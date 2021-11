"No me va a alcanzar la vida para agradecer a las y los militantes"

DESCARGAR

Durante el programa Muchas Gracias dialogamos con la senadora Anabel Fernández Sagasti, presidenta del Partido Justicialista de Mendoza. “Necesitamos que haya más figuras caminando la provincia y haciendo proyectos de la provincia que necesitamos los peronistas y las peronistas”.

Fernández Sagasti afirmó, a propósito del día del Militante que se celebra, hoy que “como militantes nos une, nos moviliza la empatía, sentimos el dolor ajeno como propio y en ese sentido hay que buscar y proponer liderazgos que caminen la provincia y que nos conduzcan a ser gobierno en el 2023. Tenemos una nueva sede donde los compañeros y compañeras pueden acercarse y proponer”.

Hay un deliberado ocultamiento por parte de la provincia de la ayuda nacional. Si recorrés los departamentos verás que todas las obras de agua potable que se están haciendo son inversiones de ENOSA, del gobierno nacional...Claramente por una cuestión política deliberada el gobierno provincial lo oculta y miente”, afirmó Fernández Sagasti.

Respecto de la alternancia entre peronismo y radicalismo en Mendoza, la presidenta del PJ afirmó que han gobernado por igual. “En el 2019 Alberto Fernández y Cristina Fernández ganaron en Mendoza. Pero desde el peronismo de Mendoza necesitamos reenamorar a los mendocinos con un proyecto de provincia que incluya. No tengo dudas de que nuestro intendente y nuestra intendenta son los mejores en cuanto a la gestión en Mendoza. No hay otro partido político que el peronismo para poner la inclusión social sobre la mesa”.

Respecto de la performance electoral en municipios gobernados por el peronismo donde se ha perdido, Fernández Sagasti aseguró que “tendrían que responder los intendentes. No obstante sigo pensando que nuestros intendentes y nuestra intendenta tienen un compromiso superlativo con la población de la provincia”.

Finalmente, Fernández Sagasti se expresó respecto del maltrato llevado a cabo por Alfredo Cornejo, afirmó que “nunca más me habló. Y cuando llegó no saludó. Lo que deja en claro que el antiperonismo no es que quiere ganarnos, sino que quiere eliminarnos, como dijo el Gobernador”.