"A la custodia de CFK le falta una lectura de la realidad política"

En La Vuelta a Casa mantuvimos dialogo con el antropólogo y ex subsecretario de delitos complejos del Ministerio de Seguridad de la Nación, que se le preguntó sobre el hecho desde la óptica de requerimientos de seguridad que necesita la vicepresidenta.

El ejercicio de la política en la Argentina es particular: "hubo situaciones que no fueron debidamente tenidas en cuenta pero fueron gravosas, como el hecho en el cual el ex presidente Mauricio Macri en un recorriendo la Patagonia fue atacado a padreadas por un grupo de vecinos cuando circulaba en un vehículo utilitario con vidrios comunes". Robles comentó que no se contaban con autos blindados porque de los que se disponían, estaban en comodato, fueron devueltos en forma de un gesto de austeridad que tuvo el Gobierno del entonces presidente. Luego de ese hecho se volvió a contar con autos preparados para transportar a los dirigentes nacionales, igualmente este hecho mostro muy mal al país.

En lo que respecta a la actualidad el experto en seguridad de mandatarios comentó a Nacional Córdoba: "en el marco de un contexto que lo hemos vivido, relacionado con lo que aconteció con su situación procesal en el juicio que se lleva adelante y se habían desarrollado otras situaciones, por lo tanto el alto riesgo de atentado se disparó de forma alarmante", a lo que agregó: "A medida que pasa el tiempo los que hemos trabajado en la seguridad presidencial sabíamos que había situaciones como éstas". El entrevistado también expuso que le resulta preocupante el hecho de que la sociedad en general conozca sobre los desaciertos que ocurren como que la vicepresidenta vive abajo de un lugar que tiene una funcionalidad de "hostel" y generando una cantidad de situaciones riesgosas.

Robles dejó una reflexión muy importante: "Cuando se trata de presidente nunca se puede descartar nada y cuando se trata de una persona que tiene una centralidad, que muy pocas personas tienen, esos índices se disparan", agregó que esa importancia, que sin dudas es histórica, lleva a que sus enemigos entiendan que: "la eliminación física significa la desaparición de una época".

