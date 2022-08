Diario de Radio Nacional 13/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - "Se hizo justicia": Camilo García y el juicio por la desaparición de su madre

LRA 1 Buenos Aires - Rozanski sobre la Justicia: “El Lawfare está causando estragos en la región”

LRA 1 Buenos Aires - Alejandra Cejas: “Hubo privación ilegítima de la libertad"

LRA 1 Buenos Aires - EMIR SADER, politólogo

Cuestionó la campaña electoral de Bolsonaro

LRA 1 Buenos Aires - Hasta el 7 de septiembre: Extendieron el programa Cortes Cuidados

LRA 1 Buenos Aires - MARIO MANRIQUE: CGT marchará "contra la especulación, para darle fortaleza al Gobierno"

LT 11 Concepción del Uruguay - EDUARDO BUZZI: “Todos debemos contribuir a la estabilidad económica y financiera"

LRA 11 Comodoro Rivadavia - Destino patagónico: Las vías de La Trochita llegan a El Maitén

LRA 1 Buenos Aires - CAUSA PENDIENTE: Industria Farmacéutica: El poder de los laboratorios

LRA 1 Buenos Aires - Su impacto en el país

LRA 1 Buenos Aires - DORA BARRANCOS: Las reinas de belleza “están en un círculo de riesgo"

LT 12 Paso de los Libres - SEGUNDO PUENTE CHACO-CORRIENTES: La inversión que está planificado va a reactivar la economía

LT 14 Paraná - Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda: La Provincia entregó las primeras viviendas de madera

LRA 21 Santiago del Estero - JULIO CASTRO: "Queremos generar trabajo genuino para la gente en Añatuya"

LRA 43 Neuquén - RECICLADO: Zapala comenzó una experiencia cooperativa

LRA Puerto Iguazú - CONVENIO CON FANIOT: Parques Nacionales adquiere vehículos electrónicos hechos en la provincia

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - Unidad Regional Sur: Asumieron nuevas autoridades

LRA 4 Salta - ASUNCION DE SASSARIN: Sáenz confirmó que el 16 de abril serán las elecciones provinciales

LT 11 Concepción del Uruguay - JUAN PABLO VIDAL: "Cuando se une el sector público y el privado, se da una combinación perfecta"

LRA 6 Mendoza Quino - INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA: Bajan fondos contra la polilla de la vid: 70% a Mendoza y 30% a San Juan

LRA 30 Bariloche - Empresarios PyMEs: Respaldaron proyecto de ley de creación del Fondo Nacional

LRA 29 San Luis - ANGEL SORIA: "Desde que asumió Massa la vorágine de los aumentos se calmó"

LRA 23 San Juan - ROBERTO GATTONI: Afirmó que aún no se puede evaluar el "efecto Massa"

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Miles de personas se movilizaron

Para pedir la "democratización del Poder Judicial"

Convocada por el juez Juan Ramos Padilla y el médico sanitarista Jorge Rachid, con el respaldo sectores sociales, gremiales, en la concentración se pidió la renuncia de los miembros de la Corte Suprema.

Una masiva movilización en reclamo de la "democratización del Poder Judicial" y de la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia se llevó a cabo al mediodía en el Parque Centenario de la ciudad de Buenos Aires, convocada por el juez Juan Ramos Padilla y el funcionario bonaerense y dirigente peronista, Jorge Rachid, entre otros referentes políticos y sociales.

"La multitud que hoy se juntó en Parque Centenario superó ampliamente las expectativas que teníamos. Fueron miles y miles de personas defendiendo a (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner de este embate judicial, mediático y golpista y expresando con respeto que hay que cuidar la democracia ", destacó Rachid.

En ese sentido, el funcionario bonaerense agregó que la justicia tiene que volver a ser "una herramienta republicana" que permita a los argentinos "tener mejor calidad de vida" y que no esté al servicio de "otros intereses".

LRA 1 Buenos Aires

El periodista se refirió al juicio por la desaparición de su madre durante la dictadura cívico militar, relatando cómo fue este juicio que comenzó a través de unos primeros testimonios en 2010, resaltando que “se hizo justicia”.

Camilo relató: “Tres de los cinco genocidas fueron declarados culpables, con penas de cadena perpetua. Lamentablemente estamos en una época en la que se está repitiendo la modalidad de prisión domiciliario, en donde otra época era impensado para criminales genocidas de la dictadura cívico militar”.

Destacó la importancia de “haber llegado al juicio hasta el final”: “Haber hecho que llegue hasta juicio oral, después de 12 años de que comenzaron los primeros testimonios que ayudaron a reconstruir la causa”.

LRA 1 Buenos Aires

“La explicación que dio el juez (Giménez Uriburi) (sobre su relación personal con el fiscal de la causa Vialidad, Diego Luciani), las características de estar llevando un juicio así, que está preocupado por cosas insignificantes, es para interpretarlo con mesura porque no es gracioso ni es casual”, expresó el exjuez, Carlos Rozanski, sobre la causa que se está llevando en contra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

LRA 1 Buenos Aires

La ex diputada provincial de Jujuy y abogada, quién representa a un joven militante del MTE que fue secuestrado y amenazado el jueves pasado en la provincia se refirió a la causa.

En este sentido contó: “Lo pararon volviendo de su casa a las diez de la mañana al grito de “policía”. Lo subieron a una camioneta y lo llevaron a un domicilio que es aparentemente particular”.

“Hubo privación ilegítima de la libertad, lo único que le robaron es el chip de su celular y por supuesto esto generó después de la denuncia. A las diez de la noche estábamos formalizando la denuncia y la realización médica para que se vea el estado en el que se encontraba” explicó.

LRA 1 Buenos Aires

“Estamos aguardando las encuestas para saber cómo está la situación electoral y (Jair) Bolsonaro se está jugando todo. Nunca se ha visto que alguien ponga tanta plata en una campaña para superar a Lula”, expresó el politólogo brasilero, Emir Sader, sobre la situación política-electoral en Brasil.

Asimismo, criticó los discursos y propagandas del actual presidente del país vecino y acentuó en que “no hay consenso ni evidencia de lo que él (Bolsonaro) dice. Siempre actuó en contra del país”.

LRA 1 Buenos Aires

La Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, y las empresas frigoríficas y de supermercados acordaron los precios del programa "Cortes Cuidados" que se hará extensivo hasta el 7 de septiembre próximo, según se informó hoy oficialmente.

El acuerdo prevé la comercialización de los siete cortes de carne más representativos del consumo de las y los argentinos en todo el país, a precios accesibles para el mercado interno, y en ese sentido, las partes se comprometieron a continuar el trabajo en conjunto para extenderlo hasta el 30 de septiembre.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario adjunto de Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), y gremial de la CGT, Mario Manrique se refirió a la movilización que llevará adelante la central obrera junto a organizaciones sociales, este 17 de agosto.

En ese sentido, expresó que marcharán "en defensa de las paritarias y del poder adquisitivo de los trabajadores, y contra los especuladores, que no están poniendo contra la pared".

Asimismo, sostuvo que la intención es "darle la fortaleza al Gobierno para que tome las medidas que tenga que tomar para torcer el rumbo de la economía".

LT 11 Concepción del Uruguay

Sobre la actualidad, Buzzi sostuvo: “La crisis social se resuelve si se resuelve la economía; la economía se resuelve si está ordenada la política y, finalmente, la política argentina se puso de acuerdo para acomodar la economía. Hoy, a Massa le toca generar diálogos y confianza para eliminar las especulaciones, pero todos debemos contribuir a la estabilidad económica y financiera”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El Maitén es un pueblo de vías y trenes y allí reposa un gran taller ferroviario, el cual en su mayor esplendor contó con 200 operarios. Este lugar se puede conocer de forma gratuita, cuando se adquiere un pasaje para disfrutar del recorrido del tren, tal cual se dará este fin de semana donde se realizará una salida de dos horas.

"Viajar en el tren en verano o en el del invierno es una experiencia única, por eso esperamos a todos los que quieran venir", describió Ana Herrera, directora de Turismo de El Maitén.

LRA 1 Buenos Aires

La industria farmacéutica es una de las corporaciones que genera mayor facturación a nivel mundial, el impresionante volumen de dinero que moviliza le permite a los laboratorios una gigantesca acumulación de poder.

El rol de las farmacéuticas resulta decisivo al regular las políticas de producción, distribución y comercialización de medicamentos.

El equipo de Causa Pendiente profundizó en estas situaciones que tienen que ver con los medicamentos, medicamentos que tendrían que ver con un bien social, los cuales terminan siendo un negocio, uno de los negocios más importantes del planeta.

LRA 1 Buenos Aires

El profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Breña, se refirió al negocio de las farmacéuticas, refiriéndose a la evolución del mismo y el papel fundamental de la biotecnología hoy en día.

En este sentido destacó: “Ha habido un cambio sustancial, donde fundamentalmente el avance de la biotecnología ha impactado en todo el mundo. Hay una falta de desarrollo que tenemos aquí en la Argentina, que estamos en pañales en ese tema”.

Al respecto de las Leyes de Patentes resaltó: “La Argentina necesariamente más temprano que tarde va a tener que entrar en tratados internacionales por leyes de patentes. Vamos a tenernos que abrirnos paso no solo por productos si no por conocimientos”.

LRA 1 Buenos Aires

La investigadora, historiadora feminista e investigadora principal del CONICET, reflexionó acerca de la figura de Marilyn Monroe a 60 años de su muerte y la situación de las reinas de belleza.

En este sentido, se refirió a Marilyn Monroe: “Era tan extraordinariamente estereotipada toda la conjunción alrededor de ella. Su tragedia, como termina, sus amores, da a entender que probablemente todas esas circunstancias lo que hago son conjeturas”.

“Hay una carga enorme, casi laboratorial y las personas como ellas que tenían unas circunstancias dolorosas de su personalidad, por eso termina trágicamente, finalmente es una criatura a merced de quien carece de la autonomía, no puede salirse de ese registro, es muy pavoroso”.

LT 12 Paso de los Libres

El diputado Nacional Jorge Antonio Romero, presente en Puerto Vilelas, Chaco, en el lanzamiento del proyecto del esperado segundo puente Corrientes- Chaco, comentó que es histórico para todo el Norte grande, ya que va a ser una conexión importante que va a traer mayor producción y mayor productividad para toda la región.

LT 14 Paraná

“De la posibilidad de seguir industrializando nuestra materia prima depende la generación de más puestos de trabajo, el desarrollo tecnológico y la capacidad de dar respuestas a las necesidades de los entrerrianos”, dijo el gobernador Bordet al entregar en Chajarí las primeras viviendas de madera.

Allí, el gobernador Gustavo Bordet además de entregar las unidades habitacionales construidas a través del IAPV, desarrolló una intensa agenda en esta ciudad del norte entrerriano en la que inauguró además una Unidad Educativa de Nivel Inicial, firmó la adjudicación del gasoducto que unirá Los Conquistadores con Chajarí y adelantó que en las próximas semanas se licitará la obra de las ruta 1 y 2, que incluye La Paz, San José de Feliciano, Los Conquistadores y el desvío del tránsito pesado de la de Chajarí denominado como Avenida Tres hermanas.

LRA 21 Santiago del Estero

El intendente electo por la ciudad de Añatuya, Dr. Julio Castro, se refirió a las últimas elecciones municipales y manifestó cuáles son las prioridades para comenzar a trabajar una vez que asuma su función. Castro expresó: " Tenemos el compromiso de trabajar mucho en pos de nuestra ciudad para revertir algunas situaciones que están ocurriendo".

LRA 43 Neuquén

Ines Antiñir se refirió a la experiencia de cooperativa de recicladores que se acaba de inaugurar en la ciudad de Zapala y ella preside.

En diálogo con Tiempo Paranormal, por Radio Nacional Neuquén, Antiñir explicó que "siempre estuvimos en el tema del reciclado, trabajábamos el cartón, el plástico, la chatarra, el aluminio, el cobre, ahora integramos el trapo y el vidrio. Antes trabajábamos en el basural de Zapala, ahora, con el acompañamiento de la municipalidad, trabajamos con los tachos que han puesto en el centro".

LRA Puerto Iguazú

El ministro de Ambiente de la nación, Juan Cabandié, anunció la compra de 5 vehículos eléctricos sustentables fabricados íntegramente en Misiones. “Son de utilidad y van rápido lo he comprobado”, dijo el ministro.

Los Wakure son híbridos entre moto y 4x4 que permite un traslado rápido con una velocidad máxima de 40 kilómetros, con la posibilidad de circular en arena, tierra, barro, nieve, piedra y puede actuar como tractor ya que su motor tiene potencia para tirar hasta 2.000 kilos.

El primer contrato firmado con la fábrica Hamelbot, consorcio público-privado de la provincia de Misiones, que se dedica a inteligencia artificial y movilidad sustentable, es por la compra y entrega de 5 de ellos, 2 quedan en el Parque Nacional Iguazú, 2 en el Parque Nacional de Talampaya en La Rioja y uno en el Parque de los Glaciares de Santa Cruz.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

A raíz de los retiros que hubo en la Policía, en el sur de la provincia hubo ascensos de cargos y por lo tanto nuevas autoridades. “Estoy asumiendo como nuevo Jefe de la Unidad Regional Sur. Mi equipo de trabajo está compuesto por el segundo jefe de la Unidad Regional Sur, Pablo Di Rissio, también el nuevo jefe de Zona 3, Víctor Coronel, quien va a desempeñar sus funciones más hacia el sur de la provincia. También tenemos a Horacio Ramírez, que se desempeñará como jefe de Zona 2 con base en Simoca. Además, tenemos siete integrantes nuevos y con este equipo de trabajo vamos a desempeñar nuestras funciones a partir de hoy. Los primeros pasos es diagramar la prevención”, dijo Julio Gutiérrez, nuevo Jefe de la Unidad Regional Sur.

Política | Volver al inicio

LRA 4 Salta

El gobernador de Salta confirmó la fecha de las elecciones generales en la provincia, tras el acto de asunción de Andrea Romina Sassarini como nueva Secretaria de Minería y Energía. En ese marco aclaró que resta por definir si habrá elecciones primarias o volverán a suspenderse como ocurrió en 2021, una decisión que corresponde tomar a los legisladores.

"Me parece que no estamos en un momento para hacerlas, la vez pasada fue por un problema de salud y ahora por un tema económico, no creo que a la gente le interese", dijo Sáenz al tiempo que señaló que las PASO no cumplen con el espíritu por el cual fueron creadas.

Economía | Volver al inicio

LT 11 Concepción del Uruguay

En relación al crecimiento que se ha registrado en la industria del software, Vidal agregó: “El desarrollo ha sido exponencial y dentro de la Cámara Industrial estamos con mucha demanda. Las empresas apuestan a mejorar la calidad de sus servicios, a través del software”.

LRA 6 Mendoza Quino

Martín Hinojosa, titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, informó sobre la ayuda que enviará Nación de aproximadamente 600 millones de pesos para combatir la polilla de la vid.

Hinojosa dijo en Aire Nacional que el 30% de esos fondos deben dirigirse a San Juan y el resto queda en nuestra provincia. Tanto Mendoza y San Juan son los territorios afectados por la plaga.

LRA 30 Bariloche

En el salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, 25 entidades gremiales empresarias se reunieron convocadas para intercambiar miradas acerca del Proyecto de Ley de Creación del Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI con dinero fugado al exterior, el cual se constituiría en dólares estadounidenses y tendría vigencia hasta concluir el pago con ese organismo internacional.

Al respecto, Graciela Landriscini, Diputada Nacional de Río Negro por el Frente de Todos, dialogó con Radio Nacional Bariloche.

LRA 29 San Luis

En Punto de Encuentro, el programa regional de San Luis, San Juan, Mendoza, Catamarca y La Rioja. Hablamos con Ángel Soria, representante de la Confederación General Almacenera Argentina, donde nos hizo un análisis de los precios de los alimentos, con respecto a la asunción de Sergio Massa, como ministro de economía. Además, habló de la declaración de concepción que hicieron desde de la confederación, donde tienen como primer punto, continuar en estrechas relaciones con las autoridades gubernamentales.

LRA 23 San Juan

En declaraciones a Radio Nacional San Juan, el presidente de la Cámara de Diputado y ex Ministro de Hacienda Local se refirió por un lado a la Sesión que se desarrolló en la Legislatura local; y por el otro a la medición inflacionaria que dio a conocer el INDEC que superó el 7%.

En relación sobre el último punto, Gattoni dijo que "estos números aún no reflejan la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, asique esta evaluación es de las medidas de la gestión anterior en el Ministerio".

Sociedad | Volver al inicio

LRA 28 La Rioja

Murolo resaltó el sentido democrático del manual de ética expresando: "Fue discutido por académicos, trabajadores y trabajadoras de la televisión. Se generó un código bien siglo XXI y actualizado, donde se contemplan los derechos de las audiencias, de la infancia y la perspectiva de género, más un umbral de aspectos éticos abocadas al quehacer periodístico-televisivo para evitar la desinformación, la discriminación y cualquier tipo de violencia de género".

LT 14 Paraná

Quedó inaugurado en Paraná el Centro Radial Televisivo y Periodístico de Entre Ríos, propiedad del contador Fernando Huck.

Tras el evento de presentación, Huck sostuvo: “Ha sido una satisfacción poder dejar inaugurado el Centro que nuclea distintos medios de comunicación, pues hemos logrado un nivel técnico de primera”, destacando luego la inversión realizada y el crecimiento profesional de su staff de periodistas y técnicos.

LRA 9 Esquel

Huilinao se mostró preocupado e informó que hay familias que están en situación vulnerable, debido al último temporal de nieve, y que algunas de ellas aún no han sido asistidas.

LRA 7 Córdoba

Romina Cejas es la abuela de una beba que nació en la madrugada del 6 de junio pasado en el Hospital Neonatal, el cual depende de la provincia de Córdoba. El embarazo y el nacimiento ocurrieron con total normalidad, aunque a las pocas horas la niña falleció.

En tanto, el Ministerio de Salud provincial inició hace meses una investigación administrativa por la llamativa cantidad de decesos de bebés en ese nosocomio, ocurridos entre marzo y junio de este año, mientras que la cartera anunció el apartamiento de las autoridades del hospital.

LT 11 Concepción del Uruguay

Isgleas se refirió al proyecto para la construcción de un auto eléctrico, llevado a cabo por los alumnos del secundario de la institución, diciendo: “No es una actividad comercial, es pedagógica y lleva sus tiempos administrativos, pero con el gran caudal de docentes y el equipo que tenemos, se viene trabajando y logrando avances de manera muy exitosa, tanto para los alumnos como para la institución”.

LRA 14 Santa Fe

Patricia Chialvo, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia brindó detalles acerca de los convenios firmados con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) que comenzarán a implementarse en la provincia.

Uno de los convenios se basa en un aporte económico otorgado por SENAF que permitirá reparar la infraestructura de varios centros residenciales con los que cuenta la provincia. En este sentido, el otro programa otorgado por SENAF y denominado “Aunar Familias” brindará la posibilidad de que, en caso de que el menor sea separado de su familia, pueda continuar ubicado de forma cercana en su centro de vida.

LRA 3 Santa Rosa

En el espacio Por los caminos de La Pampa la guía de turismo Anahí Costabel nos habló acerca de la historia y las ofertas turísticas que podemos encontrar en la localidad de Jacinto Arauz.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, el director Guillermo Parodi reflexiona sobre su reescritura de "Trescientos millones" de Roberto Arlt, en el espectáculo "Pajarita", que se presenta en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) con actuaciones de Lorena Zsekely y Pablo Mariuzzi. El regreso a un autor fundamental en la historia del teatro nacional.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión, Pacho O´Donnell abordó la figura de José de San Martín, enfocándose en el aspecto cultural de la labor del libertador, la fundación y promoción de bibliotecas en Chile y Perú, su vocación por la pintura y el desarrollo de esta conexión con el arte a partir del exilio en Francia.

En la segunda parte del programa, Jorge Eines, director teatral y docente de interpretación argentino radicado en España, conversó acerca de su biografía “Una selva de palabras”, la influencia recibida de los grandes maestros de la actuación y la puja entre las distintas técnicas de actuación imperantes.

También adelantó su próxima obra en la que fusiona al Quijote de la Mancha con la Balada para un loco de Astor Piazzolla, recordó el arribo a la España post franquista en el año ´76, el inicio de su actividad docente en ese país y la creación de la primera sala alternativa de Madrid.

LRA 28 La Rioja

En el marco del día del trabajador y la trabajadora de Televisión, conversamos con el coordinador de la Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, Leonardo Murolo, quien nos explicó los alcances del "Código de Ética de la TV Pública" que fue presentado el pasado 12 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires: "Como universidad participamos a través de la Editorial de la UNQ, donde publicamos el libro "Los jueves a las 10" que explica cómo se desarrolló el código, y se denomina de esa manera, porque el horario de los debates, mediante videoconferencia, por la pandemia".

LU 23 Lago Argentino Calafate

"Hoy nos encontramos con un recorrido cultural en la que están pasando cosas todo el tiempo: una peli, una obra de teatro, y una exposición de arte, o una presentación de un libro en simultáneo. Hace un mes que la cosa no para" contó el secretado de cultura, Fran Behrens en diálogo con #NacionalCalafate.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Jorge Dubatti y Juano Villafañe, Osmar Núñez habla sobre su puesta en escena de "Stéfano", de Armando Discépolo, en el Teatro La Máscara (Piedras 736, CABA), con un elenco que encabeza Norberto Gonzalo. "Stéfano" es una obra maestra del teatro argentino y brilla en la versión de Núñez.

LRA 1 Buenos Aires

La gestora cultural especializada en comunicación y arte, Natalia Hidalgo, también creadora del espacio virtual letrasquemiranok, donde se promueve la difusión de la lectura, conversó con Graciela Borges, adelantó la celebración del día de lector donde se conmemora el nacimiento de Jorge Luis Borges, hizo un repaso a la obra del escritor y dejó recomendaciones literarias para esta ocasión.

En la segunda parte del programa, Graciela conversó con Silvia Pérez, actriz de cine, teatro y televisión, galardonada con numerosos premios, quien se refirió a su presente teatral en la obra independiente La última Bonaparte donde se cuenta la historia de Marie Bonaparte, discípula de Freud y ultima descendiente de Napoleón Banaparte.

Asimismo repasó sus primeros pasos junto a Alberto Olmedo, recordó la figura del humorista y destacó la forma de trabajo e improvisación de esos tiempos como la más importante escuela de teatro.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz y cantante se presentará en el Torquato Tasso (Defensa 1575, San Telmo) el viernes 19 y 26 de agosto a las 22 horas con SOMOS, su espectáculo musical basado en tangos, poemas y canciones, con un repertorio que va girando en torno a grandes compositores como Enrique Cadícamo, Homero Manzi, Homero Expósito, Virgilio Expósito, Chabuca Granda, Atahualpa Yupanqui, Chico Buarque, entre otros.

“El rock tiene algo que es único en el que le pondré mi impronta en algunos temas”, adelantó Cortese y agregó que “estar arriba de un escenario es un rito pagano en el que das y recibís”.

Asimismo, el show contará con la participación de Ariel Polenta en piano y Algo Vallejos en guitarra.

LRA 1 Buenos Aires

El actor, William Prociuk, habló de “Luz testigo”, la obra de teatro dirigida por Javier Daulte y con la participación de Paula Manzone, Silvina Katz y Ramiro Delgado, que narra las historias de cinco personajes y sus universos que se van entrelazando, rindiéndole homenaje a las artes escénicas.

Luz Testigo, espectáculo que se lleva a cabo en el Espacio Callejón (Humahuaca 3759) todos los martes desde el 8 al 30 de agosto a las 20:30 horas, es el resultado de un concurso de dramaturgia organizado en 2020 por el Equipo del Espacio Callejón.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Aliverti propuso recorrer las obras literarias de Elvira Sastre, una poeta “consolidada en el panorama nacional e internacional como una de las escritoras más importantes de su generación”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Ingrid Figueroa, madre integrante de Infancias Libres, explicó cuál es el objetivo de la asociación civil, su historia y resaltó la importancia de visibilizar y concientizar las infancias y situaciones de las personas trans y travestis.

Contó cómo nació Infancias Libres: “Nace cuando se conoce la historia de Luana, la primera niña trans en el mundo, las madres empiezan a contactarse con su madre, Gabriela Mansilla, para obtener más información”.

LRA 29 San Luis

Entrevistamos a Victoria Obregón, Directora Nacional de Formación y Capacitación en Géneros y Diversidades del Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Finaliza en Villa de Merlo el 8vo Taller de Ecofeminismo será en el marco del cierre del encuentro de la Escuela Popular Comechingona en Género y Diversidad.

El taller se realizará mañana sábado 13 de agosto en el Auditorio de la Universidad Nacional de Los Comechingones de Villa de Merlo, San Luis.

LRA 43 Neuquén

La presidenta de la comisión de Género del Instituto Argentino del Gas y el Petróleo, Evangelina Cordero, se refirió a la mesa "Construyendo nuevos paradigmas en los entornos laborales de la industria energética, que tuvo lugar en la exposición Oil&Gas que tiene lugar en nuestra provincia.

En diálogo con Es Ahora, por Radio Nacional Neuquén, Cordero develó datos de un informe que demuestra que "las mujeres representamos un total del 17,1% de la fuerza labora encuestada, y esto esta mayormente concentrado en el área de soporte o de apoyo al negocio, áreas como administración, comercial, finanzas, recursos humanos y legales, y tenemos menor representación áreas técnicas y de operación que son el core del negocio. Entonces en este punto hay una posibilidad de mejorar, y es importante poder accionar y convocar a mujeres a trabajar en la industria para que puedan acceder a puestos de liderazgo".

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la presidenta de AySA, Malena Galmarini, presentaron la nueva guardería de botes de la Pista Nacional de Remo y Canotaje.

Tras una inversión superior a los $44 millones, el nuevo espacio brindará una mayor capacidad de guardado de las embarcaciones, con el objetivo de facilitar la práctica a las y los atletas para el crecimiento de esta actividad deportiva. En una segunda instancia, se instalarán estructuras metálicas destinadas al guardado de botes y su correspondiente anclaje.

LRA 24 Río Grande

A la espera de los resultados del "clasificatorio" que determinará el orden de largada de la 47º Edición el Gran Premio de la Hermandad, reiteramos los conceptos de Mónica Cobián y Daniel Brizuela, miembros de la Comisión Directiva del Automóvil Club Río Grande, respectos de las medidas de seguridad que deben cumplir pilotos, auxilios y público en general, durante los tres días de competencia. También repasamos las normativas vigentes para los "carros" de traslado de los vehículos de competición.

LRA 1 Buenos Aires

Franceschini recordó su historia en el Boca de Rogelio Domínguez, sus 4 años en Atlanta bajo la dirección de Pipo Rossi y su llegada a Chicago en los 80’.

“Llego en los ochenta dentro de un grupo muy competitivo para entonces. Ganamos la primera rueda, pero Sarmiento era inalcanzable”, relató.

Asimismo, habló de su retirada en el 87’ con 32 años, “un proceso muy duro y difícil, ya que uno se prepara toda la vida para jugar. Tuve que luchar mucho y cuando sucede a veces es brusco”.