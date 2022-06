Diario de Radio Nacional 16/6/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 13 Bahía Blanca - LUCÍA KLUG, sobre el Salario Básico Universal: “Llegaría a nueve millones de personas”

LRA 7 Córdoba - GUSTAVO LÓPEZ, vicepresidente del ENACOM: "El macrismo le puso fecha de vencimiento a la cultura"

LRA 1 Buenos Aires - Datos del INDEC - La utilización de la capacidad instalada subió al 67,5 % en abril

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO COVELLO, escritor: "El bombardeo a Plaza de Mayo es el Guernica argentino"

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO PIETRAGALLA CORTI, secretario de Derechos Humanos: "El Bombardeo a Plaza de Mayo fue la expresión máxima del odio"

LRA 1 Buenos Aires - RAÚL ZAFFARONI, ex juez de la Corte Suprema de Justicia: "Hay un elitismo que responde a una criminalidad organizada"

LRA 29 San Luis - Cinthya Ottaviano, directora de RTA - La CIDH respaldó el Código de Ética de la Televisión Pública

LRA 1 Buenos Aires - Gasoducto ´Néstor Kirchner´ - El juez Rafecas archivó la denuncia por supuestas irregularidades

LRA 1 Buenos Aires - Espionaje ilegal - La Corte dejó firmes los procesamientos de Arribas y Majdalani

LRA 1 Buenos Aires - Lo confirmó Gabriela Cerruti - El Gobierno nacional publicará la segmentación de las tarifas de energía eléctrica

LRA 1 Buenos Aires - MARÍA EUGENIA DURÉ, senadora: “El macrismo desmalvinizó el Estado nacional e invisibilizó la causa”

LRA 1 Buenos Aires - Economía - El Gobierno anunció la continuidad del programa ´Ahora 12´

LRA 17 Catamarca - Maratónica sesión de Diputados - Se aprobó el proyecto de ´Prestación Alimentaria Básica Parental´

LRA 1 Buenos Aires - GUSTAVO AGUILERA, viceministro de Desarrollo Social: “Respetamos que se movilicen, pero en el PO hay una connotación partidaria”

LTA 1 Buenos Aires - SILVIA SARAVIA, coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie: "Necesitamos que nos reciban para resolver esta situación crítica"

LRA 13 Bahía Blanca - Gaspar Spiritos, subdirector Ejecutivo de Acciones Territoriales y Servicios - ARBA lleva adelante controles en las cadenas de supermercados

LT 14 Paraná - Marcelo Casaretto, diputado nacional del FdT - Media sanción al proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos

LRA 1 Buenos Aires - VÍCTOR LAPLACE, actor: "La cultura es identidad, patrimonio y puestos de trabajo"

LRA 6 Mendoza Quino - Cultura - Cineastas celebraron la media sanción de la ley que apoya a las industrias culturales

LRA 42 Gualeguaychú - Leonardo Hassell, intendente - En Larroque planifican diez mil metros de gas a costo cero

LRA 1 Buenos Aires - Yanina Martínez y el fin de semana largo - La ocupación hotelera será mayor al 80 %

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa - ÁLVARO PADRÓS, ministro de Desarrollo Productivo: "Tenemos muchas expectativas con Scioli"

LT 14 Paraná - Entre Ríos – La provincia entregó aportes a distintas Juntas de Gobierno y comunas

LRA 12 Santo Tomé - VÍCTOR GIRAUD, senador provincial: "Es importante poner en valor toda la inversión del Gobierno nacional"

LRA 26 Resistencia - Gladis Fravetto, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa del Chaco -

La CCC se manifestó en defensa de la soberanía nacional

LU 23 Lago Argentino - Agustín Cañete Jara, subsecretario de Políticas para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores - Santa Cruz avanza en una nueva ley de discapacidad

LRA 24 Río Grande - Paula Gargiulo, licenciada en Trabajo Social - Reconocimiento y ampliación de derechos de las personas con discapacidad

LRA 21 Santiago del Estero - Matilde O'Mill, ministra de Justicia y Derechos Humanos provincial - Santiago del Estero participó del pacto de gobernadores en California

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDO COLLIZZOLLI, sobre Colombia: "Es un momento inédito por lo que simboliza esta elección"

LRA 7 Córdoba - Soberanía alimentaria - Constituirán una Mesa del Asociativismo y Economía Social en la provincia

LRA 1 Buenos Aires - José Arteaga, director de la CNRT - El barbijo sigue siendo obligatorio en colectivos y trenes de CABA

LT 11 Concepción del Uruguay - GABRIEL BARRIENTOS, director de Salud Comunitaria: "Con la inmunidad colectiva se bajaron los casos de COVID"

LRA 13 Bahía Blanca

En relación el tema, la diputada provincial del Frente de Todos, Lucía Klug, expresó: “Tenemos una franja de la sociedad que no está recibiendo ninguna prestación, y debemos interpretar esas necesidades de la gente que no llega a satisfacer sus exigencias básicas y no está cubierta por el Estado”.

Luego, la legisladora habló sobre el proyecto de ley de un Salario Básico Universal presentado en el Congreso por el Frente de Todos, señalando: “Este salario universal llegaría a nueve millones de personas que hoy no cubren la canasta básica, y son proyectos que le cambian la vida a la gente”.

LRA 7 Córdoba

López se refirió al proyecto de asignaciones específicas previstas para industrias e instituciones culturales que se discute en el Congreso, diciendo: “Todos los países del mundo tienen leyes de fomento y producción cultural, y hasta Estados Unidos tiene una, pero con otro nombre. El macrismo cercenó todo y una buena parte de la ley de medios, siendo los que le pusieron fecha de vencimiento a algo que no lo tenía".

LRA 1 Buenos Aires

La utilización de la capacidad instalada de la industria aumentó 67,5 % en abril, por encima del 63,5 % de igual mes del año pasado, según informó el Instituto de Estadística y Censos (INDEC), aunque el uso de maquinarias y equipos en el sector fabril estuvo en línea con el de marzo, cuando llegó al 67,1 %.

Tras darse a conocer el informe del organismo, desde el Ministerio de Economía se resaltó que las cifras de abril permitieron lograr 14 meses consecutivos en alza, con el crecimiento interanual de diez de los 12 bloques que integran el indicador.

LRA 1 Buenos Aires

Covello reconstruyó lo que sucedió durante el 16 de junio de 1955, día en el que 40 aviones de la Armada descargaron nueve toneladas de bombas sobre la población civil que se hallaba en los alrededores de Plaza de Mayo, expresando: "Es necesario conmemorar este hecho trágico".

En el documental ´Piloto de caza´, basado en su libro ´Batallas aéreas´, el escritor rescató la figura de Ernesto Adradas, oficial de la Fuerza Aérea, quien al derribar un avión enemigo retrasó en dos horas el desarrollo del ataque, dando tiempo a que las fuerzas leales se reagruparan. "El bombardeo a Plaza de Mayo es el Guernica argentino. Es el símbolo de la ignominia, de bombardear una ciudad abierta con indefensos debajo", manifestó Covello.

LRA 1 Buenos Aires

Pietragalla Corti, quien participó del acto en conmemoración por los crímenes perpetrados hace 67 años con el objetivo de matar a Juan Domingo Perón y derrocar a su gobierno, expresó que los mismos fueron producto del "odio asociado a los poderes reales que, hasta el día de hoy, siguen llevando adelante estrategias para mellar a los gobiernos populares y nacionales".

LRA 1 Buenos Aires

Sobre el tema, Zaffaroni agregó: "En el sistema judicial hay un defecto institucional en la cúpula", y luego se refirió a Carlos Rosenkrantz, afirmando que sus expresiones están teñidas por sus intereses y necesidades, las cuales pasan por tener "un auto de alta gama".

LRA 29 San Luis

La elaboración del código tuvo una metodología participativa y tuvo como base el documento “Hacia el Primer Código de Ética de la Televisión Pública”, realizado por Cynthia Ottaviano.

LRA 1 Buenos Aires

El juez federal Daniel Rafecas archivó la causa relacionada con las supuestas irregularidades en la licitación del Gasoducto ´Néstor Kirchner´, tras considerar que el proceso licitatorio se viene realizando conforme a las normas, según informaron fuentes judiciales.

LRA 1 Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia, con el voto de conjueces, convalidó los procesamientos de la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, la cual estuvo integrada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, acusados de haber ordenado espiar a Cristina Kirchner en el Instituto Patria.

Tras esto, la Corte estableció que el caso del espionaje ilegal contra políticos, jueces y periodistas siga siendo investigado en los tribunales de Comodoro Py 2002.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la presidencia, Gabriel Cerruti, confirmó que “no habrá ningún aumento de tarifas para el 90 % de la población en el resto del año”, tras la publicación del decreto de la segmentación de las tarifas de energía eléctrica.

Cerruti agregó que quienes pasarán a pagar el servicio plano son quienes pertenecen al “segmento uno”.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara de Diputados convirtió en ley la capacitación obligatoria sobre las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública.

“La iniciativa fue trabajada colectivamente y participaron también los Veteranos, a pesar de que se dijo que no”, declaró la senadora María Eugenia Duré, y luego agregó: “Malvinas nos atraviesa a todos y es una de las causas más nobles que tenemos como pueblo, además de las correspondientes a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Comercio que conduce Guillermo Hang informó sobre una readecuación de las tasas de interés del programa ´Ahora 12´, el cual, en esta etapa, está vigente hasta el próximo 30 de junio.

"Para continuar promoviendo la expansión de la inversión, la producción y el consumo de las familias y estableciendo, a la vez, una armonización con la estructura de tasas del sistema, a efectos de fortalecer la estabilidad cambiaria, se readecúan las tasas del programa Ahora 12", informó la Secretaría en un comunicado.

LRA 17 Catamarca

La iniciativa de la diputada Cecilia Guerrero, denominada ´Prestación Alimentaria Básica Parental´, obtuvo media sanción, por lo cual el pago de la cuota alimentaria de hijos e hijas será obligatoria para funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado, sin esperar una resolución judicial.

“El Estado tiene que asegurar que esa prestación alimentaria llegue efectivamente”, dijo la legisladora.

LRA 1 Buenos Aires

Aguilera manifestó que, si bien respetan la movilización que mantienen los diferentes movimientos, siempre apuestan al diálogo.

"El PO tiene una decisión política de mostrarse y ser opositor al Gobierno", expresó el viceministro, y luego agregó: “Juan Zabaleta cada 40 días se reunió con ellos. En general, llegábamos a distintos acuerdos, pero este año implementaron un plan de lucha que tiene más que ver con reivindicaciones políticas partidarias que con reclamos concretos”.

La Unidad Piquetera volvió a movilizarse al Ministerio de Desarrollo Social, tras lo cual Saravia señaló: "Necesitamos que nos reciban para resolver la situación crítica que tenemos. No hay voluntad de parte de ellos, y por eso llegamos a esta instancia".

LRA 13 Bahía Blanca

Spiritoso dio detalles de una serie de operativos conjuntos realizados por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) sobre hipermercados, mayoristas y minoristas que operan en territorio bonaerense para detectar maniobras de evasión tributaria, verificar el traslado de mercaderías y controlar el cumplimiento del programa ´Precios Cuidados´, y luego declaró: “El foco está puesto en la fiscalización de los principales centros de distribución de las cadenas, con el fin de observar si el traslado de mercaderías cumple con los requisitos legales exigidos y si cuenta con la correspondiente documentación de respaldo”.

LT 14 Paraná

Casaretto hizo referencia a la media sanción por unanimidad que le dio la Cámara baja al proyecto de ley de alivio fiscal, la cual beneficiará aproximadamente a 4,4 millones de monotributistas y a 140 mil autónomos, señalando que la iniciativa tiene como objetivo actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas.

LRA 1 Buenos Aires

El actor celebró la media sanción que logró en la Cámara de Diputados la prórroga de las asignaciones específicas a las industrias culturales.

En ese sentido, Laplace expresó que la cultura genera más de 300 mil puestos de trabajo de manera directa, y luego contó que los diputados de Juntos por el Cambio, quienes se abstuvieron de votar en contra de la caducidad de los fondos tras una medida adoptada por el Gobierno de Mauricio Macri, fueron abucheados en el recinto. "¿Quién puede estar en contra de que el impuesto al juego vaya a las bibliotecas populares?", se preguntó el actor.

LRA 6 Mendoza Quino

Luego de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción al proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas destinadas al sostenimiento de actividades como las bibliotecas populares, el cine, la música y el teatro, el documentalista mendocino Ciro Novelli ofreció su lectura de la propuesta, a la vez que analizó la política cultural del sector macrista y se manifestó esperanzado con lo que acontezca en Senadores.

LRA 42 Gualeguaychú

Hassell firmó en Paraná el contrato para hacer una nueva ampliación de la red de gas natural, llegando a completar diez kilómetros distribuidos en los cuatro puntos cardinales de la localidad.

Luego, el intendente explicó los beneficios de esta obra, la cual no tendrá costo para los frentistas, tras enumerar distintos ejes del trabajo público en la ciudad.

LRA 1 Buenos Aires

Este fin de semana largo será una nueva oportunidad para que las economías turísticas regionales se fortalezcan antes de las vacaciones de invierno y continúen con la recuperación.

En tanto, Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística, señaló: "La ocupación para este fin de semana largo será de más del 80 % en los centros turísticos del país, donde se destaca el norte. En Bariloche, las reservas llegan a un 90 %, y el impacto es enorme porque se le da trabajo a muchísima gente". Finalmente, la funcionaria agregó: “El PreViaje viene a lograr que tengamos turismo todo el año, y se lanzará después de la temporada de invierno".

LRA 15 Nacional Tucumán Mercedes Sosa

La decisión de nombrar a Daniel Scioli como reemplazante de Matías Kulfas al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo fue bien recibida por el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, En tanto, Padrós expresó: “Scioli conoce muy bien el interior del país”.

LT 14 Paraná

Rosario Romero, ministra de Gobierno de Entre Ríos, encabezó el acto de entrega de aportes por 31 millones de pesos para distintas Juntas de Gobierno y comunas, más 5 millones de pesos para la Cooperativa Vicoer.

Según explicó Romero, los fondos provienen de los programas ´Mil Evitas´ y ´Juntas y Comunas a la Obra´, tras lo cual agregó: “Es una transferencia recursos que redunda en una mejora de la calidad de vida de los habitantes de los distintos puntos de la provincia”.

LRA 12 Santo Tomé

Sobre la temática, Giraud dijo: "Las políticas públicas están llegando a los productores más chicos. Sabemos que el Ministerio de Agricultura de la Nación aportó alrededor de 700 millones de pesos en estos convenios de apoyo a través del Gobierno provincial, pero lamentablemente muchos de esos fondos no han llegado a los productores. Por eso es que a partir de las distintas recorridas que hemos llevado adelante con los demás legisladores provinciales del PJ y del Frente de Todos escuchamos estas problemáticas, fundamentadas en el reclamo constante de muchos productores, los cuales no han recibido ningún tipo de ayuda”.

LRA 26 Resistencia

Fravetto hizo referencia a la movilización que realizaron, expresando: "Nos concentramos y coordinamos con distintas organizaciones como Barrios de Pie, compañeros de ATE, 17 de julio y pueblos originarios, entre otros, entendiendo que se vencía el decreto en defensa de la soberanía y nuestros ríos, tras lo cual hicimos un análisis muy profundo para saber por donde pasa la mayor riqueza de nuestra Argentina”.

LU 23 Lago Argentino

Agustín Cañete Jara, subsecretario de Políticas para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores

El funcionario dio detalles de los aspectos que se buscan con esta nueva legislación y celebró el inicio del proceso en la Cámara de Diputados. “Las leyes vigentes quedaron obsoletas en el tiempo”, declaró Cañete Jara.

LRA 24 Río Grande

La trabajadora social habló de la discusión y puesta en agenda de la nueva ley de discapacidad que se está tratando. "Hay necesidad de trabajar sobre un proyecto de reconocimiento, restitución y ampliación de derechos de las personas con discapacidad", dijo Gargiulo.

LRA 21 Santiago del Estero

La ministra participó de una reunión en la Agencia de Recursos Naturales de California y explicó los alcances del encuentro, en el cual se fijaron el cumplimiento de las metas previstas para 2030 en defensa del medio ambiente.

LRA 1 Buenos Aires

Collizzolli, quien es especialista en política latinoamericana, analizó el escenario electoral de cara a la segunda vuelta prevista para el próximo domingo en Colombia, la cual enfrentará a Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y a Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Luego, Collizzolli calificó a la actualidad colombiana como “un momento importante e inédito por lo que simboliza esta elección”.

LRA 7 Córdoba

El próximo sábado 18 de junio se realizará la Asamblea Constitutiva de la Mesa del Asociativismo y Economía Social. Se trata de una iniciativa impulsada desde INAES para generar agendas autónomas de desarrollo local y regional, la cual será la segunda de este tipo en Córdoba y la novena en el país.

"En Córdoba capital estamos trabajando muy fuerte en el eje de la soberanía alimentaria. Hay muchas cooperativas que producen alimentos y, a través de las mutuales y proveedurías, ofrecen sus productos al público", declaró Pablo Tissera, responsable del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.

LRA 1 Buenos Aires

Arteaga, quien es director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), aseguró que el uso del barbijo sigue siento obligatorio en el transporte público de jurisdicción nacional, lo cual incluye a 32 líneas de colectivos que tienen origen y destino dentro de la ciudad de Buenos Aires, junto al trazado de los trenes, luego de la recomendación del Gobierno porteño que flexibilizó su uso en espacios cerrados en el distrito.

LT 11 Concepción del Uruguay

Barrientos hizo referencia a la vacunación contra el COVID-19, diciendo: “Inmunidad colectiva es cuando la mayor cantidad de personas están vacunadas, y es notable como eso baja la contagiosidad con este sistema. Se está viendo que en el próximo año se haga un refuerzo, a raíz de una caída en los anticuerpos que sucede con el correr el tiempo”.

LRA 2 Viedma

Albano, quinen es secretaria Gremial de la Asociación Sindical de Salud Pública (ASSPUR) de Río Negro, brindó precisiones del encuentro que mantuvieron con presidentes de las bancadas políticas de la Legislatura y remarcó que por el momento continuarán las medidas de fuerza.

LRA 57 El Bolsón

Un grupo de trabajadores y trabajadoras de la Salud, pertenecientes al Hospital de El Bolsón, se trasladaron a Bariloche para participar del corte de ruta en demanda de mejoras para el sector.

En tanto, la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), continuaría con las medidas de fuerza.

LRA 9 Esquel

El comandante principal Néstor Prado, jefe del Escuadrón 36 Esquel de Gendarmería Nacional, recordó que este viernes 17 de Junio se cumple un nuevo aniversario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, quien fue un militar y político argentino que cumplió una destacada actuación en la guerra de la Independencia argentina.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

El docente habló del paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, señalando diversos detalles de su historia, su figura y su legado, y también reflexionó sobre el rol de Macacha Güemes, la mujer que luchó a la par de su hermano.

LRA 4 Salta

Un grupo de 50 jinetes se trasladará por los lugares históricos donde transcurrió la vida del General Martín Miguel de Güemes en la capital salteña. Más tarde llevarán a cabo la guardia bajo las estrellas y mañana, viernes 17, será el gran desfile.

LRA 25 Tartagal

Con el motivo de conmemorarse los 201° años del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y los 50 años de la creación del Instituto Güemesiano de Salta, se realizará un acto homenaje el 17 de junio en el Cabildo Histórico de la provincia.

LRA 42 Gualeguaychú

En el Centro de Convenciones, se concretó durante casi tres horas la primera audiencia pública informativa por la causa federal de afectación al medio ambiente mediante la empresa UPM.Botnia. La misma fue convocada por el juez federal Hernán Viri, quien se expresó sobre el caso.

LRA 19 Puerto Iguazú

El parlamento debatirá el proyecto para la creación del fuero medioambiental en Misiones, el cual tendrá como eje los recursos naturales de la provincia.

“Es necesario crear un fuero especializado para dar respuesta a las acciones que generan daño en el ambiente”, señaló Centeno.

LRA 3 Santa Rosa

El profesor de Historia, escritor y folclorista humahuaqueño, Luis Vega, quien es el autor del libro “General Manuel Eduardo Arias. Una vida heroica consagrada a la Patria emancipada”, contó quién fue Arias, el héroe al que se quiere honrar con un nuevo feriado.

LRA 42 Gualeguaychú

En su honor, las diputadas jujeñas del Frente de Todos Leila Chaher y Carolina Moisés, con el acompañamiento de Julio Ferreyra, presentaron varios proyectos de ley para distinguirlo como héroe nacional.

En tanto, al conmemorarse el bicentenario de la muerte de Arias, el profesor Luis Vega valoró su protagonismo, junto a distintos próceres argentinos.

LRA 13 Bahía Blanca

En relación al tema, Olariaga, quien es la directora de Educación de la dirección Provincial de Políticas de Inclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, dijo: “Se está corroborando que el estudio y la formación en un oficio son variables que favorecen que los internos no vuelvan a delinquir".

Luego, la funcionaria explicó cómo es la evaluación que se está haciendo en los centros penitenciarios de la provincia de Buenos Aires con los internos que estudian, tanto en primaria y secundaria como también en el nivel universitario.

LU 4 Patagonia

Fabio Cambarieri, administrador del Puerto de Comodoro Rivadavia, se refirió al llamado a licitación pública para la recuperación del puerto. “Siguiendo instrucciones del gobernador, Mariano Arcioni, hace años trabajamos para recuperar las instalaciones de los astilleros, debido a que el establecimiento industrial se encuentra inactivo y abandonado, ocupando un espacio importante del puerto”.

LRA 17 Zapala

Así se refirió el referente del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SiProSaPuNe) a la negativa oficialista de discutir la ley de Carrera Sanitaria en la Legislatura.

LRA 30 Bariloche

JORGE ALBERTO BIRGI, investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA)

Birgi contó de qué se trata el proyecto que han puesto en marcha los técnicos de la Fuerza Aérea y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el cual busca abastecer de vegetales frescos a la dotación de la base conjunta.

LRA 1 Buenos Aires

Pablo Cañumil, integrante del Pueblo Mapuche y docente en la UNRN, bridó detalles de los contenidos y la importancia del diccionario.

LRA 23 San Juan

Un trabajo científico de gastroenterología pediátrica de médicos del Hospital Rawson, ubicado en San Juan, fue premiado en el XXIII Congreso Latinoamericano, el XIV Congreso Iberoamericano y el VII Congreso Nacional de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, el cual fue realizado en Quito, Ecuador.

LRA 5 Rosario

Fue luego de las declaraciones de la presidenta de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, quien apuntó contra los referentes del Frente Progresista por el crecimiento del narcotráfico en Santa Fe. "Con esa gente no vamos a estar nunca en ninguna alianza", dijo Lehmann.

LRA 14 Santa Fe

Crimen de Daniela Cejas: “Queremos ser querellantes para que el asesino sea juzgado por femicidio”

La referente feminista informó que el miércoles 15 se realizó la audiencia de constitución de querellantes, donde el juez en primera instancia hizo lugar a la petición de la Asociación Generar para ser querellantes en el juicio por el feminicidio de Daniela Cejas.

LRA 43 Neuquén

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Neuquén denunció penalmente al dirigente de ultraderecha Carlos Pampillón por incitar a la violencia contra las comunidades mapuches de la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

La autora del libro ´La Grasita´ remarcó la importancia que tiene en la educación el conocimiento sobre lo que sucedió en el bombardeo a Plaza de Mayo de 1955.

De este tema trata su trabajo y, al respecto de la escritura de dicho acontecimiento histórico para los chicos, Pérez Sabbi dijo: “Apelé a encontrar la belleza dentro del terror. Es un tema bastante complejo, porque la literatura infantil nunca abordó el tema del peronismo ni del bombardeo”.

LRA 26 Resistencia

“Quiero destacar el estreno de la obra ´Néstor el Presidente militante´, que se escribió basada en el libro de Gabriel Pandolfo y que fue adaptada para teatro, la cual cuenta con la actuación de Néstor Sánchez, un actor maravilloso que está radicado en Córdoba y es impresionante lo que hace”, dijo la periodista de espectáculos.

LRA 1 Buenos Aires

Coco adelantó cómo será ´Network´, la adaptación teatral del guion escrito por Paddy Chayefsky, obra que se estrenará el próximo jueves 14 de julio en el Teatro Coliseo, lugar que está siendo reformado escénicamente para convertirlo en un gran estudio televisivo.

Tras destacar la complejidad técnica que tiene la puesta, Sily expresó: "La gente va a ver algo que nunca vio. Va a ser un espectáculo único".