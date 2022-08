Diario de Radio Nacional 15/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: "Marcharemos contra la especulación y los formadores de precios"

LRA 1 Buenos Aires - OMAR PALINI: "La marcha será multitudinaria y debería empoderar al Gobierno"

LRA 1 Buenos Aires - MATIAS TOMBOLINI: "Vamos a generar las alternativas que necesitamos, para que los precios sean justos"

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO CASARETTO: Detalles del proyecto para convertir planes sociales en trabajo registrado

LRA 1 Buenos Aires - Superior al de prepandemia: El movimiento turístico en este fin de semana

LRA 1 Buenos Aires - ARIEL SUJARCHUK: “La economía del conocimiento es el tercer sector exportador en Argentina"

LRA 1 Buenos Aires - JUAN RAMOS PADILLA: Masiva marcha para pedir la "democratización del Poder Judicial"

LRA 1 Buenos Aires - FELIPE YAPUR: “Hay una intención maliciosa de terminar con la figura de Cristina Kirchner”

LRA 6 Mendoza Quino - PLEBISCITO EN SEPTIEMBRE: Convocatoria a votar por la nueva Constitución de Chile

LT 14 Paraná - PADRE E HIJOS: La Policía entrerriana detuvo a tres santafesinos por incendios en islas

LRA 1 Buenos Aires - JONATHAN VALDIVIESO: Vecinos marcharon contra la modificación del casco histórico

LRA 1 Buenos Aires - CONRADO GEIGER: Violencia institucional, el asesinato de Lucas Decima

LRA 6 Mendoza Quino - DOLORES PRESAS: "Discursos negacionistas se han convertido en discursos de odio"

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: La fuga del penal de Rawson

LT 14 Paraná - AGRICULTURA: Bahillo confirmó que habrá una nueva reunión con la Mesa de Enlace

LV 8 Libertador - Javier Espina: Gran expectativa por el lanzamiento del PreViaje 3 para la temporada baja

LRA 6 Mendoza Quino - TURISMO: Se espera 90% de ocupación hotelera

LT 14 Paraná - Reporte epidemiológico: La última semana hubo 623 contagios de COVID en Entre Ríos

LT 14 Paraná - Empleo genuino: Proyecto propone convertir planes sociales

LRA 6 Mendoza Quino - Decidido por unanimidad: Nuevo paro de los trabajadores de la educación por 96 horas

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional y secretario general de la CTA destacó que junto a la CGT y otros espacios sindicales, como la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), se movilizarán el miércoles próximo desde la Plaza de la República hacia el Congreso en rechazo de los formadores de precios y la especulación.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general del sindicato de Canillitas aseguró hoy que la marcha que la CGT tiene prevista para el próximo 17 de agosto "será multitudinaria y debería empoderar al Gobierno".

Omar Plaini sostuvo que "el Gobierno está pasando una situación complicada con los actores de poder" y manifestó que "incluso algunos le dieron la espalda". "Los actores de poder no consensuan con el Gobierno", indicó.

Tras señalar que la actual gestión "no pudo llevar muchas de sus políticas por estos sectores", el senador provincial sostuvo que la movilización es "en defensa propia, por la producción, el empleo y el desarrollo".

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, afirmó hoy que se trabajará en generar alternativas para que los productores tengan un acceso más directo a la comercialización y "los precios sean más justos", con el objetivo de que "el salario cada día rinda un poco más".

"Lo que tenemos por delante en esta iniciativa que nos muestran hoy Nación y Provincia trabajando juntos es el concepto de comercio justo, es generar alternativas para que los productores tengan el acceso mucho más directo a la comercialización", dijo Tombolini al participar de la inauguración de Mercado Lomas, en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de la inminente publicación por parte del Gobierno nacional de un DNU para que unos 200.000 beneficiarios de planes sociales pasen a tener trabajo en blanco en el sector privado, el diputado nacional se refirió al proyecto de ley que viene trabajando el oficialismo en el Congreso a este fin.

"Para el trabajador es tener más trabajo y ganar más, y para el empleador es pagar la mitad", explicó el también presidente de la comisión de Industria de la Cámara Baja, Marcelo Casaretto.

LRA 1 Buenos Aires

Más de 800 mil turistas y de 1.5 millones de excursionistas se movilizaron durante este fin de semana largo, un 15 por ciento más del registro de la prepandemia (2019), con un impacto económico de 20 mil millones de pesos, informó hoy el Ministerio de Turismo y Deportes.

LRA 1 Buenos Aires

El flamante secretario de Economía del Conocimiento enumeró los ejes sobre los que se proyecta trabajar considerando el valor que tiene este sector para el país, las expectativas “para crecer mucho más en el mediano y largo plazo” al mismo tiempo de “generar empleo de calidad y pleno empleo”.

LRA 1 Buenos Aires

Fue el sábado en el Parque Centenario de la Ciudad de Buenos para reclamar, además, la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Fue convocada por el juez Juan Ramos Padilla, junto al funcionario bonaerense y dirigente peronista, Jorge Rachid, entre otros referentes políticos y sociales, quien precisó que la movilización “fue a pulmón e incluso en contra de la corriente” y advirtió que "los jueces están presionados".

LRA 1 Buenos Aires

Yapur analizó la actual coyuntura política y, en ese marco, las repercusiones por el juicio que investiga supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como una de las acusadas.

Reflexionó sobre una editorial del periodista Joaquín Morales Solá publicada en el diario La Nación que compara este proceso judicial con el Juicio a las Juntas.

Al respecto, Yapur hizo hincapié en los crímenes cometidos por la dictadura cívico militar, sostuvo que "es imposible esa comparación" que se hace de “manera maliciosa para terminar con la figura de Cristina Kirchner".

LRA 6 Mendoza Quino

Un grupo de personas están trabajando en Argentina por la nueva Constitución de Chile que se vota dentro de poco.

El Comando Apruebo por la nueva Constitución de Chile y la Agrupación Solidaria MARCHAR (Movimiento Autoconvocado de Residentes Chilenos en Argentina) con asiento en Neuquén, Río Negro, San Luis, Mendoza y Buenos Aires, invita a la Colectividad Chilena Residente a votar el 4 de Septiembre, por la opción Apruebo, “única oportunidad histórica para desterrar definitivamente la Constitución fraudulenta Pinochetista del 80 y así abrir las GRANDES ALAMEDAS que auguraba ALLENDE, para construir un Nuevo Chile, libre, justo y soberano”.

LT 14 Paraná

La Policía de Entre Ríos detuvo en la tarde de este domingo a tres hombres mayores de edad que estaban iniciando fuego en las islas del Delta, por la zona de arroyo Los Laureles. El jefe de la Policía Departamental de Victoria, Omar Regondi, dijo a LT14 Nacional Paraná que se trata de un padre y sus dos hijos, todos oriundos de Villa Constitución. Señaló que “se encontraban prendiendo fuego” y remarcó que será la Justicia la encargada de determinar “si fue con o sin intención”.

Asimismo, comentó que el juez Federico Martín llegó a bordo de un helicóptero al lugar del hecho y ahí dispuso las detenciones. Los hombres quedaron a disposición del Juzgado Federal de Victoria.

LRA 1 Buenos Aires

Vecinos de los barrios porteños de Montserrat y San Telmo se movilizaron ayer en contra de la iniciativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de modificar el casco histórico porteño e instalar un polo gastronómico.

El fundador del Observatorio del derecho de la Ciudad y vecino del barrio de San Telmo, Jonathan Valdivieso, señaló que el gobierno de la Ciudad quiere llevar a cabo una modificación del casco histórico, pero aclaró esta área no puede modificarse porque es el área de protección patrimonial más importante que tiene la ciudad.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado entrevistó a Ismael Decima, padre del joven Lucas Decima, asesinado de un disparo por el oficial de la policía bonaerense, Mariano Ballarino, sin motivo alguno al descender del patrullero, provocando la muerte instantánea.

Ismael recordó la vida de su hijo y narró los hechos en que se produjo el crimen, teniendo en cuenta los relatos testimoniales que llevaron a la condena de doce años y ocho meses de prisión para el policía responsable.

También se refirió al proceso judicial en el que se pretendió simular un accidente, el aspecto clasista del juzgado al modificar el trato por la condición intelectual de su padre, y destacó el testimonio de la mujer policía que decidió contar los hechos tal como sucedieron, a pesar de las posibles represalias.

LRA 43 Neuquén

Lucas es hijo de Jorge Alberto Asenjo, militante del PRT que tenía 37 años cuando lo secuestraron en 1976. Se enteró de quién era su padre a los 25 años por su abuela. Luego de un largo proceso judicial, logró que se le reconozca la filiación con su papá desaparecido. “Fue una lucha difícil reconstruir la historia de mi padre y la mía en definitiva. Fueron 13 años de raid judicial”, afirmó.

LRA 6 Mendoza Quino

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación editará un cuadernillo sobre negacionismo y otro sobre la responsabilidad económica de la última dictadura. .

En relación al tema, Dolores Presas, abogada de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Mendoza, hizo referencia a la presentación del cuadernillo sobre el negacionismo, evento que se llevará a cabo en el Espacio para la Memoria ex D2 Mendoza.

LRA 1 Buenos Aires

Aquel día, durante el gobierno de facto del general Alejandro Agustín Lanusse, miembros de las organizaciones guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros intentaron concretar una fuga masiva de más de un centenar de personas de la cárcel de máxima seguridad, donde se encontraban recluidos, en la capital de la provincia de Chubut.

LRA 17 Zapala

La investigadora del CONICET se refirió a la fecha y remarcó el accionar político de José de San Martín en las guerras de independencia del Cono Sur.

LRA 43 Neuquén

El sociólogo se refirió a las últimas acciones políticas de Estados Unidos y la disputa comercial que sostiene con China. "La guerra comercial más fuerte contra el país asiático la impuso Trump", explicó Elbaum.

LT 14 Paraná

Tras el encuentro del pasado viernes, en el que el gobierno nacional se comprometió a analizar punto por punto los planteos de la Mesa de Enlace, este martes a las 17.30 habrá una reunión con equipos técnicos de la entidad agropecuaria y personal de la Secretaría de Agricultura.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, publicó en su Twitter: “Siguiendo el lineamiento planteado por Sergio Massa, hemos convocado a los equipos técnicos de la Mesa de Enlace a una reunión de trabajo con los de Agricultura en nuestra Secretaría mañana (martes) a las 17.30, y así comenzar a resolver temas de la hoja de ruta definida el viernes”.

LV 8 Libertador

Al respecto, Espina dijo: "Se dará un reintegro del 50 % de lo que la población gaste en temporada baja hasta diciembre", y luego agregó: "En el PreViaje 2 el gobierno aportó 50 mil millones de pesos".

LRA 6 Mendoza Quino

La ocupación hotelera en Mendoza durante el fin de semana largo alcanzará el 90 por ciento.

Así lo afirmó en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino, Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de la provincia.

El dirigente empresario sostuvo además que la cantidad de turistas “ha superado las expectativas”.

Durante la entrevista con el programa Temprano es mejor, González agregó que “hay un sector de la Argentina que independiente de la situación económica puede seguir viajando. Es un sector minoritario con cierta capacidad de ahorro”.

LT 14 Paraná

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en la última semana se registraron 623 nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos y fueron dos los fallecimientos. En tanto, a nivel nacional, hubo más de 31 mil casos y murieron 136 personas.

LV 8 Libertador

Maturano, secretario General del SUTE Luján, hizo referencia a la movilización del miércoles pasado, tras lo cual indicó: “Hace ocho meses que veníamos reclamando la apertura de paritarias y tenemos esperanza para que empiece a primar la racionalidad en este conflicto, aunque las ofertas que hace el Gobierno mendocino son mentirosas, ya que dicen que empardan la inflación, pero no es así”.

LRA 1 Buenos Aires

Un niño de cuatro años murió arrollado por un tren de la línea Roca a la altura de la localidad bonaerense de Bosques. Tras el hecho, los vecinos agredieron al maquista, por lo que el gremio La Fraternidad declaró un paro.

El secretario general del gremio, se refirió al oficio que implica convivir con accidentes y muertes a diario: "Es un trabajo que envejece. Estas estresado todo el tiempo".

Asimismo, informó que este lunes termina la medida de fuera y que el gremio pedirá el cierre de los innumerables de cruces clandestinos que tienen las líneas, así como más seguridad en las estaciones para evitar el maltrato de los conductores y el personal en general.

LRA 1 Buenos Aires

La Junta Electoral del Sindicato de Comercio que lidera Armando Cavalieri oficializó dos listas para las próximas elecciones del 15 de septiembre

Ramón Muerza, candidato a secretario general por la lista “Granate Morada”, dijo estar "muy ansioso para que llegue el día y se desarrolle todo normalmente".

A un mes de las elecciones, recordó que "en 2018 nos robaron la elección" y cuestionó el rol desempeñado por el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca por las distintas irregularidades.

LT 14 Paraná

El gobierno nacional podrá en marcha un programa para convertir los planes sociales en empleo genuino. La iniciativa contará con la participación de los sectores empresarios que contratarán al personal y afrontarán parcialmente el pago de los salarios.

La iniciativa tiene la intención de beneficiar inicialmente a cerca de 200 mil personas y fue elaborada por el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa. Se denomina "Puente Empleo" para la "Transformación de Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en Trabajo Formal de Calidad", confirmaron fuentes de esa cartera.

LRA 6 Mendoza Quino

Se llevó a cabo un nuevo plenario provincial que tuvo lugar en el Teatro Imperial de Maipú, donde un total de 180 congresales de distintos Departamentos mendocinos decidieron por unanimidad un nuevo paro de actividades por 96 horas.

Tras esto, Ester Linco Lorca, secretaria General de SADOP, habló del masivo apoyo a los docentes por parte de los gremios, los cuales reconocieron la lucha por un salario digno.

LRA 25 Tartagal

El asador Fernando Cruz tendrá la posibilidad de mostrar su talento en la parrilla en la Word Barbecue Associacion en Bélgica. Manifestó su alegría por representar al país en Europa.

LV 8 Libertador

En relación al tema, Ana María Vega, especialista en temas de salud, sostuvo: "Más de 500 profesionales integrantes de los equipos de Salud del país participaron de una capacitación a cargo de la Dirección Nacional de Atención Primaria y Salud Comunitaria, en la cual se repasó la situación actual de la enfermedad en la Argentina y en el mundo y se brindó información sobre la prevención y el manejo de los casos".

LRA 20 Las Lomitas

Este domingo, miles de personas de Las Lomitas y de las localidades vecinas asistieron al predio del pulmón verde en horas de la tarde para vivir el Día de las Infancias.

Tras el vento, Pablo Basualdo, presidente del Concejo Deliberante local, señaló: “Fue una tarde inmensa, donde destaco el acompañamiento de los jóvenes militantes y de los profesionales de distintas áreas. Gracias por estar, me siento feliz”.

LRA 25 Tartagal

En el marco del operativo Barrio Seguro, la policía detectó en la madrugada de hoy, una fiesta clandestina de la que participaban alrededor de 80 personas en San Ramón de la Nueva Orán. Hubo secuestro de bebidas alcohólicas, dinero en efectivo, otros elementos y la demora de una persona por resistencia a la autoridad. El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de Barrio 52 Viviendas y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Nº 20 de Orán.

LRA 12 Santo Tomé

El diputado Germán Braillard Pocard contó acerca de la media sanción de un proyecto sobre la concientización y protección a adultos mayores en las escuelas. "La educación de la concientización de prácticas que así como se fue deconstruyendo el hombre con el trato y la construcción de paridad de género, hacer ver cuestiones de noviazgo sano y de relaciones que tienen los chicos con los adultos mayores que por ahí son internalizadas y que no son puestas en vista, no porque uno no quiera o porque no quiera a los abuelos, sino porque las construcciones o las deformaciones culturales que han tenido no se ponen en vista que pueden herir, es importante para instalar la agenda".

LRA 1 Buenos Aires

La 12 edición del BJIFF se extenderá hasta el 20 agosto de 2022, se lleva a cabo en la capital de China y tiene a la Argentina como País Invitado de Honor. Desde allí, el periodista argentino Pablo Coppari nos ofreció detalles de este evento internacional que busca presentar al público chino algunas de las mejores producciones recientes del cine mundial.

LV 8 Libertador

“El mismo dolor, la misma lucha” es el lema de la convocatoria que se realizará este martes en la ciudad de Mendoza. Al respecto, Emilia Alín, integrante de la Red de Acompañamiento ´Vasalisa´ y del colectivo ´Ni Una Menos´, aclaró que la convocatoria es de familiares de víctimas de femicidios, y luego agregó: “Estamos ante un Estado que no puede prevenir femicidios pudiendo hacerlo. Hay cosas que no funcionan al momento en que una mujer pide ayuda”.

LRA 17 Zapala

EMILIA ZAVALETA, licenciada en Relaciones Internacionales y magíster en Integración Latinoamericana

En el aniversario del Paso a la Inmortalidad de José de San Martín la licenciada destacó el rol de las mujeres en la causa sanmartiniana. "Es clave en la historia latinoamericana", dijo Zavaleta.

LRA 25 Tartagal

El peleador de artes marciales mixtas (MMA) peleará el próximo martes 16 ante el inglés Thomas Paull, en una pelea en la categoría liviana en el reality Dana White's Contender Series. Consolidado como promesa de esa disciplina, con esta pelea buscará conseguir un contrato para la UFC.

LRA 25 Tartagal

La competencia tuvo lugar en el Club Círculo Argentino y estuvo organizada por Adrián Javier Rosso Nallar junto a su hijo el Campeón nacional Facundo Rosso Dobenau.

Lucas Alvaro de Santiago del Estero resultó ganador de la competencia en su categoría. Mientras que la también santiagueña Valentina Bonahora se consolidó como la mujer más fuerte. En diálogo con Radio Nacional Tartagal, ambos campeones destacaron la participación y el nivel de jóvenes locales en la disciplina.