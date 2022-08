Primera funcionaria trans en el Poder Judicial argentino

La abogada y militante de la diversidad juró para un cargo en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires convirtiéndose en la primera funcionaria judicial trans de Iberoamérica. En la entrevista brindada a "Justicia en Sintonía", Cristina explicó que su función en el juzgado laboral de San Martín es el equivalente a una prosecretaría que se denomina auxiliar letrada.

Respecto del significado de este nombramiento dijo que “es un salto importante en materia de reconocimiento de derechos sobre todo en un momento en que avanzan los discursos antiderechos en algunos medios, en el resto del mundo, parece un mensaje muy claro del Poder Judicial de Buenos Aires, en cuanto a seguir el camino hacia una reforma judicial trans-feminista”.

“Me coloca en un lugar de visibilización y responsabilidad que le abre el camino a otras también, sobre todo en un espacio tradicionalmente conservador como son los poderes judiciales”, explicó al reflexionar sobre el impacto personal.

“Yo me siento con una carga muy pesada, pero que yo la elegí. Voy a ser mirada y tengo que demostrar que las trans podemos hacer lo mismo o mejor que el resto. Me voy a esforzar por ser mejor que el promedio. No te digo ser la mejor porque no estoy con la idea de la meritocracia sino con la idea de la idoneidad. Podemos hacer cualquier tipo de tareas si somos capacitadas e incluidas”, agregó Cristina Monserrat.

