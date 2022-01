Diario de Radio Nacional 17/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LU 4 Patagonia Argentina - CARLA VIZZOTTI: "Queremos acelerar el plan de vacunación"

LRA 1 Buenos Aires - ENERGIAS LIMPIAS: Fernández presentará mañana Clúster Renovable Nacional, en San Juan

LRA 26 Resistencia - Constanza Prause: Wado de Pedro y Capitanich inauguraron obras en Puerto Las Palmas

LRA 1 Buenos Aires - ARIEL KOGAN: “Bullrich fue ministra de un gobierno que desinvirtió el sistema eléctrico”

LRA 1 Buenos Aires - SEIS AÑOS DE SU DETENCION: Dirigentes sociales y políticos reclamaron la libertad de Milagro Sala

LRA 1 Buenos Aires - SANDRA MANCILLA: Los veteranos de Malvinas llevarán su sello en el registro de conducir

LRA 26 Resistencia - SIXTO TERAN: Concreción de importantes obras en el Norte Grande

LRA 1 Buenos Aires - PEDRO PERETTI: "El campo nacional y popular debe discutir la política agropecuaria"

LRA 13 Bahía Blanca - GABRIEL MATARAZZO: A favor de la extracción offshore de petróleo

LRA 1 Buenos Aires - PARTE DIARIO: Reportan 191 muertos y 102.458 nuevos contagios de coronavirus

LRA 21 Santiago del Estero - CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID: Santiago alcanzó el 90 por ciento para niños de 3 a 11 años con la 1ª dosis



LT 11 Concepción del Uruguay - LUIS CAMERA: "El Ómicron nos va a encontrar a todos"

LT 14 Paraná - Variante Ómicron: Hay un 75 % de la población vacunada con dos dosis

LRA 22 Jujuy - Tercera ola de COVID: La cartera de Seguridad optimiza acciones que garanticen los operativos

LRA 1 Buenos Aires - Cinco muertes: Chaco confirmó 1.896 nuevos casos positivos

LRA 1 Buenos Aires - VIRGINIA PEREZ ARAOZ: La vacunación contra el coronavirus será obligatoria en Austria

LRA 1 Buenos Aires - SANDRA TIRADO: "Tenemos una muy buena respuesta al pase sanitario"

LRA 1 Buenos Aires - JAVIER FARINA: "La curva de coronavirus sigue vertical, con más de 100 mil casos por día"

LT 14 Paraná - Julián Domínguez en Entre Ríos: Provincia y Nación asistirán a los productores afectados por la sequía

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL APRILE: El Gobierno analiza medidas para los productores afectados por la sequía

LU 4 Patagonia Argentina

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti llegó este lunes a Chubut donde hasta el martes inclusive, cumplirá una intensa agenda junto al titular de la cartera sanitaria de la Provincia, Fabián Puratich.

Tras arribar al Aeropuerto de Trelew, Vizzotti, acompañada por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli y la asesora del Ministerio de Salud, Laura Hernández, brindó una rueda de prensa donde expresó que “venimos trabajando mucho con todas las jurisdicciones con la particularidad del avance de las campañas de vacunación y también de las situaciones epidemiológicas de cada una de las provincias”.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista Bianca Piacentini, de LRA 23 RNA San Juan, anticipó las expectativas que rodean la visita del presidente, prevista para el martes, la tercera a la provincia en lo que va de su mandato, junto a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán.

En suelo sanjuanino, Alberto Fernández presentará Clúster Renovable Nacional, una asociación pública-privada para la producción de equipamiento para la generación de energía limpia en seis provincias: Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Rioja, Catamarca y San Juan.

El objetivo es que todas trabajen de manera articulada para potenciar el desarrollo y la producción de equipamiento y complementos de energías limpias y que, en ese sentido, la fabricación de los equipos vinculados a la generación de electricidad renovable tenga una fuerte producción nacional.

Por otro lado, frente a la sequía más extrema de la que se tiene registro, la periodista describió la situación y se refirió a la creación de la "Mesa Permanente de la Gestión Integral del Agua", o simplemente "Mesa del Agua" que tendrá como misión la gestión integral del recurso hídrico en la provincia.

LRA 26 Resistencia

“Damos inicio de las obras para habilitar el puerto con instalaciones y equipamiento necesario, y lo haremos con la presencia del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich. Este financiamiento se obtuvo desde la provincia con el Ministerio del Interior, a través del Banco Interamericano de Desarrollo. Las obras complementarias son el corazón del puerto, y son las que hacen que pueda estar habilitado en 12 meses”, señaló la coordinadora del Puerto las Palmas, Constanza Prause.

LRA 1 Buenos Aires

El asesor presidencial en materia de energía señaló que desde que asumió el secretario de dicho sector, Darío Martínez, se hicieron obras en el ámbito eléctrico. Sin embargo, recalcó: “No se hace de un día para el otro, son muchos años de desinversión que implican acciones todo el tiempo”.

Ariel Kogan se refirió también a las declaraciones que realizó Patricia Bullrich sobre las medidas que tomó el Gobierno de cara a la ola de calor en el país: “Es insólito que ella, que representa a un partido importante y fue ministra de un Gobierno que dejó desinvertido el sistema eléctrico, genere este tipo de comentarios que no suman en nada”.

En cuanto al funcionamiento de la electricidad, destacó que las concesionarias “tienen que cumplir los contratos” y agregó que “los entes reguladores los deben seguir” para verificar el trabajo realizado.

LRA 1 Buenos Aires

Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru, remarcó que la solicitada que se publicó ayer, a seis años de la detención de Milagro Sala, expresa el “hartazgo” que sienten. En ese sentido, agregó: “Después de tanta evidencia sobre la mesa política armada para perseguir a dirigentes sociales, las víctimas siguen detenidas. Hay presos políticos en Argentina”.

La publicación fue firmada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Además del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Estela De Carlotto, Taty Almeyda y Nora Cortiñas y \u200bel jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

“Milagro es una mujer muy fuerte que resiste, pero te destruyen la familia porque hay difamaciones permanentes, hace 15 días le iniciaron causas a todos los hijos de los compañeros detenidos”, reveló Garfagnini.

LRA 1 Buenos Aires

Por iniciativa de la concejala Sandra Mancilla, concejala del Frete de Todos en Chubut, los veteranos de guerra podrán identificarse como tales en el registro de conducir.

A partir de su proyecto, el gobierno nacional dispuso que los veteranos de la Guerra de Malvinas que tengan licencias de conducir sean identificados. Los carnets, además, tendrán una distinción específica que los denominará como “héroe”

El distintivo específico en homenaje será: “Ex combatiente, héroe de la guerra de las Islas Malvinas”. Y su inscripción en el registro será optativa. "Esta iniciativa surge junto a los veteranos de guerra de Puerto Madryn, logramos tener una reunión en Casa Rosada y llegamos a Nación. La idea es tener una mirada federal", expresó Mancilla. "Es una forma de seguir reconociéndolos".

LRA 26 Resistencia

“El acueducto Nueva Pompeya-Fuerte Esperanza ya está licitado. Estamos en proceso de adjudicación y ahora el BID, que lo financia, nos dio su conformidad, quedando a la espera de la firma del contrato con una Unión Transitoria de Empresas, la cual está realizando todos los trámites que se requieren, y estimamos que para febrero ya todo estaría en condiciones de iniciarse. En todo el Norte Grande existen situaciones similares, cada una con sus características propias, y hay que establecer las obras que se requieren”, indicó el secretario de la Unidad Belgrano Norte Grande, Sixto Terán.

LRA 1 Buenos Aires

El exdirector titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) y productor agropecuario e integrante del movimiento Arraigo reflexionó sobre el actual modelo productivo y cuestionó "el monocultivo de soja inducido con concentración de tierras y rentas". En ese marco, Pedro Peretti dijo que en los últimos diez años se deforestaron 4 millones de hectáreas y subrayó: "Argentina está entre los diez países que más deforestaron en el mundo". En ese sentido, Pedro Peretti manifestó que "los Macri o los Peña Braun se dedicaron a depredar el medioambiente en favor de un modelo productivo absolutamente inviable". "El campo nacional y popular debe discutir la política agropecuaria", enfatizó.

LRA 13 Bahía Blanca

El secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, Gabriel Matarazzo, se mostró a favor de la extracción offshore (costa afuera) de petróleo en el mar argentino.

“Los estándares de trabajo de las empresas que explotan estas plataformas son muy rigurosos. Son muy serios. Las estadísticas dicen que el nivel de siniestros es casi nulo. También dijo que no entiende por qué el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro (Juntos), está en contra de este proyecto: “No sé por qué presentaron amparos”.

Además agregó que en los próximos días se reunirá con las empresas que llevarán a cabo la tarea: “Lo que menos queremos es que les pase algo a nuestros trabajadores”.

LRA 1 Buenos Aires

191 personas murieron y 102.458 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 118.231 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 7.197.323 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 2.099 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 43,2% en el país y de 42,9% en el Area Metropolitana de Buenos Aires.

LRA 21 Santiago del Estero

En conferencia de prensa, autoridades del Ministerio de Salud de la provincia junto a directivos y médicos del Cepsi, brindaron datos con respecto a los porcentajes de vacunación de los niños entre 3 y 11 años. Al respecto, la jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Florencia Coronel, expresó: "La idea es llegar con todas las vacunas, no solo las del covid sino también las del calendario, con un porcentaje de más del 95 por ciento para llegar a proteger a toda la población.

LT 11 Concepción del Uruguay

Cámera explicó los motivos por los cuales descendería la curva de contagios por COVIS-19, aunque fue crítico con la actitud de las personas, por lo tanto esa baja "podría ser lenta".

Luego, el médico dijo: "La cantidad de gente asintomática es mucho más grande", e insistió en la importancia de la vacunación y en volver a usar el barbijo, tanto en espacios cerrados como al aire libre. Finalmente, Cámera aclaró que cerraría los eventos masivos "porque tenemos una sobrecarga del sistema", según afirmó.

LRA 2 Viedma

La coordinadora de Programas Sanitarios de Patagones, Mabel Guzman, habló del funcionamiento y horarios del Centro de Testeo ubicado en el estacionamiento del Hospital Pedro Ecay, en Carmen de Patagones. Aseguró que se trabaja alineado a directivas de Salud de Provincia y Nación.

LT 14 Paraná

Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, se refirió a la actualidad epidemiológica en el marco del brote de la variante Ómicron, que incrementó las cifras de contagio. Sin embargo, la funcionaria indicó que hay un 75 % de la población vacunada con dos dosis, por lo cual la situación relacionada a los picos anteriores es diferente, destacando que hay muchos casos diarios, los cuales no llegan a internaciones.

LRA 22 Jujuy

“Pese a los contagios en la policía, los recursos humanos se siguen distribuyendo para cumplir con los diversos operativos que demanda el Ministerio de Seguridad”, afirmó el ministro de Seguridad de Jujuy, Luis Martín.

En cuanto al personal policial apostado en las rutas, Martin hizo hincapié en el rol de conductor designado o en el uso del transporte alternativo si se va a ingerir alcohol, con el objetivo de evitar cualquier tipo de siniestro.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Salud Pública del Chaco informó que hasta este domingo 16 de enero se registran 129.356 casos confirmados de COVID-19 y 23.047 permanecen activos. La periodista de Radio Nacional Resistencia Marcela Vaquer precisó que ayer se registraron 1.896 nuevos casos e indicó que hay largas filas de personas para poder testearse. "Quien no está vacunado en el Chaco es porque no quiere, porque hay vacunas", subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

Austria se convertirá a principios de febrero en el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus para adultos, bajo pena de elevadas multas, informó el canciller austríaco. Desde ese país, la periodista argentina Virginia Pérez Araoz describió cómo fue recibido el anuncio y subrayó que "la decisión sigue generando resistencia y rechazo a que la vacunación sea obligatoria".

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Acceso a la Salud describió la situación epidemiológica en el marco de los aumentos de casos diarios de la variante Ómicron y resaltó que "hay una muy buena respuesta al pase sanitario". "Desde que se comenzó con el pase sanitario, aumentó la cantidad de personas que se vacunaron", explicó Sandra Tirado, al tiempo que precisó que desde entonces "900 mil personas iniciaron el esquema de vacunación". En tanto, recordó que "las medidas de cuidado tienen que seguir estando".

LRA 1 Buenos Aires

El infectólogo que forma parte del comité de expertos que asesora al Gobierno nacional se refirió a la situación epidemiológica a partir de la variante Ómicron y señaló que "la pendiente de la curva sigue totalmente vertical con más de 100 mil casos por día en forma constante".

En ese sentido, Javier Farina explicó que "la vacunación está generando un desacople entre la proporción de casos y de casos graves y fallecidos", pero advirtió que "con la gran cantidad de casos, por probabilidad, seguramente habrá un incremento de internaciones y fallecidos", pese a que "la vacunación sigue siendo una herramienta eficaz".

"En otras regiones aumentó la internación de niños por Covid", dijo el infectólogo, por lo que abogó por su vacunación.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, junto al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, recorrieron un campo cercano a Lucas González para observar los efectos de la sequía y dialogaron con los productores, con el objetivo de diseñar un plan de asistencia para el sector.

La visita de Domínguez sucedió luego de que Bordet le planteara al presidente Alberto Fernández su preocupación por la situación de los productores, ante el fenómeno climático. Tras esto, el mandatario provincial dijo: "Estamos con Domínguez trabajando sobre la emergencia climática que tenemos en toda la provincia, la cual afecta al país entero".

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Aprile, periodista especializado en temas agropecuarios, analizó el impacto de la sequía por el fenómeno Niña, "con precipitaciones por debajo de lo normal por segundo año consecutivo", sobre todo en la zona centro del país, que es donde se concentra gran parte de la producción agropecuaria, situación agravada por las altas temperaturas por la ola de calor.

Dado este panorama, advirtió que “los suelos están con muy baja condición hídrica” y que, según señalan muchos productores, “8 de cada 10 hectáreas están en una condición regular o mala”.

Aprile explicó cómo impacta en los cultivos de soja y maíz que, se anticipan, "están una condición difícil de obtener rendimiento” y anticipó que el golpe además de los productores “lo va a sufrir el país”.

LRA 22 Jujuy

Fabiana Gaytan, trabajadora del ex Banco de Desarrollo, habló de la situación que mantienen sin resolver con el Gobierno jujeño, a pesar de haber transcurridos ya cinco meses del cierre del Banco, motivo por el cual están realizando una colecta solidaria de alimentos no perecederos para ayudar a las 60 familias que se encuentran sin cobrar su sueldo.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado de la familia, Fernando Burlando dialogó con Horacio Embón, a dos años del asesinato del joven a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell. Los 8 imputados detenidos por el hecho irán a juicio oral el 2 de enero de 2023.

En ese sentido, el letrado consideró que la razón por la que "ninguno de los imputados haya declarado, y que sean representados por una sola persona, se corresponde con el gran cúmulo de pruebas" en su contra.

"Todas las personas que están detenidas tienen un grado de responsabilidad tal que justifica su detención y seguramente una futura condena", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Dos de las localidades con mayor cantidad de turistas en San Luis declararon la emergencia hídrica debido a la falta de lluvias, que incluye restricciones al consumo de agua, en medio de una ola de calor que mantiene a la provincia en alerta rojo por las temperaturas que rozaron la semana pasada los 45 grados durante la mayor parte del día. La periodista de Radio Nacional San Luis Ayelén Britos describió la situación y advirtió que hay ríos secos. En tanto, dijo que se esperan lluvias para mañana.

LRA 26 Resistencia

Lo afirmó Pegoraro, titular de la Administración Provincial del Agua, y agregó: “La bajante del río Paraná es extrema, y nos ocupamos del tema sin que existan pronósticos favorables. El agua que entregamos está garantizada en su potabilidad, más allá de todo lo que se diga en las redes sociales. Garantizamos que el agua que sale de cualquier planta nuestra es apta para el consumo humano”.

LRA 42 Gualeguaychú

La tormenta y una tromba terrestre generó la inundación de una casa, árboles caídos, cables y postes de luz tumbados, más un techo volado en una iglesia de la ciudad.

Tras esto, la responsable de Defensa Civil, Ana Puccio, informó que se presta asistencia a los vecinos de Pueblo Nuevo, el Camino de la Costa y el barrio Hipódromo.

LT 14 Paraná

Juan Pablo Godoy, subjefe de Bomberos Zapadores de la policía de Entre Ríos, se refirió al incendio que se inició en la madrugada del domingo en la Isla Puente, diciendo que la lluvia posterior “es una bendición”, y luego indicó que quedó entre un 60 y un 70 % de la isla quemada.

El personal del cuartel estuvo cerca de 12 horas combatiendo el siniestro, con la colaboración de las embarcaciones de un club privado, la Municipalidad de Paraná y distintos colaboradores.

LT 14 Paraná

El subcomandante Lucas Migueles, jefe de Bomberos Voluntarios de Villaguay, contó que, con la ayuda de la lluvia y el arduo trabajo de entre 12 a 15 dotaciones de bomberos, se logró sofocar un incendio que comenzó el sábado y afectó a más de tres mil hectáreas en Mojones sur, en el Departamento de Villaguay.

LRA 1 Buenos Aires

La ciudad balnearia de Mar del Plata fue el escenario elegido para presentar ConectAR Escuelas, una iniciativa que busca asegurar la conectividad y disponibilidad del servicio a todos los establecimientos educativos de gestión pública del territorio nacional.

El lanzamiento de este programa, así como la restitución de Conectar Igualdad se sustenta en lo que el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, remarcó: “la conectividad es un derecho fundamental y una herramienta para modernizar la enseñanza”.

En esta semana de auspiciosas noticias y restablecimiento de derechos en materia educativa, Radio Nacional conversó con la investigadora y pedagoga Silvina Gvirtz, actual secretaria de Educación de la Nación.

LRA 2 Viedma

El concejal Ricardo Angos aseguró que vecinos de San Blas se expresaron a favor de las gestiones necesarias para que se puedan realizar las obras imprescindibles para satisfacer la demanda que el crecimiento de localidad conlleva en los servicios eléctricos y de agua potable.

LRA 21 Santiago del Estero

Martín Cabral, presidente de la asociación, en diálogo con Radio Nacional, brindó consejos para las familias santigueñas que se acerquen a las playas del Río Dulce para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Cabrál remarcó la importancia de que la gente comprenda que en aquellos lugares donde no se encuentren los guardavidas es porque está prohibida la entrada en esa zona.

LRA 53 San Martín de los Andes

El trabajo relata la vida de Luis Laurino quien se dedicó a recolectar semillas de más de 400 especies de árboles de todo el mundo y a hacerlas germinar en las sierras de Córdoba en un lugar que se transformó en un museo a cielo abierto.

Laurino analiza y reflexiona sobre el hombre y su relación con el medioambiente, su origen y la necesidad de volver a la naturaleza.

El documental fue dirigido por Agustina Toia y Severo Callaci y se proyectará en la ciudad este lunes a las 22 hs. en el espacio cultural Laneco de Junín de los Andes.

LRA 1 Buenos Aires

La Subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Inés Albergucci, destacó el desarrollo de la temporada de turismo social y la “puesta en valor” de los complejos turísticos de Chapadmalal, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires y de Embalse, en el Valle de Calamuchita, Córdoba.

Destacó que, ambas unidades turísticas, se encuentran "con plena ocupación" mientras continúan las tareas de refacción y reacondicionamiento debido a la "situación de abandono" en el que se encontraban esos hoteles, luego de la desinversión de la gestión de Mauricio Macri y, también las y los trabajadores.



LRA 1 Buenos Aires

Uno de los conductores del ciclo “Cocineros Argentinos” de la Televisión Pública brindó una serie de tips para tener en cuenta en la inclusión de alimentos en el marco de las altas temperaturas previstas para el verano 2022.

“Hay que comer verduras, mejor las que son de estación. También sumar muchas frutas, como las que tienen carozo, que permiten la posibilidad de hacer licuados y batidos como son el durazno, el damasco, las uvas y las ciruelas”, dijo Juan Ferrara.

A su vez el especialista recomendó la incursión en las legumbres dentro de las ensaladas: “No son muy consumidas en Argentina, pero hacen bien”.

LRA 13 Bahía Blanca

El presidente interino de la Sociedad de Fomento del Barrio Rucci, Fredy Serra, dijo que “el problema del agua viene desde hace muchos años en el barrio” y culpó a la prestataria del servicio ABSA: “Esto no es culpa de nuestro intendente o de los concejales, es de los que manejan la empresa en La Plata. El Rucci tiene 8 manzanas y somos unas 700 familias”.

El sábado a la noche, vecinos salieron a las calles e hicieron sentir su descontento con un cacerolazo en la esquina de Estados Unidos y Avenida Arias aunque Serra manifestó que no está de acuerdo: “La solución no es cortar calles”.

LRA 1 Buenos Aires

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional" hablamos con Gonzalo Heredia, el actor presentó su segundo libro "El Punto de no Retorno". Su primer libro fue "Construcción de la Mentira", presentado en 2018, ambas editadas por la editorial "Alto Pogo".

El autor remarcó que "el acto de la escritura siempre estuvo conmigo", que siempre escribió en libretas historias, notas. El libro lo comenzó a escribir durante la pandemia.

Heredia dijo que "el protagonista está en búsqueda de su voz narrativa" y resaltó que muchas personas se sentirán identificadas con el personaje principal y su búsqueda.

Habló del fin de la tira "La 1-5/18" de Canal 13, de la vuelta al teatro con la obra "Desnudos" y de su trabajo como conductor de radio en "Notas al Pie".

LT 14 Paraná

Alejandro Richardet, director General de Planeamiento Estratégico y Desarrollo Turístico de Entre Ríos, y la secretaria de Turismo de Concepción del Uruguay, María Laura Saad, presentaron la Fiesta de la Playa, la cual tendrá lugar en la ciudad desde el 19 al 23 de enero.

En el evento actuarán Lisandro Aristimuño, la Delio Valdez, Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Los Totora y Kapanga, mientras que el domingo próximo el cierre estará a cargo de Los Palmeras.



LRA 25 Tartagal

Se trata de una película bilingüe dirigida por la cineasta Daniela Seggiaro. El largometraje refleja las tensiones entre una comunidad wichí y el gobierno, en el marco de un conflicto a raíz de un proyecto urbanístico en el Gran Chaco.

“El cine es una herramienta para el arte y para pensar la vida”, dijo su directora a Radio Nacional Tartagal, quien explicó que el abordaje de la narrativa opera en torno al choque entre la vida ancestral indígena y la modernidad. Seggiario, quien también dirigió “Nosilatiaj-La Belleza”, manifestó que desde la producción esperan poder presentarla en Tartagal.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Instituto de la Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, brindó detalles acerca de la edición número 31 del Festival Nacional del Chamamé, el cual se desarrolla desde el pasado viernes y se extenderá hasta el día 23 de enero.

El evento que suele convocar a más de 12 mil personas por noche cuenta con un aforo limitado a cinco mil asistentes y es transmitido a todo el país a través de la Televisión Pública, Radio Nacional y Folclórica Nacional, como así también canales regionales en Brasil y Paraguay.

Indicó que para el ingreso es requerido contar con pase sanitario y dejo algunas recomendaciones tales como el uso de barbijo y evitar compartir vasos y envases.

En los estudios de La Folklórica, invitados por Oscar "Cholo" Gómez Castañón, nos visitaron Los del Portezuelo, que acaban de publicar su último disco "Kuntur", que significa el cóndor, son once canciones variadas, muchas de ellas propias, trabajadas a partir de un estilo que posiciona al trío salteño en esa franja de la música juvenil argentina que, sin necesidad de sentar raíces, prefiere navegar por sonidos del folklore, el pop latino y la balada.

Durante la Pandemia editaron un EP, titulado Desde adentro, las cinco canciones, en las que estaban una versión de “Zamba de Lozano” con Álvaro Teruel, como invitado, consiguieron una nominación a los Premios Gardel.

LRA 29 San Luis

En "Verano Nacional" hablamos con la futbolista puntana (de Justo daract) Daiana Alaniz, es la nueva jugadora de UAI Urquiza. La delantera remarcó "me enfoqué mucho en llegar" y señaló que "arranqué el año cumpliendo un sueño".

Además habló del amor al fútbol, de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, de lo difícil que aún es el fútbol femenino en nuestro país. "Me voy a pasar la pretemporada, a competir por un puesto fijo", dijo, "nuestro objetivo es el campeonato". Pero cuando habló de sus objetivos, hizo hincapié en "mi objetivo es ser disciplinada".

Dijo que en San Luis "hay mucho semillero de fútbol femenino" que hay que prepararlas y que se fortalezca el fútbol en la provincia.