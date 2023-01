Diario de Radio Nacional 16/1/2023

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - CERRO CURRUMAHUIDA: El Presidente envió su apoyo ante el incendio que amenaza a El Hoyo

LRA 26 Resistencia - HUGO YASKY: “Las luchas populares siempre tienen futuro”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A HECTOR RECALDE: “Hay una especie de golpe blando”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A KELLY OLMOS: “La paritaria debe ser incluida como una institución esencial”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A DANIEL FILMUS: "Argentina está nuevamente exportando tecnología, capacidad e innovación"

LRA 36 Arcángel San Gabriel - GUSTAVO CORDERO SCANDOLO: “Fuimos el primer país y hoy el único en tener familias en la Antártida”

LRA 1 Buenos Aires - ARCANGEL SAN GABRIEL: Transmisión histórica desde LRA 36

LRA 1 Buenos Aires - Bomberos voluntarios: Destacaron el seguro lanzado por el Gobierno Nacional

LRA 22 Jujuy - PODER JUDICIAL: Se cumplen siete años de la detención de Milagro Sala

LT 14 Paraná - VUELVE LA ACTIVIDAD DE DIPUTADOS: Casaretto dijo que se puede avanzar con el juicio político a la Corte

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: Se cumplen siete años de la detención de Milagro Sala en Jujuy

LRA 22 Jujuy - TESTIMONIO DE LUIS PAZ: “No hay un Poder Judicial independiente en Jujuy”

LT 14 Paraná - ECONOMIA: YPF también subió los precios de los combustibles

LV 8 Libertador - MEDIDA DE FUERZA: Las estaciones de servicio dejarían de recibir tarjetas de crédito

LRA 1 Buenos Aires - EN LA PROVINCIA DE CHACO: Definen acciones para mitigar los daños causados por la sequía

LT 14 Paraná - LUCIO AMAVET: Explican cómo ayuda el programa “Impulso tambero”

LRA 27 Catamarca - MARCELO ALTAMIRANO: Análisis de los últimos datos del INDEC

LV 8 Libertador - CONTINGENCIAS CLIMATICAS: Más de cuatro mil hectáreas afectadas por el granizo en el este mendocino

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández se comunicó con el intendente de la localidad chubutense de El Hoyo, Pol Huisman, para expresarle su apoyo ante el incendio que afecta desde ayer al cerro Currumahuida y en el que trabajan más de un centenar de brigadistas para sofocar las llamas que amenazan a zonas pobladas y que ya afectaron a una vivienda y ocasionaron que 58 personas debieran ser evacuadas luego de que se declarara la alerta naranja, informaron las autoridades locales.

Fernández mantuvo una comunicación telefónica con Huisman para ponerse a disposición para todo lo que la emergencia ígnea de la localidad de El Hoyo demande.

"Lo que necesites, contá conmigo", le aseguró Fernández al intendente chubutense, quien precisó que al momento se registró la pérdida de una vivienda en la zona de El Sauzal, se informó desde la página oficial de la comuna.

Por la magnitud del incendio, la Municipalidad de El Hoyo declaró la emergencia ígnea a través de la Resolución 128/23, que solicita a la población no circular "si no es necesario", no congestionar los caminos y respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil.

LRA 26 Resistencia

El secretario general de la CTA habló de las movilizaciones que realizan para pedir la libertad de Milagro Sala, diciendo: “Acompañaremos a la movilización para pedir la libertad de Milagro, junto a otras organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos. Milagro es una luchadora social y reclamamos su inmediata libertad. Las luchas de los sectores populares son prolongadas, pero siempre tienen futuro a través de la abnegación y de la misma lucha”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado laboralista e integrante del Consejo de la Magistratura Héctor Recalde, habló de las intenciones "de la oposición y de los grupos económicos dominantes de la Argentina" para que haya una parálisis institucional. Además opinó acerca de la posibilidad de que el Presidente dicte un Decreto de Necesidad y Urgencia para reactivar una reforma al Consejo de la Magistratura.

"Hoy hay una especie de golpe blando porque está la institucionalidad de la oposición y de los grupos económicos dominantes de que haya un quietus, de que no se mueva ni funcione nada. Y cuando hablamos de los problemas cotidianos, también hay que recordarle al PRO, la importancia que tiene la decisión judicial en su vida doméstica. Por ejemplo decir, que no es un servicio público internet", expresó.

Recalde manifestó su acuerdo respecto a la decisión resuelta por el gobierno nacional de llevar a juicio político a los integrantes de la actual Corte. Aunque advirtió que será "muy difícil obtener los dos tercios del quórum para castigarlos". Y agregó: "Ya exponerlos desnudos ante el pueblo me parece muy importante".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro de trabajo con ministras del Gabinete Nacional y funcionarias en la residencia presidencial de Chapadmalal. La ministra de Trabajo participó de la reunión.

Definió como “muy positivo” el encuentro y destacó el mensaje que les dio el mandatario: “Nos dijo que este año es muy importante para nosotros para hacer trascender los esfuerzos del Gobierno en este período”.

“No podemos retroceder y volver a esos proyectos que transfieren el capital y los esfuerzos de los argentinos al exterior. El nuestro debe ser el de empoderar y capitalizar a los trabajadores”, agregó Kelly Olmos.

La ministra también destacó que “la industria fue la locomotora de la recuperación argentina” a pesar de “la pandemia, la guerra y la herencia recibida”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ciencia y Tecnología destacó que el presidente Alberto Fernández encabezará hoy a las 17 en la Casa Rosada el acto de adjudicación de equipamiento del Programa Federal Equipar Ciencia II.

Daniel Filmus resaltó que esta entrega "completa más de 100 millones de dólares que se han dado en equipamientos científicos de mediana y alta envergadura" y afirmó: "Nunca en la historia argentina se había hecho una inversión de esta naturaleza, y tiene que ver con nuestra mirada basada en que la ciencia está íntimamente relacionada a la soberanía".

"Esto vuelve a colocar a la ciencia argentina de cara a las necesidades y demandas que quedaron insatisfechas entre 2016 y 2019", agregó.

LRA 36 Arcángel San Gabriel

Desde Arcángel San Gabriel, el jefe de la Base Esperanza y Director de la emisora, el Teniente Coronel Gustavo Cordero Scandolo, conversó con Marcelo `Chelo´ Ayala sobre el día a día en la Base, fundada en 1952, ubicada al norte del Península Antártica y que fuera “una de los cinco fundamentales objetivos trazados por el general Hernán Pujato”.

Explicó que “era un lugar benigno para poder traer a las familias para vivir, lo que se logró en 1978” y ello convirtió a la Argentina “en el primer país y hoy el único en tener familia aquí”.

Precisó que “alrededor de 69 personas serán los invernantes", conformadas por “siete familias, 18 niñas, niños y adolescentes que se incorporarán en marzo”.

A propósito de la presencia de las niñas, niños y adolescentes, consideró que son las y los que “más disfrutan” estar en la Antártida “rodeados de la naturaleza” y definió poder estar allí como “una experiencia muy loable, única e irrepetible en la vida”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Arcángel San Gabriel, Marcelo “Chelo” Ayala aseguró que es un “día de fiesta” en la Base Esperanza debido a la calidad de la transmisión que permitió realizar el Panorama Nacional en la zona: “Acá se nota la potencia extraordinaria de la naturaleza”.

Juan Carlos Benavente es integrante del Comando Conjunto Antártico y expresó que la relevancia que tiene el lugar ya que genera una “importancia estratégica”.

“Nosotros tratamos de ejercer la ciudadanía a través de la difusión de lo que hacemos acá. Hacer comunicación es ejercer soberanía. Es muy importante poder mantener activa LRA 36”, completó.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso se refirió al lanzamiento de indemnizaciones por muerte, indemnización por invalidez total o parcial permanente, asistencia médico-farmacéutica y gastos de sepelio para 58.000 hombres y mujeres que actualmente se desempeñan en unas casi 1200 asociaciones civiles a lo largo y ancho del país.

Alfonso habló además sobre la vocación del oficio, los incendios que sufre el país esta temporada; y dio consejos para evitar siniestros.

LRA 22 Jujuy

Luis Paz, abogado de Milagro, expresó que "nos queda un largo camino para recorrer, mientras estamos trabajando para acceder a la Corte Interamericano de Derechos Humanos, que es la única instancia jurídica y procesal donde hemos tenido respuesta cabales y concretas. Seguimos trabajando para la libertad de Milagro, y el problema es el Poder Judicial de Jujuy, el cual ataca a la población entera".

LT 14 Paraná

Marcelo Casaretto, diputado nacional por el Frente de Todos, habló sobre la actividad parlamentaria, la cual regresará el próximo lunes 23 de enero con el foco puesto en el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, diciendo: “Para nosotros se configuró el mal desempeño en las funciones y se avanzó con el juicio político, por lo que el presidente convocó a extraordinarias y el tema comenzará a tratarse formalmente en el Congreso”.

LRA 1 Buenos Aires

La líder de la organización Túpac Amaru y entonces integrante diputada del Parlamento del Mercosur fue detenida de manera arbitraria el 16 de enero de 2016, acusada de instigar delitos y tumultos.

Al asumir en 2015 Gerardo Morales como gobernador de Jujuy, anunció su intención de obligar a las organizaciones sociales de la provincia a reempadronarse en un nuevo registro de cooperativas.

La Red de Organizaciones Sociales (ROS) de la que Milagro Sala formaba parte como representante de la Túpac Amaru, encabezó un pedido de reuniones con el mandatario provincial para interiorizarse sobre las nuevas medidas.

La negativa de Morales para establecer diálogo y brindar explicaciones llevó a las organizaciones sociales a iniciar un acampe como protesta frente a la Casa de Gobierno provincial.

Pocos días después, el Poder Ejecutivo provincial dictó un decreto con el que buscó intimidarlas para lograr que levantaran el acampe.

El decreto suspendía la personería jurídica de aquellas organizaciones que permanecieran en el lugar y establecía la pérdida de derechos sociales para quienes allí se manifestaran.

Si bien algunas cedieron a esas presiones y abandonaron el acampe, la Túpac Amaru se mantuvo en el lugar, y sobre esta organización recayó toda una serie de medidas de criminalización, incluyendo la detención de Milagro, que se produjo aquel 16 de enero de 2016.

A pedido de la fiscal Liliana Fernández de Montiel, el juez Raúl Gutiérrez ordenó la detención de Milagro, que se concretó con un enorme operativo de fuerzas de seguridad del que participó el entonces ministro de seguridad Ekel Meyer, hoy juez del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy.

LRA 22 Jujuy

Luis Paz, abogado de Milagro Sala, habló de los siete años de la detención de la líder de Tupac Amaru y sostuvo que “no existe un Poder Judicial independiente en Jujuy”.

A su vez, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señaló que en la detención de la dirigente social se da un "uso político del encarcelamiento" a través de la "construcción de una sucesión de acusaciones para disciplinarla".

También hicieron hincapié sobre el "hostigamiento político y judicial" que sufre la referente de la Tupac Amaru afecta su salud.

El 16 de enero de 2016, más de 20 organizaciones sociales se juntaron en un reclamo en la plaza central de Jujuy. El objetivo era exigir respuestas al mandatario jujeño, Gerardo Morales, por el funcionamiento de las cooperativas de trabajo. Eso derivó en la detención de Sala por "instigación a cometer ilícitos y tumultos", hecho que se investigó y fue elevado a juicio oral en 2019.

LT 14 Paraná

Las naftas y el gasoil de la petrolera estatal aumentaron sus precios en todo el país y, en algunos casos, el incremento supera el 4 % acordado, mientras Shell ya había hecho lo propio.

LV 8 Libertador

Así lo advirtió Daniel Russo, delegado de la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (AMENA), quien explicó que tienen demoras en los pagos y por ello, si no cambia la situación, no se recibirá más esta forma de abonar.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Nacional Resistencia, la periodista Marcela Vaquer dio cuenta del estado de situación "desesperante" que atraviesa la provincia de Chaco y otras regiones del país desde hace cuatro años y las medidas dispuestas por instituciones públicas y privadas, entre ellas el Senasa, para acompañar al sector productivo.

En ese marco, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) participó de un encuentro convocado por el Gobierno de Chaco en el que se definió un plan integral para mitigar los daños ocasionados al sector productivo a causa de la intensa sequía.

LT 14 Paraná

Lucio Amavet, secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos, habló sobre la fuerte sequía que atraviesa la provincia y brindó detalles sobre el programa “Impulso tambero”, el cual lleva adelante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

LRA 27 Catamarca

Altamirano analizó los datos brindados por el INDEC con respecto a la inflación, junto a la actualidad de la economía argentina sobre el comienzo del año.

LV 8 Libertador

Así lo explicó Sergio Moralejo, subsecretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, quien detalló cómo deben actuar las y los productores de los Departamentos del este mendocino, y luego recordó la importancia de que los afectados realicen la denuncia correspondiente ante la Dirección de Contingencias Climáticas.

LT 11 Concepción del Uruguay

LT 11 transmitirá desde el Predio Multieventos todas las noches de la Fiesta Nacional de la Playa 2023.

LRA 6 Mendoza Quino

Sandra Martelossi, secretaria de Turismo y Cultura de San Carlos, se refirió a la Fiesta de la Vendimia departamental, la cual se celebrará este sábado 21 de enero, informando que la "Vendimia del Vino Eterno" se llevará a cabo en el Anfiteatro Neyú Mapú, al ingreso de la villa cabecera, con entrada libre y gratuita.

LRA 1 Buenos Aires

Miles de habitantes de Bariloche padecen constantes problemas con el servicio de agua potable. Martina Cianis, periodista de Radio Nacional Bariloche, describió la situación en la ciudad rionegrina y señaló que "a pesar de estar rodeada de lagos, hay 40 barrios que tienen constantemente problemas de agua".

Tras expresar que "se nota la falta de obras", sostuvo que "hay varias que están prometidas desde hace muchos años y nunca se terminan de concretar".

"Hoy se hará un corte programado en toda la ciudad para hacer algunos arreglos, en plena temporada, por lo que afecta al sector turístico", agregó.

LT 14 Paraná

Yari Klocker, responsable de Turismo de la Municipalidad de Villa Urquiza, informó que debido a la bajante del río se decidió suspender el ingreso de bañistas al agua, por lo cual se retiró el boyado.

Luego, el funcionario agregó que se trabajará con maquinarias en el refulado y nivelado de la arena, con el objetivo de encontrar una alternativa para volver a contar con el acceso al río. Por este motivo, el ingreso a la playa será sin costo, se mantendrán guardias mínimas de guardavidas como elemento de control, pero no habrá boyado hasta nuevo aviso.

LRA 26 resistencia

El coordinador de la Brigada Operativa Ambiental chaqueña analizó las formas de pesca permitidas de acuerdo con la altura del río Paraná y sostuvo: “El tema de la bajante del río se mantiene muy irregular y hoy tenemos una leve creciente, que tiene diversos orígenes e impacta en nuestra zona. Los días en los que se puede pescar son conformes a la altura del río, ya sea en la modalidad comercial o deportiva”.

LRA 1 Buenos Aires

El incendio forestal que se desató ayer en el faldeo del cerro Currumahuida en El Hoyo, Chubut, motivó a las autoridades a decretar un «alerta naranja» para el sector con posibilidad de evacuación. El fuego sigue descontrolado. Marcos Gallardo, periodista de Radio Nacional El Bolsón, dio detalles al respecto y afirmó que "no se descartan ninguna de las hipótesis" sobre la causa del incendio.

Más de un centenar de brigadistas continuaba esta mañana combatiendo el incendio que afecta desde ayer al cerro Currumahuida, en la localidad chubutense El Hoyo, por el que se declaró "emergencia ígnea" y al menos 58 personas debieron ser evacuadas luego de que se declarara la alerta naranja, informaron las autoridades locales.

Por la magnitud del incendio, la municipalidad de El Hoyo declaró la emergencia ígnea a través de la Resolución 128/23, que solicita a la población no circular "si no es necesario", no congestionar los caminos y respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil.

LRA 1 Buenos Aires

El orfebre y amante de la gastronomía Marco Antonio Arslanian, contó la historia de ese lugar y el nuevo local que él lleva adelante, en donde la masonería es un leit motiv.

"El viejo Café de Marco se inauguró en 1801, cuando un catalán abrió ese café frente a la librería del Colegio, en diagonal a la iglesia de San Ignacio. En cambio el mio está en Perón al 1200, y en frente está la sede de la Masonería Argentina", describió.

Arslanian explicó que en su café los denominadores comúnes son "la historia y la gastronomía". "La idea es que cualquiera pueda entrar y conocer. Aquí está la réplica del sable de San Martín, hay libros, medallas, y la gente se interesa por todo esto", agregó.

Entre los platos recomendados el dueño de El Café de Marco, mencionó la empanada de cordero y roquefort, las pastas caseras y algunos platos armenios.

LRA 14 Santa Fe

Los profesionales de la salud pidieron el pase a planta de los médicos pediatras del centro de salud de Santa Fe. "No faltan pediatras en la ciudad de Santa Fe, lo que falta es la decisión política del gobierno de normalizar las plantas de los hospitales en todos los contextos de profesionales, no solamente pediatras", aclaró Rossi.

LRA 29 El Bolsón

Un incendio forestal se desató este domingo en la provincia de Chubut, donde el fuego arrasa desde la tarde el cerro Currumahuida, ubicado en la localidad de El Hoyo. Por su descontrolada propagación, las autoridades declararon alerta naranja. "Hay muchísimo humo y cerca de 50 personas evacuadas preventivamente en la zona", comentó Augello.

LRA 57 El Bolsón

Más de 100 brigadistas del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, junto al el apoyo de Vialidad Nacional, Comisaría y Bomberos Voluntarios de El Hoyo y Epuyén, combatieron el incendio que afecta a la ladera del cerro Currumahuida.

La Municipalidad local declaró la emergencia ígnea, en tanto el intendente local, Pol Huisman, y la jefa de Defensa Civil de El Hoyo, Luciana Cárdenas, se refirieron a lo sucedido y al operativo desplegado.

LRA 57 El Bolsón

El Ministerio de Seguridad de Chubut confirmó la hipótesis de intencionalidad en el incendio que arrasa a la localidad de El Hoyo, tras lo cual Miguel Castro, ministro de Seguridad provincial, hizo referencia al siniestro en Radio Nacional El Bolsón.

LV 8 Libertador

Haydée Venegas, pobladora de la localidad, se refirió a la situación que están atravesando ante los avances del Gobierno mendocino en su intención de implementar lo que se conoce como Diseño Integral de Villas de Alta Montaña (DIVAM).

Venegas, quien vive hace 43 años en el lugar, agregó: “Nos indicaron dónde nos iríamos, pero nunca se consensuó con nosotros. Esto es bastante intransigente, porque prácticamente nos obligan a algo que nosotros no queremos”.

LRA 1 Buenos Aires

El Programa de Reducción de Pérdidas y Desperdicios y Valorización de Residuos (PRP) funciona en el Mercado Central de Buenos Aires y se ocupa de recuperar frutas y verduras que antes se tiraban.

"Hacemos una selección de los alimentos que siguen siendo aptos para consumir. Recuperamos más de 2 millones de kilos de comida en un poco más de un año", sostuvo Marisol Troya, a cargo de la Gerencia de Calidad y Transparencia que lleva adelante el PRP.

El proceso de recuperación comienza con una primera clasificación de las frutas y verduras por parte de los separadores, quienes para realizar esta tarea reciben capacitaciones dictadas por profesionales del Mercado.

LRA 57 El Bolsón

El Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chubut confirmó la hipótesis de intencionalidad en el incendio que arrasa a la localidad vecina de El Hoyo. Mientras tanto, el helicóptero Chinook, que fue aportado por la Brigada Nacional y tiene una capacidad de 10 mil litros de agua, continua operativo.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Más de cien brigadistas combaten el incendio que afecta desde este domingo la ladera del cerro Currumahuida, en la localidad chubutense El Hoyo. La Municipalidad local declaró la emergencia ígnea y destinó todos sus recursos al combate del fuego para evitar que alcance viviendas. Al menos 58 personas debieron ser evacuadas luego de que se declarara la alerta naranja y permanecen en la Escuela 223.

LRA 53 Bariloche

El 13 de enero de 2011 Guillermo “Coco” Garrido, de 24 años, viajó a Epuyén. A la vuelta tuvo un accidente automovilístico mínimo por el que la policía lo detuvo. “A los 40 minutos de estar encerrado en un calabozo, aparece muerto Coco, lo cual es de una gravedad institucional inusitada, la violencia institucional increíble, pero siguió porque nunca se esclareció su crimen”, explicó la abogada.

LRA 52 Chos Malal

El último fin de semana, en la localidad de Andacollo se realizó la XXVIII edición de la Fiesta Provincial del Veranador y Productor del Norte Neuquino. Participaron cantoras populares y artistas internacionales como Los Tigres del Parral y Los Chacales del Maule.

LRA 3 Santa Rosa

Cano, jefe Unidad Regional 1, negó que haya un aumento de hechos delictivos en Santa Rosa en las últimas semanas, expresando: "No hay aumento, sino que se están visibilizando más porque los medios periodísticos están consultando y nuestra intención no es ocultar”.

LRA 4 Salta

Ocurrió el viernes por la noche en la zona conocida como “Punta Diamante”. La embarcación tenía una filtración y empezó a llenarse de agua hasta darse vuelta. Cuatro de sus ocupantes, entre ellos un niño de 14 años, fueron rescatados por catamaranes que estaban por la zona. Sin embargo, el dueño y timonel de la lancha perdió la vida.

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa

Las integrantes de la comisión de Género de la Cámara de Diputados de Santa Fe se reunieron con la secretaria de Niñez, Patricia Chialvo, para analizar el caso de la niña de 12 años abusada, a quien la ONG Grávida intentó impedirle su derecho a decidir sobre un aborto. “El Estado provincial actuó de acuerdo a la ley y a los protocolos previstos”, indicó De Ponti.

LRA 25 Tartagal

El motociclista Kevin Benavides, de 32 años, se coronó campeón por segunda vez consecutiva en el Dakar y se convirtió en el único piloto sudamericano en ganar la histórica competencia.

LRA 3 Santa Rosa

Esteban Olivares, director técnico del equipo de fútbol para ciegos “Los Cuervos”, perteneciente al Club Deportivo y Social La Barranca de Santa Rosa, destacó el avance del grupo, y luego habló de los desafíos previstos para este año.