Diario de Radio Nacional 14/4/2022

LRA 1 Buenos Aires - SANATORIO OTAMENDI: La primera dama y su hijo Francisco recibieron el alta médica

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO VALDES: "Las fuerzas del mercado no deben obstruir las funciones del Estado"

Nacional Rock - ITAI HAGMAN: “Hay que ser más firmes con los sectores que pueden distribuir”

LRA 26 Resistencia - ALDO LINERAS: “No concebimos a la educación como un sistema punitivo”

LRA 7 Córdoba - LAURA SAIZ: "Un país bloqueado obviamente tiene grandes problemas económicos"

LRA 26 Resistencia - CAROLINA FULE: El 19 de abril comenzará el Juicio por la Verdad

LRA 28 La Rioja - BEATRIZ MARTINEZ: “Desconocemos el proyecto, lo estamos planteando para las mesas paritarias"

LV 8 Libertador - Los propósitos de la educación: No se agotan en las horas de clase

LRA 1 Buenos Aires - TENIA 76 AÑOS: Murió el ex jefe del Estado Mayor General del Ejército, Roberto Bendini

LRA 1 Buenos Aires - LAGO PUELO: A poco más de un año de los incendios, un relato en primera persona

LRA 7 Córdoba - MARTIN GIL: "Se vivió el mayor parate de la economía en el mundo"

LRA 1 Buenos Aires - LEANDRO GRILLE: Claves para entender el momento político de Uruguay

Punto Sur - La guerra de Malvinas: La mirada de excombatientes rionegrinos

LRA 11 Comodoro Rivadavia - FABIO SANTANA: El veterano que malviniza a través del canto

LRA 1 Buenos Aires - EVA CABRERA: "Una foto sintetiza el contexto que toca atravesar"

LRA 1 Buenos Aires - LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS: Segunda dosis de refuerzo a mayores de 50 años y grupos de riesgo

LRA 1 Buenos Aires - ELENA OBIETA: Detalles de la cuarta dosis contra el coronavirus

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Liga de gobernadores, adelantamientos de elecciones, mitos urbanos y realidades"

LRA 1 Buenos Aires - ALFREDO ZAIAT: Las medidas "urgentes" que analiza el Gobierno

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: La provincia es el tercer destino turístico nacional

LT 12 Paso de los Libres: DEFENSA AL CONSUMIDOR: Se suman 60 productos más a los precios cuidados de la canasta básica

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - DESDE LA CASA HISTORICA DE TUCUMAN: Amplia ocupación hotelera en Tucumán por Semana Santa

LRA 20 Las Lomitas - TURISMO: Semana Santa en el Bañado La Estrella

LT 14 Paraná - Estaciones de servicio: Garantizan que habrá combustibles durante el fin de semana largo

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - AGUSTIN GUILLEN: "La actividad cañera está muy complicada, el precio del azúcar es irrisorio"

LRA 1 Buenos Aires

La primera dama Fabiola Yañez y su hijo Francisco Fernández recibieron esta mañana el alta médica por parte de los profesionales del sanatorio Otamendi y ambos se encuentran en "perfecto estado de salud", informó un comunicado de la Unidad Médica Presidencial.

En tanto, e presidente Alberto Fernández y Yañez presentaron en sociedad a su primer hijo.

"Es un momento de mucha felicidad para nosotros. Pasé estos tres días aquí para compartir las tareas de cuidado. Es un oasis en un tiempo tan difícil, una alegría que Dios nos ha dado", dijo el Presidente, mientras que Yañez agregó: "Es una alegría enorme porque todo salió muy rápido y perfecto".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional (Frente de Todos) calificó como "coherente" el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al inaugurar ayer la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat).

En ese marco, Eduardo Valdés subrayó que la expresidenta criticó el colonialismo y destacó el énfasis en señalar "las carencias de la democracia tanto en Europa como en América Latina". "Cristina Fernández es quizás la voz más importante que tiene la región para hablar sobre estos temas", sostuvo Valdés.

En línea con el discurso de la vicepresidenta, el exembajador ante la Santa Sede manifestó además que "las fuerzas del mercado no deben obstruir las funciones de Estado".

Nacional Rock

El diputado nacional Itaí Hagman habló con Nacional Rock el día después de conocer el índice inflacionario correspondiente al mes de marzo, y expresó: “Hoy pagaríamos por tener la inflación del 25% de 2015. No se puede resolver este problema con una política de shock, no hay recetas mágicas”.

El dirigente de Patria Grande dijo en Rosca and Roll que lo que más importa son los ingresos y el poder adquisitivo de cada salario y agregó: “Hay margen para aumentar los salarios. Hay que empezar a discutir una política de transferencia de ingresos más directas”.

Hagman retomó el reclamo por un salario universal que garantice la canasta alimentaria básica y advirtió que muchas decisiones que hay que tomar para cuidar el bolsillo de la gente le caen mal a los poderosos.

LRA 26 Resistencia

“Uno de los temas más tratados es el de la extensión de la jornada escolar, la cual está prevista en la ley de Educación en vigencia, pero que no se logró instrumentar. El Gobierno nacional nos invitó a hacerlo y es una aspiración nuestra, pero tiene como condicionante la infraestructura existente y para los docentes es una posibilidad laboral interesante, por lo cual estamos trabajando en ese tema. Hay que debatirlo con los gremios y con los consejos escolares”, dijo el ministro de Educación del Chaco, Aldo Lineras.

LRA 7 Córdoba

La periodista cordobesa, Laura Saiz, quien está en Venezuela, se refirió a la Cumbre Internacional Contra el Fascismo, la cual se realiza en Caracas y coincide con el 20° aniversario del fallido golpe contra Hugo Chávez.

Al respecto, Saiz señaló: "La propuesta de esta Cumbre fue recordar cómo llevar a cabo grandes movimientos revolucionarios que se apoyan en la participación activa y protagónica del pueblo".

LRA 26 Resistencia

La funcionaria abordó la realización del Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí: “apunta a la reconstrucción histórica de lo que sucedió hace casi cien años, un genocidio indígena, un delito de lesa humanidad pero que durante muchos años estuvo supeditada a la negación a través de la historia oficial, y que se hace con el objetivo de reparar el daño causado a la comunidad indígena, básicamente tres grupos, mayoritariamente moqoit. Lo que hacemos son entrevistas con nietos, nietas, hijos e hijas de sobrevivientes de la Masacre con el aporte de investigadores que impulsaron la investigación de la causa. El juicio comenzará el 19 de abril con una audiencia en la Casa de las Culturas de Resistencia que se repetirá el 26, será oral y público ya sea en forma presencial o a través de pantallas de video que posibilitará seguirlas; el 3 de mayo se realizará otra audiencia en Machagai y posteriormente, el 12 de mayo, se realizará otra en Buenos Aires en el Sitio de la Memoria de la ex ESMA”, afirmó la directora de Abordaje Integral del Área de DDHH del Chaco.

LRA 28 La Rioja

La secretaria sindical comentó que AMP rechaza la medida de extender una hora más el horario de clases y reclama que debe discutirse en la paritaria nacional, “ese es el ámbito dónde se debe discutir cualquier tipo de modificación de las condiciones de trabajo y las cargas horarias”, dijo.

“No sabemos cuál es el tiempo que se agrega si es una hora de clases, que son 40 minutos o una hora reloj” agregó la dirigente.

LV8 Libertador

El Cabildo Abierto por la Educación se reunió con el fin de abordar algunos aspectos en la temática. Para conocer los alcances del encuentro, dialogamos en Muchas Gracias con la Dra. Ana María Pardo. “Es muy interesante el trabajo que han desarrollado” sostuvo Pardo y habló de los tres ejes de trabajo que han propuesto.

La Dra. Pardo, docente e investigadora y doctora en Gestión para la educación y parte de la ‘Fundación Descartes y la Fundación Hacer’, expresó que “la educación en líneas generales es una actividad dinámica y siempre se puede mejorar, pero estamos atravesando desigualdades muy profundas que impactan en todos los sentidos”, además de destacar que esto genera una preocupación muy grande porque el docente es quien sostiene el sistema.

LRA 1 Buenos Aires

Se desempeñó como jefe del Estado Mayor General del Ejército entre 2003 y 2008 y fue protagonista el 24 de marzo de 2004 de un hecho simbólico en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia cuando, por instrucción del entonces presidente Néstor Kirchner, procedió a bajar los cuadros de los represores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone que habían sido antiguos directores del Colegio Militar.

Su fallecimiento fue informado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en su cuenta de Twitter lamentó el fallecimiento del general Roberto Bendini.

LRA 1 Buenos Aires

El 9 de marzo de 2021, durante los incendios forestales que afectaron a la localidad chubutenes de Lago Puelo, numerosas familias perdieron su casa.

Paula Julieta Borgia, vecina del barrio Bosques al Sur contó que todavía hoy intentan reconstruir su hogar, que aún no cuenta con puerta ni ventanas.

La familia tiene dos hijos en edad escolar y una niña recién nacida, y puso en marcha un merendero para los chicos de la zona.

Borgia valoró la movilización y colaboración de la población a las familias de las 400 casas de los tres barrios afectados.

LRA 7 Córdoba

El intendente Villa María, Martín Gil, habló sobre el panorama electoral en nuestro país y en Córdoba, expesando: "La gente va a reflexionar sobre la dificultad que tuvo Alberto en estos últimos años. Se vivió el mayor paráte de la economía en el mundo, y después de dos años de endeudamiento y de dos años de pandemia, hemos logrado reactivar la industria, generar puestos de trabajo y concretar viviendas en cada rincón del país".

LRA 1 Buenos Aires

El periodista al frente del ciclo Legitima Defensa del canal de Youtube de Caras y Caretas del país vecino, analizó la coyuntura política de su país, tras el triunfo del "NO" a la derogación de la Ley Urgente de Consideración del presidente Luis Lacalle Pou.

En ese sentido, sostuvo que si bien la oposición no alcanzó el 50% necesario para derogar la normativa que limita el derecho a huelga, establece la figura de “apariencia delictiva”, habilita los desalojos exprés y elimina la obligatoriedad de la educación inicial; le elección significó "un hito importante" de la política de su país, y deja "una base muy sólida" de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Punto Sur

El director de veteranos de Malvinas de Río Negro, Rubén Pablos, fue entrevistado por Punto Sur en el marco de los 40 años de la guerra. Recordó sus meses en batalla, cuando fue prisionero de guerra, los años difíciles de la posguerra y destacó la resiliencia que les permite, cuarenta años después, defender la causa Malvinas y velar por los veteranos y sus familias.

En este sentido, también habló sobre la planificación de museos, así como el Observatorio Malvinas, y acerca del libro de veteranos sobre la causa desde una mirada provincial, con un capítulo principal dedicado a las reseñas de más de 100 excombatientes rionegrinos.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Santana es oriundo de La Matanza, provincia de Buenos Aires, y comenzó su actividad artística cuando fue convocado al Servicio Militar Obligatorio y, al año siguiente, a la Guerra de Malvinas.

En tanto, Fabio recordó sus días en las islas y habló de los 40 años posteriores, señalando lo mucho que le costó hablar de lo ocurrido y de cómo el canto se convirtió en su herramienta de expresión.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, Horacio Embón dialogó con la fotoperiodista Eva Cabrera, miembro de la agencia Télam y primera mujer en dirigir la Asociación de reporteros gráficos de Argentina.

Eva se refirió al compromiso individual y colectivo respecto al oficio, su actividad al frente de una asociación con ochenta años de actividad que por primera vez es dirigida por una mujer, y conversó acerca de la visibilización de las diversidades a través de la fotografía, la decisión política de construir una agenda de géneros transversal y una asociación con mayor igualdad.

También se refirió al aspecto técnico de su profesión, el rol político detrás de la elección de una foto, y a las mujeres que sentaron un precedente para allanar el camino hasta la revolución que estamos atravesando.

LRA 1 Buenos Aires

El anuncio lo hizo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien enfatizó que las vacunas "siguen siendo la mejor herramienta para disminuir las hospitalizaciones".

La segunda dosis de refuerzo estará dirigida a los mayores de 50 años, a personas que presentan condiciones de riesgo, además de personal de salud, miembros de las fuerzas de seguridad y docentes, para quienes debe haber una ventana de al menos cuatro meses entre la colocación de la tercera dosis y la cuarta.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud Carla Vizzotti anunció la aplicación del segundo refuerzo contra el coronavirus para las personas de mayor riesgo y el personal de salud, con el objetivo de reducir posibles internaciones y fallecimientos.

En ese sentido, la infectóloga Elena Obieta explicó las razones de la decisión: "Sabemos que en lo que respecta a las enfermedades respiratorias, los anticuerpos se lavan", afirmó, al tiempo que no descartó la aplicación de una quinta dosis a futuro.

LRA 1 Buenos Aires

El economista Alfredo Zaiat desmenuzó los datos difundidos por el INDEC sobre el comportamiento del índice de precios al consumidor que registró en marzo un incremento de 6,7%, con lo que la inflación minorista acumula una suba del 16,1% en el primer trimestre del año y del 55,1% en los últimos 12 meses.

Señaló que el dato de marzo es el “más elevado a nivel mensual desde abril 2002" y analizó el impacto de la suba de la inflación en el caso de los alimentos.

LT 14 Paraná

El gobernador Gustavo Bordet se reunió este jueves con la nueva secretaria de Turismo, María Laura Saad. Tras el encuentro vaticinó que, según las reservas hoteleras, será “un extraordinario fin de semana desde el punto de vista turístico”. El mandatario sostuvo que la ocupación estará entre el 95 y 100 por ciento. Además, destacó que la apertura de la frontera posibilita que haya un importante número de turistas uruguayos.

LT 12 Paso de los Libres

En diálogo con el Subsecretario de Comercio y Defensa del Consumidor a cargo de Juan José Ahmar, quién explicó sobre los precios cuidados, los controles que se llevan a cabo y también abordo sobre aquellos comercios que aplican intereses a pagos con débito o crédito en un solo pago, lo que es totalmente ilegal, ya que hay una ley que prohíbe el incremento de intereses a dichos tipos de pagos.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Las reservas hoteleras de Tafí del Valle, Yerba Buena y Tafí Viejo están al 100%. Además, en San Miguel de Tucumán la llegada de turistas de otros puntos del país y de afuera es incesante.

LRA 20 Las Lomitas

Mañana abre sus puertas el parador turístico de la RPN 28, a metros de la policía ecológica y a minutos del vertedero ofreciendo servicios sanitarios, wifi, parrillas, plaza de juegos para niños y salón de comidas. Las familias podrán asistir los días jueves, viernes y sábado por la mañana de 9 a 12 hs y por la tarde de 14 a 18 hs.

LT 14 Paraná

El vicepresidente de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos, Héctor Martínez, dijo que habrá combustible durante la Semana Santa. La escasez de gasoil es un problema que afecta a todo el país desde hace varias semanas, no obstante, en el inicio del fin de semana largo, la mayoría de las estaciones de servicio cuenta con cupo. Serán cuatro días en los cuales se espera un importante movimiento turístico en la provincia.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Cañeros de Tucumán expresaron su preocupación por el precio del azúcar en vísperas del arranque de la zafra 2022. “La actividad cañera hoy está muy complicada, el precio del azúcar es irrisorio de acuerdo al contexto que se vive en Argentina”, reclamó Guillén.

LRA 1 Buenos Aires

"Los resultados electorales son precedentes fuertes. El triunfo de Juntos por el Cambio significa que, si se mantiene unido, queda en mejor posición. El sistema electoral argentino tiene la particularidad de ser federal. Los indicadores dicen que si el Gobierno no mejora la economía, tiene pocas chances", sostuvo Mario durante su análisis sobre el escenario pre electoral.

LRA 1 Buenos Aires

El director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) detalló los controles que se realizan en el marco del movimiento turístico por el fin de semana largo y precisó que "ayer hubo más de mil servicios, que se suman a los 700 de hoy, fundamentalmente desde terminales del área metropolitana hacia distintos puntos del país".

En ese sentido, José Arteaga señaló que hay 47 puntos de la CNRT controlando que en materia de pasajeros y usuarios el uso del cinturón de seguridad, el uso de barbijo dentro de las unidades de transporte y que se cuenta con la documentación obligatoria para la circulación.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El departamento de Salud Mental del Hospital Regional se encuentra atravesando una difícil situación ante la sobredemanda de casos y la falta de personal para dar respuestas a los pacientes. La Dra. Marta Rodríguez, médica psiquiatra del Hospital Regional, en comunicación con Así Somos habló sobre las dificultades que atraviesan y sostuvo: "No se puede dar cobertura completa a lo que se nos pide. Somos el único servicio de urgencia de todo el Área Programática Sur. Además, en las clínicas privadas no existe esta prestación".

LRA 25 Tartagal

La subsecretaria del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta señaló el incremento de la mortalidad infantil en el norte de Salta, donde fallecieron 70 niños en lo que va del 2022. “No hay un plan serio para mitigar la cantidad de problemáticas de riesgo de vida”, lamentó Bustamante.

LRA 24 Río Grande

El Grupo Mirgor, dedicado a la fabricación de electrónica y autopartes de Río Grande, reconvirtió parte de sus líneas de producción y desde el 2020 fabrica respiradores artificiales. Lo hace en alianza con la empresa cordobesa Leistung, especializada en dispositivos médicos para ventilación pulmonar.

LRA 25 Tartagal

El reconocido chef presentó las principales recetas que se realizan durante Semana Santa en el norte salteño. Entre ellas destacó a las tradicionales humitas y brindó algunas recomendaciones para su preparación.

LRA 1 Buenos Aires

El 14 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una dolencia trasmitida por el parásito Trypanosoma cruzi y que se estima que siete de cada diez personas que tienen esta enfermedad no lo saben. El médico cardiólogo y expresidente de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), Domingo Pozzer, explicó las principales características y advirtió que ahora la enfermedad se detecta no solo en espacios rurales sino también en grandes ciudades como Barcelona. "El Chagas es un libro de arritmia", afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

MARCELA OJEDA, “Mujeres …¡de acá!”

Camioneras…¡de acá!

Esta tarde Marcela charló con Claudia San Nicola, una de las primeras mujeres egresadas de "Conductoras", un programa pionero en la región qué capacita y entrena a las que quieran ser conductoras profesionales de transporte de carga. De 800 aspirantes que se registraron para la primera edición en la última más de 1500 se han inscripto. "La Vikinga" tiene 47 años, un hijo adolescente y desde el año 2020 "cumplí el sueño de toda mi vida" dijo emocionada al detallar sus comienzos arriba de su camión.

En la Argentina menos del 1% de las licencias profesionales para transporte de carga pertenecen a mujeres y de los 400mil afiliados qué tiene la Federación fe camioneros solo el 4% son Mujeres y también ha notado un incremento en los últimos meses.

En el segmento de FEMINACIDA recordamos la historia de Effy Beth, la artista, performer y activista trans con un recorrido por su vida y su obra.