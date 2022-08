El Estado mendocino es más rápido para reprimir que para evitar femicidios

DESCARGAR

“El mismo dolor, la misma lucha”, es el lema de la convocatoria que realizan para mañana al mediodía en la ciudad de Mendoza. Al respecto dialogó con el programa Muchas Gracias, Emilia Alín, integrante del a red de acompañamiento Vasalisa y del colectivo Ni Una Menos, en el este de la provincia quien aclaró que la convocatoria es de familiares de víctimas de femicidios.

“Hay distintas instituciones como la escuela, que tiene que aplicar la ESI para ir formando personas que sean respetuosas de los derechos. También el poder judicial”, afirmó Alín. “No hay perspectiva de género para aplicar las leyes, no se cumple la 26485. Estamos ante un estado que no puede prevenir femicidios pudiendo hacerlo. Hay cosas que no funcionan al momento en que una mujer pide ayuda”.

En este caso, “los familiares se juntan no sólo para pedir justicia, sino también visibilizar qué está pasando en una provincia donde sigue habiendo femicidios. ¿Qué está pasando con la prevención?”, expresó la mujer.

Alin, pidió a quienes vayan a acompañar mañana que lo hagan con mucho respeto por el dolor que atraviesan las familias de las mujeres víctima de femicidio.

Finalmente, Alín recordó que estarán presentes familiares de Melody Barrera, dado que pronto iniciará el juicio oral y público al transfemicida, el primero que tiene esta características en Mendoza.

____

Muchas Gracias, Lunes a viernes de 8 a 12h

Conducción: Ariel Robert, Emilio Vera Da Souza.

Aporte Periodístico: Carolina Quiroga.

Móviles: Javier Costarelli.

Locución: Eduardo Piquemal, Natalia Pautasso

Columnas y participaciones especializadas: Mónica Borré, Ana María Vega, Esteban Rodríguez, Germán Ejarque, Juan Manuel Gispert, Armando López, Raúl Mercau.

Colaboradores: Elena Quintero y Pedro Saborido.

Operación Técnica: Patricia Cortes, Carlos Martín, Gustavo Torres.

Producción: Natalia Tisera, Mariana Ferreira, Ana María Vega, Gretel Videla

Redes sociales: Belén Ferrando y Francisco Bustos

________________________________________________________________________________