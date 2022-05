Ricardo Forster: "La inflación está golpeando al planeta entero"

En diálogo con el filósofo y asesor presidencial se refirió acerca de la situación política que atraviesa el país, la construcción de sentido que los medios de comunicación hegemónicos inducen a la población y la inflación como tema central.

“La movilización de los piqueteros del jueves fue llamada por movimientos sociales contrarios a la política del Frente de Todos, que tienen el derecho a manifestarse, pero no son quienes representan el mundo popular argentino, en términos electorales son un sector minoritario, esto no significa que hoy la urgencia absoluta del gobierno no sea un por un lado bajar la inflación y por otro lado mejorar exponencialmente el poder adquisitivo de los salarios tanto formales como informales y las jubilaciones” manifestó Forster.

Destacó que los datos de la macroeconomía son buenos pero que “el ciudadano de a pie no come de la macroeconomía, no está al tanto de eso, es fundamental que se sigan tomando medidas como por ejemplo el aumento al salario mínimo, el refuerzo de ingresos, eso hay que multiplicarlo”

Por último, consultado por la guerra Rusia-Ucrania dijo que “un conflicto tan grande impacta en el precio de los alimentos, en el aumento del gas y el petrolero. Hay una inflación global que incide negativamente sobre una trama inflacionaria que nosotros ya tenemos”.