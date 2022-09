Diario de Radio Nacional 15/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Cristina en el Senado: Reunión con Curas villeros, Curas en Opción por los pobres y hermanas, religiosas y laicas

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Apostar al conocimiento, la ciencia y la tecnología es central"

LRA 1 Buenos Aires - ATENTADO CONTRA CRISTINA FERNANDEZ: Rossi anticipó que investigarán los audios de Revolución Federal

Nacional Rock - Ricardo Ragendorfer: “Patricia Bullrich coquetea con esta gente”

LRA 13 Bahía Blanca - DUEÑO DE LA NUEVA PROVINCIA: Piden el procesamiento de Vicente Massot

LRA 1 Buenos Aires - GABRIEL KATOPODIS: Nulidad de contratos de concesión de autopistas, "fue un negociado"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE CAPITANICH: "En Chaco las elecciones se hacen por separado, la Constitución así lo plantea"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A VICTORIA TOLOSA PAZ: "El Presupuesto necesita no tener el triste final que tuvo el año pasado"

LRA 1 Buenos Aires - Argentina y Senegal: Unidas por los derechos humanos

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: Instruyó a realizar una denuncia por amenazas

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JULIO URIEN: Las tierras que compró Lewis "son un enclave británico en la Patagonia"

LRA 1 Buenos Aires - 212 años de historia soberana: Argentina celebró la independencia de México

LRA 1 Buenos Aires - VICTOR ZIMMERMANN: “El mundo desarrolla ciencia y en el país no nos quedamos al margen”

LRA 7 Córdoba - MIGUEL ROBLES: "A la custodia de CFK le falta una lectura de la realidad política"

LRA 42 Gualeguaychú - CLAUDINA CORTI: "En el encuentro fue unánime el repudio del intento de magnicidio"

LRA 26 Resistencia - JUAN MANUEL CHAPO: "El FdT tiene en Capitanich el liderazgo absolutamente consolidado"

LV 8 Libertador - ¿Debate por reformas en la Corte Suprema?: Alejandro D´Agostino defendió el proyecto en la Legislatura

LRA 22 Jujuy - Reforma de la constitución jujeña: Guillermo Snopek contra el anuncio del gobernador Morales

LV 8 Libertador - ALEJANDRO PEREZ HUALDE: “Encuentro una serie de falencias importantes”

LT 14 Paraná - Incendios en las islas: Bordet volvió a pedir transporte aéreo para combatir incendios en el Delta

LV 8 Libertador - Crisis hídrica: Portezuelo del viento y la regulación del agua

LRA 42 Gualeguaychú - Este viernes a las 19 horas: Presentarán la encíclica del Papa “Fratelli Tutti" y el libro "Recomenzar"

LT 11 Concepción del Uruguay - 40 viviendas: Pronunciamiento donó al IAPV un banco de tierras para construir viviendas

LRA 22 Jujuy - Se desconocen las causas: Desalojo y detenciones a la comunidad indígena Tilquiza

LRA 9 Esquel - Cumple 30 años: Fondo Argentino de Cooperación

LT 14 Paraná - PreViaje III: No tuvo una gran adhesión en Entre Ríos

LRA 7 Córdoba - FERNANDO CASTRO SCHÜLE: "Generamos un espacio que represente a los productores más pequeños"

LRA 6 Mendoza Quino - Economía: Empresarios proponen el uso de dólares no declarados para pagar importaciones

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

Reunión con Curas villeros, Curas en Opción por los pobres y hermanas, religiosas y laicas

"Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen - dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en referencia al atentado que sufrió el pasado 1 de septiembre en la puerta de su casa en Recoleta-. Me pareció que si tenía que agradecerle a Dios y a la Virgen tenía que hacerlo rodeada de curas".

La mandataria recibió en su despacho del Senado a curas villeros, de Opción por los Pobres y hermanas laicas y religiosas y compartió el video del encuentro completo a través de sus redes sociales.https://www.radionacional.com.ar/yo-siento-que-estoy-viva-por-dios-y-la-virgen-expreso-cristina-kirchner/

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó que "apostar en la ciencia y la tecnología es central" para su gestión y afirmó que "las sociedades verdaderamente ricas son las que han desarrollado la educación, la ciencia y la tecnología".

Así lo afirmó al encabezar, junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, la promulgación de la Ley Bio y Nanotecnología, en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias.

LRA 1 Buenos Aires

El interventor de Agencia Federal de Investigación (AFI), Agustín Rossi, consideró que los audios que sugieren la participación de Revolución Federal en la planificación del atentado contra Cristina Kichner abren en el caso "una línea que hay que investigar".

"Se detectaron audios de una semana antes del atentado contra Cristina de un integrante de "Revolución Federal" donde anticipan lo que terminó sucediendo", explicó Rossi.

"Hay que mirar todas las líneas de investigación para tener mayores certezas. Revolución Federal es un grupo extremista, violento y de derecha", aseguró.

"Formulamos una denuncia porque en ese diálogo se configuran intentos de delitos", resaltó. "El intento de asesinato de Cristina es conmocionaste y no tiene muchos antecedentes en este país. Argentina no es un país que está acostumbrado a hechos de estas características", concluyó.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Ricardo Ragendorfer, periodista de investigación y escritor especializado en policiales, en el marco de la investigación por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

Ragendorfer confirmó la presencia de Sabag Montiel en el grupo de WhatsApp y expresó: “Llama la atención que hayan convertido cada uno de sus actos en pruebas irrefutables. Acá tenemos a los matadores frustrados, pero no a los instigadores”.

El periodista aclaró que la hipótesis del "loquito suelto" se fue cayendo con el transcurso de las horas y advirtió: “Hay que ver la voluntad judicial que tengan el fiscal y la jueza. La investigación tiene ciertos errores garrafales. Lo del celular no fue un buen comienzo”. Además, explicó que hay determinados elementos que hacen sospechar de un escenario poblado por personas más importantes y pidió prestar atención a la financiación y los vínculos.

LRA 13 Bahía Blanca

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca solicitó el procesamiento del empresario periodístico Vicente Gonzalo Massot por los crímenes de lesa humanidad de los que habría formado parte el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y la región durante la última dictadura cívico militar.

El fiscal general Miguel Ángel Palazzani y el auxiliar fiscal Pablo Fermento pusieron en valor las pruebas de la denominada Operación Cóndor.

Además argumentaron que esos elementos modifican las conclusiones que llevaron al dictado de la falta de mérito que pesa sobre uno de los dueños de La Nueva Provincia.

Para insistir en el procesamiento, el dictamen analiza la prueba producida en la investigación no tomada en cuenta en el dictado de la falta de mérito.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que firmó un decreto a través del cual le encomendó al Ministerio de Obras Púbicas "iniciar una acción que busca la nulidad" de los contratos de concesión de las autopistas del acceso Norte y Oeste.

“A la Justicia le proponemos la nulidad de esos contratos porque fue el aprovechamiento del Estado para hacer negocios y solicitamos que esos dos accesos puedan ser tomados en la administración pública en cabeza del Estado”, declaró Gabriel Katopodis.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Chaco fue consultado por las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) y afirmó que "la oposición se anticipa a generar un debate en contra de su suspensión".

Jorge Capitanich manifestó que "hay que analizar si el financiamiento lo va a hacer o no el Estado, ya que las PASO le cuestan 20 mil millones de pesos" y expresó: "Hay que debatir si se hacen o no las PASO, y si se hacen, que las financien los partidos políticos".

En cuanto a las elecciones en el Chaco, señaló que los comicios en la provincia se tienen "que hacer por separado de las nacionales porque la Constitución así lo plantea".

Consultado sobre que el Ministerio de Economía presentará hoy el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que, entre otras previsiones, establece reducir el déficit fiscal del 2,5% al 1,9% que tiene previsto este año, el gobernador señaló: "Es indispensable que la República Argentina tenga Presupuesto 2023".

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos analizó la exposición de ayer del Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, quien expuso en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la marcha de la gestión del Gobierno Nacional.

"Fue una jornada necesaria e importante, a los mil días del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Destaco el tono de Manzur, manso y tranquilo, pero con la seguridad de los hombres del norte. Generaba un contraste con las chicanas de la oposición. Para ellos nada de lo hecho en tres años de gestión es para resaltar", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El sitio de memoria en la isla de Gorée, testimonio del atroz comercio de esclavos desde Senegal, y el museo en Buenos Aires donde otrora funcionara el mayor centro clandestino de detención de Argentina acordaron trabajar juntos para que no se olviden los horrores cometidos contra los derechos humanos.

El Museo Casa de Los Esclavos de la Isla de Gorée y el Museo Sitio de Memoria Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) acordaron firmar un convenio de hermanamiento, en el marco de la visita que la ministra de Relaciones Exteriores de Senegal, Aissata Tall Sall, realiza en Buenos Aires.

Mediante este hermanamiento, una vez que sea suscrito, ambas instituciones intercambiarán experiencias para gestionar las áreas de políticas de memoria, educación en derechos humanos; investigación histórica, conservación y gestión de archivos y para llevar adelante iniciativas conjuntas.

LT 14 Paraná

Bordet realizará una denuncia penal para que se investigue la presunta amenaza de muerte realizada en su contra por parte de Floriana Palacios, una usuaria de Twitter, quien, posteriormente a lo sucedido, realizó un nuevo descargo pidiendo disculpas, al señalar: “No me mido en las palabras que utilizo y fue un descargo de enojo y tristeza. Quiero pedirles perdón al gobernador de Entre Ríos y al intendente de Victoria”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras la resolución de la justicia de Bariloche que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) adelantó que se está preparando una movilización en febrero próximo para exigir el cumplimiento de la ley y entrar a la zona que, desde hace años, tiene cercada el empresario británico Joe Lewis, tras haber “clausurado violentamente el camino de Tacuifi”.

Julio César Urien recordó las distintas marchas que han promovido y organizado para dar visibilidad al reclamo y consideró “una amenaza a la soberanía” lo que sucede en torno al Lago Escondido.

Expresó que “es llamativo y un escándalo” que la que apela la medida judicial para que no se habilite el camino es precisamente la provincia de Río Negro “a costa de los ciudadanos que quieren entrar al lago y a favor de los intereses del magnate inglés”.

LRA 1 Buenos Aires

Cecilia Todesca, secretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, en representación de su canciller, Santiago Cafiero, leyó un caluroso y solidario mensaje, en el que extendió su gratitud a México por haber sido un país de acogida, refugio y asilo para más de siete mil exiliados argentinos durante la más reciente dictadura cívico-militar de su país, entre ellos la familia de la propia funcionaria diplomática.

Entre cuadros de Frida y películas de Buñuel, el Museo de Arte Latinoamericano celebró con la embajada de México en Argentina las fiestas patrias.

El recinto fue sede de la recepción con que la embajada de México en Argentina conmemoró 212 años de la Independencia de México.

La conmemoración comenzó con la tradicional interpretación de los himnos nacionales de Argentina y México, a cargo de la soprano mexicana Claudia Cota Gámez, miembro de los Madrigalistas de Bellas Artes, acompañada por el pianista bonaerense César Tello, quienes además ejecutaron algunas canciones populares mexicanas durante la velada.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezará hoy la promulgación de la Ley de Bio y Nanotecnología, en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias” Ifibyne.

La actividad contará también con la presencia del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

“Tiene incentivos muy importantes para los proyectos que se aprueben hay devoluciones del IVA, incentivos fiscales muy importantes para que la gente invierta”, reveló el senador Víctor Zimmermann.

LRA 7 Córdoba

Al respecto, Robles agregó: "Cuando se trata de un presidente nunca se puede descartar nada, y cuando se trata de una persona que tiene una centralidad, que muy pocas personas la tienen, esos índices se disparan, ya que sus enemigos entienden que la eliminación física significa la desaparición de una época".

LRA 42 Gualeguaychú

Corti, quien también es militante feminista y ambientalista, se refirió al Primer Encuentro Regional de Feminismos realizado en Gualeguaychú, expresando: "En el encuentro fue unánime el repudio al intento de asesinato de la vicepresidenta. Son momentos en los que tenemos que reflexionar sobre qué vínculos estamos construyendo en todos los ámbitos que vivimos".

LRA 26 Resistencia

Chapo recordó la elección de 2007 como la más notable y extraordinaria que ha visto, diciendo:

"Ese año tuvimos un proceso interno que pudimos superar y eso generó la candidatura de Jorge Capitanich. Por eso entendemos que hay tiempo para elaborar consensos, aunque no hay que tenerle miedo a las diferencias. El Frente de Todos tiene en Capitanich el liderazgo absolutamente consolidado que implica historia y gestión".

LV 8 Libertador

Emmanuel Fugazzoto, representante del Partido Verde, criticó duramente la reforma al funcionamiento de la Corte que plantea el Poder Ejecutivo mendocino, en tanto Germán Gómez, diputado del Frente de Todos, también expresó sus críticas ante la falta de escucha por parte del Gobierno provincial ante las sugerencias sobre la constitución de las salas por especialidades.

LRA 22 Jujuy

En relación a la reforma constitucional que plantea el gobernador jujeño, Snopek, quien es senador nacional, expresó: "A un año de dejar el poder lo único que busca Morales es perpetuarse, por eso está clara la maniobra para querer hacerlo, debido a que viene de un manejo de autoritarismo y monárquico del Estado”.

LV 8 Libertador

En relación a la pretendida reforma constitucional provincial, Pérez Hualde aseguró: “Esto no quiere decir que no sea necesario una modificación y una mejora, pero lejos de ayudar a que la Corte sea verdaderamente independiente esto tiene algunas notas que la vuelven dependiente de mayorías de coyunturas estructurales”.

LT 14 Paraná

Tras los constantes focos ígneos que se registran en la zona de islas entrerrianas, la provincia trabaja conjuntamente con el Gobierno de Santa Fe para mitigar los incendios, y desde el Ejecutivo entrerriano le reclamaron al Ministerio de Ambiente de la Nación mayor cooperación y la generación de un plan estratégico.

En tanto, Gustavo Bordet, gobernador entrerriano, pidió nuevamente la dotación de helicópteros de las Fuerzas Armadas para trasladar a los brigadistas.

LV 8 Libertador

Hace algunos años le pidieron analizar el proyecto Portezuelo del Viento a distintos especialistas de la Universidad Tecnológica Nacional. En relación a esto, el licenciado Julio Salvarredi dijo: “El objetivo era gestionar bien la gota de agua, no el metro cúbico”, y luego agregó. “Nosotros tenemos especialistas en agua, pero se han descuidado las instituciones. Desde la década del ´60 hemos sido en Latinoamérica pioneros en la gestión del agua subterránea”.

LRA 42 Gualeguaychú

Este viernes a partir de las 16 horas en la Casa de la Cultura de Gualeguaychú presentarán la encíclica del Papa Francisco, denominada “Fratelli Tutti” (Hermanos Todos), junto al libro “Recomenzar: Francisco, la pandemia y la Patria”.

La presentación estará a cargo del espacio “Factor Francisco”, una organización de pensamiento, acción y comunicación de las ideas del Papa, mientras uno de sus integrante, Santiago Barassi, invitó a conocer la mirada de la Iglesia Católica relacionada a los problemas que atraviesa la humanidad”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Ricardo Sandoval, intendente de dicha localidad, informó que se compró un banco de tierra de 40 lotes para la construcción de viviendas, y luego agregó: “Pronunciamiento ha crecido mucho, debido a la multiplicación del Parque Industrial y esto produjo un incremento poblacional”.

LRA 22 Jujuy

Franco Aguilar, representante de la comunidad, sostuvo: "Se ha producido un accionar policial donde terminaron detenidas varias personas, menores inclusive, con gente hospitalizada. Estamos tratando de entender el por qué pasó esto. Es importante aclarar que las personas estaban en su territorio, y no estaban ocupando ningún otro espacio. Por eso se desconoce el motivo de esta situación".

LRA 9 Esquel

Santiago Galar, director de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria Cascos Blancos, se refirió a la función específica de la entidad que se formó en marzo de 2022, y luego habló del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR), el cual posee una trayectoria de 30 años y posibilita el desarrollo e implementación de proyectos de cooperación técnica internacional bilaterales y triangulares.

LT 14 Paraná

Sobre el tema, Sebastián Bel, integrante de la Cámara Entrerriana de Turismo, expresó: “Nuestra provincia no ha tenido la inserción que se esperaba y las regiones más favorecidas fueron Buenos Aires, el sur y el norte del país”.

LRA 7 Córdoba

Más de 30.000 productores y productoras de todo el país, cansados de la falta de representatividad de las entidades agrarias, decidieron lanzar su propia herramienta gremial, bajo el nombre de ´Federación Rural para la Producción y el Arraigo´.

Tras esto, Fernando Castro Schüle, integrante en Córdoba de la nueva organización, expresó: "Empezamos a ver que había un vacío de representatividad para los productores más pequeños, y hay una necesidad muy grande de generar un espacio que nos represente".

LRA 6 Mendoza Quino

Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de Argentina (CGERA), dio detalles de la propuesta que el sector le hizo a la Secretaría de Comercio, la cual consiste en el "blanqueo" de dólares para la compra de maquinarias e insumos que no se pueden importar por la escasez de divisas.

LRA 26 Resistencia

Padelín, quien es actor, habló del evento señalando: "Este año nuestra Fiesta Nacional del Teatro es muy particular. Si bien Resistencia es la sede más grande, la Fiesta tendrá corredores que irán a todas las provincias del NEA y de nuestro interior, con producciones de todo el país, las cuales se observarán del próximo 29 de septiembre al 6 de octubre. Serán ocho días con más de 200 funciones, 30 obras de teatro, presentaciones de libros y diferentes actividades.

LT 14 Paraná

La Feria del Libro de Rosario recibió este fin de semana a 50.000 lectores, quienes se acercaron al Centro Cultural Fontanarrosa para conocer el catálogo de editoriales locales y asistir a distintas charlas con autores.

En tanto, Marcelo Escalona, curador de la muestra, señaló: “El regreso de la galería después de la pandemia es una forma de reconstruir la ciudadanía y el uso del espacio público”.

LRA 1 Buenos Aires

El Director de Conservación de la Fundación Rewilding Argentina explicó que, con estos nacimientos que se dieron en el marco del proyecto de reintroducción de la especie en la provincia, extinta hace más de 70 años, “ya son doce” los ejemplares silvestres en Corrientes.

Sebastián Di Martino definió como “increíble” los pasos dados en torno al proyecto que lleva “más de 10 años” mientras que la liberación de ejemplares empezó “hace un año y medio” e hizo posible que sea “la segunda camada que se reproduce en absoluta libertad”.

Recordó que la caza de yaguaretés “está prohibida” y repasó “la transformación económica que tuvo Iberá” que fueron favorables para el desarrollo de esta especia.

“Son todas muy buenas noticias y vamos por el buen camino pero también falta mucho trabajo por delante”, remarcó.

LRA 22 Jujuy

Sobre el tema, Federico Granato, presidente de la Administración de Parques Nacionales, afirmó:

“Sabemos que el incendio se dio en las afueras del parque, que fue intencional y que lamentablemente las condiciones de sequias que atraviesa el país hicieron que el siniestro se propague e ingrese al Parque Calilegua, donde se vieron afectadas alrededor de 6.200 hectáreas, de las cuales la menor parte está dentro del Parque".

LRA 42 Gualeguaychú

Por no cumplir fallo de la Corte, ´Amarras de Gualeguaychú´ cuesta 200.000 pesos por día de multa

El municipio de Pueblo General Belgrano, cuyo intendente es Mauricio Davico, perteneciente a Juntos por el Cambio, más el Estado provincial y la empresa Altos de Unzué fueron condenados a pagar 200 mil pesos de multa por cada día de retraso en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó desmantelar el barrio náutico privado ´Amarras del Gualeguaychú´.

Tras esto, Luis Leisa, patrocinante del amparista Julio Majul, dijo: "Es llamativo el comportamiento del intendente de Pueblo Belgrano, quien defiende la rebeldía de la empresa y no los derechos humanos y la protección de las especies que allí habitan".

LRA 42 Gualeguaychú

Esmoriz parte del equipo de Economía Social del Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana (PASSS), explicó cómo se trabaja en la producción sin agroquímicos, junto a la creación del primer Bioparque Productivo de la ciudad, expresando: "Si a la verdura no se le acerca un bichito o un caracol dentro de la huerta no sería recomendable que la comas".