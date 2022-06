O'donnell: "Assange no hizo espionaje, interpeló a los medios tradicionales"

En el marco de la decisión de el Reino Unido de extraditar al fundador de Wikileaks, el periodista especializado, Santiago O'donnell calificó a Julian Assange como "un tipo muy valiente que publicó secretos de algunos de los países más poderosos del mundo", y consideró que con sus filtraciones "interpeló a los medios tradicionales".

En ese sentido, expresó que "no sorprende la decisión viniendo de un gobierno muy alineado con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos", y agregó que "Assange no hizo espionaje" y que "no debe ser extraditado".

"Obtener información y publicarla, no es espionaje", explicó y remarcó que su trabajo demostró que "los grandes medios de comunicación ya no cuentan los grandes secretos del poder".

Asimismo aseguró que se trata de un "linchamiento público, hacerlo sufrir y torturarlo para que lo vea todo el mundo, y que nadie se anime a hacer lo que hizo él".