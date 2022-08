Mario Franceschini: “Yo jugaba de medio enganche, mi mejor posición”

El exfutbolista, Mario Franceschini, recordó su historia en el Boca de Rogelio Domínguez, sus 4 años en Atlanta bajo la dirección de Pipo Rossi y su llegada a Chicago en los 80’.

“Llego en los ochenta dentro de un grupo muy competitivo para entonces. Ganamos la primera rueda, pero Sarmiento era inalcanzable”, relató.

Asimismo, habló de su retirada en el 87’ con 32 años, “un proceso muy duro y difícil, ya que uno se prepara toda la vida para jugar. Tuve que luchar mucho y cuando sucede a veces es brusco”.

“Compré dos taxis cuando me retiré; por momentos me sentía incómodo debido a que eso no era para mí pero tenía dos chicos y uno, a veces, tenía que hacer lo que tenía que hacer”