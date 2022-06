Diario de Radio Nacional 17/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ACTIVIDAD PRESIDENCIAL: Fernández destacó “la defensa de lo nuestro” que hizo Güemes

LRA 1 Buenos Aires - ARACELI BARRAZA: ¿Quién fue y qué importancia tuvo Martín Miguel de Güemes?

LRA 27 Catamarca - Aniversario: A 201 años del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes

LT 12 Paso de los Libres - CARMEN ESTENAGA CABRAL: Historia de vida, logros militares y políticos

LV 8 Libertador - FELIPE PIGNA: "Gracias a Miguel Martín de Güemes, Argentina no termina en Córdoba"

LT 14 Paraná - ROSARIO ROMERO: “Güemes fue fundamental en la lucha por la emancipación”

LRA 53 San Martín de los Andes - ADOLFO PEREZ ESQUIVEL: "La extradición de Assange a Estados Unidos es una condena a muerte"

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO ODONNELL: "Assange no hizo espionaje, interpeló a los medios tradicionales"

LT 12 Paso de los Libres - PRAXEDES LOPEZ: Corrientes avanza a paso firme en la extensión de la jornada escolar

LRA 28 La Rioja - En escuelas rurales del interior de La Rioja: “Mirarnos” entregará lentes a más de dos mil alumnos

LT 14 Paraná - DEFENSORIA DEL PUBLICO: Audiencia nacional sobre el derecho a la comunicación

LRA 28 La Rioja - VICTOR ROBLEDO: "Este nuevo libro de Facundo Quiroga tiene una mirada netamente riojana"

LV 8 Libertador - Confusión oficial: Para el Gobierno de Mendoza hoy cumpliría 90 años Quino

LRA 1 Buenos Aires - GASODUCTO NESTOR KIRCHNER: El juez Rafecas archivó la denuncia por supuestas irregularidades

LRA 1 Buenos Aires - BLANCA OSUNA: "La ampliación del Parque Nacional Pre-Delta apuesta al cuidado del ambiente"

LRA 1 Buenos Aires - CYNTHIA OTTAVIANO: La CIDH respaldó el Código de Ética de la Televisión Pública

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: "La clase trabajadora tiene que volver a tomar protagonismo"

LRA 1 Buenos Aires - Docentes chubutenses: Realizan acciones por los 40 años de Malvinas

LRA 1 Buenos Aires - MIRIAM LEWIN: "Lo que escuchamos en las audiencias públicas no cae en saco roto"

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO GARCIA DUARTE: "Las encuestas dan un empate técnico"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: “Paradojas y desequilibrios de la economía autóctona”

LRA 43 Neuquén - NAHUEL SOSA: "Hay una nueva etapa con acento en la distribución"

LRA 1 Buenos Aires - LANZO UNA BATERIA DE MEDIDAS: El Gobierno busca dar mayor consistencia al programa económico

LRA 1 Buenos Aires - CAROLINA SUAREZ: Quiénes pagarán la tarifa de luz y gas sin subsidio

LRA 1 Buenos Aires - JORGE CHAMORRO: "No puede ser que los ricos tengan subsidios"

LRA 1 Buenos Aires - Consumo y pobreza: La Argentina segmentada

LRA 27 Catamarca - Fin de semana largo: Las Termas de Fiambalá tiene 100 % de reservas hoteleras

LT 12 Paso de los Libres - RICARDO MARTURET: Casi 90 % de ocupación hotelera en Corrientes por el fin de semana XXL

LT 14 Paraná - Turismo: Las reservas hoteleras son del 80 % en Entre Ríos

LT 12 Paso de los Libres - DIEGO CARAM: Se inauguró el primer “Mercado Multiplicar” de Corrientes

LRA 1 Buenos Aires

Resaltó “la defensa de lo nuestro aún en condiciones adversas” que hizo el general salteño Martín Miguel de Güemes en las guerras gauchas de la lucha por la independencia y pidió reivindicar “la hazaña de quien se puso al servicio de la patria”.

“El General Martín Miguel de Güemes nos enseñó, en su lucha por la independencia, a defender lo nuestro aún en condiciones adversas. Reivindiquemos la hazaña de quien se puso al servicio de la patria”, escribió en su cuenta de Twitter el jefe de Estado, al cumplirse el 201° aniversario del fallecimiento del militar salteño.

El Presidente acompañó el texto con un video que muestra imágenes del norte del país y una voz en off que relata fragmentos de la carta que Güemes le envió al general realista Pedro Olañeta.

De esa carta, Fernández eligió destacar una frase: “El pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete”, que escribió el general gaucho.

LRA 1 Buenos Aires

La historiadora y docente Alfonsina Barraza analizó la trascendencia de la figura del General Martín Miguel de Güemes, al conmemorarse hoy un nuevo aniversario de su muerte ocurrida en 1821. Explicó "los ritos" que se cumplen para homenajearlo, que comienzan el 7 de junio que fue el día que el héroe gaucho resultó herido, falleciendo diez días después.

Por otro lado, Barraza hizo hincapié en la participación de “muchas mujeres anónimas que la historia nos las tiene registradas” como Macacha, su hermana, pero también reparó en el rol que tuvo “una red de gente anónima” con la que contaba Güemes.

A su vez, se refirió al intercambio de cartas de Güemes con Juana Azurduy y por sobre todo, con Manuel Belgrano, quien también luchó en la guerra de Independencia de la Argentina contra los ejércitos realistas.

LRA 27 Catamarca

El profesor e historiador salteño Miguel Ángel Cáceres recordó la figura de Martín Miguel de Güemes a 201 años de su fallecimiento, diciendo: “Este hombre fue capaz de realizar una gesta junto a poco más de seis mil milicianos. A él lo acompañaban trabajadores rurales, y ahí estuvo el talento de Güemes para convencer a estos miles de paisanos, de los cuales la mayor parte de ellos eran analfabetos. El caudillo les hizo visualizar las características y las proyecciones del plan sanmartiniano y esa es su cualidad: haber leído, haberse comprometido y haber sido tan eficaz en el contexto del plan sanmartiniano”.

LT 12 Paso de los Libres

Estenaga Cabral, coordinadora del Museo Histórico Municipal, hizo un resumen de la historia de vida y los logros militares y políticos del General don Martín Miguel de Güemes, quien fue designado por San Martin y Belgrano para que proteja el norte de nuestro país durante la lucha por nuestra independencia.

LV 8 Libertador

Así se expresó Pigna, y luego relató la inmensidad de la figura del prócer, así como la de su hermana, María Magdalena.

LT 14 Paraná

Romero destacó la figura de Güemes al calificarlo como “héroe nacional”, y luego valoró “su contribución a la lucha por la liberación nacional y por la independencia argentina”.

Tras esto, la ministra sostuvo que durante muchos años el prócer estuvo silenciado “porque los intereses del Gobierno porteño restaban a su figura”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Pérez Esquivel expresó su dolor por la decisión del gobierno británico de extraditar al periodista Julian Assange y anticipó que, junto a organizaciones internacionales, apelará la decisión.

El dirigente político y social argentino afirmó que esta decisión pone el riesgo la deteriorada salud del fundador de WikiLeaks y del ejercicio periodístico global.

Este viernes el Ministerio del Interior británico confirmó la decisión de extraditarlo a Estados Unidos, donde se lo acusa de haber difundido documentos confidenciales y podría recibir una sentencia de hasta 175 años de prisión.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la decisión del Reino Unido de extraditar al fundador de Wikileaks, el periodista especializado, Santiago ODonnell calificó a Assange como "un tipo muy valiente que publicó secretos de algunos de los países más poderosos del mundo", y consideró que con sus filtraciones "interpeló a los medios tradicionales".

En ese sentido, expresó que "no sorprende la decisión viniendo de un gobierno muy alineado con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos", y agregó que "Assange no hizo espionaje" y que "no debe ser extraditado".

"Obtener información y publicarla, no es espionaje", explicó y remarcó que su trabajo demostró que "los grandes medios de comunicación ya no cuentan los grandes secretos del poder".

LT 12 Paso de los Libres

López confirmó que el Gobierno correntino avanza a paso firme en la extensión de la jornada educativa a cinco horas diarias de clases.

LRA 28 La Rioja

Mirarnos´ es un programa del Ministerio de Desarrollo Social que recorre la Argentina haciendo pruebas oftalmológicas a niños y niñas de las escuelas primarias rurales. Desde el lunes 13 de junio, ese abordaje se está desarrollando en las escuelas rurales de La Rioja, en tanto Julia Gordillo, referente del programa ´Crecer Sanos´, explicó: "Se realizaron las pesquisas a través del control integral que se hace en las escuelas para detectar niños y niñas con problemas de agudeza visual, y el 40 % de los alumnos pesquisados contienen algún inconveniente en su salud visual. Entonces, en el acto, se van con sus lentes recetado en la mano".

LT 14 Paraná

El martes 28 y el miércoles 29 de junio próximos Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba fueron convocadas para reflexionar y plantear aportes con relación a la “Concentración de la propiedad, nuevos medios digitales y derecho humano a la comunicación”.

En tanto, Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, dijo que para quienes participen de forma presencial el encuentro el mismo se realizará en el Auditorio ´Rodolfo Walsh´ de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

LRA 28 La Rioja

Robledo anunció la preventa de su nueva obra denominada ´Facundo. El Tigre de los Federales´, el cual cuenta con prólogo de Hernán Brienza, y luego dijo: "Quise narrar la biografía del caudillo desde el punto de vista de Quiroga, en contraparte con la visión sesgada unitaria del ´Facundo´ de Domingo Faustino Sarmiento quien, malintencionadamente, ubico a La Rioja como el centro de la barbarie".

LV 8 Libertador

Ariel Robert y Emilio Vera Da Souza comentaron durante el programa ´Muchas Gracias´ el error del Gobierno de Mendoza, el cual recordó en una publicación en sus redes sociales el 90 aniversario del nacimiento del dibujante y humorista Joaquín Lavado un mes antes de la fecha correcta.

La página oficial del historietista explica que “´QUINO´, Joaquín Salvador Lavado Tejón, nace en la región andina de Mendoza (Argentina) el 17 de julio de 1932, aunque en los registros oficiales es anotado el 17 de agosto. Desde su nacimiento fue nombrado ´Quino´ para distinguirlo de su tío, Joaquín Tejón, apreciado pintor y diseñador gráfico, con el que, a los tres años de edad, descubrió su vocación".

LRA 1 Buenos Aires

Rafecas archivó la causa relacionada con las supuestas irregularidades en la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner, tras considerar que el proceso licitatorio se viene realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la urgencia de su puesta en funcionamiento, informaron fuentes judiciales.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional (Frente de Todos-Entre Ríos) destacó hoy la media sanción del proyecto de su autoría, que propone la extensión del Parque Nacional Pre-Delta. ubicado en Diamante, el cual eleva su superficie a 2.604 hectáreas y "resguarda la biodiversidad, sus ecosistemas, la flora y la fauna nativa y nuestra casa común”.

Tras explicar los principales puntos, Blanca Osuna remarcó que "es una reivindicación sumamente importante" y señaló que "se incorporan terrenos de características diferentes".

"Es una apuesta para la conciencia social del cuidado del medioambiente", subrayó la legisladora entrerriana.

LRA 1 Buenos Aires

La elaboración del código tuvo una metodología participativa y un trabajo detallado para alcanzar un acuerdo que tuvo como base el documento “Hacia el Primer Código de Ética de la Televisión Pública”, realizado por la directora de RTA y Doctora en Comunicación, Cynthia Ottaviano quien habló sobre el tema en Punto de Encuentro.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) dialogó con la radio pública de cara a otro Plenario Nacional de la CTA, que contará con la participación de Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido, Hugo Yasky informó que el debate que se llevará adelante este lunes a las 16 hs., girará en torno a la importancia del "desarrollo de la industria nacional" y la "descolonización" y con el objetivo de definir "la centralidad que tiene la discusión por la redistribución de la riqueza".

Además, se tratarán temas como la reducción de la jornada laboral, y la necesidad de que salario recupere el poder adquisitivo, o "el fin del permanente aumento de la canasta básica".

LRA 1 Buenos Aires

Educadores de Puerto Madryn de todos los niveles realizan un Encuentro Intergeneracional Docente para el intercambio con relación a la temática Malvinas, contenido que planean volcar en las aulas.

En ese sentido, Anabel Guerra informó acerca de las actividades que se llevan adelante en una de las provincias que vivió más de cerca el conflicto; desde actos, encuentros con los excombatientes y la confección colectiva de bufandas.

LRA 1 Buenos Aires

La titular de la Defensoría del Público resaltó que el 28 y 29 de junio, las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba están convocadas a formar parte de esta nueva audiencia pública y precisó que entre el 7 y el 23 de junio será la inscripción para participar de forma presencial o virtual. En ese marco, Miriam Lewin afirmó: "Lo que escuchamos en la voz de las audiencias no cae en saco roto".

LRA 1 Buenos Aires

El próximo domingo se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, donde se enfrentan Gustavo Petro (Pacto Histórico), quien obtuvo el 40% de los votos, con Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción), que recibió el 28,5%. El politólogo y exrector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas describió el actual panorama electoral y anticipó que "serán unas elecciones muy apretadas".

LRA 1 Buenos Aires

Un recorrido por la semana del país en materia económica y política; desde la pobreza y la inflación, a las medidas adoptadas por el gobierno nacional y el crecimiento del empleo y el consumo.

LRA 43 Neuquén

El abogado se refirió a los últimos movimientos en el Gobierno Nacional y un posible relanzamiento de gestión con las incorporaciones de Daniel Scioli, a cargo de la cartera de Producción, y Agustín Rossi al frente de la Secretaría de Inteligencia.

LRA 1 Buenos Aires

Las nuevas disposiciones tienen como objetivo reforzar el "crecimiento sostenible con generación de empleo y el fortalecimiento de las condiciones para reducir la inflación".

Entre las medidas se incluyen un DNU para modificar el presupuesto -prorrogado de 2021- para 2022, una recalibración de la política monetaria con suba de tasas de interés, y puesta en marcha de una segmentación de tarifas de energía y gas para reducir los subsidios.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno estableció ayer el régimen de segmentación de tarifas para los usuarios de los servicios públicos de electricidad y de gas natural por red, en el que el 90% no tendrá nuevos aumentos en sus facturas en lo que resta del año. La especialista en consumo explicó los parámetros para la segmentación y señalo que pagarán la tarifa plena sin subsidios aquellos con mayor poder adquisitivo. "Se aplicará de manera gradual en los próximos tres bimestres", sostuvo Carolina Suárez.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista especialista en economía se refirió al régimen de segmentación de tarifas que estableció ayer el Gobierno para los usuarios de los servicios públicos de electricidad y de gas natural por red.

Jorge Chamorro explicó que tal como se había estipulado meses atrás, la segmentación reconoce tres niveles de usuarios, de los que solamente el 10% de mayor capacidad económica pagará la tarifa plena sin subsidios.

LRA 1 Buenos Aires

El consultor político, económico e institucional, y director de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro analizó la desigualdad económica que atraviesa la población y explicó que, en este contexto inflacionario, para quienes pueden hacerlo, "el ahorro se da en el consumo".

LRA 27 Catamarca

Graciela Arce, secretaria de Turismo de Fiambalá, se refirió a la reserva hotelera en dicha localidad por el fin de semana largo, declarando: “Podemos decir que la ocupación hotelera esta colmada al 100 %, y hay prestadores de servicios de alojamientos que tienen reservas hechas hasta los meses de septiembre y octubre”.

LT 12 Paso de los Libres

Ricardo Marturet, corresponsal de LT 12 en la capital provincial, destacó el gran movimiento que se vive en Corrientes durante el inicio del fin de semana extra largo, informando luego que la capacidad hotelera de Corrientes se encuentra ocupada casi en un 90 %, mientras los destinos más elegidos por los turistas son la ciudad capital y los Esteros del Iberá.

LT 14 Paraná

Tras los feriados de este viernes y del próximo lunes, se advierte un importante movimiento de turistas en todo el país. Mientras en Entre Ríos las reservas hoteleras promedian el 80 %, María Laura Saad, secretaria de Turismo de la provincia, dijo que esperan superar ese porcentaje e indicó que muchos turistas decidieron hacer uso del crédito a favor que se les generó en las tarjetas del Pre Viaje.

LT 12 Paso de los Libres

Caram se refirió a la inauguración del primer ´Mercado Multiplicar´ de la provincia, destacando “el apoyo de las autoridades nacionales que hicieron posible la aplicación de este programa en la ciudad de Mercedes”, y luego señaló: “Gracias al trabajo articulado entre Nación, el sector privado y los municipios generamos alternativas para el crecimiento de nuestros productores”.

LRA 14 Santa Fe

Diputados aprobó la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas para sostener las industrias culturales. “Desde el 2013 se financiaron más de 600 medios comunitarios”, dijo el referente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).

LRA 21 Catamarca

Armando Corpacci, director de Artesanías de Catamarca, habló sobre la décima edición de la Feria ´Manos Catamarqueñas´, la cual se llevará a cabo durante el fin de semana largo como una previa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, diciendo: “Tenemos ya inscriptos con cupo completo a 135 expositores entre artesanos, productores, emprendedores y diseñadores. Y a esto se le suman las ofertas gastronómicas y de bodegas, conformando un total de 170 participantes”.

LRA 7 Córdoba

El diputado Pablo Carro hizo referencia a la media sanción del proyecto de asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales, expresando: “Cada peso que se pone se multiplica, genera muchos puestos de trabajo e impacta en la economía general. Por otro lado están las bibliotecas populares que son muy importantes a lo largo y a lo ancho del país, además de influir en la música o en el teatro independiente".

LRA 14 Santa Fe

El músico cordobés habló de la presentación que realizará en el Centro Cultural 12 de septiembre de la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, donde reside actualmente. El cantante recordó el proceso de creación de su más reciente álbum que fue publicado en enero.

LRA 43 Neuquén

La referente gremial de la Asociación de la Salud Pública de Rio Negro (ASSPUR) se refirió a la jornada de protesta en las rutas de la provincia. "Hacemos cortes intermitentes y tenemos que decidir en asamblea hasta qué hora sostendremos la medida", comentó Chavero.

LRA 9 Esquel

Millán se manifestó sobre el acuerdo y la mesa de diálogo entre el Gobierno chaqueño, el municipio y la comunidad Nahuelpan para trabajar en el cierre de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU), declarando: "Se llega a esta circunstancia para dialogar", y luego expresó: "La solidaridad acompañó para que todos los que estuvimos ahí nos mantengamos convencidos de que es un justo reclamo".

LRA 14 Santa Fe

Investigadores y becarios del CONICET de Santa Fe reportaron por primera vez el desarrollo de un sistema que inanimado al comienzo, evoluciona adquiriendo un movimiento autónomo y dirigido que reproduce acciones básicas de las células utilizando como combustible una reacción química.

LRA 26 Resistencia

Así contó Cristina que terminó su clase en lenguaje inclusivo, a pesar de la prohibición establecida por Horacio Rodríguez Larreta. Primero notificó a la escuela en la que ejerce que no acataría la medida ya que vulnera sus derechos como persona trans, obligándola a invisibilizar su propia existencia.

Al inicio de la clase, Monserrat les informó a sus alumnas, alumnos y alumnes de la situación, agregando que podían elegir quedarse en ella o retirarse. "No abandonaron el lugar y, por el contrario, cerraron con un aplauso. Interpreto que fue de aprobación”, aseguró Cristina.

LRA 7 Córdoba

Pereyra se refirió al acto realizado frente al monumento del profesor doctor Andrés Carrasco en el campus universitario de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde yacen las cenizas de este célebre científico, señalando: "Lo recordamos como el científico militante, el científico que camina al lado del pueblo y al lado de las comunidades".

LRA 1 Buenos Aires

El futbolista de Boca Juniors fue citado a declaración indagatoria para el próximo viernes 24 de junio en la causa en la que se lo investiga por el presunto abuso sexual con acceso carnal de una joven, ocurrido en junio de 2021 en una casa de un country de la localidad bonaerense de Canning.

El delantero colombiano deberá presentarse a las 10.30 en la fiscalía Especializada de Violencia de Género de Esteban Echeverría, a cargo de Vanesa González, quien lleva adelante la investigación por el abuso sexual de la joven de 26 años, detallaron los voceros.

También, la fiscal citó para el martes 21, a partir de las 10.30, a declarar como testigo a Noelia Agustina Cardozo, una joven que participó junto a Villa (26), la denunciante y demás personas de una reunión la noche previa al hecho, detallaron las mismas fuentes.