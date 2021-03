Diario de Radio Nacional 15/03/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos obras y vacunas”

Paraná – Agresión a la comitiva del Presidente: Hubo seis allanamientos y cinco detenciones

Patagonia – Habrá más allanamientos: Cinco detenidos en Chubut por las agresiones al Presidente

Patagonia – CARLOS LINARES: “Massoni tiene una incapacidad absoluta para manejar la seguridad”

Esquel – Brigada de Las Golondrinas: “Para nosotros fue un atentado a la Comarca”

Libertador – DANIEL ARROYO: “Mi objetivo de este año es transformar planes sociales en trabajo”

Neuquén – SABINA FREDERIC: Frederic inaugura el Consejo de Seguridad Patagonia

El Bolsón – JORGE FERRARESI: Nación construirá 364 viviendas para los damnificados por los incendios

Buenos Aires – FERNANDO NAVARRO: La oposición “hace campaña con el enfrentamiento” de la sociedad

Paraná – Más de 100 mil en total: Entre Ríos recibió 12 mil dosis de la vacuna Sputnik V

Buenos Aires – NICOLAS KREPLAK: “El desafío es vacunar rápido, habrá posiblemente otra ola por delante”

Resistencia – Para las vacunas: Crearon un conmutador de energía para mantener la cadena de frío

Paraná – Distintas empresas exponen ante el ENACOM: Comienzan las pruebas de tecnología 5G

Paraná – Será apartado de su cargo: Definen el futuro del concejal detenido con más de 20 kilos de droga

San Martín de los Andes – JUAN FARIAS: La UTEP comienza la construcción de doce casas en Chacra 32

Paraná – Día Mundial para Defender Derechos: La telefonía celular lidera los reclamos de los consumidores

Resistencia – Para adultos mayores: Se cumple un año del Plan de medicamentos gratis del PAMI

Chos Malal – RUBEN FIGUEROA: Nuevas tormentas azotaron a Barrancas

Viedma – SANDRO PINO: Implementan el botón antipánico en Carmen de Patagones

Ingeniero Jacobacci – MARCELO SANCHEZ: Día mundial de la Endometriosis: ¿Cómo es y cómo detectarla?

Tartagal – MARA GONZALEZ: Protesta de trabajadores del Hogar del Niño por falta de pago

Gualeguaychú – A 45 años del golpe militar: Abuelas convocan a que “Plantemos Memoria”

Libertador – Por la provisión de medicamentos: Dirigentes en sillas de ruedas pedirán la intervención del Presidente

Mendoza – Ministerio de Trabajo mendocino: Ofrece programas y aumento de subsidios para empleo joven

Libertador – Beneficio económico extraordinario: Familiares del ARA San Juan recibirán una ayuda económica por ley

Tucumán – RODOLFO OCARANZA: “El proyecto municipal es que Mercado del Norte siga siendo un mercado”

San Juan – EMILIANO CASTRO: “Esta decisión afecta mucho a los estudiantes”

Gualeguaychú – SILVIA VELA: “Vemos la mentira instalada como noticia en primera plana”

Santa Fe – JUAN ROBER BENEGUI: El Boleto Educativo Gratuito ya se utiliza en Santa Fe

Rosario – PAOLA, voluntaria de Rosario Solidaria: Rosario Solidaria: Campaña para ayudar a los pueblos del sur

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó, en el partido bonaerense de Almirante Brown, el acto de presentación de las primeras 1.000 obras públicas que ya se encuentran en ejecución en toda la Argentina y que implican una inversión de 556.780 millones de pesos.

En ese sentido, Fernández señaló que el endeudamiento “nos posterga” y deja a los argentinos sin obras, y trazó un paralelismo en relación a los costos de las obras y los pagos que deberá desembolsar el país al FMI.

“Algunos elijen el camino fácil de endeudarse y olvidar a su gente”, dijo y llamó a no repetir “nunca más” estas prácticas.

LT 14 Paraná

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, informó que fueron detenidas cinco personas en seis allanamientos realizados para dar con quienes agredieron al vehículo en el que se desplazaba el Presidente.

El periodista de LRA 9 Radio Nacional Esquel en Chubut, Raúl Carello, confirmó que hay más personas identificadas, y que se pedirán más allanamientos y las correspondientes detenciones.

LU 4 Patagonia

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, informó las detenciones de cinco personas relacionadas a las agresiones sufridas por el Presidente Alberto Fernández, y agregó que el diputado nacional por el PJ, Santiago Igon, y el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, son los principales responsables de la zona liberada en donde actuaron los agresores del primer mandatario.

“Enrique Cusmerin, trabajó en el Ministerio de Educación de Chubut y golpeó el vehículo; Ana Elvira Ruiz, domiciliada en Lago Puelo, trabaja como personal auxiliar y la identifican como agresora del vehículo presidencial; Alejandro Rafael, docente de Educación Secundaria y Superior, calificado como agresor; Adrián Fernando Rodríguez, domiciliado en Lago Puelo y Guillermo Hipólito Ramírez, quien había cambiado su fisonomía, son las personas detenidas”, informó el ministro, y agregó que una menor fue demorada, pero no se dará a conocer su identidad.

LU 4 Patagonia

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, acusó a varios dirigentes del PJ como responsables de la agresión que sufrió el vehículo que traslada al Presidente y su comitiva en su paso por Lago Puelo, y entre los mencionados estuvo el presidente del PJ Chubut, Carlos Linares.

“Lo tomó como de quien viene, porque tiene una incapacidad absoluta para manejar la seguridad de Chubut. Si tenemos memoria de lo que pasó con el ministro Trotta, Massoni tampoco estaba en el lugar. Llega un Presidente de la Nación y tiene que estar viendo que todo esté en orden, en lugar de echar culpas”, expresó Linares.

LRA 9 Esquel

Los integrantes de la Brigada de Incendios de Las Golondrinas, cuya base fue destruida por el incendio en la Comarca Andina, se expresaron en torno al trabajo durante la catástrofe, diciendo que “en las condiciones que se desarrolló, jamás vimos un incendio así”, y luego manifestaron que hubo inconvenientes con las personas que tomaron tierras y no tenían salidas de emergencias.

Finalmente, los brigadistas le pidieron al intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, “que se haga cargo de la toma, pero que no se metan en el territorio nuestro”, refiriéndose a que están tomando tierras que pertenecen a la Brigada de Incendios.

LV 8 Libertador

En este sentido, Arroyo afirmó que “hemos vinculado sectores como la construcción, la producción textil y el reciclado, brindando la posibilidad de adquirir herramientas o seguir estudiando”.

Luego, el ministro explicó que también pretende “poner en funcionamiento 800 Jardines para que los niños y niñas de tres años estén incluidos”, y después se refirió a las acciones que se desarrollan en las zonas afectadas por los incendios, diciendo que “hemos hecho aportes para la atención de la emergencia, pero también en el trabajo de reconstrucción”.

LRA 43 Neuquén

La ministra fue recibida por el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y dio la apertura del Consejo de Seguridad Interior de la Región Patagonia. Además, encabezará el encuentro “La Fuerza de las Mujeres”, en una jornada de reflexión para mujeres de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federal.

LRA 57 El Bolsón

El Gobierno nacional se comprometió con los municipios afectados a financiar con 345,8 millones de pesos un total de 364 viviendas transitorias de construcción liviana y rápida. Cómo se trabajará en la reconstrucción de los hogares destruidos por el fuego en El Hoyo y Lago Puelo.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro, se refirió a la agresión que sufrió el Presidente en Chubut, y a las reacciones de la oposición.

En ese sentido, el dirigente del Movimiento Evita analizó la convulsión política que vive la provincia que gobierna Mariano Arcioni, quien “sabía que su presencia iba a entorpecer todo, y no debió presentarse”, y que “hizo campaña contra la minería, y hoy la está impulsando”.

En tanto señaló que Juntos por el Cambio hace “campaña con conceptos que rayan el odio, el racismo, y el enfrentamiento” de la sociedad.

LT 14 Paraná

La provincia recibió 12 más dosis más del componente 1 de la vacuna Sputnik V, que se entregaron en 20 conservadoras de 600 dosis cada una, alojadas a resguardo en el depósito de la Segunda Brigada Aérea.

Más de 10.100 vacunas se aplicaron durante la última semana en los distintos hospitales y Centros de Salud de Entre Ríos, acumulando 101.450 dosis recibidas entre el primer y el segundo componente, que de forma progresiva y escalonada se han distribuido en los 17 Departamentos en función de la densidad poblacional.

LRA 1 Buenos Aires

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reveló que están analizando la posibilidad de restringir el acceso a personas de los lugares limítrofes que son los más afectados. “El cierre de fronteras tiene que ver con variantes virales presentes, especialmente en Brasil, que tienen más transmisibilidad y riesgo”, completó.

LRA 26 Resistencia

Uno de los creadores del conmutador automático de respaldo para actuar en casos de corte de energía eléctrica, Alejandro Kemper, quien es egresado de la Escuela de Salud Pública del Chaco, informó sobre las características de la innovación.

“La idea nació por una convocatoria del director cuando se enteró que esta institución sería una posta de vacunación, y quería prevenir la posibilidad de cortes de energía. Tenía una heladera y un grupo electrógeno para mantener la cadena de frío de las vacunas, y nos propuso la idea de generar un proyecto para intervenir en forma automática, a través de un conmutador. El que nosotros hicimos funciona en la Escuela de Salud Pública, institución que lo financió, y nuestra idea es que pueda instalarse en todas las postas de vacunación”, explicó Kemper.

LT 14 Paraná

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) será escenario de las primeras pruebas de tecnología 5G que realizarán las empresas a instancias del Estado, con la participación de las compañías Ericsson, Huawei y Nokia para exponer el funcionamiento de la tecnología en proyectos puntuales.

Según el ENACOM, “el 5G ofrecerá ventajas sin precedentes en la industria, la educación y el entretenimiento”.

LT 14 Paraná

Tras la detención de Andrés Irigoyen, concejal de Nueva Generación en General Belgrano, con más de 20 kilos de marihuana, se espera la inmediata separación de su cargo.

En el procedimiento realizado en la ruta 12 también fue detenido un funcionario retirado de una Fuerza Federal de Gualeguaychú y una persona domiciliada en Corrientes, en tanto se confirmó que el auto en el que se movilizaban pertenecía al edil oficialista y los imputados, al verse sorprendidos por el operativo, intentaron darse a la fuga.

LRA 53 San Martín de los Andes

“Se llevaron adelante reuniones con referentes de 12 comunidades mapuches donde se generaron programas de trabajo para la producción de alimentos y para la coordinación y generación de recursos”, amplió Farías.

LT 14 Paraná

En el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el director de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, Pablo Luciano, informó sobre los principales rubros que lideran reclamos de la ciudadanía.

Los problemas con la telefonía celular encabezan las denuncias, delante de los bancos, las financieras y las tarjetas de crédito. Otra de las actividades que registra mayor cantidad de inconvenientes es la venta online, “porque el bum de este tipo de ventas también genero muchísimos reclamos”, confirmó Luciano.

LRA 26 Resistencia

A un año de la vigencia del Plan de medicamentos Gratis del PAMI, la titular del organismo en el Chaco, Daniela Campodónico, dijo que “176 mil personas reciben al menos un medicamento gratis en la provincia, seis de diez son mujeres y eso es importantísimo, especialmente para quienes realizan tareas de cuidado. El promedio de dinero que se utiliza es de 3.500 pesos por cada ingreso mínimo, y esa suma puede ser utilizada para otra necesidades”.

LRA 52 Chos Malal

“Desde el 4 de enero sufrimos cuatro tormentas. La primera fue la más impetuosa y se trabajó de manera inmediata. La última creo que nos arruinó un poco más”, aseguró Figueroa.

LRA 2 Viedma

Detalles sobre la implementación del botón antipánico en Carmen de Patagones y de la revuelta en la Estación de Policía Comunal.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Qué síntomas presenta la enfermedad y sus consecuencias. Sánchez detalló el tratamiento farmacológico sobre la endometriosis que tiene su día mundial cada 14 de marzo y busca concientizar a la sociedad.

LRA 25 Tartagal

Más de 30 trabajadores del Hogar del Niño Padre Gualterio Ansaldi de Tartagal se manifestaron de manera pacífica, sin paro, en reclamo del salario que no perciben hace más de un mes. Esperan una solución.

LRA 42 Gualeguaychú

Gualeguaychú se suma a la convocatoria de las Abuelas de Plaza de Mayo, denominada ´Plantemos Memoria, 30.000 árboles en todo el territorio nacional´. Las direcciones de Ambiente, de Espacios Públicos y de Derechos Humanos pondrán a disposición árboles nativos y frutales para que vecinos y vecinas, organizaciones barriales e instituciones locales pueden plantarlos.

El titular de la Dirección de Derechos Humanos de Gualeguaychú, Matías Ayastuy, dio detalles de la campaña mediante la cual se renovará el Paseo de la Memoria y se plantarán lapachos amarillos.

LV 8 Libertador

Así lo expresó el doctor Pedro Ávalos al detallar la problemática de las personas cubiertas por el Programa Incluir Salud, y agregó que “ante la parálisis en la provisión de medicamentos que sufren 245 mil personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires, nos presentaremos en la puerta de Olivos para solicitar al Presidente de la Nación que, como indica el Convenio Marco de Incluir Salud, el Ejecutivo Nacional garantice este derecho”.

LRA 6 Mendoza

El delegado del Ministerio de Trabajo en Mendoza, Gonzalo Navarro, dio detalles de los programas que llevan adelante para la inserción laboral “de chicos y chicas de entre 18 a 24 años que no hayan terminado el secundario, y que a través de tres grandes programas puedan acceder a su primer trabajo o a una formación específica que corresponda a un oficio para salir a competir en el mercado laboral”, informó el funcionario.

LV 8 Libertador

El proyecto aprobado reconoce a los familiares de los 44 militares que fueron los tripulantes del submarino que se hundió en noviembre de 2017 en el Mar Argentino.

“Es el derecho a un beneficio económico extraordinario”, explicó el titular del Instituto de Ayuda Financiera del Ministerio de Defensa de la Nación, Guillermo Carmona.

LRA 15 Tucumán

Repercusiones del encuentro que Ocaranza mantuvo con puesteros del Mercado del Norte con la intención de que ese lugar permanezca como mercado. “El municipio no es una institución financiera, así que veremos qué se puede hacer”, dijo Ocaranza.

LRA 23 San Juan

Cómo afecta a los estudiantes la suba del valor del boleto de transporte público de pasajeros. “Es uno de los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia. Entendemos que será un motivo más para la deserción estudiantil”, dijo Castro.

LRA 42 Gualeguaychú

Vela analizó la actualidad de los medios de comunicación y la lucha contra la manipulación y la mentira de los principales medios de nuestro país, diciendo que “hemos visto la mentira instalada como noticia en primera plana, en disputa por el sentido común. Nosotros venimos llevando una comunicación democrática, federal, inclusiva, plural, con perspectiva de Género, derechos humanos y sobre todo cercana a los pueblos”.

“Esto lo venimos haciendo en lo medida de la posible, incorporando un lenguaje que por ahí no le cae simpático al oyentes de muchos años, quienes se han ido adaptando al desarrollo de estos nuevos derechos adquiridos”, afirmó Vela.

LRA 14 Santa Fe

Análisis de la primera jornada del Boleto Educativo Gratuito en Santa Fe que tuvo más de 135 mil inscriptos.

LRA 5 Rosario

Cómo es la colecta que organiza Rosario Solidaria a nivel nacional para ayudar a las y los damnificados en distintos pueblos del sur del país afectados por sequías e incendios intencionales.

LRA 21 Santiago del Estero

La ministra calificó como “altamente positiva” la campaña de vacunación de docentes y no docentes y que continuarán trabajando paulatinamente con el ministerio de Salud para que “no haya un brote importante para retornar con mayor normalidad a las tareas habituales”.

LU 23 Lago Argentino Calafate

García afirmó que desde el Gobierno provincial observan que hay cierta “relajación” en la población y remarcó que aún estamos bajo una pandemia de coronavirus con “un riesgo presente” que dicta las normas de convivencia.

LRA 4 Salta

La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena avanza con capacitaciones a través del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local destinada a desocupados, subocupados y pequeños productores agrícolas.

LT 11 Concepción de Uruguay

El integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Cristián Acosta, informó que alrededor de 45 familias proveen de alimentos agroecológicos a un almacén de ramos generales, observando que los productores y el almacén conforman una economía circular donde el almacén ayuda a los productores para adquirir semillas, capacitaciones e insumos, permitiendo congelar por varios meses los precios de los productos que se comercializan.

Además, Acosta precisó que el 60% de las ganancias generadas en la comercialización de las frutas y verduras en el almacén son para los productores y agregó que en las próximas semanas ingresará a la legislatura nacional el proyecto de ley de Acceso a la Tierra.

LT 11 Concepción del Uruguay

Desde 1983, cada 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, fecha fue establecida en 1962 por el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, quien decretó que todas las personas sin distinción de clases tuvieran derecho a disfrutar de distintos beneficios en su carácter de consumidores.

Así lo explicó el director de la Oficina del Consumidor de Concepción del Uruguay, Juan Pablo Romero Seoane.

LRA 26 Resistencia

Voloj se refirió al Día Internacional del Derecho de los y las consumidoras, diciendo que “es un tema importantísimo que nos desafía en forma permanente para fortalecer los reclamos y consultas, y para que se tome consciencia sobre el rol de quienes consumen. Argentina es pionera en el tema, pues está incluido en la Constitución Nacional”.

LRA 30 Bariloche

“Este proyecto propone que la cantidad de trabajadores y trabajadoras alcanzado por este impuesto sea menor. En 2015, el 12% de los trabajadores registrados estaban alcanzados por este impuesto y durante los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri se duplicó”, reflexionó Gutiérrez.

LRA 26 Resistencia

La situación del sector docente en la provincia fue analizada por el secretario General de UTRE-CETERA Chaco, Carlos Cuevas, expresando que “el rechazo a la propuesta salarial del gobierno provincial fue contundente y como se dio por fracasada la conciliación obligatoria, ahora estamos a la espera de una nueva propuesta para continuar el diálogo. El gobierno puede hacer otra oferta, pero esta semana hacemos cinco días de paro, y mañana martes 16 de marzo saldremos a la vera de las rutas en toda la provincia para manifestar nuestro reclamo. Habrá docentes en muchos lugares, pero sin cortes de rutas”.

LT 14 Paraná

La Asociación Gremial del Magisterio (AGMER) realizará el próximo jueves un nuevo Congreso Extraordinario para definir los pasos a seguir en el marco del plan de lucha que busca lograr una mejora salarial en el sector docente.

El secretario Gremial de AGMER, Guillermo Zampedri, dijo que “es muy probable que le demos continuidad al plan de lucha”.

LRA 16 La Quiaca

El intendente de Mina El Aguilar, Sergio Alejo, expresó que “he mantenido una reunión importante en Buenos Aires con el secretario de Minería, Alberto Hensel, y en los próximos días le presentaremos proyectos a la Secretaria, pensando en mano de obra directa para personas que están quedando desempleadas”.

LRA 9 Esquel

Rovetta confirmó que los incendios en la provincia todavía se encuentran activos, “sobre todo en El Pedregoso y Buenos Aires Chico donde se fueron divisando focos durante el fin de semana, aunque no hay actividad como la que hubo hasta ahora y se va trabajando sobre cada columna de humo detectada”, informó.

En la zona trabajan 205 personas y en El Maitén otras 50 sobre la línea de fuego que afectó unas 13 mil hectáreas a lo largo de 33 kilómetros.

LRA 3 Sata Rosa

Nicolás Lagos y Santos Arceluz, están realizando una colecta solidaria para las personas afectadas por los incendios en Chubut.

“Nos pusimos en campaña porque en La Pampa todavía nadie estaba juntando donaciones, y por eso comenzamos con esta actividad. Contamos con donaciones de Macachín, Miguel Riglos, Guatraché, General Campos, Alpachiri y Santa Rosa”, explicó Arceluz.

LRA 29 San Luis

Una charla sobre ecofeminismo, minería e incendios. “El patriarcado es una cara del capitalismo. Muchas de las cosas que estamos viviendo en la ecología están íntimamente ligadas con el modelo de explotación”, apuntó Lubertino.

PRIMER TIEMPO

Salió el libro de Mauricio, (que es Macri). Y arrancó con las controversias. No se vende en librerías, solo por la plataforma virtual de su socio y amigo. Les cuento que si leen los comentarios y consultas. Solo eso merece ser otro libro.

Todavía no sé si es un libro de autoayuda, pero de ficción seguro. Y con mucha magia, porque si no sabe leer, no me quiero imaginar cómo escribe.

Creo que se complica venderlo en librerías, debido a que no se sabe en qué estante ponerlo. En lo particular lo pondría en uno bien alto e incómodo de alcanzar, para que lo pienses dos veces antes de llevarlo.

Un amigo que lo compró, me dijo que se transformaría en su libro de cabecera, porque lo usa para ponerlo debajo de la almohada y así más cómodo mirar televisión.

CHOCOLATE POR LA NOTICIA