refirió a las postas de vacunación y a los sectores de la población que pueden inmunizarse, diciendo: "Todos los niños y niñas con y sin factores de riesgo se pueden acercar al Centro de Salud más cercano a su domicilio acompañado de sus padres o de un responsable, con su carnet de vacunación y su DNI. La novedad es que se está aplicando la segunda dosis de Sptutnik , por cierto tan esperada, a cualquier persona mayor de 18 años para arriba, así que invitamos a la población que se acerque a vacunarse".

Política | Volver al inicio

LRA 55 Río Senguer

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, arribará a Comodoro Rivadavia mañana, martes 19 de octubre, prácticamente con su gabinete completo. “Va a ser un día histórico para nuestra región”, anticipó el intendente la ciudad, Juan Pablo Luque, sobre el día clave de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

LRA 7 Córdoba

El secretario General del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), Héctor Morcillo, se refirió a la intención del gobierno nacional de congelar los precios de más de 1.200 productos al señalar: “Nadie se responsabiliza del aumento de precios. Siempre se ha pretendido escudar el aumento ante la paritaria, aunque las negociaciones ya están cerradas, y los incrementos siguen”, Luego, Morcillo añadió: “Hay voracidad de remarcar precios para mantener altos niveles de ganancia”.

LT 14 Paraná

El acto fue convocado desde una asamblea de trabajadores de los sindicatos que pertenecen a la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Los Cayetanos.

Oscar Barbieri, secretario general de Sindicato de Dragado y Balizamiento de Paraná, destacó la importancia de esta instancia, a la cual calificó como “un Cabildo abierto de la militancia y de los trabajadores”.

LRA 26 Resistencia

La doctora Silvana Cabrera, candidata a diputada nacional por el Frente de Todos mediante la lista 17 de Octubre-R, dijo: "La reformulación de la campaña tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo en relación con la pandemia. Se flexibilizaron muchas actividades como los encuentros con el público, entonces en ese sentido hay una reformulación porque se pueden hacer actos más asiduos y podemos tener un encuentro donde llegamos a más gente”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se refirió a cómo se prepara la temporada turística en Gualeguaychú para repetir lo que sucedió durante el fin de semana largo. “Estamos consiguiendo financiamiento a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para promocionar turísticamente a la provincia”, dijo el mandatario entrerriano.

LU 4 Patagonia

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, estuvo en Comodoro Rivadavia donde presidió la entrega de un tomógrafo al Hospital Alvear. En ese marco, el mandatario se refirió al “orden” que alcanzó la economía provincial en los últimos meses, expresando: “Tenemos diálogo con todos los sectores. Con los gremios, con los proveedores y cumpliendo con obras importantes como las entregas de viviendas y licitaciones durante el mes que viene. Llegamos con el tomógrafo para el Alvear, y tenemos un Estado funcionando que ha cancelado sus deudas”.

LRA 6 Mendoza Quino

El Intendente de Tunuyán y jefe de Campaña del Frente de Todos en Mendoza, Martín Aveiro, se refirió a las actividades realizadas en la provincia por el Día de la Lealtad Peronista, señalando: "La Convocatoria de la JP superó nuestras expectativas".

LV 4 San Rafael

Se realizó el almuerzo de las fuerzas vivas que tradicionalmente organiza la Cámara de Comercio con la presencia de autoridades provinciales y locales.

El intendente de San Rafael, Emir Félix, destacó el “gran esfuerzo de la Cámara”, y calificó como “muy positiva” la presencia del gobernador Rodolfo Suárez, ya que desde que asumió “ha venido tres veces a San Rafael, lo que yo considero muy poco”. Luego, al analizar el mensaje de Suarez, Félix expresó: “Se confirma el ninguneo y la humillación a San Rafael”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de Radio Nacional, Felipe Yapur, editor de política de Página 12, analizó la masiva concentración de militantes, dirigente de organizaciones políticas, sindicales y sociales en Plaza de Mayo, que se replicó en plazas de todo el país, en recuerdo de la histórica marcha del 17 de octubre de 1945 para pedir por la libertad de Juan Domingo Perón.

Definió la jornada como un día de “reencuentro, luego del parate obligado por el coronavirus” que conjugó, por un lado, “la necesidad de salir a la calle y expresar la adhesión al gobierno” y, por el otro, las “críticas que también se le hacen”.

Yapur dio detalles de los oradores y participantes del acto central en Plaza de Mayo, encabezado por la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, impulsora de la movilización que tuvo como consigna “el no pago a la deuda externa”.

LRA 25 Tartagal

La comunidad de Ruta 81 marchará hacia Salta Capital en el marco del conflicto territorial que involucra a familias campesinas y a grandes firmas, entre ellas la de la familia Macri. “Tenemos estipulado 15 días de recorrido para llegar a destino”, señaló Segovia.

LRA 4 Salta

Las comunidades campesinas comenzarán a caminar desde Mosconi hacia Salta para instalarse frente a la casa de Gobierno provincial. “Piden evitar los desalojos iniciados por compras de tierra de la familia Macri, entre otros empresarios y terratenientes", señaló Giménez.

LRA 29 San Luis

La lideresa Pascuala Carrizo Guakinchay, representante del Pueblo Huarpe en San Luis, se refirió al compromiso del Gobierno Nacional de restituir territorio del Parque Sierra de las Quijadas a sus ocupantes ancestrales.

LRA 43 Neuquén

El concejal neuquino buscará renovar su mandato en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén en las próximas elecciones. "Apelamos al acompañamiento de nuestra comunidad y buscamos tener el mejor resultado para ampliar la fuerza del Frente y evitar que quienes gobiernen tengan el control absoluto del Concejo", señaló Zúñiga.

LRA 30 Bariloche

La candidata se refirió a la jornada del 17 de octubre en las distintas localidades rionegrinas. “La gente pide vivir mejor, después de cuatro años de macrismo y 20 meses de un tiempo complicadísimo por la pandemia”, señaló Marks.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el mensaje de Cristina Fernández a los jóvenes; la movilización a Plaza de Mayo y otros puntos del país, por el Día de la Lealtad; y el documento que presentará hoy la CGT, como manifestaciones “que buscan marcar un escenario distinto, frente al riesgo de volver al modelo devastador”.

Economía | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

El Gobierno Nacional intenta cerrar un acuerdo con productores y comercializadores de alimentos para mantener precios hasta el 7 de enero. El funcionario de la cartera productiva santafesina aseguró que “los fiscalizadores estarán a disposición para verificar el cumplimiento del acuerdo”.

LRA 1 Buenos Aires

El uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 64,4% en agosto, con un crecimiento de 6 puntos porcentual respecto al 58,4% de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, la utilización de los recursos fabriles de producción en agosto se mantuvo en similar nivel que en julio pasado, cuando había alcanzado el 64,1%.

Con la mejora registrada en agosto en el uso de la capacidad instalada, las alzas suman seis meses consecutivos, tras haber registrado un piso del 42% en abril de 2020, cuando las medidas de aislamientos dispuestas para morigerar el avance de la primer ola de coronavirus paralizaron a varios sectores productivos.

LT 14 Paraná

Durante julio, agosto y septiembre las exportaciones de carne porcina cayeron en un 83,23%, al pasar de 14.033 toneladas en dicho período de 2020 a 2.354 toneladas en la actualidad.

“La baja se debe a una caída en la demanda china y una fuerte merma en los precios internacionales, aunque se mantiene la demanda en el mercado interno”, explicó Carlos Damonte, de Campo en Acción.

LRA 3 Santa Rosa

Bernardo Carnelli, integrante del Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad (IEFI), analizó los diferentes actores del mercado de la carne en el país.

"Los argentinos venimos debilitados por un ciclo de endeudamiento feroz, y la cuestión de la carne, que es entrar a la mesa de los argentinos, está atravesada por eso, y como es un abastecimiento de ciclo lento en comparación con la agricultura, no es fácil de resolver en un plazo inmediato. Pero sí hay un camino que se inició", explicó Carnelli.

LRA 28 la Rioja

El actual presidente de la Cámara Empresarial Riojana y candidato a diputado provincial, Crescensio Bottiglieri, agradeció al Frente de Todos por “haber tenido el gesto de incluir al sector Pyme” en la lista de candidatos y destacó el aumento de la construcción a nivel nacional y provincial.

El empresario, además, dijo que le gustaría trabajar en una ley de protección de compre local para “sostener el trabajo y tratar de cerrar lo que más se pueda las compras para luego pensar de forma estratégica cómo darle el crecimiento a las empresas”.

LRA 1 Buenos Aires

El director de Marolio formará parte del encuentro junto a otros productores, almaceneros y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. Se realizará a las 18 horas con el objetivo de dialogar para llegar a un acuerdo de precios estables de 1.247 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero próximo.

Juan Fera adelantó que buscará analizar en la cadena de valor dónde se aumentan los montos. En esa línea, ejemplificó: “Hace un año pagábamos el trigo 165 dólares y hoy 240 dólares. Entiendo que es importante para la exportación, pero eso influye en el costo de nuestras materias primas”.

También dijo que acompañarán la medida que se proponga luego de la reunión. A su vez, destacó que necesitan que el consumidor “tenga un poder adquisitivo interesante” para que pueda comprar lo que ellos producen.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Mujeres de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM) reflexionó sobre el rol de la mujer en el sindicalismo y, tras confirmar que participarán hoy en la movilización de la CGT, expresó: "Somos las que siempre resistimos en las calles, con mucha convicción. Queremos llegar a los lugares de poder y decisión". En ese sentido, María José Lacoste abogó para que se cumpla con la ley de cupo en las distintas organizaciones sindicales y manifestó: "El mundo del trabajo es con nosotras. Sin nosotras, el mundo del trabajo no existe". "Las decisiones también tiene que ser con nosotras", agregó.

Géneros | Volver al inicio

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Comenzaron los trámites de traslado desde Salta hacia Tucumán del exguardicárcel Roberto Rejas, condenado a prisión perpetua por el femicidio de su expareja Milagros Avellaneda y de su hijo Benicio.

LRA 26 Resistencia

“Esta jornada se realizará este miércoles 20 de octubre desde las 9 de la mañana, con el objetivo de recuperar la actividad para quienes son los protagonistas de estas acciones familiares que afectan a muchísimos sectores, las cuales son atravesadas por la condición de género. Contará con la participación de Marisa Herrera, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga y Natalia Latorre, con el apoyo de los tres poderes del Estado”, informó una de las panelistas del evento, la abogada Sonia Seba.

LRA 53 San Martín de los Andes

La Colectiva de Escritoras Patagónicas, que nuclea a poetas mujeres obtuvieron el Premio Democracia, que desde hace trece años otorga la Fundación Octubre en reconocimiento al compromiso con los valores democráticos.

LRA 2 Viedma

La joven fue sometida a abusos sexuales durante años y tuvo dos hijos del violador, su padrastro. Vivía en Ramos Mexía, Río Negro, y a los 22 años logró escapar sin los niños y hoy pide justicia para protegerlos. En 2019 presentó la denuncia penal pero la causa no avanza y ella está desvinculada de sus hijos que quedaron con el abusador.

LRA 57 El Bolsón

La abogada señaló que en la Comarca Andina hay muchos casos de hogares monomarentales, donde la madre se hace cargo de la crianza de sus hijos e hijas. Explicó cómo se debe avanzar en estas situaciones y qué pasa ante el incumplimiento de esta responsabilidad.

LRA 7 Córdoba

En un histórico juicio que se celebró en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Córdoba, 30 mujeres que eran explotadas por proxenetas recibirán 30 millones pesos en total como indemnización por el sometimiento que padecieron.

La fiscalía y las defensas de Fabio y Daniel Barey acordaron penas de prisión condicional y el remate de bienes inmuebles y autos para resarcir a las víctimas. En tanto, Enrique Senestrari, el fiscal que instruyó la causa iniciada hace una década, destacó la conclusión del juicio y la forma en que la justicia, en este caso, pudo reconocer a las víctimas.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 52 Chos Malal

En la localidad de Andacollo se realizó el evento cultural La Ramada que tuvo gran participación del público y fue organizada por diferentes instituciones. "El espacio buscó la revalorización de la cultura del Norte Neuquino", señaló Mogni.

LU 23 Lago Argentino Calafate

La geofísica se mostró muy entusiasmada con el trabajo que se viene realizando en articulación con el Gobierno de la provincia de Santa Cruz. La profesional indicó que, si bien los sismos no se pueden predecir, es importante estudiarlos para prevenir daños y aprender a convivir con ellos.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La legisladora se refirió al anuncio del presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, sobre la prórroga de subrégimen industrial. "Los fueguinos vamos a tener claro nuestro rol productivo ".

LRA 54 Ing. Jacobacci

Se trata de talleres que buscan mejorar la producción, esquila y acondicionamiento. La capacitadora señaló que hubo una presencia nutrida de mujeres, lo que representa un avance en materia de igualdad en la tarea.

LRA 9 Esquel

El productor de la zona de Gobernador Costa, Lorenzo Caspari, se refirió a las inspecciones que realiza el IPA con respecto a la falta de agua en algunas zonas debido al desvío de canales de agua por parte de estancias privadas y la realización de obras no autorizadas en el Valle del Genoa. Tras esto, Caspari dijo: "El valle esta inutilizado. Tenemos médanos, no tenemos agua y regamos con baldecitos".

LT 12 Paso de los Libres

El coordinador del Centro de Frontera de Paso de los Libres, Alberto Yardin, comentó que al principio no habrá un intercambio comercial entre el vecino libreño y el brasileño, expresando: “Existirá un ingreso y egreso prioritario de las personas que reúnan ciertos requisitos. Es decir, aquella personas que tengan un lazo familiar de uno u otro lado o aquellas personas que están desde hace mucho tiempo en Brasil y necesitan venir a la Argentina o viceversa, lo van a poder hacer a través del paso fronterizo”.

LRA 3 Santa Rosa

Graciela Béjar, presidenta de la Cámara de Comercio, explicó cómo fue la venta comercial en el marco del Día de la Madre, diciendo: "Se vio un mayor movimiento, y ayudaron muchos las aperturas y promociones. Creemos que los números van a ser buenos, pero aún no los tenemos".

LRA 6 Mendoza Quino

Adrián Alín, titular de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (CECITYS), destacó: "Un gran movimiento y un repunte en las ventas para este Día de la Madre que superaron las expectativas".

LRA 6 Mendoza Quino

Romina Zabalza es odontóloga de la provincia de Tucumán, personal de la Armada Argentina, invernará con su marido en la Antártida en febrero 2022 y cubrirá rol de productora en la radio de la Base Esperanza Argentina.

Además de desempeñarse como odontóloga, Romina será la productora de LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, tarea que desempeñará junto a María Rodríguez, Claudia Albarracín y Mariela Churquina, quienes estarán a cargo del aire de la emisora antártica de Radio Nacional durante el próximo año.

LRA 6 Mendoza Quino

Emilio Moreno, director de Educación Secundaria, dio detalles sobre los ajustes realizados para la finalización de las actividades del ciclo lectivo de los estudiantes del secundario, expresando: "La Dirección General de Escuelas comunicó que las clases finalizan el próximo 30 de noviembre. Sin embargo, algunos y algunas estudiantes deberán continuar cursando hasta mediados de diciembre y alcanzar los conocimientos prioritarios, mientras que personal directivo y de supervisión trabajará hasta fines de diciembre".

LV 8 Libertador

Adrián Alin, presidente de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicio (CECITYS), expresó que las ventas por el Día de la Madre han tenido un incremento considerable comparado con años anteriores. Además, sostuvo que hay una reactivación del comercio en los últimos meses.

Luego, Alin señaló que hay buenas perspectivas en el comercio de la ciudad de Mendoza debido a la recuperación de parte del consumo.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Medios y Comunicación Pública, el Programa Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la TV Pública y el Canal Encuentro, presentan “Futuralia'', un programa con perspectiva federal que propone reflexionar y discutir el futuro de la Argentina post pandemia. El estreno será el lunes 18 de octubre, a las 23 hs, en la Televisión Pública y el jueves 28, a las 22.00, en Canal Encuentro. Mex y Violeta Urtizberea, por primera vez juntos luego de su paso por Magazine For Fai, serán los conductores de este ciclo donde aparece una nueva integrante de la familia, Lila, la pequeña hija de Violeta.

LRA 3 Santa Rosa

Del 23 al 30 de octubre se llevará adelante la 35º Fiesta Nacional de Teatro en Santa Rosa, la cual contará con 32 espectáculos de todo el país, que son ganadores de sus respectivas fiestas provinciales, más invitados y actividades especiales.

Alejandro Arias, subdirector de Coordinación Cultural de la municipalidad de Santa Rosa, dio detalles de lo que sucederá en el Festival.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de La Muralla y los Libros, Ana Da Costa y Gastón Francese, conversaron con el escritor, crítico y docente bahiense.

Uno de los temas de los que hablaron en la charla fue el diálogo que existe entre la música, la literatura y el arte. “Hoy es muy difícil discernir porque a mí me interesan muchas obras o performances donde todo es indisoluble. Digamos, la puesta en escena, el texto, etc. Pero todas estas artes narrativas tienen un vínculo, que es la idea de que se ha cancelado la linealidad. Pero eso se ve claramente con nuestra forma de percibir las narraciones. Por ejemplo tanto en Netflix o en Spotify por más que te entusiasme una película o una serie, en algún momento la dejas de ver por alguna razón y después no volves a ella. O escuchas un tema y lo dejas por la mitad, y viene otro. En el presente se produce algo así. Es decir, César Aira puede dejar una historia donde se le canta. O la diluye, la experiencia narrativa ya está, después el final es lo de menos”, describió.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

River Plate, con una actuación memorable de Julián Álvarez, autor de un hat-trick, derrotó a San Lorenzo por 3-1 para su sexta victoria consecutiva en la Liga Profesional de Fútbol que lo tiene como líder al cabo de 16 fechas.

El equipo de Marcelo Gallardo alcanzó los 36 puntos y sacó cuatro de ventaja sobre Talleres de Córdoba (32), su inmediato perseguidor y próximo rival en el choque del jueves 21 en el Mario Kempes.

En la próxima fecha, River buscará sacar más ventaja ante Talleres en Córdoba y San Lorenzo, que vive momentos difíciles desde lo futbolístico, con el técnico uruguayo Paolo Montero muy cuestionado, jugará el clásico ante Huracán, un partido bisagra para su futuro.

LRA 1 Buenos Aires

Aldosivi derrotó hoy 1 a 0 a Independiente en Mar del Plata, por la 16ta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, y en la primera victoria desde la llegada de Martín Palermo como entrenador logró romper la racha negativa de ocho caídas consecutivas que arrastraba.

El único gol del partido fue convertido por el uruguayo Martín Cauteruccio cuando apenas iban dos minutos de juego, y sirvió para que el "Tiburón" festejara ante su gente en el estadio José María Minella, en el primer compromiso como local desde el arribo del ex Boca como entrenador.

Con este resultado, Aldosivi logró sumar por primera vez desde la octava fecha y alcanzó los 16 puntos, mientras que el equipo de Avellaneda amplió a su cuarto partido sin ganar.

En la próxima fecha, el “Tiburón” visitará a Newell’s, que hoy perdió a su entrenador, Fernando Gamboa, mientras que Independiente será local ante Sarmiento, de Junín.

LRA 1 Buenos Aires

Talleres de Córdoba cayó esta tarde por 1-0 ante Colón de Santa Fe, en condición de visitante, y dejó pasar la chance de subirse a la cima del torneo, que sigue liderado por River Plate.

El único tanto del partido, válido por la fecha 16 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), fue anotado por el futbolista de Colón Alexis Castro, a los 40 minutos de la primera etapa.

En la próxima jornada (17ma.), Colón visitará a Argentinos Juniors, mientras que Talleres recibirá a River Plate.

LRA 24 Río Grande

Durante el fin de semana se realizó en Comodoro Rivadavia la primera fecha del Segundo Campeonato Patagonia de ciclismo. Junto a los juveniles de Tierra del Fuego también compitieron ciclistas mayores que completaron una delegación de 23 personas. "Estamos muy contentos por que pudimos traer podios en todas las categorías en las que participamos", señaló Romero.