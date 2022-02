Diario de Radio Nacional 17/2/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Entrevista Federal - JAIME PERCZYK: "Vamos a resolver los problemas con todos los pibes y docentes adentro"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE RACHID: "Habrá mucho más que marchas porque Lewis es el dueño de Río Negro"

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: Llegó al país el primer cargamento de vacunas pediátricas

LRA 1 Buenos Aires - FELIX CROUS: "El Poder Judicial se olvida de los servicios que tiene que dar al pueblo"

LRA 7 Córdoba - DITMAR KURTZ: "Hoy tenemos apenas el 15 % de la superficie de Corrientes cubierta de agua"

LRA 42 Gualeguaychú - Homenaje: Se cumplen 100 años de la "Rebelión de las putas"

LRA 9 Esquel - Laguna Larga: Cerca de 70 brigadistas hacen frente al incendio que sigue activo

LRA 26 Resistencia - MARIA DEL ROSARIO MONTIEL: Consecuencias negativas del cambio climático

LRA 26 Resistencia - ANGELES ACOSTA: Trabajo de inclusión de personas con discapacidad

LRA 52 Chos Malal - JULIO ARO: “Malvinas está presente cada día y cada vez más”

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Entre el periodismo de cuarta y la información ilegal"

LRA 1 Buenos Aires - LETICIA CERIANI: La provincia de Buenos Aires aplica tercera dosis libre para mayores de 30

LRA 1 Buenos Aires - SANDRA TIRADO: “Que los chicos se vacunen, queremos presencialidad plena”

LRA 54 Ing. Jacobacci - LAURA GARCIA: El 95% de niños y niñas de 3 a 11 años están vacunados

LT 14 Paraná - Sin burbujas: Nuevos criterios de aislamiento para el regreso a las aulas

LT 14 Paraná - Prevención y salud: Destacan la importancia de completar las vacunas ante el inicio escolar

LT 14 Paraná - Asamblea Legislativa: Bordet instó a trabajar a todos por "una provincia que sea más justa"

LT 14 Paraná - JUAN MANZUR: “El discurso de Bordet fue realista y de mucha esperanza”

LRA 17 Zapala - PATRICIA MELINAO: Destituyeron a una jueza de falta por irregularidades en cobros de multas

LRA 43 Neuquén - ANDREA REILE: Suspenden el desalojo de una comunidad mapuche

LRA 2 Viedma - ORLANDO CARRIQUEO: El INAI reconoció como sitio sagrado a un territorio mapuche tehuelche

LRA 1 Buenos Aires - MARIA MARTA ORIA: Crece el interés por la yerba mate

LRA 7 Córdoba - ALEJANDRO PEGORARO: El AMBA percibió en 2021 el 78 % de los subsidios al transporte público

LRA 9 Esquel - DANIEL CATALAN: "Pedimos la apertura de la paritaria salarial urgente"

LV 8 Libertador - Paritarias de estatales: Ofrecieron un aumento promedio del 46 %, y hubo rechazo

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

En una nueva edición de la Entrevista Federal, el ministro de Educación dialogó con los periodistas de Radio Nacional sobre el inicio del ciclo lectivo, la importancia de vacunarse, la construcción de escuelas, la paritaria docente y las distintas acciones que se realizan desde su cartera pese a "no tener presupuesto por culpa de la oposición".

Jaime Perczyk señaló que “el 2 de marzo en la Argentina los chicos y las chicas tendrán clases con presencialidad plena” y convocó a vacunarse: “Tenemos que aplicarnos las dosis contra el coronavirus y cumplir con el calendario de vacunación”.

“Tenemos dificultades administrativas porque nos dejaron sin presupuesto pero no sin decisión política”, subrayó, al tiempo que aseguró: “Tenemos la decisión política para que este año la educación tenga expansión”.

LRA 1 Buenos Aires

A diez días de que el médico sanitarista y dirigente peronista fuese rescatado en helicóptero de la zona de Lago Escondido luego de haber sufrido una descompensación tras haber sido "hostigado" mientras participaba de la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía a Lago Escondido, recordó que las agresiones que recibieron "son irrepetibles".

Jorge Rachid se refirió, además, a la visita del expresidente Mauricio Macri a la estancia del magnate británico Joe Lewis en Río Negro, días después de que personal de seguridad que responde al empresario agrediera a manifestantes que marchaban a la zona de Lago Escondido para reclamar el libre acceso a esas tierras ubicadas en la precordillera patagónica. "La embajada británica le dio una orden: \

Tras manifestar que "Lewis es hoy el dueño de Río Negro" y adelantar que "habrá mucho más que marchas" en protesta, Rachid afirmó: "Vamos a instalarnos de manera permanente con un campamento para que todos puedan venir a conocer la maravilla que tenemos de país".

"Ninguna política será posible si no terminamos con el colonialismo que impone la Corte Suprema de la Nación", finalizó.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de Presidencia declaró que se están preparando para iniciar el ciclo lectivo el 2 marzo. Por ese motivo, incentivó a la aplicación de las dosis en menores: “Es muy importante que este esquema de vacunación para niños termine de cumplirse”.

A su vez, Gabriela Cerruti anunció que hoy llegará al país el primer cargamento de 218 mil vacunas Pzifer pediátricas y dijo que durante febrero llegarán un total de 1 millón y medio de dosis.

En cuanto a la inflación, explicó que es uno de los “mayores” objetivos del Gobierno y que “las estrategias a largo plazo necesitan tiempo”. Por otra parte, con respecto a los alquileres señaló que habrá más reuniones junto al secretario de Comercio, Roberto Feletti.

LRA 1 Buenos Aires

Crous se refirió a los audios en los cuales la exvicepresidenta Gabriela Michetti le pide a Laura Alonso, titular del organismo durante el gobierno de Cambiemos, que interceda para desvincular de una investigación a Gabriel Pino, quien era un allegado de la entonces titular del Senado: "Es un evento grave, pero en el panorama general de las correrías a las que asistimos es un asunto relativamente menor".

LRA 7 Córdoba

Continúa siendo preocupante la situación en Corrientes, a raíz de los incendios que están a punto de ingresar a la reserva de los Esteros del Iberá.

En tanto, el referente del INTA Corrientes, Ditmar Kurtz, señaló: “Desde el 5 de enero, en Corrientes se queman 20.000 hectáreas por día, aunque a veces hay más y a veces hay menos. Hasta el 7 de febrero, la superficie quemada es de 519.000 hectáreas, y la cifra va a aumentar porque el fuego no se extinguió”.

LRA 14 Santa Fe

Se cumplen cien años de la rebelión de las putas de San Julián en la Patagonia. La docente se refirió al contexto y los hechos en torno a las cinco prostitutas que decidieron no acostarse con soldados fusiladores de trabajadores y los echaron.

LRA 42 Gualeguaychú

Mabel Prinos, abogada constitucionalista, nacida y criada en Puerto San Julián, recordó un episodio histórico, tras cumplirse 100 años del día que las trabajadoras sexuales echaron a los soldados que fusilaron a los obreros agrarios.

Este episodio, el cual está caracterizado como crimen de lesa humanidad, dejó un saldo de 1.500 personas fusiladas.

LRA 29 San Luis

El funcionario se refirió a la construcción de 45 viviendas en Quines, San Francisco, Los Manantiales y Luján. “Es un trabajo que realizamos desde hace un año con los municipios y diferentes ministerios para la construcción de viviendas y conexión de cloacas, entre otros servicios”, explicó Rasmussen.

LRA 9 Esquel

El coordinador de operaciones del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, Abel Nievas, brindó un informe detallado sobre la situación del incendio en la zona de Laguna Larga, informando que hoy trabajaron con un poco más de viento y temperaturas elevadas. En tanto, el incendio sigue activo, aunque está controlado.

LRA 26 Resistencia

Montiel, licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste, se refirió a las características del cambio climático y su incidencia en la vida de las personas y de las sociedades, diciendo: “Los fenómenos son cada vez más frecuentes, y son consecuencia de las acciones del ser humano. La ecología vegetal consiste en estudios regionales y nos dedicamos a la restauración ecológica, la cual intenta recuperar escenarios degradados a los que habrá que sumarles las zonas afectadas en Corrientes por los grandes incendios”.

LRA 26 Resistencia

“La Fundación Real Inclusión funciona en Resistencia con el objetivo de promover una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos”, dijo la integrante de la organización, Angeles Acosta, y luego agregó: “Acompañamos a personas con discapacidad que consideran que sus derechos están vulnerados, lo mismo que a sus familias y a quienes necesiten asesoramiento. Son 11 personas que trabajan directamente, y se vinculan con quienes lo hacen en forma indirecta”.

LRA 52 Chos Malal

En abril se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas. Julio Aro, el principal impulsor del proceso de identificación de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin, habló del tema. “El ser humano tiene que utilizar la herramienta más fuerte que es el diálogo”, expresó el veterano.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó todo lo que sucedió al rededor del suicidio de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort.

"En este caso se involucraron menores en una situación muy particular porque están por cumplir 18 años", expresó el conductor de Gente de a pie. "Hay reglas que deberían respetarse, hay técnicas que son ilegales. En muchas ocasiones también hay un periodismo berreta".

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que “la tercera dosis de la vacuna será libre para mayores de 30 años” e indicó que el 25 de febrero habrá una nueva jornada de la Noche de las Vacunas.

“El tiempo de aplicación de una vacuna a otra debe ser mayor a cuatro meses”, destacó la subsecretaria de Gestión de la Información en el Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani.

Sobre una cuarto dosis dijo que "estará dirigida a personas inmunodeprimidas" pero no confirmó que una aplicación a la población en general.

“Hoy no tenemos ningún problema respecto a la disponibilidad de dosis", resaltó Ceriani. "No hay pase sanitario para las escuelas pero aquellos que no estén vacunados y si hay un caso positivo deberán aislarse”.

LRA 21 Santiago del Estero

La funcionaria expresó que el descenso de casos de Covid en Santiago del Estero se deben al comportamiento de la variante Ómicron y a la campaña de vacunación que se desarrolla en la provincia.

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

El Frente Gremial Docente mantuvo una reunión con representantes del Gobierno de Tucumán para definir, entre otras cosas, las condiciones necesarias para un normal regreso a clases. “La presencialidad es ineludible pero se tienen que dar ciertas condiciones”, señaló Toledo.

LRA 25 Tartagal

El periodista señaló que los corsos en Orán, Salta, no tuvieron incidencia en el número de casos de Covid-19 y que estos continúan en descenso. Además, informó que la recaudación en venta de entradas hasta el momento supera los $12 millones de pesos.

LRA 1 Buenos Aires

Un cargamento de 216 mil vacunas Pfizer pediátricas contra el coronavirus arribó al aeropuerto de Ezeiza para continuar con la campaña de inmunización en menores, de cara al próximo comienzo del ciclo lectivo. En lo que resta de este mes llegarán al país "un millón y medio de dosis" más, aseguró la secretaria de Acceso a la Salud.

Sandra Tirado explicó que las dosis serán destinadas a la población de entre 5 a 11 años, para iniciar los esquemas o colocar segunda dosis. En ese contexto, destacó la importancia de la aplicación en los niños, pidió que los padres avancen en ese sentido y agregó en referencia a las clases: “Eso modifica completamente la evolución de la enfermedad; queremos presencialidad plena este año”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La médica dió detalles de los porcentajes de vacunación por franjas etarias y consideró que hay muy pocas terceras dosis colocadas. Con respecto a los niños, niñas y adolescentes expresó que se han vacunado casi el 95% en Ingeniero Jacobacci.

LT 14 Paraná

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, confirmó que se suspendió la modalidad de burbujas que estaba vigente en las escuelas y en los colegios. Si un estudiante o un docente es sospechoso o un caso confirmado de coronavirus, “esa persona deberá dejar de asistir al colegio, pero el resto del curso no tendrá necesidad de asilarse. Esa es la idea más fuerte”, aseveró el referente del CGE sobre los nuevos criterios que se aplicarán en el ciclo lectivo.

Finalmente, Müller dijo: “Entre Ríos presenta un alto porcentaje de vacunación, lo que nos da un gran respaldo para el inicio de las clases”.

LT 14 Paraná

La directora Departamental de Escuelas Paraná, Adela Ramírez, explicó los protocolos a implementar en las escuelas ante la cercanía del comienzo de clases, señalando que se trabajará en concientizar sobre la importancia de vacunación contra el coronavirus, pero también en completar el calendario habitual.

“La importancia de la vacunación es para el cuidado de la vida en lo individual y en lo colectivo, porque al cuidarnos a nosotros protegemos a los demás”, afirmó la funcionaria.

Política | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, dio su mensaje ante la Asamblea Legislativa, al abrir el 143° periodo de sesiones ordinarias, señalando: “La unión es la más importante tarea que nos demanda la historia, y me pongo a disposición para seguir construyendo esos acuerdos fundamentales. El tiempo es hoy, y todos somos necesarios”.

LT 14 Paraná

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, estuvo presente en Paraná durante la apertura de la Asamblea Legislativa. En la oportunidad, destacó que el gobernador provincial, Gustavo Bordet, habló de la inclusión educativa y de las vacunas aplicadas “y por eso me quedo con un mensaje muy realista, pero de mucha esperanza para el pueblo de Entre Ríos”, afirmó Manzur, tras el acto que se realizó en el Centro Provincial de Convenciones.

LRA 17 Zapala

La concejala fundamentó su votación en el juicio político que se le inició a la ex jueza de faltas, Delia Sánchez, por irregularidades en el cobro multas. Por medio de votos en el Honorable Concejo Deliberante de Zapala, la funcionaria fue destituida de su cargo e inhabilitada por cinco años.

LRA 43 Neuquén

No habrá desalojo de la comunidad mapuche Quequemtrew en Cuesta del Ternero, Bariloche, por seis meses. Lo decidió el juez Ricardo Calcagno en una audiencia virtual. “Además del desalojo, queda suspendida la prohibición de ingresar alimentos y ropa y la circulación por el predio”, señaló Reile.

LRA 57 El Bolsón

Las partes acordaron suspender la orden de desalojo y las medidas cautelares impuestas a la lof Quemquemtreu en Cuesta del Ternero, Bariloche, que tiene a seis de sus integrantes imputados por usurpación. La integrante de la comunidad se refirió al desarrollo de la audiencia y las expectativas.

LRA 23 San Juan

Juntos por el Cambio oficializó la presentación judicial en la que pedirán la nulidad e inconstitucionalidad de la reforma al Código Electoral de San Juan, la cual eliminó las PASO del calendario electoral sanjuanino.

LRA 2 Viedma

El werken del parlamento mapuche consideró que la resolución que reconoce como Espacio Ceremonial, Filosófico y Espiritual del Pueblo Mapuche Tehuelche, a un sitio ubicado a 60 km de Viedma, “sella un reconocimiento buscado hace años”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Distintos establecimientos yerbateros de Misiones que participan en la feria alimentaria Gulfood Dubái -considerada como la más importante de los Emiratos Arabes Unidos y puerta de entrada a Medio Oriente- señalan asombrados el gran interés y el potencial de crecimiento.

Siria concentra el 80% de los embarques y constituye el principal destino de exportación de la yerba mate argentina.

"Es muy importante la labor que desarrollan los importadores para posicionar la yerba mate argentina, y ellos también están acá, junto a las firmas que participan en la feria", resaltó María Marta Oria, subgerente de Promoción y Desarrollo del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate). "Hay muchas empresas interesada en nuestro mercado".

LRA 7 Córdoba

El director de la Consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, hizo referencia a la situación del transporte público en la Argentina, expresando: “Lo que existe es la discriminación o la asimetría con algunas provincias donde hay muchos usuarios, lo cual obliga a que distintas provincias deban apelar a subsidios especiales para que no se vuele el boleto”.

Tras esto, Pegoraro agregó: “Solo el Área Metropolitana de Buenos Aires percibió en 2021 96.215,2 millones de pesos en concepto de subsidios al transporte público de pasajeros, lo que representa el 77,9 % del total”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Catalán, brigadista del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), se refirió al reclamo salarial que impulsan las y los trabajadores, el cual ha motivado diversas medidas de fuerza en las últimas semanas, diciendo: "Estamos en el marco de una conciliación obligatoria, a pedido del secretario Rodrigo Roveta. El lunes pasado tuvimos una reunión en Rawson, y estamos pidiendo la apertura de la paritaria salarial en forma urgente".

LRA 53 San Martín de los Andes

La reunión entre la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) y el Gobierno Provincial pasó a un cuarto intermedio, sin propuesta salarial, pero con un acercamiento de cómo será la metodología de 2022.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La Asociación de Trabajadores del Estado participará de la mesa paritaria convocada por el Gobierno de Tierra del Fuego. El dirigente adelantó que no se aceptarán ofertas salariales que impliquen acuerdos nacionales y reiteró la necesidad de establecer acuerdos cada tres meses.

LV 8 Libertador

Comenzaron las reuniones paritarias entre los miembros del Gobierno mendocino y los representantes gremiales de la mesa paritaria, mientras Roberto Macho, secretario General de ATE, adelantó que no se aceptará un porcentaje de aumento menor al 50 %.

Sociedad | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

Meabe, presidente de Forestal Argentina en Corrientes, hizo referencia a los incendios en la provincia y a las complicaciones que traen las condiciones climáticas, y luego destacó la problemática surgida por la falta de quien coordine la actividades para combatir los siniestros a nivel provincial, diciendo: “Se hace muy difícil combatir el fuego, porque no en todas las zonas están preparados de la misma manera, ya que hay zonas con falta de equipos y hoy Nación abarca toda la provincia. Por eso es importante que esa coordinación se lleve a cabo a nivel local”.

LRA 42 Gualeguaychú

Christian Leissa es maestro de 4° grado en la Escuela Nina N° 12 ´Wolf Schcolnik´, ubicada en Ceibas, en el Departamento Islas, y su historia se hizo viral por pedir solidaridad y respeto como materiales para las clases.

Christian vive en Gualeguaychú y viaja todos los días 80 kilómetros para dar clases y, a poco del inicio del ciclo lectivo, le envió a las familias una lista de materiales para que los chicos lleven al aula y, además de una carpeta y los elementos de geometría, solicitó "solidaridad, curiosidad, empatía y ganas de saber".

LRA 42 Gualeguaychú

Iván Mataitis, titular de Obras Sanitarias de Gualeguaychú, informó que se están instalando los nuevos filtros potabilizadores en la planta de Avenida 2 de Abril para mejorar la provisión de agua.

Se trata de tres nuevos filtros de presión, los cuales permitirán producir siete millones de litros adicionales de agua segura para la ciudad.

LV 8 Libertador

La paciente Laura Palazzolo está en proceso de diálisis y ha denunciado numerosas irregularidades al Instituto Coordinador de Ablaciones e Implantes de Mendoza, sin obtener todavía respuestas claras. En general, sus demandas son por su caso personal, pero también ha planteado situaciones vinculadas con incumplimientos en las leyes que garantizan los derechos de las personas que se encuentran en lista de espera para realizar un trasplante, así como quienes además deben realizarse diálisis para mantenerse con vida.

LT 12 Paso de los Libres

El jefe del Distrito 10 de Vialidad Nacional en Corrientes, el arquitecto Daniel Flores, comentó que está muy próxima la presentación del proyecto ejecutivo del segundo puente Chaco-Corrientes.

La obra contará con el financiamiento de China, luego de la visita del Presidente Alberto Fernández a ese país, tras lo cual Flores confirmó que la construcción forma parte de la agenda bilateral, y ha recibido el visto bueno del Gobierno chino.

LRA 22 Jujuy

En relación al tema, el coordinador de Emergencias de Jujuy, Francisco Guanuco, expresó: "Pedimos el compromiso de toda la gente que va a participar de estas fiestas, y esperamos que las mismas no sean dañadas, ya que debemos cuidar también la pseudo normalidad sanitaria".

Géneros | Volver al inicio

LU 4 Patagonia

Marita Molina, desde la Mesa de San Julián, se refirió a las actividades propuestas en el marco de los 100 años de la Rebelión de las Putas de San Julián.

"Es la primera vez que Las Catalanas, estas cinco putas van a ser homenajeadas no solo en la provincia, sino en muchos otros lados. Estamos muy emocionadas por eso, ya que estas mujeres jamás imaginaron la trascendencia que sus actos tendrían en la historia".

LRA 7 Córdoba

La actriz Thelma Fardin anunció que la abogada Carla de Andrade Junqueira la representará en Brasil en el juicio contra Juan Darthés, a quién la actriz denunció por abuso sexual, tras un hecho ocurrido en 2009 en Nicaragua, durante una gira de la tira "Patito Feo", cuando ella tenía 16 años y él 45.

Andrade Junqueira, abogada especialista en derecho internacional y en cuestiones de género, dijo que, a través de su representación jurídica, Thelma podrá tener un rol más activo en el proceso como "asistente de la acusación, porque si bien no es parte tiene una serie de atribuciones que pueden contribuir con el juicio".

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

A 20 años de la publicación del disco “Celesteacústica”, Celeste Carballo realizará su espectáculo en la Ciudad de Buenos Aires el sábado 19 de febrero en el teatro ND Ateneo. Para dicho relanzamiento, grabó tres canciones más, una de ellas es “Rezo por vos”.

“Aquel material salió en 2001, la presentación la tuvimos que hacer un domingo que era el único día donde no había piquetes”, recordó la cantante. Además, explicó que durante la pandemia trabajaron durante la pandemia para las nuevas versiones del material.

LRA 26 Resistencia

“Se expone en el pabellón Frers del predio de la Sociedad Rural y es deslumbrante, con una música maravillosa, en la que pueden verse obras de todas sus etapas como pintor. Es altamente recomendable para quienes tengan la oportunidad de estar en Buenos Aires, pues estará habilitada hasta el 1° de mayo próximo”, afirmó la periodista de espectáculos, Nora Lafón.

LRA 26 Resistencia

“Son muchas las actividades de las salas independientes de Resistencia, Sáenz Peña, Barranqueras y Puerto Tirol y estamos muy ansiosos, pues del 20 al 24 de este mes se realizará la Fiesta y Encuentro Provincial del Teatro, que este año se llamará “Hugo Blotta” en homenaje a su gran obra y trabajo. En esta edición se presentarán 24 obras en diez salas de diferentes localidades, y todo comenzará el próximo domingo 20 a las 18.30 horas en la sala de la Universidad del Chaco Austral”, informó el integrante del Departamento Teatro del Instituto de Cultura del Chaco, Alfredo Ayala.

LRA 6 Mendoza Quino

El presidente del Movimiento de Músicos Independientes de Mendoza, Carlos Casciani, señaló que desde el inicio de la pandemia no se creó ninguna política de fondo para el sector, y solo se llevaron a cabo medidas paliativas.

Luego, en el marco de la Vendimia, Casciani cuestionó los contratos millonarios que cobran los músicos que no pertenecen a Mendoza, marcando una situación opuesta a la que viven les artistas locales.

LRA 29 San Luis

En "Espléndida Siesta" hablamos con Juan Leyrado, actor y uno de los protagonistas de "La Estrella Roja", interpreta a Emiliano Canale.

El actor dialogó sobre la construcción de sus personajes, la elección de esos personajes que dijo "los personajes me elijen a mí", sobre la cultura del país, su paso por San Luis y sobre el trabajo teatral y actoral.

"La Estrella Roja", fue la ganadora del 19º Punta del Este Jewish Film Festival, Competencia Oficial de Largometrajes, Premio a la Mejor Película del Festival. La película de Gabriel Lichtmann, trata sobre la investigación acerca de una presunta espía internacional tras los nazis refugiados en Argentina y da lugar a una trama que se expande, delira y se bifurca. Un falso documental que tiene en su centro a una elusiva mujer cuya estela puede rastrearse en las convulsiones más enfáticas del siglo XX.

LRA Salta

El grupo folklórico Guitarreros expresó su alegría de volver a los festivales y presentar su nuevo disco. “Es impagable el cariño que nos da la gente, estamos en Cafayate y reencontrarnos cara a cara con nuestros seguidores no tiene precio", expresó Gravaruk.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá los goles de la goleada Millonaria en el Relato de José Gabriel Carbajal por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires