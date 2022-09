Análisis macroeconómico de la economía nacional 2022

“Hace un mes atrás, cuando asumió Sergio Massa (ministro de economía), estabas en un escenario de plena corrida cambiaria. De eso a hoy, lo primero que hay que hacer es ordenar la macro, lo que ya empezó”, expresó Hernán Letcher, Director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sobre la situación económica del país.

Asimismo, analizó los cambios macroeconómicos del 2022, incluyó las consecuencias y beneficios del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la variación del dólar, y manifestó que, a pesar de los desvaríos en los precios internacionales, “no se sabe la razón por la cual aumentan concretamente”.

“Muchos dirán que por la inercia inflacionaria, otros por el dólar oficial, aunque no todo lo que comemos está dolarizado, otros por los alquileres, etc. Pero al final uno no encuentra argumentos ”