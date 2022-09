Diario de Radio Nacional 17/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Condena al intento de magnicidio a CFK en la ONU

LRA 1 Buenos Aires- OSCAR PARRILLI: "Tenemos derecho a saber si también hay autores intelectuales"

LRA 1 Buenos Aires- RODOLFO TAILHADE: "A 15 días del atentado tendría que haber más resultados"

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO DE LA SERNA: “Hay que tratar de sembrar discursos de amor"

LRA 1 Buenos Aires -TUNY KOLLMAN: Atentando a Cristina Kirchner, cómo avanza la causa

LRA 1 Buenos Aires-ENTREVISTA A FRANCISCO PACO OLIVEIRA: “Los discursos de odio terminan con personas llevándolos a la práctica”

LRA 1 Buenos Aires - CAUSA PENDIENTE: La ruta del odio en la historia de nuestro país

LRA 1 Buenos Aires-NULIDAD DE CONCESIONES: "Hay una política de recuperar todo el patrimonio vial"

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO SILEONI: “Hemos hecho intervenciones en más de 400 escuelas".

LRA 42 Gualeguaychú - NATALIA ZUAZO: "La libertad de expresión no es un absoluto, y tiene límites"

LRA 22 Jujuy - LILIANA FELLNER: "De ninguna manera es momento de presentar una reforma"

LRA 7 Córdoba - EMILIANO LOMLOMDJIAN: "Es una situación muy compleja la que está atravesando el pueblo armenio"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE NEDICH: “Los gitanos queremos vivir libremente con nuestra cultura”

LRA 7 Córdoba - Discursos de odio: Revolución Federal por dentro

LT 12 Paso de los Libres - JOSE RUIZ ARAGON: "El atentado a Cristina tiene que ver con lo que representa en política"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE RAMON BERTI: Malestar por los incendios indiscriminados en el Paraná

LRA 1 Buenos Aires - HERNAN LETCHER: Análisis macroeconómico de la economía nacional 2022

LRA 1 Buenos Aires - La evasión de impuestos: A través de los monotributos

LT 14 Paraná - Cultivos: La falta de lluvias complica al trigo en Entre Ríos

LT 11 Concepción del Uruguay - Ofrecieron sus productos: Exitosa misión comercial de mujeres entrerrianas en Europa

LT 11 Concepción del Uruguay - SEBASTIAN BOUZADA: "Pedimos que se tengan en cuenta a las demás cadenas"

LRA 1 Buenos Aires - Superior a los 35.000 millones de pesos: Un millón de turistas disfrutarán Previaje con un gran impacto económico

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández partirá hoy a Estados Unidos para participar por primera vez de forma presencial en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que se celebra en la ciudad de Nueva York, donde hará eje en las consecuencias de la pandemia y la guerra en Ucrania y en la integración de Argentina en las cadenas de valor de suministros, y además hará referencia en su discurso al intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner.

LRA 1 Buenos Aires

El senador nacional por la provincia de Neuquén se refirió a la primera aparición pública de la vicepresidenta tras el atentado que sufrió.

Se mostró conmovido por el discurso de Cristina: “Fue un momento muy especial de mucha emotividad, unas sensaciones muy fuertes”.

En tanto a la causa por el atentado: “Los argentinos tenemos derecho a saber si aparte de los autores materiales también hay autores intelectuales de este hecho. Que no nos quedemos con la duda acerca de esto”.

Ante el diálogo con la oposición: “La vicepresidenta de la nación hace mucho antes de estos hechos viene planteando la necesidad de generar acuerdos y que lo primero que deberíamos hacer es buscar si tenemos algún tipo de coincidencia”.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, conversó con “A las fuentes” acerca de la falta de avances en la investigación del atentado contra Cristina Fernández y el tratamiento que el mismo está recibiendo, como una causa más y no como un intento de magnicidio.

Al respecto indicó que aún no se manifiesta demasiada voluntad de encontrar los vínculos respecto a los autores intelectuales y el financiamiento, explicó que recién a dos semanas del hecho fue detenido quien parece ser el jefe de la banda, aunque por ahora no hay una línea de investigación sobre el financiamiento ni sobre las características terroristas del hecho.

LRA 1 Buenos Aires

El sacerdote católico destacó el carácter “milagroso” del fallo del atentado contra la vicepresidenta y lo resaltó como “una nueva oportunidad para la paz”.

“Sin duda lo que creemos es que Dios actúa en las cosas naturales, que está diciendo algo en lo que vivimos, en lo que somos, también podemos creer fácilmente que Dios está diciendo algo sin necesidad de decir que fue el que trabó la bala de la recamara” expresó.

Ante los discursos de odio: “Recuerdo una campaña que hizo el grupo Clarín en contra de la violencia en las canchas en el fútbol. Parece que esto vale para las canchas, pero no para sus medios hegemónicos”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Raúl “Tuny” Kollman dio detalles de la investigación alrededor de la causa que involucra a la “Banda de los Copitos”, partícipes en el intento de magnicidio a la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández.

“Por ahora son un grupito en el que se mezcla el odio al peronismo, el antisemitismo, el neonazismo, la prostitución, la zoofilia, etc. Eso no quita que puedan haber sido influenciado por alguien que les hayas pasado plata”, expresó Kollman y llamó a “tener los ojos abiertos para ver dónde conduce esta investigación”.

LRA 1 Buenos Aires

El padre, quien estuvo presente en la reunión del Senado de la Nación donde habló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a las sensaciones del momento.

Destacó el carácter religioso de la reunión y comentó: “El que ella haya querido reunirse con hermanas, con monjas y curas y decir que agradece a Dios y a las Virgen porque cree que por ellos está viva, creo que tiene un profundo significado”.

“Hay muchas lecturas, pero lo que no puede haber son lecturas maliciosas como algunas que escuché de que Cristina hace esto para dividir a la Iglesia, eso es profundamente vergonzoso y parecer que no aprendemos” expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El odio es la forma más tóxica de la construcción política que usó el hombre en su necesidad de acumular poder, algo que hace uso de su compañero inseparable; la violencia.

Odio y violencia van de la mano, son inseparables y arremeten ante toda argumentación. En este nuevo informe, el equipo de Causa Pendiente repasó la ruta del odio en los 200 años de nuestro país.

LRA 1 Buenos Aires

Gonzalo Atanasof, presidente de Corredores Viales S.A. -empresa estatal conformada por el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Nacional-, dialogó acerca de la decisión de dejar sin efecto las concesiones de peajes en autopistas otorgadas por el gobierno de Macri a las empresas Ausol y GSO.

Explicó que la decisión es producto de un riguroso trabajo que desde hace tres años se lleva adelante en el ministerio de obras públicas, con rigurosas auditorías que demuestran el perjuicio patrimonial para el estado nacional, por lo que se solicita ante la justicia la nulidad de estos contratos. Asimismo, se refirió al reconocimiento fraudulento y sin sustento ni registros, de una deuda por setecientos cincuenta millones de dólares a estas empresas, así como una serie de beneficios arbitrarios que ascendían esa suma a los dos mil millones de dólares y las empresas acordaban percibir a través de la suba de tarifas.

LRA 1 Buenos Aires

El director de Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires destacó la inauguración de 104 escuelas en la PBA y el plan de infraestructura.

En este sentido explicó: “Tenemos más de 120 escuelas en construcción. La Provincia de Buenos Aires venia con una gran necesidad de edificios educativos, todavía tenemos que seguir trabajando mucho, tenemos un plan de 6 años hasta el 2027 proyectado”.

“Hemos inaugurado 104 escuelas, la semana pasada inauguramos las dos últimas con los gobernadores” destacó.

LRA 42 Gualeguaychú

Zuazo hizo referencia al atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a los debates en torno a los llamados discursos del odio, la libertad de expresión y la violencia política, señalando: "Se responsabiliza a las redes sociales, y es un atajo que se suele tomar. Se considera que el odio siempre está en los otros, pero las divisiones están en la sociedad y se refleja en la opinión pública, en las redes y en los medios".

LRA 22 Jujuy

Fellner habló de la iniciativa de reforma parcial de la Constitución provincial ideada por el Poder Ejecutivo local, diciendo: "De ninguna manera es momento de presentar una reforma de la Constitución, aunque de verdad debe ser modernizada, pero no es el momento oportuno ya que la sociedad está viviendo situaciones sociales, económicas y políticas muy especiales".

LRA 7 Córdoba

Desde hace tres días, Azerbaiyán ha desplegado un ataque militar a gran escala contra Armenia.

Tras esto, Emiliano Lomlomdjian, integrante de la Unión Cultural Armenia (UCA) y conductor del programa ´La Voz Armenia´, sostuvo: "Es una situación muy compleja la que está atravesando el pueblo armenio, ya que en la madrugada del 13 de septiembre comenzó el ataque contra Armenia".

LRA 1 Buenos Aires

El autor de diferentes novelas, tales como “La extraña soledad de los gitanos”, “Ursari” y “El aliento negro de los romaníes”, publicación con la que fue finalista del Premio Planeta en el país, Jorge Nedich, habló de la comunidad gitana de la cual es parte.

Asimismo, se refirió a su infancia como nómade hasta los 17 años, repasó los orígenes de los gitanos, (alrededor del siglo VIV en un sector de Grecia conocido anteriormente como Egipto Menor) y dio detalles de los hábitos y costumbre de su pueblo.

“Somos de una religió natural, vivimos en comunidades y nos convertimos en nómades por las constantes invasiones y ataques en contra de nuestra comunidad. Siempre fuimos vistos como una plaga que alteraba el orden establecido por las iglesias, pero el gitano siempre quiso vivir del orden natural", expresó.

LRA 7 Córdoba

Baintrub, quien es periodista y psicólogo, realizó una crónica publicada en la Revista Anfibia sobre la agrupación Revolución Federal. En la nota relata aspectos de la vida de sus fundadores, Leonardo Sosa y Jonathan Morella, y refiere a la coexistencia de grupos de jóvenes, en torno a los 20 años, con mujeres de edad más avanzada llamadas “Las Mabeles”.

Sobre el trabajo, Nicolás contó cómo contactó a los creadores, el vínculo que existiría con la familia Caputo y con algunos de los detenidos e imputados por el atentado a la vicepresidenta.

LT 12 Paso de los Libres

Al respecto, Ruiz Aragón expresó: "Desde el principio destacamos que esto tenía cuestiones políticas. El atentado a Cristina tiene que ver con lo que representa en política".

LRA 1 Buenos Aires

El intendente del Municipio de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, Jorge Ramón Berti, hizo un relevamiento de las consecuencias y los pedidos de solución por las quemas indiscriminadas en la zona del Río Paraná que “afectan a un millón setecientas mil personas que padecen de un ecocidio”.

“Estamos tratando de visibilizar nuestras preocupaciones de lo que está sucediendo a orillas del Río Paraná”, resaltó y demandó mayor presencia estatal para que “controle y domine el vasto territorio”.

“Entendemos los intereses detrás, pero estamos hartos de que no se resuelva la situación. Es imposible solucionarlo si no se evita que se incendien los campos. Tiene que haber prevención en el territorio”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

“Hace un mes atrás, cuando asumió Sergio Massa (ministro de economía), estabas en un escenario de plena corrida cambiaria. De eso a hoy, lo primero que hay que hacer es ordenar la macro, lo que ya empezó”, expresó Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sobre la situación económica del país.

Asimismo, analizó los cambios macroeconómicos del 2022, incluyó las consecuencias y beneficios del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la variación del dólar, y manifestó que, a pesar de los desvaríos en los precios internacionales, “no se sabe la razón por la cual aumentan concretamente”.

LRA 1 Buenos Aires

La contadora pública, especialista en temas tributarios, docentes y asesora tributaria de PYMEs, Emiliana Prado, se refirió a las evasiones de impuestos y los ingresos de divisas.

“Sabemos que el esquema tributario de nuestro país posee bastantes impuestos, esto no justifica que la gente evada, pero lamentablemente es lo que sucede” afirmó.

En este sentido, se refirió al monotributo: “Muchas veces es mal utilizado el monotributo o pequeños contribuyentes porque algunas personas que están encuadrados en esto, no lo son”.

LT 14 Paraná

Pablo Fontanini, ingeniero agrónomo de la Bolsa de Cereales provincial, informó que “las reservas hídricas en el centro-sur están escasas, y los modelos a corto plazo están dando precipitaciones para la transición del domingo al lunes, aunque para el requerimiento de los cultivos quizá esa lluvia sea un poco escasa, ya que se habla de una necesidad de 50 milímetros de agua en ese sector”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Eladia Weber, quien es criadora de abejas reinas de la Cabaña Apícola ´Maciá´, habló de la misión comercial en Europa, la cual fue encabezada por Laura Stratta, vicegobernador entrerriana, expresando: "Es muy difícil ingresar al mercado italiano por las exigencias sanitarias que tienen, que son superiores a las que tenemos acá".

LT 11 Concepción del Uruguay

Bouzada, titular de la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (CAPPER), hizo referencia a la convalidación del dólar soja y a la situación de los otros sectores que sufren los precios y la incertidumbre para conseguir sub productos de la cadena de la soja.

En relación al tema, Bouzada manifestó: "Entendemos la situación y el contexto, pero pedimos que se tengan en cuenta a las demás cadenas".

LRA 1 Buenos Aires

El programa PreViaje tendrá un impacto superior a los $ 35.000 millones para la temporada baja y un millón de turistas disfrutarán de esta tercera edición, según informó hoy el Ministerio de Turismo y Deportes.

LRA 1 Buenos Aires

Se conmemora cada 17 de septiembre en memoria de José Manuel Estrada quien fuera educador, periodista, historiador y escritor.

"Educación para la libertad, o simplemente educación, porque no puede menos de ser libre un pueblo compuesto de hombres que se conocen y se moderan", fue una de sus citas más célebres.

LRA 22 La Rioja

Vilte, director de la LRA 22, saludó a los y las trabajadoras de Radio Nacional La Rioja al cumplirse el 41° aniversario de la emisora. Tras esto, Juan se refirió al eventual traslado de la radio, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y el aire de la misma, expresando: "Estamos trabajando con mucha fe para concretar el sueño de una nueva Radio Nacional para todos los riojanos”.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, el dramaturgo-director-actor Rafael Spregelburd se refiere a "Inferno", la obra que presenta en el Teatro Astros.

LRA 1 Buenos Aires

“Una geografía centrífuga que gira fuera de sí misma para abismarse en lo que no se ve, lo que se ignora y calla por razones de buen gusto y buenos modales. Solo un mapa deformado puede ceder el esqueleto de ciertas obsesiones”, expresó la escritora, María Negroni, en el prólogo del libro que reúne las obras completas de la escritora, Susana Thénon, quien fue homenajeada por Eduardo Aliverti en esta edición de Dos Gardenias.

LRA 1 Buenos Aires

Geri Allen nació en 1957 en Pontiac, Michigan, Estados Unidos, y una gran cantidad de composiciones la convirtieron en una de las pianistas más influyentes de la historia del jazz. Falleció muy joven en 2017, a los 60 años. A modo de homenaje, en esta emisión de Planeta Nebbia, Litto comparte, de manera íntegra, su disco "Open on All Sides", de 1986.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, la directora del Teatro Nacional Cervantes habla de la Red Federal de Teatros, que conecta a las salas estatales, comunitarias, gremiales y universitarias de todo el país.

LRA 1 Buenos Aires

La responsable de contenidos de Pakapaka se refirió a las celebraciones por el aniversario número doce del canal, con festejos, nuevas series y más.

En este sentido explicó: “Hoy durante todo el día tenemos maratón de series históricas, A partir del lunes algunos estrenos, series de otros países, series originales que los chicos y chicas no están acostumbrados a ver en otros canales”.

“En un momento muy particular y muy difícil de la Argentina después de 2 años de pandemia y de dificultades con relación a relacionarse con otros, decimos que este mes de cumpleaños es para celebrarlos con ellos y ellas” expresó.

Además, se refirió a la fiesta que van a llevar a cabo en Tecnópolis: “La vamos a hacer el domingo 25 desde las 12 hasta las 19hs. Este año con una apertura más importante Tecnópolis volvió a ser un lugar de encuentro de chicos, chicas, familias y nosotros como Pakapaka tenemos nuestro espacio. Fue abrumadora la cantidad de gente”. “Celebrar Pakapaka es también celebrar las infancias”.

LRA 7 Córdoba

En el marco de los festejos por sus 50 años, el Coro Municipal de Córdoba estrenó una creación muy particular recreando el relato histórico de Víctor Hugo Morales sobre el segundo gol de Diego Maradona a los ingleses en el Campeonato Mundial de México de 1986.

Dicha creación fue llevada a cabo bajo la dirección de Maestro Tomás Arinci, subdirector del Coro, quien señaló: "Es una idea que tiene varios años ya. No sé por qué siempre había fantaseado con musicalizar ese relato, debido a que siempre me emocioné con el relato del gol".

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión Graciela Borges conversó con el escritor, cinesta, novelista y periodista, Rodolfo Braceli, autor de más de 40 libros traducidos a numerosos idiomas y publicados en 23 países, así como sus ensayos y reportajes.

Braceli re refirió a la génesis de su último libro, “El error de tener frio” donde recopila las más memorables entrevistas de su carrera, recordó anécdotas sobre los reportajes reflejados en su obra, destacó el valor de algunos personajes ignotos e hizo un recorrido a través de su extensa trayectoria.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista especializado en cultura, Osvaldo Quiroga, se refirió a la labor del periodismo para informar y no transmitir discursos de odios y a la actualidad social con relación a los sueldos.

"El buen periodismo, el que intentamos, tiene que deconstruir esos discursos” resaltó y destacó que “hay una construcción histórica paulatina, simbólica, material que en principio construye la estigmatización”.

“A ellos les conviene tener la teoría del loco suelto, pero hay un camino, hay una preparación y hay dinero qué hay que investigarlo” afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista Carolina Salvini es autora del libro editado por Editorial Planeta, una obra que “se les ocurrió a dos mujeres y llamaron a una tercera para hacerlo”.

En “Mundialito” se repasan datos tanto del deporte como de la historia de los mundiales, detalles geográficos de Qatar y se da lugar a las cábalas y emociones de quienes lean y jueguen con el libro.