Pedro Troglio presentó su renuncia

Por Sergio Zarratea

Lo anticipamos, era sabido, podía pasar y pasó. San Lorenzo luego de empatar 1 a 1 en los 90 de juego, cayó 4-2 por penales ante Racing de Córdoba y quedó eliminado en primera fase, una vez más, de la Copa Argentina.

Como se venia manejando desde la información, una vez terminado el partido, Pedro Troglio le anunció a la dirigencia que dejaba su cargo. Luego, el ahora ex DT habló con la prensa y dijo: "Me pidieron que me quede hasta mayo, pero falta un mes, lo mejor es descomprimir".

Los dirigentes en el vestuario, buscaron la continuidad del DT quien en la las últimas horas recibió llamados para ser el nuevo DT de la Selección de Honduras y de Panamá.

El equipo a su regreso de San Luis, tendrá el interinato de Fernando Berón, actual coordinador de inferiores hasta el final del Torneo.

Será una olla a presión el Gasómetro el próximo sábado a las 14 hs cuando el Ciclón reciba a Platense.