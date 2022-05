Diario de Radio Nacional 14/5/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - SANTIAGO CAFIERO: "Es una muestra más de la diversidad de nuestra política exterior"

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: "Me reconfortó ver gente haciendo campaña"

LRA 1 Buenos Aires - EXMINISTRO DE DEFENSA DE BRASIL: Celso Amorim apoyó la idea de tener una moneda común en el Mercosur

LRA 22 Jujuy - MILAGRO SALA: “Mientras esté Morales en Jujuy, yo no voy a recuperar mi libertad”

LRA 26 Resistencia - DIEGO VIGAY: “Se está reconstruyendo legítimamente lo que pasó en Napalpí”

LRA 12 Santo Tomé - RICARDO FORSTER: "La inflación está golpeando al planeta entero"

LRA 1 Buenos Aires - CAUSA PENDIENTE: La lucha de los pueblos latinoamericanos en busca de la unión

LRA 1 Buenos Aires - OLVALDO CAFFARO: El desafío de institucionalizar al Frente de Todos

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO VANOLI: "Adaptar el acuerdo a las circunstancias internacionales actuales"

LRA 1 Buenos Aires - FRANCISCO NERCESIAN: "Alcanza para consumo interno y para generar divisas"

LRA 7 Córdoba - PAOLA GARCIA REY: "Este conflicto sirve para repensar el esquema de fronteras en el mundo."

LRA 7 Córdoba - CATALINA MARTINEZ CORAL: "Estados Unidos hará todo lo posible para que Roe vs Wade no caiga"

LRA 27 Catamarca - JUAN ZELARAYAN: Créditos para artesanos, diseñadores y emprendedores

LT 14 Paraná - Avicultura y ganadería: Bordet y Domínguez presentaron incentivos para la producción

LRA 9 Esquel - NADIN SERON: Firman acuerdo de precios con supermercados en productos para celíacos

LRA 1 Buenos Aires

El canciller Santiago Cafiero calificó como "exitosa" a la gira realizada que llevó a cabo el presidente Alberto Fernández por España, Alemania y Francia, al afirmar que se trata de "una muestra más de la diversidad" que posee la política exterior de la Argentina.

"Estamos muy satisfechos por la gira que es una muestra más de la diversidad de nuestra política exterior. Tenemos la capacidad de hablar con todos los actores porque tenemos una política exterior amistosa, pacífica y digna", expresó Cafiero en declaraciones radiales.

En ese sentido, el Canciller afirmó que se trató de un viaje muy importante, y destacó que Fernández fue el primer presidente latinoamericano en ser recibido por el canciller alemán, Olaf Scholz.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario y diputado nacional se refirió al proyecto para la creación de un fondo para pagarle al FMI con dinero fugado al exterior, resaltando que “la lógica indicaría que quienes se auto proclaman de izquierda no tendrían que dudar un segundo" en apoyarla.

En este sentido expresó: “Creo que en un país con tanta injusticia y además, con este episodio que se repite una y otra vez y forma parte de las prácticas especulativas del refuerzo de manera reiterada”.

“Me reconfortó ver en muchas esquinas de la ciudad gente haciendo campaña, haciendo firmas para que este proyecto avance, me parece muy bueno” destacó.

LRA 1 Buenos Aires

El ex ministro de defensa de Brasil, Celso Amorim, habló de la posibilidad de que haya una moneda común para los países que conformar el Mercosur, semejantes al euro que funciona en la Unión Europea, y expresó que “sería una manera de dar una lección de fuerza a la integración latinoamericana”.

“La idea de una moneda regional representa una fuerza para la toma de decisiones en el sistema financiero”, agregó.

LRA 22 Jujuy

La dirigenta, presa política hace 2.310 días, afirmó: “Lamentablemente, no tengo ninguna expectativa de recuperar la libertad”, y luego se refirió al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien “actúa como emperador”, ya que “pone jueces y saca jueces del Superior Tribunal de Justicia” de la provincia. Luego, Sala opinó sobre la gestión nacional y dijo: “No hemos visto que se haga algo por los presos políticos”.

LRA 26 Resistencia

“Nosotros estamos muy conformes con este proceso porque entendemos que se logró reconstruir de manera genuina lo que fue el contexto de la Masacre de Napalpí, de sus consecuencias y del trato con los indígenas”, dijo el fiscal federal en Derechos Humanos e integrante de Justicia Legítima, Diego Vigay.

LRA 12 Santo Tomé

Forster se refirió acerca de la situación política que atraviesa el país, la construcción de sentido mediante los cuales los medios de comunicación hegemónicos inducen a la población y la inflación como tema central.

“El ciudadano de a pie no come de la macroeconomía, no está al tanto de eso y es fundamental que se sigan tomando medidas como, por ejemplo, el aumento al salario mínimo y el refuerzo de ingresos, ya que eso hay que multiplicarlo”, afirmó Forster, y luego, consultado por la guerra Rusia-Ucrania, Forster, dijo: “Un conflicto tan grande impacta en el precio de los alimentos, en el aumento del gas y del petrolero. Hay una inflación global que incide negativamente sobre una trama inflacionaria que nosotros ya tenemos”.

LRA 1 Buenos Aires

El desafío para la región es recurrente, hay épocas donde se anudan intereses comunes y Latinoamérica rearma su proyecto político de

En otros momentos, en cambio, esa matriz se diluye a causa de intervenciones ajenas a los propios intereses de la región.

La autodeterminación de los pueblos de América Latina buscando delinear sus propias estrategias de crecimiento chocó desde siempre con los intereses del poder europeo primero, y con los de Estados Unidos después. Desde la gesta sanmartiniana hasta el presente, la independencia de nuestros países se construye todos los días con muchísimo sacrificio.

LRA 1 Buenos Aires

En su columna, Juan Alonso, se refirió a la actualidad de la Corte Suprema: “Lo que ocurre evidentemente en la Corte, sobre todo Lorenzetti y Rosatti, con la figura omnipresente de Rosenkrantz, que representa los intereses de las multinacionales y de las grandes empresas en la argentina, lo que están realizando es un acto netamente político”

Al respecto del Correo Argentino: “Hace 20 años que los Macri están litigando para no pagar la deuda del Correo y lo que han logrado a principio de mayo es que la Camera de Apelaciones, en la comercial, acepte el pedido de Socma Americana”.

A su vez, indicó un “control casi absoluto del poder judicial” por parte del macrismo: “Sobre todo de la justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma, que va indefectiblemente en dirimir cuestiones laborales y civiles”.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Zarate, Osvaldo Caffaro, se refirió a la propuesta para organizar institucionalmente al Frente de Todos como una “confederación de partido”.

“Estuvimos trabajando 6 meses, por pedido del presidente Alberto Fernández, para lograr una propuesta superadora a una alianza electoral”, resaltó y agregó: “Un frente con reglas de juego, como una confederación de partidos, la cual, a diferencia de una alianza electoral, en una confederación la unión del partido está por encima de la elección”.

LRA 1 Buenos Aires

Vanoli, ex presidente del Banco Central, de la comisión nacional de valores y exdirector ejecutivo de Anses, dejó su mirada acerca del avance del plan económico del gobierno nacional y el acuerdo con el FMI.

Al respecto, se manifestó favorable a lo convenido con el fondo, bajo las premisas de que el crecimiento no sea a través de un ajuste y que sea reforzado con mecanismos de ingresos desde los sectores de mayor riqueza, haciendo cumplible el acuerdo sin generar mayor injusticia en los sectores deteriorados por la pandemia y el modelo del gobierno anterior.

LRA 1 Buenos Aires

El gerente de ingeniería de producción de energía de YPF, Francisco Nercesian, se refirió al aumento en los precios de gas y la actualidad de las importaciones y exportaciones del mismo.

“El tema del gas es un tema bastante complejo porque Argentina si bien produce más del 80% del gas que consume, también importa” resaltó.

Al respecto de la importancia de este recurso: “Es importante, no solo porque lo consumimos, sino porque también la generación de energía eléctrica está basada en centrales eléctricas que consumen gas”.

En tanto al acuerdo con el FMI y los subsidios: “Es un tema complejo y yo diría que más allá del acuerdo con el Fondo, lo que hace esto es ponerlo sobre la vidriera, el tema de los subsidios ya viene hace varios años”. “Si uno toma en cuenta como se reparte el subsidio, la mayor parte está destinada a la demanda, al consumo”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía, Martín Guzmán confirmó que el piso del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia se actualizará en función de la evolución de la inflación.

“Es una obviedad que se actualizará el piso a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia pagan (el impuesto a las) Ganancias en función de la evolución de la inflación", afirmó Guzmán en respuesta a una consulta de Télam.

El ministro sostuvo que "es lo que razonablemente establece la ley para que el beneficio a las trabajadores y los trabajadores no se pierda con la inflación, y es lo que el Gobierno ejecutará”.

LRA 27 Catamarca

Se presentó una línea especial de créditos de entre 150 mil y 200 mil pesos, la cual estará destinada a promover la producción de los artesanos, diseñadores y emprendedores de toda la provincia, de cara a la edición 51 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. “La Caja de Crédito destinará un monto de 5 a 10 millones de pesos, aproximadamente, y la idea es que lleguemos a todos y que nadie quede afuera del financiamiento de la Caja Municipal”, dijo el presidente de la Caja de Créditos Municipal, Juan Zelarayán.

LT 12 Paso de los Libres

Sigillo comentó la importancia de avanzar en las obras de modernización del centro, que contempla la renovación total de 23 cuadras del casco histórico y comercial de la ciudad por un importe de 381 millones de pesos aportados por el Gobierno nacional, diciendo: "Queremos seguir avanzando en inversiones y proyectos para el comercio".

LT 11 Concepción del Uruguay

Las jornadas CEPA se desarrollaron en la sede de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa, las cuales convocaron a productores, representantes de las entidades nacionales y técnicos de las universidades nacionales, junto a los equipos técnicos de la cartera agropecuaria.

Desde allí, el titular de la cartera agropecuaria, Julián Domínguez, afirmó que el Plan GanAr “tiene que ser un plan de la provincia de Entre Ríos. Por eso es muy importante que tengamos hoy al Gobernador Bordet presente".

LT 11 Concepción del Uruguay

Hecker participó de la jornada final de las jornadas CEPA en Villa Elisa y su visita se debió al lanzamiento del Plan GanAr, una línea de créditos y financiamiento para empresas y productores que supera los 2.000 millones de pesos.

Tras esto, Hecker sostuvo: "Para nosotros es un deber acompañar el esfuerzo de nuestros productores, y así lo marcó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, ya que necesitamos apostar a la producción".

LT 11 Concepción del Uruguay

Giarrizzo se refirió a los avances en los armados de los pliegos para comenzar con la construcción del Polo Tecnológico en ciudad. “Recibimos un subsidio de Nación, que utilizamos en adelantar la compra de materiales para acopio, con el objetivo de que no nos tomen por sorpresa los aumentos”, informó la funcionaria.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, presentaron una nueva línea de financiamiento por 2 mil millones de pesos para la cadena avícola, tras exponer los objetivos y los lineamientos del plan ganadero (GanAr) en Villa Elisa.

“Nuestro compromiso es estar al lado de ustedes. Sabemos lo que representa la cadena avícola y las plantas procesadoras en el ingreso de divisas para nuestra provincia y, fundamentalmente, en la generación de puestos de trabajo estables y con buen nivel de salarios”, afirmó Bordet, en tanto el ministro Domínguez sostuvo: "Entre Ríos es un modelo a seguir por la diversidad, el entusiasmo y la proyección".

LRA 9 Esquel

La subsecretaria de Industria de Chubut, Nadín Serón, confirmó la medida, y luego informó otras actividades en el marco del mes de la concientización de la Celiaquía.

Las cadenas que firmaron el acuerdo son Carrefour, Chango Más, Vea y Don León, aunque en la zona cordillerana la medida no tendrá incidencia por no contar estas firmas.

LT 12 Paso de los Libres

Alvez analizó el foco de los medios hegemónicos de comunicación, quienes están encargados de profundizar los debates internos del Frente de Todos, pero ignorando la feroz disputa de poder existente en Juntos por el Cambio, en donde se realizan operaciones mediáticas y "carpetazos" entre Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

LT 12 Paso de los Libres

Ascúa realizó un análisis pormenorizado de las distintas gestiones llevadas a cabo con el Gobierno nacional y los beneficios que traen las mismas para la comunidad, señalando: "Tener el acompañamiento del Gobierno nacional se traduce en obras".

LRA 7 Córdoba

García Rey, quien ha elaborado un informe exhaustivo sobre la situación actual entre Rusia y Ucrania, expresó: "Las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo y que nosotros estamos documentando conforman un material que pondremos a disposición de las distintas instancias que se han creado a nivel internacional y global para avanzar en mecanismos de investigación y revisión de cuentas, en el marco de la Corte Internacional de Justicia".

LRA 7 Córdoba

A comienzos de mayo trascendió el borrador de un dictamen mayoritario de la Corte Suprema de de los Estados Unidos que anularía el fallo “Roe versus Wade”, el cual desde 1973 reconoce el derecho constitucional de las mujeres estadounidenses para acceder al aborto en todo el país.

"Para la vida y la salud de las mujeres va a tener un impacto terrible. Lo hemos vivido en América Latina y el Caribe donde hay prohibiciones totales, donde se ven mujeres empujadas a la clandestinidad y, muchas veces, a la inseguridad, motivo por el cual mueren", sostuvo la directora Regional del Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez Coral, representante de una de las tres organizaciones que litigan en esta causa.

LT 14 Paraná

El Papa Francisco, a través de una carta dirigida a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, expresó su reconocimiento al programa ´La Justicia va a los barrios´, destacando la continuidad de una iniciativa gestada para facilitar el acceso a la justicia de las personas vulnerables.

“Una de las definiciones de justicia refiere al hecho de dar a cada uno lo que es debido. En esa línea, hacer que los tribunales sean accesibles a los más vulnerables, facilitándoles la posibilidad de reclamar sus derechos y quitando todos los obstáculos que les impide vivir con dignidad, concediéndoles las mismas posibilidades que a cualquier otro ciudadano, es admirable”, destacó el Papa en una parte del texto referido.

LRA 27 Catamarca

El director del INADI Catamarca, Fernando Olivera, se refirió al lanzamiento de la campaña ´Escuelas sin discriminación´, y luego mencionó las alarmantes cifras respecto al acoso escolar, expresando: “Argentina es el segundo país de Latinoamérica con más denuncias por acoso escolar, ubicado detrás de México. Por día, en nuestro país se abren 25 causas judiciales y, además, estamos entre los países del mundo con más casos de bullying y ciberbullying”.

LRA 26 Resistencia

“Desde esta dirección, que pertenece al Ministerio de Educación, hemos recibido muchas situaciones que suceden en las escuelas y trabajamos en una resolución que fue aprobada en el marco de los diez años de la sanción de la ley de Género, la cual posibilita la construcción de escuelas que alojen a las diversidades”, expresó la directora de Bienestar Educativo del Ministerio de Educación del Chaco, Belén Godoy.

LRA 27 Catamarca

La directora Provincial de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad, Cecilia Moreno, comentó la actividad de la audiencia pública de la región NOA para la elaborar la nueva ley de Discapacidad, la cual tuvo lugar en Tucumán, señalando: “Esta nueva ley busca hacer una transformación profunda que garantice la igualdad y la autonomía de las personas con discapacidad en nuestro país”.

LRA 1 Buenos Aires

El director Mariano Pensotti comenta la presentación de sus tres películas sobre el universo de los espectadores en el MALBA (Figueroa Alcorta 3415), filmadas en

Buenos Aires, Atenas y Bruselas.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe entrevistaron a la directora y titiritera Ximena Bianchi por su espectáculo Con ojos de pájaro, nueva creación del Grupo Catalinas Sur, en El Galpón de Catalinas (Benito Pérez Galdós 93).