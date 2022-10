Diario de Radio Nacional 17/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández consideró que el Día de la Lealtad peronista es una fecha especial para el justicialismo pero a la vez constituye una "propiedad de todos los argentinos", y destacó la "incorporación" de los trabajadores a la sociedad llevada adelante por Juan Domingo Perón.

El mandatario se expresó en estos términos al encabezar el acto de inauguración de la finalización de la autopista Ezeiza-Cañuelas en donde se realiza el anuncio de cinco obras con una inversión total de 2.800 millones pesos.

Fernández llamó a "no claudicar" el ideario peronista, al evocar el 77° aniversario del 17 de octubre de 1945, y abogó por "tomar" las máximas de Juan Domingo Perón respecto de que "mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar".

El mandatario señaló además que a su gestión le tocó "un tiempo singular de la historia, porque haber gobernado en medio de una pandemia un país altamente endeuado y que luego sobrevenga una guerra no es fácil".

Por otro lado anunció que en los "próximos días" se otorgará un bono para "llegar a los sectores más marginados y postergados" y que se renovará la "inversión en máquinas y herramientas" para trabajadores de la economía popular.

LRA 1 Buenos Aires

Al hablar en el acto por el Día de la Lealtad, presidente del PJ bonaerense y diputado nacional sostuvo que "la curva de vencimientos es un verdadero problema, habrá que negociar de vuelta, habrá que hacer más roll over" y alertó que "si el Estado nacional no puede planificar, menos podrán planificar las familias argentinas, que no necesitan ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos".

LRA 1 Buenos Aires

La Plaza de Mayo se prepara para celebrar el 77º aniversario de aquel histórico 17 de octubre del año 1945, bajo la consigna "Unidad nacional por la soberanía con justicia social".

"Todos con Cristina" y "Néstor vive" son algunas consignas que adornaban el entorno y las imágenes de líderes populares como el Papa Francisco, Evita, Juan Domingo Perón, Diego Maradona, Juana Azurduy, San Martín, Néstor y Cristina Kirchner, Mercedes Sosa, Carlos "Indio" Solari y Estela de Carlotto también ilustraban enormes banderas.

El dirigente camionero Pablo Moyano aseguró que apoyarán al Gobierno pero también habrá reclamos. “Pedimos que se elimine el impuesto a las ganancias y un bono a fin de año. Pedimos que se tomen medidas peronistas”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y diputado nacional del Frente de Todos (FdT) destacó la importancia del 17 de octubre y expresó: "Es el día en que el movimiento obrero ocupó la Plaza de Mayo para exigir hora tras hora la libertad de Juan Domingo Perón, que había sido encarcelado a pedido de los sectores económicos que ya no toleraban que los trabajadores fueran logrando conquistas que tenían que ver con cuestiones tan simples como la jornada de trabajo, el aguinaldo o la posibilidad de discutir el salario".

LRA 1 Buenos Aires

El abogado laboralista y candidato al Consejo de la Magistratura en las elecciones del próximo martes analizó la actualidad del país y afirmó: “Hay que modificar la redistribución de las riquezas”.

Tras señalar que ve “difícil el derecho de los trabajadores”, Héctor Recalde subrayó que “hay pobreza por ingresos, trabajadores formales que no llegan a fin de mes, y eso para el peronismo es insoportable”.

LRA 1 Buenos Aires

La CGT avaló la elevación del mínimo no imponible para deducir el Impuesto a las Ganancias anunciado por el Gobierno y, a través de un comunicado, dijo que "queremos expresar nuestro apoyo a la decisión del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, Sergio Massa, quienes dispusieron que a partir del 1º de noviembre" ese haber "aumente a los fines de que los incrementos salariales conseguidos a través de paritarias no sean consumidos por este impuesto".

LT 14 Paraná

José Cáceres, secretario General del Partido Justicialista de Entre Ríos y diputado provincial por el Frente Creer Entre Ríos, expresó que el 17 de octubre de 1945 “marcó un antes y un después, y ya nunca nada fue igual en la historia política argentina. Así como nació el peronismo nació el anti peronismo, el cual tiene una vigencia extraordinaria por estos días, pero igual siguen vigentes aquellos principios del 17 de octubre”.

LT 14 Paraná

Al respecto, Domingo Rossi, intendente de Santa Elena, sostuvo: “A más de 70 años sigue vigente aquel 17 de octubre de 1945”, y luego agregó: “Siempre criticamos muchas cosas de la dirigencia política, pero en algún momento en la Argentina se va a tener que hablar del rol que cumplen los empresarios y la patria financiera, que son los que les llevan el dinero al pueblo argentino”.

LRA 9 Esquel

Agrupaciones políticas, sociales y barriales de Esquel lanzaron un documento donde se posicionaron políticamente en el marco de un nuevo 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, y convocaron al pueblo a organizarse.

En tanto, Antonio Osorio, secretario General del Sindicato de Empleados Públicos Municipales (SOEME), dijo: “Si el pueblo se da cuenta el poder que tiene y recupera la confianza en la política como herramienta de cambio, se va a lograr que el Estado esté de cara al pueblo”.

LV 8 Libertador

El historiador Armando López habló de lo ocurrido el 17 de octubre de 1945, expresando: “No existe a nivel mundial un hecho de similares características”, y luego analizó cómo se llegó a ese día, en el cual el pueblo pidió por su líder, el entonces coronel Juan Domingo Perón, debido a los derechos laborales que en su gestión se le otorgó a la clase trabajadora”.

LRA 43 Neuquén

El referente justicialista habló del movimiento peronista en el aniversario 77 de la movilización popular que liberó a Perón y cambió la historia del siglo XX en Argentina. "La doctrina planteada por Perón en La Comunidad Organizada, sigue absolutamente vigente", analizó Duzdevich.

Sergio Giménez, secretario General de la Bancaria, se refirió al 17 de octubre, indicando: “Cuanta vigencia que tienen hoy las palabras de Perón en relación con la unidad, aunque parece ser que todavía no terminamos de reconfigurar lo que implica la unidad”.

LRA 1 Buenos Aires

En el acto que llevaron adelante más de 100 organizaciones en la Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad Peronista este 17 de octubre, el secretario general de ATE capital y secretario adjunto de la CTA, Daniel Catalano señaló la necesidad de "que los salarios le ganen a la inflación", abogó por mayor "control a los formadores de precios", y expresó que la movilización es "en respaldo al Gobierno para que avance en un esquema económico" que garantice dichos reclamos.

"Esta plaza es la de Cristina", dijo y se diferenció de la convocatoria que realizó un sector de la CGT al estadio de Obras Sanitarias: "Ellos han expresado su voluntad de participar de las elecciones".

Asimismo, remarcó la necesidad de "encontrar una síntesis" del movimiento de los trabajadores para "generar instancias para luchar juntos contra la derecha".

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa

Bajo el lema: "La misma lealtad de siempre", este lunes, al cumplirse 77 años del histórico 17 octubre de 1945, la departamental Rosario del Partido Justicialista de Santa Fe, convoca a un acto en Plaza de la Lealtad - Cristo Redentor (Ov. Lagos 1857) a partir de las 19 horas. En comunicación con Nacional Rosario Fontanarrosa, la concejala por el Frente de Todos y vicepresidenta del PJ santafesino, Norma López, llamó "hacer un esfuerzo por la unidad".

LRA 1 Buenos Aires

Al finalizar el acto diferenciado por el 17 de octubre que llevó adelante un sector de la CGT en el estadio de Obras Sanitarias, el dirigente sindical de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (FATSA), Héctor Daer sostuvo que "el movimiento obrero organizado es quien debe tener un peso político específico en el debate" por el destino del país.

LRA 1 Buenos Aires

La fecha recuerda la gran movilización obrera y sindical que exigió en la Plaza de Mayo, ciudad de Buenos Aires, la liberación del entonces coronel y secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón.

Considerado el momento del nacimiento del peronismo, esa concentración popular catapultó a Perón a la presidencia de la Nación, la que asumió pocos meses después, el 4 de junio de 1946.

LRA 1 Buenos Aires

De cara al balotaje que definirá las elecciones presidenciales en Brasil el próximo 30 de octubre, el corresponsal de Página 12 en ese país analizó el escenario electoral y el debate televisivo celebrado anoche entre el presidente Jair Bolsonaro y el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en el canal Bandeirantes. “Parecía el duelo de dos gladiadores”, señaló.

Darío Pignotti indicó que el debate contó con “una audiencia inédita”, reveló que “el primer round fue de Lula porque le dijo a Bolsonaro que en sus espaldas carga la muerte de 400 mil personas”, en referencia a los fallecidos por la pandemia de covid-19.

“La ventaja de Lula existe pero nadie confirma que será relecto con seguridad”, explicó el periodista debido a que “se acortó la distancia según los sondeos de los últimos días”.

En el marco de la campaña, admitió que el elector de Lula “no lo demuestra en la calle”, lo atribuyó a que “Bolsonaro tiene el factor miedo y el apoyo de los parapoliciales” y argumentó que “7 de cada 10 brasileños temen expresarse”.

Punto Sur

Con Carlos Raimundi, embajador Argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), dialogamos con Punto Sur sobre las nuevas (viejas) estrategias geopolíticas por parte de Estados Unidos para continuar su injerencia en America Latina.

“Ya no es el mundo bipolar. Este es un mundo donde está surgiendo nuevos bloques, nuevos polos de poder. En esa disputa global quieren mostrar que América es una sola, para controlar los recursos, pero no lo es”, aseguró.

“Nuestro rival no es Rusia, es la pobreza, nuestros recursos están administrados por grandes conglomerados monopólicos”, agregó.

Radiodifusión Argentina al Exterior

El Programa RAICES del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innvoación desarrolla políticas de vinculación con investigadores e investigadoras de la Argentina residentes en el exterior.

Se enfoca en promover acciones para el retorno de quienes están trabajando en otros países y también establece políticas de vinculación con científicos y científicas de la Argentina que continúan residiendo en otros países.

En Radio Nacional/RAE contamos algunas historias de vida de quienes decidieron regresar a trabajar.

Estefanía González Solveyra regresó en 2020 a la Argentina. Su lugar de trabajo actual es el Instituto de Nanosistemas en la Universidad Nacional de San Martín.

Política

LRA 18 Río Turbio

La gobernadora Alicia Kirchner, encabezó este mediodía el acto mediante la cual el Gobierno provincial adquirió, a través de fondos UNIRSE, seis unidades que serán destinadas a los Distritos Viales de las localidades santacruceñas.

Se trata de una inversión de más de 170 millones de pesos en equipos que sirven para todas las etapas de construcción y son imprescindibles para las épocas invernales. Durante el acto, la primera mandataria santacruceña encabezó la presentación de seis motoniveladoras que estarán destinadas a los distintos distritos viales de las localidades de la provincia, con una inversión total de $ 170.702.226,00 adquiridas a través de fondos UNIRSE, generando un ahorro del 24 % menos del presupuesto oficial.

LRA 6 Mendoza Quino

Según un informe del diario Página 12, este fin de semana en Lago Escondido hubo un “cónclave político judicial secreto para garantizar la impunidad del empresario y ex presidente Mauricio Macri”, quien llegó al encuentro en un avión privado para reunirse con jueces y políticos.

Tras esto, la concejala Roxana Ferreyra hizo referencia a las “visitas inesperadas que tuvo el territorio habitado por el multimillonario Lewis, y que es reclamado por las comunidades mapuches del sur”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó cómo se conforman las coaliciones en la actualidad. También se refirió a la crisis en el Gobierno desde la renuncia de Martín Guzmán hasta el interinato de Silvina Batakis.

“Luego llegó Sergio Massa al que se le admiten ciertas cosas dentro del Frente de Todos que a otros no”, expresó el conductor de Gente de a pie. “Se notó la falta de comunicación entre el Presidente y la Vicepresidenta”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Se trata del comunicador social Oscar Moreno. El procedimiento judicial fue a pedido del abogado Ernesto Saavedra, que le inició una causa por amenazas a una propiedad de la ciudad. "La causa judicial va a avanzar y se va a resolver, pero la estigmatización no se revierte", expresó Moreno.

LRA 5 Rosario

Bajo el lema "La misma lealtad de siempre", este lunes, al cumplirse 77 años del histórico 17 octubre de 1945, la departamental Rosario del Partido Justicialista de Santa Fe, convocó a un acto en Plaza de la Lealtad. "Hay que hacer un esfuerzo por la unidad", dijo la vicepresidenta del PJ santafesino.

LRA 24 Río Grande

La diputada cuestionó el proyecto ingresado a la Cámara Baja por la Coalición Cívica, que pretende una quita de los beneficios impositivos de la Ley 19640 para Tierra del Fuego. "Quieren eliminar progresivamente el régimen de promoción industrial”, dijo Bertone.

Economía

LT 14 Paraná

La Corriente Político Sindical exige el “inmediato control de precios sobre los monopolios remarcadores”. En Plenario realizado el pasado viernes en Concepción del Uruguay, los integrantes de la Corriente Político Sindical de Entre Ríos reclamaron que se frene “de forma inmediata la voracidad inmoral de la oligarquía monopólica que maneja el mercado de los alimentos, que está dejando sin comida a las familias de los trabajadores”.

Hugo Retamar, dirigente de la Corriente Político Sindical, expresó: “Uno de los temas que planteamos es la pérdida del poder adquisitivo, y la incapacidad de compra de las y los trabajadores producto a este proceso inflacionario y a la remarcación de precios de los grandes monopolios en la República Argentina”. “Hemos solicitado al Gobierno Nacional que intervenga rápidamente en el control de precios porque afecta directamente al ciudadano común” finalizó Retamar.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Villa Gesell se refirió a las distintas movilizaciones por el Día de la Lealtad y afirmó que "el acto principal, emblemático y fundacional es en Plaza de Mayo".

Gustavo Barrera, además, destacó las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, quien anunció la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a partir de noviembre, un acuerdo en la cadena de producción y venta de electrodomésticos y el nuevo plan de precios.

"Son medidas que van ayudando a superar la etapa que estamos transitando", remarcó, al tiempo que manifestó: "Hay que estabilizar la economía, bajar la inflación y pensar en la redistribución. Los salarios han quedado muy atrasados, la plata no rinde".

LRA 7 Córdoba

Tras el anticipo de Sergio Massa sobre el lanzamiento de un plan para la compra de televisores, aires acondicionados y celulares en 30 cuotas, referentes del sector se mostraron entusiasmados por la eventual reactivación.

Sobre el tema, Luis Méndez, presidente de la Cámara de Electrodomésticos de Córdoba, reconoció que "hacía falta la puesta en marcha de líneas de financiamiento".

Laborales

LRA 2 Viedma

La referente gremial habló del proyecto de acceso a la tierra que puso en marcha la central obrera en Viedma, Río Colorado y San Antonio Oeste. También se refirió al convenio de colaboración firmado con el Comité Nacional de la Lucha contra la Trata de Personas.

Suplemento Cultural

LRA 134 Bahía Blanca

El director ejecutivo de la TV Pública, Claudio Martínez, dijo que “tenemos una mirada de que los medios públicos son necesarios, de que generan ciudadanía… No tenemos un modelo de negocios”.

Martínez se refirió así a la función de la TV Pública al cumplirse hoy 71 años de su creación.

“Logramos consolidar una idea, la de un canal verdaderamente federal. Por más que funcione en Recoleta (barrio de la ciudad de Buenos Aires), el canal es sostenido con el aporte de todos y tenemos la obligación de que represente a todos los argentinas y argentinos”, agregó Martínez.

El director ejecutivo de la TV Pública volvió sobre el rol de los medios públicos y la diferencia con la idea que tiene la derecha.

LRA 24 Río Grande

Con la presencia en el estudio, del poeta, cantautor y antiguo poblador Domingo Montes, Nacional Río Grande recordó la gesta del 17 de Octubre de 1945.

Este reconocido e histórico militante justicialista presentó la obra musical "La Justiciera", una composición escrita junto a Juan Urdapilleta y la participación de Myriam Lagos y Raúl Betanzo. Esta pieza musical fue grabada en los estudios de Nacional Río Grande con la operación técnica de José Fuenzalida.

Al momento de presentar su obra, Montes recordó parte de la historia de nuestra radio desde el momento de la construcción del edificio y su participación en hechos y sucesos que ocurrieron en décadas pasadas en nuestra emisora. Respecto de la obra "La Justiciera", sostuvo que "no es un estreno sino el relanzamiento de una zamba que relata una pequeña historia de lo que fue el 17 de octubre".

Sociedad

LRA 4 Salta

Desde que se implementó en Salta la ley 26.052, más conocida como de desfederalización del microtráfico, y sobre todo en los últimos años, más que una tierra hostil a las drogas, la provincia se ha transformado en una tierra hostil a los adictos a las drogas. Según datos oficiales, la cantidad de causas iniciadas en el fuero provincial por violación de la Ley de Estupefacientes ha ido creciendo en los últimos 5 años hasta llegar a un pico de 4395 casos el año pasado. Esta cifra duplica la cantidad de causas de 2017, que era de 2233.

En diálogo con el periodista Martín van Dam, el abogado Lautaro Arias Camacho dijo que la apertura de causas por tenencia para consumo personal provoca “un desgaste jurisdiccional innecesario” ya que la jurisprudencia se rige del fallo Arriola y además la persecución de este delito no contribuye a combatir el narcotráfico, por lo que consideró necesaria su despenalización.

LRA 7 Córdoba

Una treintena de organizaciones ambientales, sociales y vecinales de la ciudad de Córdoba le reclamaron al Concejo Deliberante que se amplíe la Reserva Natural Urbana San Martín, anexando 51 hectáreas a las 114 existentes.

Tras esto, Adriana Moyano, bióloga y referente de la Asociación Civil ´Amigos de la Reserva San Martín´, dijo: “Son terrenos naturales que conservan mucha biodiversidad y tienen tres lagunas de aguas cristalinas que atrajeron mucha fauna. Es fundamental anexarlas a la reserva y preservarlas de la urbanización, que viene arrasando con todo”.

LRA 4 Salta

El letrado dijo que la apertura de causas por tenencia para consumo personal provoca un desgaste jurisdiccional innecesario y que la persecución de este delito no contribuye a combatir el narcotráfico, por lo que consideró necesaria su despenalización.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Luego de un domingo nublado, la semana inició con algunas lluvias intermitentes, condiciones que se mantendrían hasta mañana martes en San Miguel de Tucumán.

LRA 14 Santa Fe

El trabajador de la salud habló de la Campaña Nacional de Vacunación en Santa Fe para niñas y niños desde los 13 meses hasta los 4 años inclusive para reforzar el esquema contra sarampión, paperas, rubéola y poliomielitis. “La provincia lleva sólo el 50% de la población vacunada”, dijo Torres.

LRA 53 San Martín de los Andes

El Centro de Iniciación Artística (CIART) N° 5 de San Martín de los Andes celebrará con la comunidad el 29 de octubre. “Compartiremos todo lo que se produce en los distintos talleres con espectáculos y la posibilidad de disfrutar del buffet”, comentó Otaño.

LRA 42 Gualeguaychú

La docente María Inés Ávila informó de esta instancia participativa del Senado Juvenil Entrerriano, en tanto Jeremías Martínez y Jeremías Alfaro explicaron el proyecto presentado sobre la restricción de expendio de tabaco y pusieron de ejemplos a los países que prohíben la venta a menores.

A su turno, Enzo Farabello y Agustín Ríos dieron detalles del trabajo denominado "Préndele mecha a esta ley", el cual refiere a la prevención de adicciones y consumo problemático en las escuelas.

LRA 22 Jujuy

Al respecto, Julio Panero, referente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, afirmó: "No hay propiedades en alquiler, y lo poco que hay tienen valores grandes. El alquiler de un dormitorio ronda los 30 o 35 mil pesos, y el de dos dormitorios está entre los 45 y 50 mil pesos. Mientras haya un contrato firmado hay que aplicar lo que dice la ley, y ahí el problema surge cuando se actualiza el contrato, ya que existe un desbarajuste total para ambos lados".

LRA 1 Buenos Aires

Un 17 de octubre pero de 1905 el Congreso de la Nación sancionaba la ley 4874, más conocida como Ley Láinez, identificada con el apellido de su autor e impulsor, el periodista y senador Manuel Láinez.

Aquella norma funcionó como un complemento de la Ley 1420, de 1884, que regía en el ámbito de la Capital Federal y Territorios Nacionales.

El propósito esencial con el cual surgió fue el de extender la educación pública, laica y gratuita a todo el país.

Radio Nacional conversó con la Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Belén Trejo, doctorando en Educación, por la Universidad de Buenos Aires.

Géneros

LRA 25 Tartagal

Cuatro personas disfrazadas de payasos intentaron secuestrar a un menor de edad en la comunidad de Rancho El Ñato, Santa Victoria Este. Gracias al rápido accionar de los pobladores pudieron recuperar al menor. “Los secuestradores se dieron a la fuga”, dijo Mendoza.

LRA 21 Santiago del Estero

En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, el 15 de octubre se llevó a cabo un encuentro para capacitar y brindar herramientas. La licenciada realizó un balance del evento y se refirió a la importancia de trabajar de forma articulada con otras instituciones.

LRA 18 Río Turbio

En Nuestros Sures habló Agustina Miguel, funcionaria de la Oficina del Servicio Social de la Defensa Pública de la ciudad Puerto Madryn, sobre la conformación de una Mesa Intersectorial provincial con el propósito de articular las instituciones que atienden la violencia de género en Chubut.

“Tiene como objetivo principal justamente facilitar el acceso a la justicia de todas las personas que atraviesan alguna situación de violencia de género o de violencia institucional en general. Sobre todo está dirigida a las mujeres y al resto de los géneros, LGTBIQ+, más específicamente. Sabemos que son la población más vulnerable” explicó.

LRA 21 Santiago del Estero

En el marco del día internacional de la mujer rural, el 15 de Octubre, se llevó a cabo un encuentro de mujeres rurales con el objetivo de capacitar y brindar herramientas. En diálogo con Radio Nacional, la Lic. Rita López, del espacio de género, juventud y diversidad de la secretaría de agricultura familiar, realizó un balance del encuentro y se refirió la importancia de trabajar de forma articulada con otras instituciones.

LRA 57 El Bolsón

La defensa de las mujeres mapuches de Villa Mascardi quedó a cargo de Andrea Reile, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y por Ezequiel Palavecino, presidente de la regional Bariloche de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El letrado habló de la causa y el trabajo que lleva adelante la Gremial de Abogados y Abogadas.