Diario de Radio Nacional 17/09/2021

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Planteó ante Biden una baja de tasas y más plazos del FMI

LT 14 Paraná – ROSARIO LUFRANO: Ratificó su continuidad en Radio y Televisión Argentina

LRA 1 Buenos Aires – ESTELA DE CARLOTTO: “No me quedan dudas de que se va a llegar a un acuerdo”

LRA 1 Buenos Aires – JOSE LUIS GIOJA: “Nos vamos a ordenar porque enfrente tenemos a la antipatria”

LRA 1 Buenos Aires – RAÚL JALIL: “Es una gran oportunidad de salir adelante en lo político y lo económico”

LRA 3 Santa Rosa – FRANCISCO LONGA: “Los movimientos sociales que apoyan al gobierno están en una encrucijada”

LRA 1 Buenos Aires – CARLOS ROZANSKI: “La carta de Cristina es un antes y un después”

LRA 1 Buenos Aires – GERARDO ROMANO: “En estos días ganó el funcionamiento totalitario del neoliberalismo”

AREA DE PUEBLOS INDIGENAS – Discriminación contra el pueblo mapuche: Comunidades denuncian a Miguel Angel Pichetto

LRA 26 Resistencia – DIEGO VIGAY: Se realizará un juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí

LT 14 Paraná – MIGUEL ARIAS: “Ninguna hipótesis debe ser dejada de lado”

LT 14 Paraná – MARCELO CASARETTO: Con el Presupuesto 2022 “aumentará la inversión social”

LT 14 Paraná – ANGEL GIANO: “Hay que entender el mensaje de la ciudadanía en las PASO”

LRA 1 Buenos Aires – Reportaron 2.308 casos: 185 muertes en las últimas 24 horas

LRA 1 Buenos Aires – AXEL KICILLOF: Anunció la vacunación libre para mayores de 60

LRA 5 Rosario – ROBERTO VILLAVICENCIO: Preocupación en sanatorios por las subas de medicamentos para Covid

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa – JOSE MANSILLA: “Aplicamos más de 12 mil vacunas en Plaza Independencia”

LU 4 Patagonia – Segundo componente de Sputnik: Este mes en Chubut se cubrirá la demanda

LU 4 Patagonia – Comodoro Rivadavia: Debido a la baja de casos el Plan Detectar no funcionará el fin de semana

LRA 8 Formosa – Acentuando la aplicación de la segunda dosis: Prosigue la campaña de vacunación en Formosa

LV 4 San Rafael – JOSE MUÑOZ: “Hay una importante baja en las internaciones por COVID-19”

LRA 25 Tartagal – FRANCO GALEANO: “Parece que se terminó la coalición”

LRA 29 San Luis – JORGE RACHID: “Estamos transitando una experiencia política nueva”

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas – MOISES SOLORZA: Ley de Hidrocarburos: “Da cierta previsibilidad al sector”

LRA 1 Buenos Aires – LUIS BRUSCHTEIN: La lectura sobre la carta de Cristina

LRA 1 Buenos Aires – RAUL TIMERMAN: “Hay que preparar un gabinete y un plan de gobierno para dos años”

LRA 7 Córdoba – SERGIO TAGLE: Dos peronismos, una hipótesis sobre la crisis en el gobierno nacional

LV 4 San Rafael – Bicameral de Seguridad: Legisladores interpelaron al ministro de seguridad de Mendoza

LRA 26 Resistencia – LUCILA MASSIN: “Las PASO fueron un cimbronazo, y hay que dar respuestas a la sociedad”

LRA 1 Buenos Aires – JULIO BURDMAN: “A esta altura la principal preocupación es la socioeconómica”

LRA 1 Buenos Aires – DANIEL MENENDEZ: “Hay un proceso de unidad que debe terminar fortalecido de esta etapa”

LRA 1 Buenos Aires – MARIO GIORGI: “Todo a la luz del día, la Argentina espera”

LRA 1 Buenos Aires – FELIPE YAPUR: “Está en juego la aplicación y la velocidad de las medidas”

LRA 53 San Martín de los Andes – JORGE HALPERIN: “El gobierno nacional incumplió el contrato electoral”

LRA 1 Buenos Aires – CLAUDIA ACUÑA: La experiencia de cubrir las elecciones desde el búnker de Milei

LRA 1 Buenos Aires – MARIO WAINFELD: “Composición tema: la vaca y la carta”

LRA 1 Buenos Aires – VALENTINA CASTRO: “Hay intención de sanar el déficit social con transferencia de ingresos”

LRA 30 Bariloche – DANIEL ROSATO: “Debemos seguir avanzando en el proceso de reactivación industrial”

LV 8 Libertador – En medio de la tensión política: Presentación del Presupuesto nacional

LRA 57 El Bolsón – JUSTO POSO: “Comarcazo” en contra del posible loteo en Pampa de Ludden

LRA 13 Bahía Blanca – JOAQUIN SERRANO: Reabren en Bahía Blanca un laboratorio para el análisis de semillas

LRA 52 Chos Malal – FACUNDO LOPEZ RAGGI: Incentivo ganadero: 20 millones para 151 productores

LRA 2 Viedma – SERGIO RODRIGUEZ: Se viene la Semana Mundial de Turismo

LRA 6 Formosa – Créditos a tasa cero: Reactivación económica

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente participó junto a líderes globales de manera virtual del Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima (MEF, por sus siglas en inglés), una reunión convocada por su par de los Estados Unidos, Joe Biden, para dar un debate específico acerca de las acciones futuras y necesarias para abordar la crisis global del cambio climático. El mandatario planteó mejores condiciones de financiamiento para enfrentar la crisis climática, y pidió una baja de tasas y más plazos ante el FMI.

LT 14 Paraná

La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, aclaró que la carta de una supuesta renuncia que circula en redes sociales es “falsa” y ratificó que continúa “trabajando por la reconstrucción de los medios públicos”.

Quiero aclarar enfáticamente que la nota que circula en las redes y medios de comunicación sobre mi renuncia es falsa”, sostuvo Lufrano.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo se refirió a las discusiones internas del Frente de Todos: “No me quedan dudas de que van a llegar a un acuerdo”, dijo y expresó que así como la lucha de los organismos de Derechos Humanos, al Gobierno lo motiva “el amor”.

“Hay que esperar con optimismo y con confianza. Son los dos valiosísimos, personas excelentes y necesarias que están en el poder por el voto del pueblo”, sostuvo.

En tanto, señaló que además de pobreza y endeudamiento, “el Gobierno se encuentro con una pandemia feroz, desconocida y hoy la Argentina es uno de los países que más vacunas tiene” y que “ante esa calamidad, el Gobierno no se olvidó de su pueblo”.

En ese sentido, remarcó los problemas redistributivos y de desigualdad que sufre nuestro país y consideró que ahora el Frente de Todos debe profundizar la “comunicación e interacción con el pueblo, ver qué necesitan y estar. Que la gente se sienta acompañada y entendida, y que sepan que se les va a dar el techo, la salud y la educación que necesitan, tener ocio y conocer nuestra patria”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional, ex presidente del Partido Justicialista y tres veces gobernador de San Juan, se refirió a la discusiones que se dan al interior del frente de todos tras el resultado negativo en las PASO: “El pueblo tiene que saber que no vamos a bajar los brazos y que vamos a poner de pie a la argentina. Hay números que nos están diciendo que vamos a salir. Estoy seguro que nos vamos a ordenar porque enfrente tenemos a la antipatria”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Catamarca, se refirió a la interna del Frente de Todos, al tiempo que valoró la gestión del gobierno nacional. En ese sentido, destacó las obras de infraestructura y el crecimiento que registra el sector privado en su provincia.

Además, destacó el “gran esfuerzo que ha hecho el ministro de Economía Martín Guzmán” en un país con “50 años de cultura inflacionaria”.

En tanto, consideró que en este momento para la coalición de gobierno “es fundamental el diálogo” para “salir para adelante”, y llamó a “sentarse y hablar”.

“Las elecciones se pierden y se ganan, y hay que seguir adelante”, expresó. Sin embargo estimó que se pueden “revertir” los resultados de las mismas: “Si nos podemos de acuerdo, la gente nos va a seguir”, aseguró.

“Esta es una gran oportunidad de salir adelante, tanto en lo político como en lo económico”, dijo.

LRA 3 Santa Rosa

El politólogo y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Francisco Longa, hizo un balance sobre las elecciones del domingo y el rol de los movimientos sociales diciendo que “los movimientos que apoyan al gobierno se ven en una situación de encrucijada porque la agenda social es acuciante, y por otro lado siempre tienen necesidad de sustentar este gobierno ya que vienen de experimentar los cuatro años del gobierno macrista donde no les fue nada bien”.

LRA 1 Buenos Aires

Carlos Rozanski, ex juez de Cámara Federal, ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, reflexionó acerca de la actualidad política argentina en diálogo con Radio Nacional Bariloche.

“El domingo a partir de las elecciones se empezó a plantear la idea de que hay dos modelos en pugna en el país, yo creo que hay más. Esos dos básicos son la derecha, modelo de pobreza y desastre y el otro modelo es el del Gobierno Nacional. Y ese modelo está divido a su vez en dos modelos, uno es que el representa Alberto Fernández y otro es el que representa Cristina Fernández de Kirchner”, expresó Rozanski.

LRA 1 Buenos Aires

El actor está presentando la obra “Un judío común y corriente” en el Teatro Chacarerean, escrita por Charles Lewinsky. Gerardo Romano se refirió a las últimas elecciones y al debate interno del gobierno.

“Uno de los caminos era radicalizarse. Comprendo la carta, tiene razón Cristina Fernández. Es un frente heterogéneo”, opinó.

“Lo que ganó en estos días fue el funcionamiento totalitario del neoliberalismo”, sostuvo Romano y agregó: “Mauricio Macri tiene el poder mediático como nunca, el judicial y el militar que ya no es necesario usar”.

AREA DE PUEBLOS INDIGENAS

Las comunidades Mapuche Tambo Báez, Millalonko Ranquehue y Celestino Quijada de Río Negro realizaron una denuncia ante la Defensoría del Público de la Nación al Canal 26 de Bs. As. y a Miguel Angel Pichetto por sus dichos discriminatorios contra el pueblo mapuche. El 9 de septiembre el noticiero de ese medio de comunicación invitó al ex Senador para hablar sobre la “Toma de Tierras en Argentina”. En el desarrollo de la entrevista tanto Pichetto como lxs conductores del Noticiero, Sol Pérez y Sebastián Dumont, promovieron e incitaron el trato discriminatorio hacia el pueblo mapuche al acusarlos de ser responsables de “tomas” y acciones violentas que nada tienen que ver con su cultura y espiritualidad. Pichetto se refirió a la situación en Mascardi y en la Patagonia y reivindicó al genocida Julio Argentino Roca, y llamó a restablecer el orden.

LRA 26 Resistencia

“Hemos tenido la buena noticia que la jueza Zunilda Niremperger decidió convocar a un juicio por la verdad, y en este caso enfatiza que es necesario para la reparación de las víctimas. Será oral y público, y ya tiene antecedentes en nuestro país cuando en los años 90 existían las leyes de Punto final y Obediencia debida y no se podía sentar a los culpables en el banquillo de los acusados”, afirmó el Fiscal Federal, Diego Vigay.

LT 14 Paraná

Miguel Arias, diputado provincial por el Frente de Todos de Corrientes, fue baleado en pleno acto de cierre de campaña en Tapebicuá, días previos a las elecciones en esa provincia. El legislador fue dado de alta el pasado 3 de septiembre, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente, pero el proyectil no fue retirado por el complejo lugar donde quedó alojado. Arias contó como continúa la investigación del hecho, por el cual hasta el momento no hay ningún detenido. “En un hecho delictivo ninguna hipótesis debe ser dejada de lado, ni dejada de ser investigada”, expresó el legislador.

LT 14 Paraná

El Presupuesto para 2022 ingresó al Parlamento para su tratamiento inicial en la Cámara de Diputados, tras la firma del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, Martín Guzmán. El diputado nacional por el Frente de Todos, Marcelo Casaretto, anticipó detalles del proyecto que “aumentará la inversión social para la economía y para la inversión en obra pública”, según expresó el legislador.

LT 14 Paraná

En las elecciones PASO la sociedad dio “un mensaje que hay que escuchar y entender, que hace dos años nos votaron y no se está mejor”, expresó Angel Giano, diputado provincial y presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. En este sentido, Giano destacó que “se necesita que el ciudadano llegue a fin de mes y tenga la economía familiar resuelta”, y añadió que “lo peor que podía pasar era que el gobierno no reaccionara, pero lo está haciendo”.

LRA 1 Buenos Aires

La cartera sanitaria indicó que son 1.593 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 39.8% en el país y del 42.2%en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a las vacunas, ya se han inoculado 48.10.770 de personas en todo el país, de los cuales 28.929.766 han recibido la primera dosis, y 19.381.004 la segunda dosis.

En total, se han distribuido en todos los distritos del país 53.183.629 de vacunas.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció la vacunación libre de segunda dosis para mayores de 60 años, y el inicio de la inmunización para los jóvenes de 17 años sin comorbilidades, en un acto que encabezó en el vacunatorio de la Universidad Nacional “Arturo Jauretche” (UNAJ), en Florencio Varela.

Kicillof, acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el intendente Andrés Watson, anunció que el sistema de vacuna libre, que hasta ahora se aplicaba solo en primera dosis para mayores de 18 años, se extenderá para los mayores de 60 años que hayan “cumplido con las 8 semanas después de la primera dosis de la vacuna Astrazeneca o Sputnik, o bien, unas 3 semanas después de la primera dosis de la Sinopharm”.

LRA 5 Rosario

El especialista denunció un aumento del 439% en el precio de sedantes, analgésicos y relajantes musculares utilizados en pacientes con coronavirus en estado grave. “El aumento es sensible por la situación de necesidad exclusiva”, indicó Villavicencio.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Este viernes se realizó el último día del megaoperativo sanitario en Plaza Independencia. “El operativo fue muy exitoso y con buenos resultados. Estamos atendiendo mucha gente que no tiene obra social y hay que considerar esa situación”, destacó Mansilla.

LU 4 Patagonia

El ministro de Salud de Chubut, Fabian Puratich, informó que hay un compromiso de la Nación para cubrir en septiembre la demanda del segundo componente de Sputnik V, el cual ha estado demorado.

LU 4 Patagonia

La subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, se refirió a la baja de casos de COVID en los últimos días e indicó que se cambiarán los esquemas de trabajo. “El Plan Detectar no funcionará el fin de semana debido a la baja de números de detección en las últimas semanas. En tanto, quienes presenten síntomas se pueden acercar a las guardias de cualquier hospital”, informó la funcionaria.

LRA 8 Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció la continuidad de la campaña de inmunización contra el COVID-19 en la provincia, informando que los residentes de la ciudad de Clorinda que cuenten con las primeras dosis de Sputnik V y Sinopharm hasta el día 27 de agosto, inclusive, recibirán el sábado 18 de septiembre las segundas inoculaciones de estas vacunas.

LV 4 San Rafael

Así lo aseguro el director del Hospital Schestakow, el doctor José Muñoz, quien agregó que “de 200 personas internadas en mayo, en la actualidad hay 15. La situación epidemiológica dejó de estar en una meseta para pasar a la baja de contagios. En los últimos días, la cantidad fluctúa en alrededor de 15 pacientes en total, entre cama crítica y cama común. Es una baja importante comparada con los casi 200 casos que se llegó a tener en internados por día durante mayo”.



LRA 25 Tartagal

El licenciado analizó la crisis que atraviesa el Frente de Todos. “Parece que se acabó el Frente de Todos como coalición, claramente hay una ruptura”, señaló Galeano. “Se formó el albertismo, algo que venimos esperando hace dos años”, continuó.

LRA 29 San Luis

El dirigente peronista se refirió al escenario político. “Cuando el pueblo se expresa no se debe buscar culpables, la expresión del pueblo es multifacética, son muchas causales que llevan al pueblo a gritar”, señaló Rachid.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El funcionario se refirió al Proyecto de Ley de “Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas. “Hay que tener bien estudiada la letra chica para ver cómo impacta en otros sectores y cómo afecta la realidad fueguina”, señaló Solorza.

LRA 1 Buenos Aires

Luis hizo un análisis sobre el mensaje que contiene la carta de Cristina y lo más relevante acerca del texto. “En el fondo hay dos temas que se destacan: primero que el rumbo en general se confirma; y segundo que ella dice que no es Cobos, y que nadie está planteando una ruptura. Creo que está encuadrado dentro de esos parámetros el debate, y entiendo que hay parte de razón en los dos lados”, expresó.

Bruschtein mencionó que si bien la puesta a disposición de renuncias a la gestión de Alberto Fernández por parte de distintos funcionarios del gobierno simbolizan una reacción política “fuerte”, en ningún momento contradicen que la última decisión sobre las mismas las tiene el Presidente.

LRA 1 Buenos Aires

El analista político abordó la discusión interna del Frente de Todos y el resultado de la PASO, en la marco de la publicación de la carta que Cristina Fernández dirigió al pueblo: “No es momento para hacer un cambio de gabinete”, sostuvo.

“Lo que hay que hacer ahora es preparar un gabinete y un plan de gobierno para dos años, las elecciones del 14 de noviembre van a pasar”, sostuvo y consideró que también es imperioso “tomar medidas de gestión necesarias que está reclamando la vicepresidenta y, para eso, no necesitas cambiar la gente, alcanza con dar la orden de que se haga; y el 15 de noviembre anunciar el nuevo gabinete y el plan de gobierno, cualquiera sea el resultado de la elección”.

LRA 7 Córdoba

“Los desencuentros y conflictos que ocurren al interior del gobierno pueden expresar una tensión entre dos proyectos. Cristina Kirchner representa un peronismo susceptible de ser caracterizado como progresista populista, populismo entendido según las tesis de Ernesto Laclau, y no con el significado peyorativo que le imprime el lenguaje mediático generalizado y la derecha neoliberal. El Presidente, en 2019, ante una pregunta sobre su ideología, respondió ´soy peronista progresista liberal´”, explicó el analista Sergio Tagle.

LV 4 San Rafael

El senador Marcelo Romano, integrante de la Bicameral de Seguridad, comentó algunas de las instancias de la interpelación al ministro de Seguridad de Mendoza, Raúl Levrino.

El legislador señaló que desde hace mucho tiempo investiga la compra de chalecos antibalas, que aseguró son más débiles y más caros, y que además existe una inhibición que pesa sobre el empresario al que le habrían comprado esos materiales.

LRA 26 Resistencia

“Es necesario pensar cual fue el resultado del 12 de septiembre en el que el pueblo se expresó con un mensaje de disconformidad, y hay que escucharlo. Somos conscientes de la situación generada por la pandemia y el neoliberalismo, y reconocemos las demandas. Hay que analizar nuestra situación como organización política y efectuar las modificaciones y cambios que son necesarios”, expresó la diputada nacional por el Frente de Todos, Lucila Massin.

LRA 1 Buenos Aires

El politólogo analizó el resultado de las PASO y la interna dentro del gobierno: “A esta altura la principal preocupación es la socioeconómica”. En el marco de las elecciones, declaró que el Frente de Todos estaba preparado para “perder a nivel nacional pero no en la Provincia”.

Julio Burdman en cuanto a las posturas de Alberto Fernández y Cristina Fernández, consideró: “La diferencia de criterio es la base del desencuentro, pero seguramente ya se encaminará”.

A su vez el especialista señaló: “La vicepresidenta quiere participar en el rearmado de las principales áreas de la gestión”.

LRA 1 Buenos Aires

El coordinador nacional de Barrios de Pie consideró que la discusión pública “es un error ya que la militancia espera otra cosa que es tomar medidas”. En esa línea, pidió escuchar a la gente: “Claramente la pandemia dificultó todo, hay que acelerar la reactivación en los trabajadores”.

LRA 1 Buenos Aires

Giorgi analizó la crisis interna en el Frente de Todos, las tensiones institucionales generadas y las expectativas sobre acciones concretas que debe definir el gobierno para paliar la compleja situación de los sectores más vulnerables.

LRA 1 Buenos Aires

Yapur analizó la actual crisis interna que atraviesa el Frente de Todos tras los resultados de las PASO y las posturas del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández sobre el rumbo que debe adoptar el gobierno.

En ese sentido, evaluó que “hay urgencias planteadas sobre las que se deben buscar soluciones” y que son consecuencia “de la crisis heredada del gobierno de Mauricio Macri y provocada por la misma pandemia”.

Precisó que “la forma de atacar esa situación es lo que está en debate”, identificó “puntos de unión” pero insistió en que “la aplicación y la velocidad de la aplicación es lo que está en juego”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Halperín, estimó que el gobierno nacional perdió las elecciones porque incumplió su contrato electoral con el pueblo pero que, aunque se plebiscitó la gestión, pero no se votó un gobierno.

Señaló que la crisis heredada del gobierno anterior más lo que provocó la pandemia por coronavirus y el ajuste por parte del ministro Guzmán que no otorgó un cuarto IFE generó además del fracaso electoral la profundización de las diferencias internas del gobierno.

Consideró que la carta de Cristina Fernández publicada ayer es enfatizar en críticas que ya había hecho la vicepresidenta anteriormente como representante de la parte más numerosa de la coalición gobernante pero que no son el soporte de la mayoría de los ministros del gabinete nacional.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista se acreditó para cubrir las PASO en el espacio del referente de La Libertad Avanza. Explicó que tiene personas que “simulan” una conferencia de prensa para que pueda desarrollar su discurso.

“Era muy interesante ver la ficción que representa Javier Milei. El es la política que dice odiar, es una parodia con todo eso que significa”, analizó la también escritora Claudia Acuña y reveló que mientras le preguntó al candidato, la persona que manejaba a la prensa le “tironeó” el teléfono.

Por otra parte, contó que en las últimas elecciones “el 50% de la Villa 31 no fue a votar”. En esa línea, declaró: “Hay que volver humildemente a esos lugares”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario siguió analizando los resultados de las PASO y las consecuencias. Habló sobre la reacción de Alberto Fernández tras el ofrecimiento de renuncia de varios de sus ministros. Por otro lado Cristina Fernández escribió una carta.

LRA 1 Buenos Aires

La analista económica del Centro de Economía Política Argentina, conversó sobre las medidas que el gobierno prepara en esa materia, en un intento por paliar el malestar demostrado a través de las urnas, en las elecciones PASO celebradas el domingo.

Sostuvo que, si bien no se terminaron de definir, “hay una intención de retomar la agenda que se había planteado cuando surgió la pandemia”, citó algunas de las que se evalúan implementar y que demuestran que “hay una intención de sanar déficit social con transferencia de ingresos”.

Por otro lado, Castro dio precisiones sobre los puntos centrales del Presupuesto 2022 enviado por el Ministro de Economía, Martín Guzmán, al Congreso que prevé un crecimiento del 4 por ciento, en un contexto actual que definió de “recuperación heterogénea” que debe lograr “la misma velocidad” para todos los sectores.



LRA 30 Bariloche

El Presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, dialogó con Radio Nacional Bariloche sobre la Ley Compre argentino y la posibilidad de que potencie la industria.

El titular de IPA manifestó que “nosotros creemos que la política industrial que está llevando el Gobierno adelante es correcta, vamos por buen camino.”

Rosato, destacó que la Ley de Compre argentino generará un impacto “muy fuerte” y que logrará generar empleo “genuino y de calidad”.

LV 8 Libertador

Según explicó el economista Raúl Mercau, la pauta para el año próximo prevé un crecimiento del país mayor que el calculado por el FMI. Por otra parte, Mercau explicó que el Ministro de Economía, Martín Guzmán, en la pauta de gastos observa un importante crecimiento en las exportaciones para el año próximo. “Es un presupuesto más optimista que el que plantean los organismos internacionales. De hecho, este año se ha crecido más que lo que se había planteado previamente”, indicó Mercau.

LRA 57 El Bolsón

Este sábado, vecinos y vecinas de la Comarca Andina de El Bolsón realizarán un “Comarcazo” en contra del posible loteo en Pampa de Ludden. Poso mencionó la preocupación que genera, desde hace años, el avance de la empresa Laderas del Perito Moreno SA en el terreno.

LRA 13 Bahía Blanca

El presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Joaquín Serrano, contó cuál es la tarea que desplegará el laboratorio de la oficina de esa entidad en Bahía Blanca, que será reabierto el lunes a las 17 en el exmercado Victoria de Donado al 1.000. Serrano explicó que con la reapertura de este laboratorio “buscamos brindar soluciones a las necesidades particulares de cada región, incrementar las tareas de inspección y agilizar la gestión de trámites”.

Además de cumplir “a la demanda de análisis de semillas no sólo del sur de la provincia de Buenos Aires sino de todo el sur del país”.

Según el comunicado de la entidad explican que “la semilla es el insumo fundamental para el inicio de cualquier actividad agropecuaria”, además de ser clave “conocer su calidad e identidad para lograr una comercialización con agregado de valor en sus productos”.

LRA 52 Chos Malal

El ministro enfatizó en la importancia de acompañar a los productores de la zona norte de Neuquén, como también conocer las distintas realidades y necesidades. “La idea es dar recursos, acompañar a los productores, intendentes, según el nivel de afectación de la sequía”, aseveró Raggi.

LRA 2 Viedma

El subsecretario de Turismo de Viedma, adelantó las actividades que se desarrollarán en el marco de la Semana Mundial del Turismo, actividad que se realizará de manera conjunta con Patagones.

LRA 6 Formosa

El Intendente Atilio Basualdo, el concejal Pablo Basualdo y la directora de la Cámara de Comercio, Marta Palavecino, recibieron al Gerente General del Banco Provincia, Juan Cruz Cabrera, acompañado del presidente de la Federación Económica de Formosa, y dieron a conocer una nueva línea de créditos subsidiada por el Estado provincial. “Se trata de una nueva línea de créditos para los comerciantes, emprendedores y clientes del Banco, el cual busca activar la economía de este sector”, expresó Palavecino.

LRA 26 Resistencia

“Hay dos proyectos presentados que plasman la idea de eliminar las indemnizaciones laborales. Hay que dejar en claro que proponen una quita de derechos a los trabajadores y una mayor discrecionalidad del empleador. Básicamente, estatizan las deudas que surgen de los despidos y consiste en hacer aportes a un fondo que se destinaría a pagar los despidos”, afirmó la integrante de la Corriente de Abogades Laboralistas 7 de Julio, Vanesa Lamami.

LU 4 Patagonia

Raúl Belcastro, dirigente de SITRAJUCH, indicó que “estamos reclamando lo que nos deben, porque hace siete meses deberíamos haber iniciado la discusión salarial. Ya no se puede esperar más, perdimos un 60 %del poder adquisitivo”.

LRA 19 Puerto Iguazú

El integrante de la Agrupación 7 de julio se refirió al proyecto por el bloque de Juntos por el Cambio para eliminar las indemnizaciones por despido. “En materia de derecho de trabajo, no puede haber degradación. No pueden ir hacia atrás”, indicó Ciampa.

LRA 53 San Martín de los Andes

El líder gremial aseguró que el gobierno de Neuquén no se da cuenta que hay un problema estructural en la educación y solicitó que se involucren a los distintos actores locales como concejales y ejecutivos municipales.

LRA 27 Catamarca

Se llevó adelante el primer encuentro de Áreas Municipales de Mujeres, Género y Diversidad, coordinado por el Consejo Municipal de la capital provincial. El Ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, quien participó del evento, expresó que “quiero felicitar a todos los que hicieron posible que esté empezando esta jornada para generar este espacio de participación, reflexión e intercambio y que puedan llevar al interior ideas concretas”.

LRA 4 Salta

El juez de Garantías 1 de Orán, Francisco José Oyarzú, ordenó la elevación a juicio de la causa contra una madre de 26 años, a quien la fiscala Claudia Carreras acusó por del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo luego de que sus hijxs de 4 y 6 años fallecieran en el incendio de su vivienda precaria cuando había salido a comprar alimentos y quedaron sin supervisión.

AREA DE GENEROS

Vialidad Nacional comenzó con la implementación del cupo laboral establecido en el Decreto 721/2020 y en la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. El organismo incorporó a las.primeras siete personas en Córdoba, Río Negro, San Juan, Santa Cruz y Buenos Aires y cumplen tareas en Recursos Humanos, Seguridad e Higiene, Contratos, Laboratorio y Campamentos.

Laura Zuleta es mujer trans y desde el primero de agosto trabaja en la oficina de Recursos Humanos de San Juan. “He sido una busca toda la vida, esto es un mimo para el alma”, le dijo al Área de Géneros. “Es acostarte y poner la cabeza en la almohada y estar un poco más relajada. Yo he sido una busca de la vida, he sido peluquera, he vendido maquillaje, he limpiado casas de clientas. Hoy en día tener un trabajo en blanco, con aportes, y poder dormir tranquila sabiendo que al otro día voy a tener un plato de comida seguro en la mesa o que voy a pagar lo impuestos es un sueño”, afirmó.

LRA 17 Zapala

La musicoterapeuta contó cómo se conoció el video de Luciano Bodernea, un estudiante con condición del espectro autista que toca el teclado y la guitarra. El material fue compartido por la maestra y un matutino publicó la historia.

LRA 18 Río Turbio

Se realizaron distintas actividades en conmemoración al Día Nacional de las Juventudes, al cumplirse 45 años de la “Noche de los Lápices”. “En el Barrio Don Bosco se encendió una antorcha general y cada persona que se acercó a participar se le dio una antorcha”, señaló Loyola.

LRA 14 Santa Fe

Continúa abierta la convocatoria para el desarrollo de proyectos participativos y emprendimientos. La iniciativa incluye dos líneas: Proyectos Participativos y Emprendimientos “Impúlsate” que pueden presentarse hasta el próximo 24 de septiembre.

LRA 24 Río Grande

El arquitecto se refirió a la importancia de las obras cloacales iniciadas en el casco viejo de la ciudad de Río Grande. “Es una obra que gestionó el intendente y que responde el programa nacional Argentina Hace. Va a beneficiar a 20 mil personas”, señaló Ibarra.

LRA 21 Santiago del Estero

La trabajadora de salud se refirió a las actividades del próximo sábado para conmemorar el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical, que tiene por objetivo promover la importancia de la donación.

LT 12 Paso de los Libres

El juez federal de Corrientes, Gustavo Fresneda, comentó que la justicia federal falló a favor del recurso de amparo presentado por la familia del pequeño Nicolás Garau, quien necesita el medicamento Zolgensma, y el Estado nacional financiará el 90% de la vacuna, mientras que la obra social deberá responder con el 10% del medicamento, el cual cuesta 2,1 millones de dólares.

LRA 42 Gualeguaychú

A pesar de la intervención de brigadistas, se siguen generando focos en el Delta que preocupan a las autoridades. En tanto, Mauro Rodríguez, coordinador Provincial del Plan de Manejo del Fuego de la Secretaria de Ambiente, explicó que “tenemos cuatro circuitos de control de puntos de calor en la zona del Delta, realizamos vuelos de vigilancia y evaluamos el procedimientos de ataque ante la aparición de un foco ígneo”.

LRA 1 Buenos Aires

Se conmemora cada 17 de septiembre en memoria de José Manuel Estrada quien fuera educador, periodista, historiador y escritor.

“Educación para la libertad, o simplemente educación, porque no puede menos de ser libre un pueblo compuesto de hombres que se conocen y se moderan”, fue una de sus citas más célebres.

Tras una vida dedicada a la educación, Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894.

Por disposición presidencial fue velado en la Catedral Metropolitana con los honores de un general de división y sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta.

LRA 53 San Martín de los Andes

Pedro Saborido dialogó con Soledad Ianniello Gianni Manuale, Juan Pablo Gauthier sobre la peleas entre amigos, conocidos o parejas en ciudades y pueblos chicos. Como se manejan las relaciones en esos casos…, ¿nos evitamos, disimulamos o la mostramos abiertamente?

LT 11 Concepción del Uruguay

Juan Izaguirre, Director de LT 11, brindó detalles de la celebración que se realizará el próximo 29 de septiembre por los 70 años de la emisora y confirmó la actuación del músico cantautor chamamecero Antonio Tarragó Ros. Además actuarán Sandra Apaseche, Antonio del Río y se rendirá homenaje a Luis María “Gordo” Puchulu.

LRA 42 Gualeguaychú

La Televisión Pública presenta una serie documental testimonial con la conducción de Diego Alonso, que retrata el momento específico de una persona o su grupo inmersa en las problemáticas de los barrios y la población de emergencia en el marco de la pandemia.

La segunda temporada de “Ser esencial” se emite todos los domingos a las 18. 30 horas y el próximo programa mostrará el trabajo del Hogar de Cristo Nazaret, ubicado en la zona norte de Gualeguaychú. Alejandro Gallay, referente del hogar, contó cómo fue la experiencia de mostrar para todo el país el trabajo social y la organización de los barrios populares de la ciudad.

LRA 3 Santa Rosa

El presidente del Instituto Nacional de la Música (INAMU), Diego Boris, anunció que se lanzará el Banco de Música Nacional e Independiente, una plataforma en la que las músicas, músicos y grupos pongan sus obras a disposición para que las radios de todo el país puedan acceder y de ese modo cumplir con la cuota de música nacional e independiente prevista en artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece un 30% de difusión de música nacional y la mitad de esa cifra de producción independiente.

LV 4 San Rafael

Pakapaka es un canal de televisión abierta, enfocado a la audiencia preescolar, infantil y juvenil, el cual hoy, 17 de setiembre, cumple 11 años de su puesta en el aire. Su directora, Cielo Salviolo, se refirió a este nuevo aniversario y dijo que “11 años son un montón, estamos convencidos de eso y muy felices por sostener y hacer crecer una experiencia tan intensa y tan rica en contenidos audiovisuales para las infancias. Desde lo público, siempre es motivo de celebración”.

Para pedir un turno

Muchas quejas por la demora en los turnos de las obras sociales. Pero lo que pasó en mi familia, es digno de ser contado.

El día que mi hermana se enteró que estaba embarazada, pidió un turno para hacerle el primer control pediátrico a la criatura…, ya nació y todavía no sabemos el sexo!!!

CHOCOLATE POR LA NOTICIA