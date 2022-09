Diario de Radio Nacional 13/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - INFORME DE NESTOR ESPOSITO: Nueva detenida por el atentado a Cristina Kirchner

LRA 1 Buenos Aires - A 11 DIAS DEL INTENTO DE MAGNICIDIO: Amenazaron de muerte a la Vicepresidenta y ordenaron reforzar su custodia

Nacional Rock - LEOPOLDO MOREAU: "En el atentado hay un nivel de organización y de financiamiento”

LRA 1 Buenos Aires - CARLOS ROZANSKI: "El país se encuentra en emergencia judicial"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL FEIERSTEIN: "El grueso de la nueva derecha son jóvenes, varones y blancos"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE RACHID: “Lewis es la punta del iceberg del diseño de avance sobre la Patagonia”

LRA 42 Gualeguaychú - Pasaron 17 años y 30 jueces: Los argentinos podrán acceder al Lago Escondido

LRA 1 Buenos Aires - MAXIMILIANO RUSCONI: "El papel que está haciendo el fiscal Luciani es un desastre institucional"

LRA 1 Buenos Aires - Delta del Paraná: Se reactivaron los incendios y el humo llega a Rosario

LT 12 Paso de los Libres - Incendios en el Delta del Paraná: Rosario amaneció nuevamente con una "cortina negra"

LRA 1 Buenos Aires - Pese al reclamo argentino: Reino Unido promociona las Malvinas en Uruguay

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO EMBON: Juan Travnik, el fotógrafo de los héroes de Malvinas

LRA 1 Buenos Aires - CRISTINA RIVERA GARZA: “Yo quería que este libro fuera sobre Liliana, no quería hablar de mi dolor”

LRA 1 Buenos Aires - LORENZO PEPE: "Siempre lo recordaremos a Antonio Cafiero"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO OPORTO: "Hay que reconstruir el sistema político para convivir con diferencias"

LRA 7 Córdoba - EZEQUIEL IPAR: "Usar discursos de odio es peligroso para todo el campo político"

LRA 42 Gualeguaychú - Malicia jurídica: Impulsarán un proyecto de ley para tipificar al lawfare como delito

LRA 6 Mendoza - Corte Suprema provincial: El oficialismo mendocino busca sortear las trabas para la reelección de intendentes

LRA 13 Bahía Blanca - JORGE SOLMI: Las exportaciones de soja “están funcionando muy bien”

LRA 26 resistencia - ANDRES IRIGOYEN: "Capitanich tiene una clara visión de lo que significa la industria"

LRA 7 Córdoba - CARINA FARAH: "Esta gira por Estados Unidos tiene muy buenas señales"

LRA 3 Santa Rosa - ABEL SABAROTS: "La obra del gasoducto va a generar un impacto positivo en la ciudad"

LRA 6 Mendoza Quino - En defensa de la ley 7.722: Asambleas por el Agua Pura repudian la zonificación minera en Malargüe

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Avanza la investigación que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti sobre el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En ese marco, se realizó en las últimas horas una nueva detención en el partido bonaerense de San Miguel. Se trata de una mujer que mantenía contacto fluido por teléfono con Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, ambos detenidos.

Por otra parte, hoy se conoció que la vicepresidenta fue amenazada de muerte. Como consecuencia, Capuchetti dispuso reforzar la custodia de la exmandataria.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue amenazada de muerte y, ante ese hecho, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa por el intento de magnicidio que sufriera el 1 de septiembre pasado, dispuso reforzar la custodia de la exmandataria, confirmaron hoy fuentes judiciales. Al respecto, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, expresó que es materia de investigación la identidad de quien concretó la amenaza.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con el diputado nacional Leopoldo Moreau para reflexionar y seguir informándonos sobre la investigación del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

Moreau expresó que la jueza Capuchetti no se ha dejado intimidar, al menos por ahora, por Clarín, que la presiona para que cierre la investigación. Y pidió no caer en la teoría de que son “dos loquitos sueltos” y declaró: “En el atentado hay un nivel de organización, de financiamiento, de premeditación y de instigación”.

El diputado nacional criticó a la oposición y recordó a Mario Cafiero, bancando la democracia en el gobierno de Alfonsín. Además, lo comparó con Patricia Bullrich como jefa de la oposición.

LRA 13 Bahía Blanca

El embajador argentino en Paraguay, Oscar Domingo Peppo, dijo que “pensábamos que estos hechos habían quedado en el pasado en nuestro país” al momento de hablar del intento de asesinato de Cristina Kirchner y las amenazas de muerte que recibió en las últimas horas.

"Es terrible no sólo la gravedad del hecho sino que no es la primera vez. Esto determina que hay una organización violenta con la idea de terminar con la vida de una vicepresidenta, dos veces presidenta y jefa de un espacio político. Tomar conciencia de lo que pasó debería estar por encima de las expresiones, por lo que también debería tomar conciencia la oposición", expresó. Y agregó que “hay un determinado sector de la ultraderecha que a través de este discurso de odio generan que por mano propia se pueda terminar con la vida de una persona”.

LRA 1 Buenos Aires

El exjuez federal se refirió a la investigación por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner y advirtió por la "preocupante" situación que atraviesa el Poder Judicial.

El letrado aseguró que se trata de otro caso de lawfare, vislumbró la participación de servicios de inteligencia y consideró que "el fiscal (Carlos Rívolo) no avanzará más allá del círculo inicial" de los involucrados.

En ese sentido, recordó la pérdida de los datos del celular de Fernando Sabag Montiel; al tiempo que encontró necesario investigar la conexión de la vecina de la Vicepresidenta, y los vínculos con el fiscal Carlos Stornelli.

En tanto, Carlos Rozanski sostuvo que es posible revertir la situación que atraviesa la Justicia, abogó por una "decisión política" al respecto, y expresó que "la Argentina logró volver de un genocidio".

LRA 53 San Martín de los Andes

Una mujer fue detenida en el partido bonaerense de San Miguel en la causa que investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta. “El arresto de Agustina Díaz se concretó la noche del lunes”, dijo Alonso.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo publicó un extenso hilo en Twitter en el que analiza las cuatro "transformaciones sociales" que derivaron en el atentado a Cristina Fernández de Kirchner.

Entre sus 4 postulados Feierstein menciona: las formas de subjetivación, el sistema de acumulación, la nueva derecha y el quiebre de consensos. "La idea fue no solo pensar en el hecho del atentado sino ponerlo en contexto, y vincularlos con las grandes transformaciones que estamos viviendo", expresó.

El entrevistado analizó que dos de esos cuatro procesos están relacionados directamente con el atentado a la vicepresidenta: "Por un lado el surgimiento de estas nuevas derechas, que es algo nuevo para América Latina, que no conoció el fascismo. Es algo que tenemos que empezar a comprender y es altamente preocupante. Y por último, también estamos viendo un quiebre de ciertos consensos implícitos en el funcionamiento político, en los que había un límite formal a quitar la vida del otro".

LRA 7 Córdoba

Tras conocerse novedades en torno al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, que incluyeron un segundo ataque, amenazas telefónicas y otra detenida, el periodista Néstor Espósito dijo: “Hay una organización detrás de estos ataques y decir que este atentado lo organizaron un par de lúmpenes, o sea personas que se guiaron por los discursos de odio, es una ingenuidad".

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente supervisó el avance de las obras del viaducto que permitirá extender el trazado del ferrocarril Belgrano Sur y conectarlo con la estación Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acompañado por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y por el titular de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Martín Marinucci, el Jefe de Estado supervisó los trabajos que, una vez culminados, beneficiarán a 65 mil pasajeros del sudoeste metropolitano.

La obra contempla la extensión del viaducto elevado entre la estación Sáenz y Plaza Constitución en un tramo de 4,2 kilómetros, la construcción de una nueva estación elevada (Buenos Aires), y la instalación de 10 kilómetros de vías nuevas con señalamiento automático.

La construcción del mencionado viaducto impactará positivamente en el tránsito y en la seguridad vial por la eliminación de cuatro cruces a nivel (Diógenes Taborda, Pepirí, Amancio Alcorta y Zavaleta) y la apertura de dos calles (Atuel e Iguazú).

LRA 1 Buenos Aires

La provincia de Río Negro tiene un plazo de tres meses para garantizar que la población pueda transitar por un camino de acceso al Lago Escondido, lindante con la propiedad del magnate inglés Joe Lewis, luego de que la Justicia de Bariloche ratificara ayer un fallo de 2013 que ordenó habilitar ese sendero cordillerano, en una causa que se inició 17 años atrás.

“Este fallo viene de seis marchas que hicimos con Julio Urien”, dijo el médico sanitarista y dirigente peronista. En ese contexto, agregó: “Cuando hablamos de Lewis se trata de la punta del iceberg de este diseño estratégico de avance sobre la Patagonia austral”.

Además, Jorge Rachid contó que el magnate inglés tiene una pista de aterrizaje a 400 metros del mar que “permite abastecimiento a las Islas Malvinas”.

LRA 52 Chops Malal

La Justicia ratificó la orden de abrir el camino Tacuifí para acceder al Lago Escondido. El fallo fue firmado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche. El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) dio detalles.

LRA 2 Viedma

Ernesto Montecino Odarda, abogado de la causa, explicó la resolución de la Justicia que hizo lugar al pedido planteado hace más de 17 años sobre el libre acceso al lago.

LRA 9 Esquel

La justicia de Bariloche ratificó el fallo de 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, cercado por la propiedad del empresario inglés Joseph Lewis.

En tanto, Alejandro Meyer, integrante de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua y jefe de la columna de Montaña, reivindicó la decisión y se mostró expectante ante lo que pueda apelar la contraparte, afirmando: "Abrir el camino es tener la confirmación de un método, el cual consiste en no rendirse”.

LRA 42 Gualeguaychú

La justicia de Bariloche ratificó un fallo de 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, el cual está cercado por la propiedad del empresario inglés Joseph Lewis.

Tras esto, Walter Augello, periodista de Radio Nacional El Bolsón, hizo un resumen de la expropiación y la imposibilidad de acceder a una propiedad de dominio público como es Lago Escondido.

LV 8 Libertador

Tras disertar sobre estos temas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Mendoza, Mariotto, referente de la agrupación Soberanxs, expresó: “La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual bajo ningún aspecto legisla sobre contenidos ni del odio ni del amor. Lo que sí ha establecido con mucha certeza es que no debe haber monopolios, y resuelve el problema del discurso único”.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de iniciar ayer el alegato, la defensa legal del exfuncionario Julio De Vido sostuvo que en la causa Vialidad se "están pasando por encima las garantías constitucionales" y expresó: "Me dan vergüenza ajena el papel de los jueces y fiscales, después no van a poder mirar a los ojos a sus hijos".

Maximiliano Rusconi señaló que "ni los fiscales saben la magnitud del daño que están haciendo" y agregó que "el daño que hacen a futuro es inconmensurable".

"Lo que hace el fiscal Diego Luciani es el modelo perfecto de lo que no hay que hacer", dijo, al tiempo que enfatizó: "El papel que está haciendo Luciani es un desastre institucional".

En ese sentido, el abogado se preguntó "no sé qué los lleva a seguir este camino, a qué presiones están sometidos" y manifestó que como país "vamos a tener que enfrentar la reconstrucción de la República, porque lo que quedan son cenizas".

LRA 1 Buenos Aires

Los focos de incendios en las islas del Delta del Río Paraná se reavivaron y la ciudad de Rosario volvió a amanecer cubierta de humo. Las autoridades solicitaron extremar las medidas de seguridad y la precaución en la conducción vehicular por la baja visibilidad.

El periodista de Radio Nacional Rosario Martín Paoltroni describió cómo es la situación en la ciudad santafecina. "Los primeros focos tienen origen el día 2 de este mes, son focos de incendio que están frente a Villa Constitución y a Pueblo Ester. El aire que se respira aquí es 6 veces peor que lo que recomiendan distintos organismos internacionales", contó.

LT 12 Paso de los Libres

Frisco contó cómo se encuentra la ciudad luego de que se reavivaron los focos de incendios de pastizales ubicados en las islas del Delta del Río Paraná, los cuales volvieron a contaminar el aire de la región, en tanto las autoridades pidieron extremar la seguridad y tomar las precauciones correspondientes.

LRA 30 Bariloche

Brigadistas de la Patagonia se sumaron al operativo de ataque del fuego en Jujuy. “Se organizó un dispositivo especial de apoyo al operativo con 28 agentes que fueron convocados desde los parques nacionales Nahuel Huapi, Lanín y Los Alerces”, dijo Paradella.

LRA 1 Buenos Aires

La embajada británica en Uruguay volvió a instalar un stand que promueve los negocios y el turismo en las Islas Malvinas en la principal feria agroindustrial de Montevideo. Es el octavo año en que el Reino Unido promociona las islas ocupadas en 1833, a pesar del reclamo argentino y los pedidos de los gobiernos uruguayos.

El Gobierno argentino volvió a protestar por la instalación de un stand de promoción de las 'Islas Falklands' -tal como los británicos denominan a las Islas Malvinas— en la principal feria agroindustrial de Uruguay.

A través de un comunicado, la Cancillería argentina pidió formalmente a las autoridades uruguayas y a la Asociación Rural del Uruguay, organizadores de la feria Expo Prado, "desalentar" el espacio cedido a las autoridades de la ocupación británica. Argentina también encomendó a los uruguayos que "no se lleven a cabo contactos oficiales con pretendidas autoridades no reconocidas por nuestro país".

LRA 43 Neuquén

La funcionaria habló del conflicto del 30 de agosto en la Unidad de Detención N° 11 en la que los internos Víctor Herrera y Maximiliano Mérgola perdieron la vida. “Desde la defensa pública solicitamos la investigación de las responsabilidades del Estado por la muerte de los internos”, dijo Petraglia.

LRA 1 Buenos Aires

El fotógrafo y docente Juan Travnik, miembro fundador del consejo argentino de fotografía, y célebre por su obra donde retrata a los veteranos de Malvinas, conversó con Horacio Embon, acerca de su inicio en la fotografía, sus trabajos más trascendentes y la génesis de la obra “Malvinas, retratos y paisajes de guerra”.

Travnik también hizo un repaso de su infancia, reflexionó acerca de los motivos que lo inspiraron a desarrollar el tema Malvinas en su obra, el desarrollo de las sesiones fotográficas junto a los veteranos, las técnicas empleadas y la experiencia vivida durante esa producción que se extendió entre los años 1994 y 2008.

Asimismo, se refirió a las distintas salas donde fue expuesto su trabajo, el entusiasmo de los héroes que participaron y las sensaciones al pisar las islas.

LRA 1 Buenos Aires

Hace muchos años que el de Cristina Rivera Garza es uno de los grandes nombres de la literatura latinoamericana. Escritora, traductora, docente y crítica literaria, además de fundadora del doctorado en Escritura Creativa en español en la Universidad de Houston, ha publicado, entre otros libros, Había mucha neblina o humo o no sé qué, Autobiografía del algodón y Nadie me verá llorar. Su último libro es El invencible verano de Liliana, por el que mereció el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2021 y el premio Xavier Villaurrutia en su país.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, responderá mañana en la Cámara de Diputados preguntas sobre el informe "más extenso" en la historia de esa cartera, que fue puesto a disposición de la Cámara baja y tiene una extensión de casi 2.200 páginas.

Así lo informó la Jefatura de Gabinete en un comunicado en el que señala que el documento enviado a la Cámara baja contiene respuestas a las 3.926 preguntas realizadas por los diputados y las diputadas, y aborda principalmente temas vinculados a las áreas de economía, educación y salud.

LRA 1 Buenos Aires

El Partido Justicialista le rendirá un homenaje al histórico dirigente Antonio Cafiero en un acto donde estarán presentes su familia, dirigentes políticos y diferentes personalidades del país, en el día en que hubiera cumplido 100 años.

"Nos interesa que la República crezca y que el pueblo sea feliz. El peronismo utiliza el corazón y avanzará en lo que más preocupa a nuestro pueblo. Siempre los recordaremos a Antonio Cafiero", destacó Lorenzo Pepe, presidente del Instituto Nacional Juan Domingo Perón.

LRA 1 Buenos Aires

El Subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires compartió su mirada sobre el actual escenario político y social tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y reflexionó sobre la figura de Antonio Cafiero, tras celebrarse ayer un homenaje por los cien años de su nacimiento. “Fue un acto muy emocionante, muy justo”, remarcó.

Mario Oporto destacó al histórico dirigente peronista y consideró que “escucharlo a Cafiero es una lección para la actualidad” por su visión del “valor del partido, el diálogo con los opositores y la construcción de la democracia”.

Hizo un repaso histórico de lo que representó y de sus ideas “de una República social, de profundizar el justicialismo en otra época” y valoró la “gran jornada donde también Lorenzo Pepe nos dio una gran lección”, en referencia a la homenaje realizado ayer por el Partido Justicialista para conmemorar el 100º aniversario del natalicio de Cafiero.

LRA 7 Córdoba

Ipar se refirió a los discursos de odio, tras un trabajo realizado sobre este tema en 2021, señalando: “Los numero de la medición indican un clima de intolerancia social que es preocupante, y usar este tipo de corrientes de opinión es peligroso para todo el campo político".

LRA 42 Gualeguaychú

Diputados del Frente de Todos buscarán incorporar al Código Penal la figura del lawfare, con la intención de fijar una pena de hasta diez años a los jueces y magistrados que actúen con "malicia" y que afecten los derechos políticos de las personas.

La diputada Gisela Marziotta explicó la iniciativa y dijo que si bien la mayoría de los argentinos no cree en la justicia, sí creen en el lawfare instalado desde los medios de comunicación, tras lo cual sostuvo: "Y si el lawfare no existe, ¿qué problema habría que esté tipificado dentro del Código Penal?".

LRA 19 Puerto Iguazú

La diputada presentó un proyecto de ley para convertir el lawfare en delito. “El lawfare es una táctica que tiene que ver con el poder judicial y el poder político que representa intereses concentrados de la economía", dijo la legisladora.

LRA 6 Mendoza

Rafael Moyano, senador provincial del Frente de Todos, hizo referencia a la reforma de la Corte mendocina que propone el gobernador Rodolfo Suárez, diciendo: "Toda reforma tiene un nivel de ocultamiento político, y esta no es la excepción".

Economía | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

El secretario de la Unidad de Coordinación Federal Operativa Agropecuaria del ministerio de Economía, Jorge Solmi, dijo que “en una semana se ha liquidado lo que la Cámara de Exportadores tenían pensado liquidar en un mes”.

Solmi se refirió al Programa de Incremento Exportador que establece un cambio diferencial de 200 pesos por dólar para el complejo sojero sólo por el mes de septiembre, tiene como principal objetivo "recomponer las reservas".

LRA 26 resistencia

Al respecto, Irigoyen dijo: "En el Chaco tenemos la ventaja de contar con un gobierno que acompaña y articula a la par de cada empresario, independientemente de la cuestiones normativas. Y es que Jorge Capitanich tiene una clara visión de lo que significa la industria y trabaja en consecuencia”.

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, Farah señaló: "La gira busca fortalecer la posición de la Argentina en el comercio internacional y, sobre todo, conseguir fondos. El ministro planteó que la Argentina necesita tener dólares en el Banco Central, que es el incentivo que ha tenido esta gira a Estados Unidos, la cual deja muy buenas señales”.

LRA 3 Santa Rosa

Sabarots consideró que la instalación del obrador para la construcción del gasoducto ´Néstor Kirchner´ tendrá "un impacto positivo" en la ciudad, y agregó que no peligra la contaminación del Acuífero del Valle Argentino.

LRA 6 Mendoza Quino

Asambleas ambientales de Mendoza se concentraron en la Plaza Independencia para manifestar su rechazo al proyecto de Juan Manuel Ojeda, intendente de Malargüe, que apunta a zonificar sectores del Departamento para potenciales explotaciones mineras.

Desde las asambleas ratificaron la vigencia y constitucionalidad de la ley 7.722, afirmando que están en pie de lucha para movilizarse en caso de que avance la iniciativa, la cual ingresaría al Poder Legislativo mediante Jesica Laferte, senadora de Cambia Mendoza, quien es la esposa de Ojeda.

LRA 26 Resistencia

Cada 8 de septiembre se celebra el Día del Agricultor y del Productor Agropecuario, una fecha instituida el 28 de agosto de 1944 por el Estado argentino.

En relación a esto, Deolinda Carrizo, directora de Género de la Secretaría de Agricultura Familiar, habló sobre el rol de las mujeres en el sector, diciendo: "Mucho cuesta para que se visibilice la presencia y el trabajo que realizan tantas mujeres cotidianamente y, en cuanto a la agricultura, muchas son responsables de mantener, sostener y multiplicar las semillas".

LRA 17 Zapala

El Foro de Innovación Turística Neuquén será el 22 de septiembre y está orientado a todos los prestadores de servicios turísticos de la provincia. “El objetivo es prepararnos mejor para todos los cambios en materia de innovación y tecnología”, señaló Bakker.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

En el programa “El Sartén por el Mango” iniciaron la semana de festejos de Radio Nacional Catamarca, medio que cumplirá 41 años el próximo viernes 16 de septiembre, con una mesa de debate político en la que participaron Rubén Dusso, vicegobernador provincial en ejercicio del Poder Ejecutivo; Alejandro Segli, presidente de la Confederación Económica de Catamarca, y Susana de la Colina, titular de la Cámara de proveedores Mineros, entre otros.

En la mesa, los referidos destacaron la participación de la provincia en el Encuentro del Norte Grande que se realizó en el Chaco.

LRA 23 San Juan

El domingo 11 de septiembre Radio Nacional San Juan cumplió 50 años en la provincia. Los festejos comenzaron la noche anterior en el Auditorio Juan Victoria. Durante la vigilia del Cincuentenario la actuación de Víctor Heredia marcó el inicio con "Ojos de cielo".

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo se refirió a su trabajo que estuvo basado en informes del diplomático Mariano Balcarce sobre el movimiento insurreccional que gobernó la capital francesa del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871, instaurando el primer gobierno de la clase obrera del mundo.

LRA 1 Buenos Aires

Este álbum, compuesto casi enteramente en la cuarentena) reúne en su repertorio diez obras originales propias que la posicionan como una de las nuevas voces del rock feminista del momento.

El disco se puede escuchar en todas las plataformas de música y será presentado en vivo en dos fechas: el viernes 16 de septiembre, a las 21, en Guajira, en La Plata; y el sábado 24 en el Cultural Morán, en la Ciudad de Buenos Aires.

Laborales | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Las y los trabajadores registrados con menos ingresos recibirán un refuerzo de 20.000 pesos por hijo o hija. Sergio Massa, ministro de Economía, y Fernanda Raverta, directora Ejecutiva de la ANSES, anunciaron el incremento en las Asignaciones Familiares de trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia.

Luego de esto, Pablo Clementi, titular de la ANSES Paraná, expresó: “A los ingresos de los trabajadores y trabajadoras de menores salarios con hijos o hijas se les asignará un monto de refuerzo de 20.000 pesos por hijo”.

LRA 1 Buenos Aires

El licenciado en Análisis de Sistemas Santiago Ceria, explicó en qué consiste esta carrera, que ofrece muchas oportunidades laborales en el país y en el mundo.

"Se trata de saber darle a una computadora las instrucciones para que haga lo que uno quiere. Desde el sistema operativo, las planillas de cálculo y demás herramientas han sido desarrolladas por programadores", describió.

Entre las posibilidades en las que se pueden especializar los programadores, Ceria mencionó los videojuegos o distintos tipos de software. "Todas las aplicaciones que usamos en nuestros celulares son hechas por un programador", agregó.

Géneros | Volver al inicio

LRA 54 Ing. Jacobacci

La relatora brindó detalles de su trabajo en el Fútbol Femenino y su mirada sobre lo que le falta al Torneo de 1° división. "Cuando todos los que ocupan esos espacios son hombres, es raro pensar que vas a estar ahí", señaló Maderna.

LRA 57 El Bolsón

Con el apoyo del Fondo de Mujeres del Sur, Nómadas Comunicación Feminista presenta rondas de conversaciones entre lesbianas, no binaries, trans mujeres, intersexuales, mapuche y no mapuche sobre salud y prácticas autónomas de sanación, plantas, saberes y sensaciones.

LRA 1 Buenos Aires

El juicio por el abuso sexual de Belén Chacón entró en su etapa final, con una última audiencia prevista para el próximo jueves. El imputado es su hermano Pablo, denunciado por violencia sexual continuada desde los 5 hasta los 19 años de la víctima.

El caso puso otra vez el foco sobre la prescriptibilidad de los delitos sexuales y el respeto al tiempo de les sobrevivientes para, si así lo consideran, llevar el caso a tribunales.

Desde el Area de Géneros dialogamos con Belén acerca del proceso que se atraviesa hasta llegar a esa instancia.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Tras el hallazgo en Brasil y los Países Bajos de 1500 kilos de cocaína provenientes de la terminal del puerto de Rosario que maneja la agroexportadora Vicentin, el periodista de investigación y diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, señaló que "la ruta del Paraná oficia de exportadora de droga ante la mirada cómplice de las empresas privadas", y advirtió que se trata de una "estructura mafiosa que quiere volver a gobernar el país".

LRA 21 Santiago del Estero

La médica habló del aumento de casos de diarreas virales y por causas bacterianas en esta época del año en Santiago del Estero. Lazarte también brindó consejos ante estos cuadros.

LRA 25 Tartagal

David Sulca se ausentó de su casa el 15 de septiembre de 2021 después de dejar caballos en el paraje Las Capillas, Salta. A un año de la desaparición, su familia espera encontrarlo con vida. “Yo lo sigo buscando, pero no tengo idea si la justicia lo hace”, expresó el papá del joven.

LRA 14 Santa Fe

El domingo se realizó una marcha que partió del puente Rosario-Victoria y participaron cientos de personas. “Reclamamos una ley nacional que podría poner un piso mínimo de control que las provincias no pudieran vulnerar”, dijo Ferrer.

LRA 4 Salta

Peregrinos y peregrinas de La Merced llegaron a los pies del Señor y la Virgen del Milagro encabezados por el cura Sergio Choque y Bomberos Voluntarios. “Se reunieron entre 4.500 y 5000 personas desde esa ciudad”, señaló el sacerdote.

LRA 29 San Luis

En más de 30 municipios de San Luis instalarán cajeros automáticos para que los vecinos y vecinas puedan realizar trámites financieros.

LV 8 Libertador

Martínez, perteneciente a la Asamblea Popular por el Agua, organización que se manifestó en contra del proyecto de ley de Zonificación minera, hizo referencia a la proposición de la Asamblea para que el pueblo controle los proyectos mineros.

LT 14 Paraná

Bordet, gobernador de Entre Ríos, se comunicó con Daniel López, director de la Superintendencia de Servicios de Salud de Nación, y le solicitó celeridad en las gestiones pertinentes para dar respuesta a los prestadores de servicios de personas con discapacidad.

En ese marco, Inés Artusi, directora del Instituto Provincial de Discapacidad, confirmó que “estamos en diálogo permanente con los prestadores de servicios para personas con discapacidad”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En la operación a cargo del doctor Pedro Hansing le colocaron láminas de titanio y tornillos para reestructurar la cara (fractura del malar). El mediocampista fue visitado por Marcelo Gallardo y el vicepresidente Matías Patanian, algunas versiones sostienen que este martes podría acercarse al sanatorio Alan Varela, el futbolista de Boca con el que chocó el último domingo.

Más allá de este complicado momento el jugador pasó una buena noche y podría recibir el alta este miércoles. A partir de ahí empezará con su recuperación: primero deberá esperar que la fractura suelde bien y recién después podría sumarse al grupo con sus compañeros. Este proceso demandaría cerca de tres meses, por lo que será baja el resto de la temporada.

LRA 54 Ing. Jacobacci

En el espacio del compañero Javier García "El Deporte Nuestro de Cada Día", el Subsecretario de Deporte Federado de Río Negro, Nahuel Astutti, se refirió a la finalización de los 1° Juegos de Integración Patagónica que se llevaron a cabo en la provincia de La Pampa.

Señaló que el balance es sumamente positivo. "Río Negro quedó en lo más alto del medallero" expresó y destacó que participaron disciplinas que por lo general no están tan acompañadas. Se trata de deportistas individuales con proyección olímpica que pudieron competir y mostrarse frente a toda la Patagonia.

Brindó detalles de las próximas actividades y adelantó que se viene un fin de año con gran actividad en todas las disciplinas.