Diario de Radio Nacional 16/8/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - CONSUMO DE GAS Y ELECTRICIDAD: El Gobierno presentó los detalles del nuevo esquema de subsidios

LRA 1 Buenos Aires - ROBERTO SALVAREZZA: “El litio tiene una gran importancia y llevará a la soberanía tecnológica"

NACIOANAL FOLKLÓRICA - JUAN CABANDIE: "Detrás de los incendios hay intereses ganaderos, agrícolas e inmobiliarios"

LRA 23 San Juan - JUAN ZABALETA: El titular de Desarrollo Social de la Nación hizo anuncios importantes

LRA 5 Rosario - INCENDIOS DELTA DEL PARANA: Preocupación por rotación viento

LRA 1 Buenos Aires - Cuatro detenidos: Quemas en los humedales frente a Rosario

NACIONAL ROCK - ARIEL SUJARCHUK: "No hay que mezclar las aspiraciones políticas con intereses de la patria”

LRA 1 Buenos Aires - YANINA MARTINEZ: “Estamos en un proceso de crecimiento exponencial del turismo”

LRA 1 Buenos Aires - MARIANO BERGES: "Sorprende que a 30 años vuelven a aparecer casos tan concretos"

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT: La recaudación impositiva en Argentina

LRA 1 Buenos Aires - Incendios en Matanzas: Argentina enviará insumos sanitarios a Cuba

LRA 1 Buenos Aires - JOSE SBATELLA: “Es importante la coordinación para frenar la fuga de capitales”

LRA 13 Bahía Blanca - JOSE LUIS HENRIQUEZ: Voladuras de casi 30 techos

LT 12 Paso de los Libres - A 172 años de su paso a la Inmortalidad: Yapeyú se prepara para homenajear al Padre de la Patria

LV 8 Libertador - JORGE RACHID: "Es una Corte de canallas, criminales y corruptos"

LRA 43 Neuquén - NATALIA SALVO: "Ninguno de sus objetivos están cumpliendo acabadamente"

LRA 7 Córdoba - ANDRES PIAZZA: El ataque al Poder Judicial "pone en riesgo la continuidad institucional"

LRA 1 Buenos Aires - SALVADOR GIL: Algunas claves para racionalizar el consumo energético

LRA 24 Río Grande - SUBSECRETARIA DE COMERCIO: Adelantan posibles sanciones a supermercados por desabastecimiento

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - FIN DE SEMANA LARGO: Resaltan el crecimiento del turismo extranjero en la provincia

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, anunció los detalles del nuevo esquema de subsidios al consumo de gas y electricidad, que incluye la segmentación de acuerdo a los ingresos de los usuarios con una diferenciación de acuerdo a la región del país, y un tope de referencia para incentivar la eficiencia y el ahorro energético.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, indicó que "la segmentación fue pensada con un criterio de justicia social. Queremos que los subsidios lleguen a las familias que más lo necesitan. Argentina ha sostenido la demanda sin restricciones"

En tanto, el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, dijo que la quita de subsidios en el consumo de gas se hará "en tres etapas" que serán en septiembre, noviembre y enero con "aumentos progresivos".

El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti dijo que "con esta medida logramos acercarnos al orden fiscal que necesitamos en materia de subsidios". https://www.radionacional.com.ar/el-gobierno-presento-el-nuevo-esquema-de-subsidios/

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández visitará hoy las obras de la primera planta piloto de baterías de litio de la Argentina en La Plata y las instalaciones de Y-TEC (YPF-Tecnología) en el partido bonaerense de Berisso. En ese contexto, el presidente de dicha empresa, Roberto Salvarezza, habló de los beneficios que tiene el recurso.

“YPF extrae gas y petróleo, procesa e industrializa, lo mismo pensamos para el litio, ese es el gran proyecto que exploramos”, explicó y remarcó la importancia del cuidado del ambiente, algo contemplado en la iniciativa.

“El litio tiene una importancia enorme, tenemos una disputa geopolítica por hacerse de este recurso y tenemos que hacernos jugadores. Es un camino que lleva su tiempo y lleva a la soberanía tecnológica tan importante”, dijo Salvarezza.

NACIONAL FOLKLÓRICA

Luis Bremer dialogó con el ministro Ambiente y Desarrollo Sostenible a propósito de los incendios en la provincia de Santa Fe. “Se han logrado dominar los focos gracias al aumento de recursos para el combate el fuego, la política respondió así al reclamo de la ciudadanía, quien no da respuesta aún es la Justicia", detalló.

“En los expedientes de los incendios interviene el Fuero Federal, hace dos años que venimos tomando vista de la causa, inclusive aportando nuevas denuncias, tuvimos una reunión con el juez y el fiscal y se comprometieron a convocar a indagatorias y testimonios a quienes se presume que tienen fuego en sus campos, es importante trazar un mapa de geolocación para determinar dónde aparecen los fuegos y los nombres de los propietarios de esos campos, cosa que hemos solicitado a la Justicia hace dos años y aún no se obtuvo”, señaló.

LRA 23 San Juan

En dialogo con la prensa local el funcionario nacional respondió a varias consultas referidas a la temática de la cartera.

Adelantó que se firman en la jornada de hoy varios convenios, "no sólo con el Gobierno de la Provincia sino también con la Universidad Nacional de San Juan". Es que la casa de altos estudios será la encargada de implementar el análisis y seguimiento del funcionamiento de los planes sociales.

LRA 5 Rosario

"Preocupante es la rotación del viento, hablan de una rotación del viento a la tarde al norte y esto nos preocupa, porque puede traer el humo a Rosario nuevamente", explicó Roberto Rioja, Secretario Protección Civil de Santa Fe, quien en diálogo con Nacional Rosario, se refirió a los incendios en el Delta del Paraná.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Martín Paoltroni de LRA 5 Nacional Rosario, informó que son cuatro los detenidos por los incendios frente a Rosario. La Fiscalía de Victoria, en Entre Ríos detalló que 3 de ellos son de la localidad de Villa Constitución y serían apicultores.

"Hoy serán indagados y tendremos más información. Además se avanzó con la detención de una personas más, y se habrían encontrado elementos que podrían dar indicios de que se prendió fuego allí", agregó.

En Entre Ríos hay 5 focos activos que afectan a Rosario y dependerá de la "rotación del viento" de cómo sigue la situación allí.

NACIONAL ROCK

En Rosca N'Roll hablamos con Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento, tercer sector exportador de la Argentina. A propósito de la convocatoria de Sergio Massa, Sujarchuk expresó: “Fue un honor la convocatoria de Massa. Ser parte de su equipo es una gran responsabilidad”.

Sobre los dichos de Nicolás Pino en el Espacio Clarín manifestó: “No hay que mezclar las aspiraciones políticas con los intereses de la patria”.

Su objetivo al frente del área de Economía del Conocimiento es generar 70.000 programadores y se mostró optimista en la gestión: “Se ha potenciado aquellas áreas que puedan darle dólares a la Argentina”. Por último, hizo hincapié en el universo de los videojuegos y dijo: “Está mutando y creciendo un montón y nos tenemos que insertar”.

LRA 1 Buenos Aires

Más de 800 mil turistas y de 1.5 millones de excursionistas se movilizaron durante este fin de semana largo, un 15% más del registro de la prepandemia (2019), con un impacto económico de 20 mil millones de pesos.

“Se nota que ya estamos en un proceso de crecimiento exponencial del turismo, se toma como una inversión al bienestar”, destacó la secretaria de Promoción Turística y agregó que el sector se está manifestando como “uno de los principales motores de la recuperación económica”.

LRA 1 Buenos Aires

El canciller de la Nación, Santiago Cafiero, lanza la Agencia de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria - Cascos Blancos (ACIAH) en un acto que contará con la presencia de la ex ministra de Seguridad y titular del nuevo organismo, Sabina Frederic.

La creación de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria - Cascos Blancos busca reunir a la Dirección Nacional de Cooperación Internacional y a la Dirección Nacional de Asistencia Humanitaria "con el objetivo de armonizar el trabajo de cooperación y asistencia del Estado a nivel nacional, regional e internacional", agregó la Cancillería.

La agencia representará a Argentina en los foros internacionales de su competencia, añadió.

El voluntariado civil del Estado, Cascos Blancos, actúa en contextos de catástrofe a solicitud de un Estado afectado o en el marco de un llamamiento internacional, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y otros organismos internacionales, regionales y sub-regionales.

LRA 1 Buenos Aires

En 1995 el entonces juez procesó al líder de la Fundación Escuela Yoga, Juan Percowicz, por graves delitos. A casi 30 años, Mariano Bergés se refirió al reciente desbaratamiento de la secta que tenía su centro de operaciones en el barrio porteño de Villa Crespo, que se dedicaba a la captación de personas bajo la fachada de un centro de yoga con la finalidad de someterlos a explotación sexual y laboral.

Tras explicar todo el entramado, expresó que "sorprende que hayan pasado tantos años y nuevamente aparezcan casos tan concretos".

Durante el operativo, denominado "Secta Sociedad Anónima", se incautaron cerca de 500.000 dólares, títulos de propiedad, historias clínicas, material de pornografía infantil y se hallaron “cuartos para intercambio sexual”.

LRA 1 Buenos Aires

El ex director de la Aduana Nacional destacó la forma de actuar del organismo al denunciar las sobrefacturaciones y hacer que se conozcan “las empresas y los nombres de las personas involucradas” en estas situaciones.

“En el periodo de Mauricio Macri, se desguazó el sistema de coordinación de la AFIP y la coordinación nacional de valores. El macrismo se preocupó por hacer eso porque son especialistas en lavado”, denunció José Sbatella y a su vez agregó: “Es importante la coordinación para frenar la fuga de capitales y otros delitos”.

“Al juez Bonadio lo tuve como gran perseguidor de las cosas que yo hacía en la UIF”, explicó el ex funcionario y continuó: “Nosotros poníamos multas para evitar a estos delitos y publicábamos la lista de quienes lo estaban haciendo. Me tuve que aguantar un juicio por violar secreto, cosa que era un invento”.

LRA 1 Buenos Aires

"La recaudación impositiva es muy importante porque es uno de los puntos que genera más ruido es el desequilibrio de las cuentas públicas. En una economía bimonetaria esto tiene que que estar en equilibrio, para tratar de frenar las corridas", expresó.

Zaiat planteó que dentro de las cuentas públicas del país es fundamental "recaudar más", y para eso hubo dos anuncios del nuevo titular de la AFIP Carlos Castagneto: "Hoy salió publicado en el Boletín Oficial una resolución general en la que 1911 empresas con las mayores ganancias impositivas del último año, adelantarán el pago del anticipo de Ganancias del año próximo. Es una medida eficiente en este punto, son las empresas con ganancias extraordinarias, fruto de la suba de los precios internacionales de las materias primas o beneficiadas por el conflicto de Rusia y Ucrania".

LRA 1 Buenos Aires

“A través de Cascos Blancos enviaremos una carga de donaciones con más de 2,7 toneladas de insumos sanitarios. Jueves y viernes habrá otros envíos, la solidaridad y la cooperación guían nuestra política exterior”, publicó en sus redes sociales el canciller argentino, Santiago Cafiero.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Cancillería argentina, las primeras donaciones saldrán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y posteriormente, se realizarán dos nuevos envíos el jueves y viernes próximo.

“De esta forma, luego de que la Embajada de Cuba en Buenos Aires remitiera la solicitud de ayuda y de las gestiones llevadas a cabo por la Embajada argentina en La Habana, la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria Cascos Blancos inició los procedimientos correspondientes ante las diversas entidades públicas y privadas para efectuar el envío de las donaciones requeridas por el Gobierno cubano”, indicaron en el documento.

LRA 13 Bahía Blanca

El director de Defensa Civil de Bahía Blanca, José Luis Henríquez, contó cuáles fueron las consecuencias del temporal de viento de esta madrugada en nuestra ciudad.

“Seguimos trabajando aún”, dijo en las primeras horas de esta mañana. Agregó que “hubo 150 llamados y de esos, 27 son por voladuras de techos. Sólo evacuamos a una persona: una señora que vive sola y que tenía miedo porque se le movía el techo. La trasladamos a la casa de su pareja”.

LT 12 Paso de los Libres

Marisol Fagunde, intendenta de Yapeyú, se refirió a los preparativos para un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, que se conmemorará este 17 de agosto. Tras dos años de pandemia, las actividades comenzaron hoy con un festival musical que contó con la presencia de destacados artistas de nivel nacional e internacional, en tanto mañana se realizará el desfile cívico-militar.

Política

LV 8 Libertador

Así se expresó Rachid, respecto de las sucesivas movilizaciones en busca de una justicia independiente, y luego agregó: “La claudicación del servicio de justicia viene desde hace muchos años, y se profundizó durante el gobierno de Mauricio Macri. Podemos decir, fundamentalmente, que esa claudicación ha debilitado a la democracia por parte de estos cuatro personajes que han impedido el funcionamiento del Poder Ejecutivo y del Legislativo”.

LRA 43 Neuquén

Natalia Salvo, abogada laboralista, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), visitó Radio Nacional Neuquén. En dialogo con los periodistas Héctor Mauriño y Marcelo Pascuccio profundizó sobre la importancia de la elección de abogados y abogadas, el próximo 18 de octubre, en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La también integrante de la Agrupación Abogadxs Populares dio cuenta de la importancia del Consejo de la Magistratura. “Es un organismo que tiene básicamente 3 funciones: seleccionar los jueces, removerlos en caso de inconductas y administrar los recursos del Poder Judicial. La verdad que ninguno de eso 3 objetivos se están cumpliendo acabadamente” opino.

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, Piazza dijo: “El cyberataque sufrido el fin de semana por el Poder Judicial tiene una potencialidad grave en torno a la institucionalidad de la justicia. Si bien dicen que el respaldo de los datos está intacto, hay algunas inconsistencias en el relato de los hechos", explicó Andrés Piazza, consultor en derecho y política pública en Internet”.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

El doctor en Física y experto en eficiencia energética explicó algunas claves para racionalizar el consumo energético y no excederse de los 400 kW h sin perder confort.

Tras señalar la importancia de usar lámparas LED y comprar "aquellos artefactos que tengan categorías A o mejores en eficiencia energética", entre varias recomendaciones, Salvador Gil destacó que haciendo un uso racional de la energía "no solo se ahorra dinero, sino que además se beneficia al planeta y a mis vecinos".

LRA 24 Río Grande

Desde la Subsecretaría de Comercio de la zona norte, se informó que se ha verificado el faltante de productos en algunos de los grandes supermercados de la ciudad, y que la mercadería faltante se compone de “una lista muy larga”.

Radio Nacional, consultó al subsecretario Jaime Alderete, sobre el faltante de productos en las góndolas del supermercado Carrefour, en ambas sucursales de la ciudad. “Desde hace días nuestros inspectores están verificando el estado de productos en góndolas y en este supermercado la situación es totalmente irregular; contrasta con la situación regular de los demás comercios de grandes dimensiones", sostuvo Alderete y explicó que "algunas góndolas están semi vacías y otras directamente vacías, y llama poderosamente la atención".

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Las autoridades de la provincia están más que satisfechas debido a la gran ocupación hotelera que hubo durante el fin de semana largo, en distintas localidades de Tucumán. “Parte de lo que pasó este fin de semana son eventos deportivos de alta concentración de turistas de distintas partes de Argentina. Este fin de semana en especial se dio que ha crecido, en las estadísticas, el número de excursionistas y turistas extranjeros. Esto se ha dado sobre todo en los Valles Calchaquíes, por ejemplo en la Ciudad Sagrada de los Quilmes. En esta segunda mitad del año tenemos también hay un turismo de reunión con congresos y convenciones, así que hay en agenda distintos eventos que se van a ir dando hasta entrado diciembre”, contó el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina.

Laborales

LRA 3 Santa Rosa

Rechimont, quien fue elegida secretaria General de la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, filial La Pampa, hizo referencia a la situación de los trabajadores, la economía local y nacional y celebró la marcha de este miércoles convocada por la CGT, la cual recibió las adhesiones de la CTA de los Trabajadores y Somos Barrios de Pie, diciendo: “El gobierno ha entendido que si no resolvemos el reclamo en la paritaria lo vamos a ganar en las calles”.

Sociedad

LRA 21 Santiago del Estero

En comunicación con Radio Nacional, la Dra. María Elena Sánchez, titular del Centro provincial de sangre, informó sobre una importante colecta de sangre que se llevara a cabo en el instituto San Martin de Porres y manifestó que cada vez se ve más santiagueños solidarios que deciden donar sangre.

LRA 52 Chos Malal

Se conoció recientemente que la firma Eco Friendly, busca quedarse con el proyecto de la Mina de Andacollo. Con la presidencia de Claudio Ciccarelli, la propuesta incluye una inversión de más de 1,3 millones para iniciar y la contratación de 200 trabajadores.

En Parte de Todo, se mantuvo contacto con Jorge Castillo, secretario general de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina), quien respecto a esto, comentó: "La empreas Eco Friendly ha hecho uso de la situacón que le permite poder acceder y usufructuar el proyecto minero. Hay que ser cautelosos e ir paso a paso, ya que se deben compeltar ciertos procesos y etapas".

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Luego de que se encontraron heces de ratas en los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social, tras una auditoría del Tribunal de Cuentas, desde la cartera convocaron a una conferencia de prensa para explicar qué fue lo que sucedió. “El alimento del depósito está en perfectas condiciones de higiene, no tiene ninguna infección y los vencimientos están en sus tiempos correctos para lo que corresponde a un depósito que acopia mercadería. Para corroborar y asegurar esto he pedido la intervención y los análisis de bromatología de la provincia para que hagan el análisis de toda la mercadería que se encuentre. Ellos van a determinar de qué forma se realiza para que de este modo la población esté tranquila”, dijo Lorena Málaga, ministra de Desarrollo Social.

LT 14 Paraná

Omar Regondi, jefe de la policía departamental de Victoria, informó que se detuvo a un hombre de 33 años domiciliado en la localidad, quien estaba prendiendo fuego en las islas del Delta.

Cabe recordar que el domingo anterior, por el mismo motivo, fue detenido otro hombre junto a sus dos hijos, todos ellos mayores de edad.

LRA 42 Gualeguaychú

La semana pasada se llevó a cabo la incorporación de tres nuevos filtros de presión y la firma del decreto de llamado a licitación de la obra para una nueva toma de agua cruda en el río Gualeguaychú. Con una base presupuestaria de más de 377 millones de pesos, este trabajo es parte de un proyecto que también incluye la construcción de una nueva planta potabilizadora.

Tras esto, Carlos García, secretario de Obra y Servicios Públicos de Gualeguaychú, analizó

las precisiones técnicas del proyecto, el cual resolverá el suministro de agua potable para los próximos 30 años.

LRA 13 Bahía Blanca

La periodista Silvia Fernández Barrio dijo que “en medio de lágrimas le pregunté a mi médico quién defendía a las personas con psoriasis y él me dijo nadie, hacelo vos. Y en estos 17 años le hemos cambiado la vida a muchas personas en la Argentina”.

La fundadora y presidente de la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (Aepso), agregó que “la psoriasis te quita la libertad: de ir a la pileta, de ir a la playa, de qué vestido usar… hay que derribar mitos, hoy hay tratamientos para que lleves una vida normal y por eso la importancia de hacer estas campañas”.

Suplemento Cultural

NACIONAL ROCK

El sábado 13 de agosto, en Nacional Rock recibimos la visita del DJ británico Paul Oakenfold en una edición especial de Dee Jay Time en el Auditorio de Radio Nacional

Con la conducción de Claudio Capo Ferraro, la musicalización en vivo de DJ Duek y la traducción de Fernando Farías, nos dimos el lujo de compartir una noche junto a oyentes, fans, amigos y la participación especial de Alejandro Pont Lezica, Bodai, Dynacom, DJ Paul, Emmanuel Bustos y Poppy Manzanedo.

LRA 14 Santa Fe

El martes 16 a las 19 hs se presentará en el Centro Cultural Recoleta la biografía de Palo Pandolfo "De la noche a la mañana". Sospechosamente Light contactó al autor del texto publicado por Sudestada, Facundo Soto para leerla en contexto a poco más de un año de la partida a la eternidad del artista.

El narrador, poeta, periodista y psicólogo con perspectiva de género se remontó al primer encuentro con el líder de Don Cornelio, destacó el quiebre de "Patria o muerte" en la discografía del grupo, se internó en el yin-yang luz-oscuridad que atravesó vida y obra de Palo y en nociones como la intuición, el deseo y la ilusión, que tuvieron presencia fundamentalmente en Los Visitantes y en su trayectoria solista.

LRA 1 Buenos Aires

En su nuevo libro “Mabel y Rubén” el humorista gráfico argentino indaga en el amor, el individualismo, las nuevas formas de comunicación, y cómo el aislamiento afecta los vínculos.

Juan Matías Loiseau, más conocido como Tute, destacó que "la gente se reconoce en Mabel y Rubén, aunque no existan pero están en todas partes" y señaló: "Son personajes que llegaron a mi vida por accidente, no fueron buscados".

Géneros

LRA 26 Resistencia

La abogada y militante de la diversidad juró para un cargo en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en la primera funcionaria judicial trans de Iberoamérica

Luego del acto, Cristina explicó que su función en el juzgado laboral de San Martín es el equivalente a una prosecretaría, el cual se denomina ´auxiliar letrada´, y luego agregó: “Es un salto importante en materia de reconocimiento de derechos y parece un mensaje muy claro del Poder Judicial de Buenos Aires en cuanto a seguir el camino hacia una reforma judicial trans feminista”.

Deportes

LRA 21 Santiago del Estero

El objetivo del programa es promover el ingreso a instituciones deportivas de chicos y chicas de entre 5 y 17 años cuyos padres o tutores perciban la asignación universal por hijo. El plan cubre los costos para la práctica de cualquier disciplina mediante aportes que se efectuarán a las entidades que se sumen a esta propuesta.

LRA 25 Tartagal

Villa San Antonio en masculinos y Atlético Chicoana en categoría mujeres resultaron campeones de la Copa Salta Edición 2022, en la jornada del sábado en el estadio Padre Martearena.

Villa San Antonio se consagró por segunda vez campeón al vencer en la final a Camioneros Argentinos del Norte por 3 a 1. Mientras que las jugadoras de Atlético Chicoana lograron coronarse como las primeras campeonas del torneo provincial al vencer a Deportivo Guaraní de Pichanal por 2 a 1.

LRA 24 Río Grande

La 47° edición del Gran Premio de la Hermandad fue un éxito, con todos los condimentos que tiene la tradicional competencia. Hielo, nieve, barro y agua para sacar a relucir las mejores cualidades de cada uno de los pilotos.

El ganador absoluto de la edición 2022 fue el histórico piloto de la ciudad de Ushauaia, Daniel Preto que sumó la octava victoria de su trayectoria en el Gran Premio de la Hermandad tras imponerse en la Clasificación General de la 47° edición junto a Facundo Peix a bordo del Honda Civic. Fiel a su estilo manejó en un piso cambiante y difícil para llegar primero en el camino.

"Estoy muy contento al llegar y me emocioné mucho", dijo el ganador de la competencia, Daniel Preto; y relató que "corté clavos todos el camino porque no lo podía llevar derecho. Cuidé mucho el auto en la parte argentina porque no le quería golpear, y depués en la nieve con mucha ansiedad".