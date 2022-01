Diario de Radio Nacional 14/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Quiero que la Argentina ponga en valor a sus investigadores y científicos"

LRA 1 Buenos Aires - CARLA VIZZOTTI: Argentina registró un récord de vacunación

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO PEREZ: “Armaron mesas judiciales, para llevar adelante políticas de ajuste y endeudamiento”

LRA 1 Buenos Aires - Mesa judicial: La Subcomisión de Inteligencia citó a Julio Conte Grand

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO HECKER: “Por cada peso prestado, Vicentin nos propone devolvernos 30 centavos”

LRA 1 Buenos Aires - SILVINA GVIRTZ: "Los chicos vuelven a tener un derecho"

LRA 13 Bahía Blanca - RICARDO ALFONSIN: "Malvinas es una política de Estado"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL FILMUS: Criticó duramente a la oposición por no aprobar el presupuesto 2022

LRA 6 Mendoza Quino - JORGE RACHID: "Caminamos a una nueva normalidad de mayores enfermedades respiratorias"

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO CORDERO: "Este año vamos a lanzar seis satélites, el próximo 16 y el siguiente 90"

LRA 1 Buenos Aires - RAUL KULICHEVSKY: "Argentina puede hablar de igual a igual con las grandes potencias espaciales"

LRA 1 Buenos Aires - EDUARDO VARELA: "Es una contribución muy valorada" la donación argentina

LRA 1 Buenos Aires - REPORTE DIARIO: Noventa y seis muertos y 139.853 nuevos contagios de coronavirus

LRA 1 Buenos Aires - Pandemia en Jujuy: Se registraron 2.866 casos de coronavirus en las últimas 24 horas

LT 14 Paraná - Salud: Argentina le donó a Egipto un millón de vacunas contra el COVID-19

LT 14 Paraná - Este fin de semana: Comodoro Rivadavia vacunará contra el COVID durante 24 horas

LT 14 Paraná - Cada vez hay más casos de COVID en menores: “La vacunación en infancias es de suma urgencia”

LT 11 Concepción del Uruguay - PABLO LOMBARDI: “En Concepción del Uruguay tuvimos una explosión de casos en diez días"

LT 11 Concepción del Uruguay - PABLO LOMBARDI: Cómo son las nuevas disposiciones de aislamiento por COVID-19

LT 11 Concepción del Uruguay - PABLO LOMBARDI: Le pidió a los jóvenes que "manejen mejor los cuidados personales"

LRA 22 Jujuy - Observatorio de Seguridad: Jujuy no requiere el pase sanitario para el ingreso de los turistas

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO GRANDINETTI: “El PreViaje fue muy importante para nosotros”

LT 14 Paraná - Acumuló el 50,9 % durante 2021: El índice de precios al consumidor subió un 3,8 % en diciembre

LV 8 Libertador - OMAR CARRASCO: "Las ventas mayoristas están caídas"

LRA 1 Buenos Aires - Temporada turística: Neuquén es uno de los destinos más elegidos por el PreViaje

LRA 1 Buenos Aires - GREGORIO WERCHOW: "Ya viajaron 10 millones de personas y Previaje ha sido decisorio"

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO APAOLAZA: San Martín de los Andes alcanzó el 97% de ocupación hotelera

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que “para ser una sociedad que avanza se debe promover la ciencia y la tecnología con un Estado presente”, al encabezar en Casa Rosada la entrega de la distinción al "Investigador de la Nación Argentina 2021" y los premios "Houssay", "Houssay Trayectoria" y "Jorge Sábato" a científicos. "El desarrollo de la ciencia y la tecnología es central", sostuvo el mandatario, al tiempo que expresó: "Quiero que la Argentina ponga en valor a sus investigadores y científicos".

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud sostuvo que la semana pasada se vacunó contra el coronavirus a "un récord de 2.600.000 personas" durante su recorrida por centros de inmunización, de testeo y hospitales de la ciudad de Mar del Plata.

"La semana pasada tuvimos récord de vacunación con 2.600.000 dosis aplicadas. Estamos trabajando para acelerar todas las vacunas; por suerte estamos con una demanda muy grande, iniciando y completando esquemas y acelerando los refuerzos", afirmó.

Vizzotti, que viene recorriendo la Costa Atlántica junto al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, expresó también que "en las últimas 8 semanas casi 900 mil personas mayores de 18 años empezaron su esquema de vacunación".

Con respecto a los adolescentes, sostuvo que "tienen el 85% una dosis y 75% dos dosis" y en el caso de los menores de 12 años "el 77% con una dosis y 45% con dos dosis".

LRA 1 Buenos Aires

El comisario y contador Hernán Casassa confirmó ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que fue él quien explicaba en dos audios cómo funcionaba la mesa judicial y cómo era el mecanismo de armado de causas en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri.

Alberto Pérez, el exjefe de Gabinete de Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, remarcó que, al aparecer este testimonio y declaración, les dieron “judicialmente la razón de la persecución y políticamente del armado de esta mesa”.

LRA 1 Buenos Aires

La Subcomisión de Inteligencia del Congreso citó para el martes próximo al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, en el marco de la investigación sobre la denominada "mesa judicial" macrista durante la gestión de Cambiemos.

Conte Grand fue citado tras la difusión de las imágenes de aquella reunión de 2017, en la que exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban estrategias para armar causas judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata.

LRA 1 Buenos Aires

El Banco Nación rechazó por “inaceptable” la nueva propuesta de pago elaborada por la agroexportadora Vicentin en su concurso de acreedores por U$S 1.500 millones y señaló que la oferta “no representa un buen camino para evitar la quiebra” de la compañía santafesina. El presidente del BNA dijo que, ante una potencial falta de acuerdo, “el Cram Down podría ser un camino” que es una instancia para que existan nuevas alternativas.

“Es insuficiente en cuanto a la devolución y también incierto”, dijo Eduardo Hecker y detalló: “Por cada peso prestado nos proponen devolvernos alrededor de 30 centavos”.



LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Educación destacó el relanzamiento de Conectar Igualdad, el programa que entrega notebooks a estudiantes, y aseveró que "garantiza que los chicos puedan volver a tener el derecho de acceso a la tecnología".

Tras expresar que "estamos insertos en un mundo en donde casi todo es tecnología", Silvina Gvirtz manifestó: "Necesitamos que nuestros estudiantes aprendan cada día más".

En tanto, lamentó que durante el macrismo se haya desmantelado el programa y abogó para que Conectar Igualdad "se convierta en política de Estado porque la educación es un derecho de todos".

LRA 13 Bahía Blanca

"Argentina reclama que se cumpla con lo que dijo las Naciones Unidas", dijo el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín en Radio Nacional Bahía Blanca. El representante del estado nacional en el país ibérico fue felicitado por el presidente Alberto Fernández esta mañana, por la conformación de un grupo de apoyo al diálogo por la cuestión Malvinas, integrado por ex presidentes y referentes políticos españoles.

"Hay muchos argentinos que no saben que las Naciones Unidas aprobó en 1965 una resolución por la cual obligaba a las partes a sentarse y dialogar por las Malvinas Argentinas. Inglaterra no lo hace. Venimos reclamando como país, y esto es una política de estado independientemente de los partidos", señaló Alfonsín.

Esta mañana, el presidente Alberto Fernández publicó en su cuenta de Twitter "Felicitaciones embajador Ricardo Alfonsín por promover el encuentro y la solidaridad entre España y Argentina. Y toda mi gratitud a los expresidentes de la democracia española por sumarse al reclamo de soberanía del pueblo argentino sobre las Islas Malvinas”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras el acto en el que el presidente Fernández entregó los premios los premios "Houssay", "Houssay Trayectoria" y "Jorge Sábato" a científicos; el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus consideró que la oposición "se pegó un disparo en los pies" al no votar el presupuesto 2022.

En tanto, el funcionario señaló que el Gobierno trabaja para que el programa Federalizar la Ciencia, que contaba con un presupuesto de 21 mil millones de pesos, llegue a aquellas provincias que no pueden acceder a este financiamiento.

LRA 6 Mendoza Quino

El médico sanitarista Jorge Rachid habló sobre el pase de "la pandemia a la endemia" y agregó: “Las políticas extractivas sin controles, la tala indiscriminada de árboles y bosque nativos, la desertificación de la tierra, el derroche de aguas dulces como causante del calentamiento global, que nos ubica en esta crisis civilizatoria y moral, podrían traer nuevas pandemias a futuro”.

Después, Rachid explicó que hay varias maneras de mirar a la pandemia, señalando: "La aritmética nos lleva al pánico por la proliferación brutal". En este sentido, el profesional agregó que el debilitamiento de las políticas sanitarias en CABA y Córdoba causaron este escenario.

LRA 1 Buenos Aires

El primer minisatélite de comunicaciones argentino, un proyecto que nació en la Escuela Técnica Nº 5 de Mar del Plata, fue lanzado ayer desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, en una misión que concluyó exitosa pasada una hora y pocos minutos de su despegue. El creador de San Martín Al Espacio resaltó que "fue un día histórico que va aquedar en la mente de todos" y expresó: Este año vamos a lanzar 6 satélites, el próximo 16 y el siguiente 90". Alejandro Cordero explicó desde la utilidad del satélite hasta el por qué de su nombre, al tiempo que manifestó: "Ya estamos trabajando en la segunda parte de la misión".

LRA 1 Buenos Aires

Raúl Kulichevsky, director ejecutivo de la Conae habló con Radio Nacional sobre el reciente lanzamiento de un satélite argentino bautizado San Martín: "Este tipo de logros y de eventos motivadores para nuestros jóvenes son fantásticos".

El científico destacó el prestigio argentino en el campo satelital: "Hoy cuando se habla del futuro del espacio, Argentina puede sentarse a la mesa de las grandes potencias. En el sector espacial Argentina es muy respetada, la CONAE integra las principales agrupaciones del mundo que deciden el futuro del espacio".

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Argentina reportó este viernes 96 nuevos decesos y 139.853 casos positivos de coronavirus, informó el Ministerio de Salud, y agregó que, con estos datos, suman 117.901 los fallecidos y 6.932.972 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria agregó que son 2.268 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 41,7% en el país y del 41,4% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

LRA 1 Buenos Aires

Varela dio cuenta del arribo en la madrugada del jueves, al aeropuerto internacional de El Cairo, del embarque con el millón de vacunas producidas por la firma AstraZeneca, que fueran enviadas por el gobierno argentino, donación establecida a través del Decreto 1/2022.

Definió la donación como “una contribución muy valorada” que fue “bien recibida” no sólo por las autoridades egipcias sino también “por la población egipcia”.

Al relatar la situación sanitaria en ese país, señaló que "hay creciente aumento de contagios" y que las cifras de vacunación “son muy modestas”, lo que explica que “era necesaria la solidaridad como la demostrada por Argentina con la donación”.

LRA 1 Buenos Aires

Los casos de coronavirus en Jujuy siguen manteniéndose en un número alto y este jueves se notificaron tres fallecidos. El periodista de Radio Nacional La Quiaca Darío Jurado precisó que ayer fueron 2.866 los casos confirmados y expresó: "Estamos día a día rompiendo el récord desde que comenzó la pandemia". En tanto, resaltó que no está colapsado el sistema sanitario debido al número de vacunados que tiene la provincia.

LT 14 Paraná

Nuestro país le ha donado vacunas contra el COVID-19 a Bolivia, Filipinas, Mozambique, Vietnam, Angola, Kenia y Barbados, entre otros países, mediante envíos gestionados por la Cancillería y el Ministerio de Salud. En este sentido, Eduardo Varela, embajador argentino en Egipto, informó que recibieron un millón de vacunas donadas por nuestro país “como parte de la iniciativa que promueven para contribuir a la distribución equitativa de las dosis y reducir los efectos de la pandemia”, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.



LT 14 Paraná

La Secretaría de Salud Municipal realizará una jornada intensiva de vacunación contra el COVID-19 durante 24 horas, la cual abarcará todo el día de mañana, sábado, y las primeras horas del domingo, en la sede de la Secretaría. Será sin turno, por orden de llegada y se aplicarán todas las vacunas y todas las dosis para niños mayores de tres años, adolescentes y adultos, según informó el periodista de Radio Nacional LU 4 Patagonia Argentina, Saúl Gherscovici.

LT 14 Paraná

Gisela Giorgio, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, Filial Río Paraná, informó que el porcentaje de vacunación en infancias de tres a 11 años es bajo, y luego dijo: “Para la primera dosis hay entre un 34 % y un 40 % de vacunación, mientras que para la segunda el porcentaje es menor”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Lombardi, director del Hospital Urquiza, indicó que en pocos días la ciudad ha pasado de 15 a 700 casos, y luego señaló: “No debemos minimizar los cuidados, porque esta cepa es mucho más contagiosa”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El director del Hospital Urquiza, doctor Pablo Lombardi, habló sobre las nuevas disposiciones referidas a los casos positivos de COVID, con y sin vacunas inoculadas. Luego, el profesional destacó la conducta que deberán seguir los contactos estrechos.

LT 11 Concepción del Uruguay

Pablo Lombardi, director del Hospital Urquiza, sostuvo: “Estamos en un punto de la pandemia en el cual dependemos de la responsabilidad individual más que nunca”, agregando que los mayores contagios se están dando en la población de adultos jóvenes y de adolescentes.

LRA 22 Jujuy

“No se requiere documentación específica para el acceso a la provincia y sus distintos puntos turísticos, y el pase sanitario puede llegar a ser solicitado si, eventualmente, se concurre a distintos acontecimientos de gran convocatoria”, informó el secretario de Seguridad Vial de Jujuy, Alejandro Marenco.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Turismo de Santa Fe, Alejandro Grandinetti, contó que por el plan PreViaje crecieron 14 veces más en compras con respecto a la temporada del año 2021. “Nos pone muy contentos, de a poco nos posicionamos como un destino de preferencia”, declaró.

También recalcó que para los eventos multitudinarios hay limitaciones para los no vacunados y que la población tiene un 90% de aplicación con una dosis y con dos un 84%.

LT 14 Paraná

El índice de precios al consumidor (IPC-Costo de Vida) registró en diciembre pasado un incremento del 3,8 %, y acumuló una suba del 50,9 % a lo largo de 2021, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En diciembre el rubro de mayor aumento fue el de los restaurantes y hoteles (5,9 %), impulsado por la demanda relacionada al levantamiento de las restricciones de circulación y un mayor nivel de turismo interno.

LV 8 Libertador

Así lo expresó el titular de la Unión Frutihortícola de Cuyo, Omar Carrasco, quien se refirió a los aumentos estacionales en algunas frutas y verduras, también a otros incrementos vinculados a las condiciones climáticas y al impacto de la sequía, la cual afecta a gran parte del país.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de Radio Nacional Neuquén Nicolás Rosinsky precisó que durante el período de fiestas, entre el 20 de diciembre y el 2 de enero, la provincia de Neuquén registró 240.000 pernoctes en los establecimientos habilitados en los destinos turísticos, lo que significó un movimiento de 60.000 turistas y representó una actividad económica de más de 2.000 millones de pesos para el sector. En ese marco, destacó que es una temporada récord y resaltó la incidencia que tiene el programa PreViaje en el aumento de turismo.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa – CAME-, Gregorio Werchow, destacó los números positivos que arrojan un primer balance de la actividad turística entre la segunda quincena de diciembre, cuando empezó la temporada y los primeros diez días de enero.

Precisó que, en esos 25 días relevados, ya viajaron “10 millones de personas” y que la movilización económica generada por el turismo asciende a “169 millones de pesos, lo que equivale a 1.600 millones de dólares”.

Consideró “sorprendentes” los números y, en ese sentido, valoró el “impacto que tiene en las economías regionales, en el interior del país y en el interior del interior”.

Werchow indicó que no sólo los destinos clásicos sino también los emergentes “están trabajando bien” y citó, entre los más elegidos, a la “Patagonia, Costa Atlántica, Córdoba, Mendoza y Salta”.

LRA 1 Buenos Aires

Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de la Municipalidad de San Martín de los Andes, expresó que hay una gran demanda en el destino y que ya lo pronosticaban en octubre tras los resultados recibidos en las compras por PreViaje.

También habló de la campaña “Sólo huellas” que hace una serie de recomendaciones para quienes están circulando por el Parque Nacional Lanín y visiten la zona de manera segura y sin dañar la fauna que habita en ella. “La idea es cuidar el parque para que lo podamos disfrutar todos”, dijo.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El director de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la provincia de Buenos Aires, señaló que “vemos con muy buenos ojos” la decisión de sumarlos a este estratégico programa con el objetivo de garantizar el derecho al acceso y cobertura de medicamentos básicos para dar respuesta a las problemáticas en salud mental en los Centros de Atención Primaria de la Salud.

Precisó que se incorporan al Remediar, en una experiencia piloto en 17 provincias, los psicofármacos “sertralina, biperideno, haloperidol, diazepam, risperidona y escitalopram”, una “medicación de amplio y alto uso”.



LRA 1 Buenos Aires

La mayoría de las personas espera con interés el verano y la consecuente oportunidad de poder pasar algún tiempo al sol. El dermatólogo y titular de la Sociedad Argentina de Dermatología hizo recomendaciones para cuidar la piel y afirmó: "Hay que ser cuidados con los horarios de exposición al sol, por lo que de 10 a 16 hay que evitar el sol directo". En ese marco, Andrés Politi detalló los síntomas que se deben tener en cuenta para concurrir a una consulta médica, como ser "lunares que pueden cambiar a lo largo del tiempo o verrugas que crezcan". Además, consideró que "los protectores solares deberían pasar de ser considerados cosméticos a medicamentos".

LRA 20 Las Lomitas

Ayer, aproximadamente a las 17.45 horas, se originó un incendio al margen de la ruta nacional 81, el cual llegó hasta el hotel Portal del Oeste, ubicado a cuatro kilómetros de Las Lomitas.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mauricio Dayub vive un gran presente teatral: Volvió con su unipersonal El Equilibrista -en el Teatro Maipo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- a la vez en que estrenó la obra Inmaduros, protagonizada por Adrián Suar y Diego Peretti, y que lo tiene como director.

“Cuando era chico en el garaje de mi casa me acercaba a la actuación. Hacíamos de presentadores, invitábamos a la familia y hacíamos un pequeño show”, recordó el actor sobre su infancia.

“Al principio no confiaban en mi como actor, después me empecé a escribir hasta que logré poner mi propia sala. Siempre busqué las condiciones para hacer mejor mi trabajo”, expresó Dayub. “El teatro es un misterio tan grande que uno no termina de conocerlo nunca”, destacó. “Logré representarme a mí mismo en el escenario y en la vida”.

LRA 42 Gualeguaychú

Viqui, docente, apicultora y poeta, se refirió a su primer libro, denominado “Aterrizaje de emergencia, La boca semillada”, publicado por la editorial Palo Santo, el cual presentará el próximo domingo en el marco del Festival Fragua, en La Solapa.

“El libro se compone de 25 poemas, 20 de los cuales los escribí en 2021 después de atravesar el 2020 pandémico, cimbronazo planetario al que percibo como una manifestación más de esta crisis civilizatoria que vivimos como humanidad”, manifestó la artista.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Turismo de Federación, Carlos Miller, brindó detalles de los artistas reconocidos a nivel nacional que participarán de la Fiesta del Lago que culminará con la presentación de Abel Pintos.

“Ayer abrimos la primera noche, lo estábamos esperando ansiosamente. Después de un año, volvimos a ver a nuestro anfiteatro Juancho Garcilazo con mucha gente, que cumplió al presentar el pase sanitario. Emocionalmente fue de mucho reencuentro y alegría para nosotros”, declaró el funcionario provincial.

Deportes | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El Gobierno australiano canceló por segunda vez el visado del tenista serbio Novak Djokovic, hecho que confirmó el ministro de Inmigración local, Alex Hawke, quien añadió que se trata de una decisión tomada por motivos de "salud y orden público".

En tanto, el periodista deportivo de Radio Nacional, Lautaro Villamor, informó los detalles de lo sucedido.