“El desafío es vacunar rápido, habrá posiblemente otra ola por delante”

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reveló que están analizando la posibilidad de restringir el acceso a personas de los lugares limítrofes que son los más afectados. “El cierre de fronteras tiene que ver con variantes virales presentes, especialmente en Brasil, que tienen más transmisibilidad y riesgo”, completó.

Por otra parte, contó que están “bien” con el proceso de vacunación en la Provincia de Buenos Aires. En esa línea explicó que tienen 566 centros activos y que el jueves fue el día con mayor cantidad de dosis aplicadas con 75.300 personas.

“Si uno no pudo ir el día que le tocó porque no llegó a ver la notificación, puede asistir más tarde o al día siguiente con su turno”, comentó el funcionario y agregó: “Si no se utilizó la dosis, se la podrá aplicar en el lugar”. Kreplak aseguró que en estos momentos están inoculando con la Sputnik V a los mayores y que ya utilizaron “casi todas” las correspondientes a la Sinopharm.

“El desafío es vacunar rápido, que la población recupere la fuerza para cuidarse un poco más porque se viene un tiempo difícil, tenemos una segunda ola posiblemente por delante”, declaró el viceministro de Salud bonaerense.