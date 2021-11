Diario de Radio Nacional 17/11/21

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "El triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido"

LRA 1 Buenos Aires - VICTORIA TOLOSA PAZ: Reivindicó la militancia política

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN SORIA: Celebró el “encuentro del peronismo” en Plaza de Mayo

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: “En el Día de la Militancia se mostrará unidad y fortaleza”

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDO MOREIRA: "Día de la Militancia para encontrarnos, que nadie se ponga nervioso"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "La incansable alegría de la militancia"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL MENENDEZ: “La militancia fue protagonista de la remontada de las elecciones”

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS CARAMELLO: "La militancia es la única que puede mantener vivo al peronismo"

LV 8 Libertador - ANABEL FERNANDEZ SAGASTI: "No me va a alcanzar la vida para agradecer a las y los militantes"

LRA 43 Neuquén - TANYA BERTOLDI: “Recuperamos los votos del 2017 y en medio de una Pandemia”

LRA 19 Puerto Iguazú - DINA SANCHEZ: “La deuda más importante de Argentina es con el pueblo”

LRA 57 El Bolsón - OSCAR CARAM: Día de la Militancia: por qué se celebra el 17 de noviembre

LRA 27 Catamarca - INES BLAS: "La militancia es la que sostiene un proyecto político"

LRA 3 Santa Rosa - PEREZ ARAUJO: "En Santa Rosa tenían dos candidatos para elegir"

LT 11 Concepción del Uruguay - GRACIELA GUERRERO: Llamó a reflexionar sobre responsabilidad de la militancia

LRA 7 Córdoba - DANIEL ARROYO: "Transitamos un tiempo de recuperación, atravesando la post pandemia"

LRA 28 La Rioja - RAUL TIMERMAN: "La elección bonaerense produjo una alegría para el FdT"

LRA 1 Buenos Aires - La mayor campaña de la historia: El 60% de los argentinos completó su esquema de vacunación

LRA 2 Viedma - JOSE PACAYUT: Preocupa la falta de vacunación anti COVID de los más chicos

LV 4 San Rafael - Pese al aumento de los casos de COVID: La situación en Mendoza no es preocupante

LRA 6 Mendoza Quino - Federación Mendocina de Box: Comenzó la aplicación de la tercera dosis

LRA 8 Formosa - Segundo día consecutivo: Sin fallecimientos, ni casos positivos

LRA 27 Catamarca - Elecciones legislativas 2021: Catamarca tuvo un 10 % más de votantes que en las PASO

LV 8 Libertador - “Soberanxs”: Un nuevo espacio para darle un programa al Gobierno nacional

LRA 22 Jujuy - MARIA CELESTE RATTO: "La ciudadanía necesita tener resultados claros de gestión"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "El 17 de noviembre del 72, entonces y ahora"

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO BARRERA: “Previaje vino muy bien, será una excelente temporada"

LRA 9 Esquel - GUSTAVO SIMIELI: "Vamos estar con un 85 % de ocupación"

LT 14 Paraná - Cámara de Diputados: Continúa el tratamiento del Presupuesto

