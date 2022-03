Diario de Radio Nacional 13/3/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Francisco nueve años después: Homenaje al Papa argentino

LRA 26 Resistencia - ALDO LEIVA, diputado nacional: “Este debate mostró qué tipo de oposición tenemos en Argentina”

LU 4 Patagonia - ESTELA HERNANDEZ: "Tratamos de hacer menos complejo el plan de gobierno"

LT 12 Paso de los Libres - GERMAN BRAILLARD: "Gobernar es asignar prioridades"

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO ROUVIER: "Cristina sabe lo que significa un rechazo frente al acuerdo"

LRA 1 Buenos Aires - CONFLICTO RUSIA-UCRANIA: Murió un periodista estadounidense y EEUU dice que "responderá"

LRA 53 San Martín de los Andes - CHANGO SORIA: “Se trata de sostener todo aquello que nos humaniza”

LRA 1 Buenos Aires - Premios para LV4 Radio Nacional San Rafael: Ganó tres Martín Fierro por primera vez en la historia

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS FASSI: “Schiaretti no está ni en Frente de Todos, ni en Juntos por el Cambio"

LRA 26 Resistencia - CAROLINA CENTENO: Coordinación sanitaria de la provincia con Nación

LRA 27 Catamarca - LUIS VEGA: Las economías regionales se activan con los festivales

LT 14 Paraná - GUSTAVO GENNUSO: Destacan “muy buena” temporada turística

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Radio Nacional a través de Nacional Doc rinde homenaje al súmo Pontífice en una producción especial con entrevistas, música en vivo, microdocumentales y la maratón de lectura federal de "Fratelli Tutti", la última encíclica del Papa Francisco.

LRA 26 Resistencia

Luego de su participación en el debate por el acuerdo con el FMI, Leiva, diputado nacional del Frente de Todos, dijo: “No quiero polemizar con otros colegas, pero la asistencia del Gobierno nacional a Corrientes fue de 12 mil millones de pesos, y me hubiese gustado que parte de los 45 mil millones de la deuda tomada por Mauricio Macri fuera destinado al segundo puente Chaco-Corrientes. Esto muestra cual es la oposición que tenemos, y ahora hay quienes nos quieren dar cátedra de economía”.

LU 4 Patagonia

Hernández, diputada nacional del Frente de Todos, se refirió a la votación del proyecto de acuerdo con el FMI, expresando: "Haber aprobado esto significa una herramienta para hacer menos complejo el plan de gobierno, que además afronta un marco de pandemia".

LT 12 Paso de los Libres

Braillard Poccard dialogó con "Te lo resumo" y comentó la "falta de respeto" que sufrieron los bomberos correntinos que batallaron incansablemente contra los incendios en toda la provincia, ya que los diputados de Encuentro por Corrientes, alianza gobernante, rechazaron tratar en tablas la asignación de un bono social de $99.000 en tres tramos para los 1.200 bomberos correntinos.

"Gobernar es asignar prioridades" sentenció Braillard, luego de comparar el aporte de 140 millones de pesos para realizar el carnaval capitalino, contrastando con los 112 millones de pesos que compone el bono social para bomberos que fue rechazado por los diputados del gobernador Gustavo Valdés.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo Ricardo Rouvier realizó un análisis del tratado del acuerdo con el FMI de cara a la votación en la Cámara de Senadores y reflexionó al respecto de las disidencias dentro de los partidos. “Está claro que estamos frente a un conflicto que atraviesa tres espacios; Uno que es el de FdT, siendo el espacio político electoral. Otro que es el de gobierno, de la gestión. Y otro que es el del peronismo, siendo el más complejo” expresó.

“Esto no ocurrió de un día para otro, es un proceso que nace desde el mismo momento que se constituye la alianza, la cual se constituye en base a deseos diferentes, pero había un denominador en común que era que Macri tuviera la reelección, ese objetivo se logró” explicó.

“El FdT hace pocas semanas se reunió por primera vez y este es un dato muy importante. Acá hay cuestiones que tienen que ver con cuales son las herramientas con las que se cuenta en la política y cuales se van a usar”. “No siempre los intereses e ideologías marchan por las mismas calles y en este creo que este es el caso” resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

Un periodista estadounidense murió hoy y otro resultó herido por disparos de soldados rusos en una localidad al norte de la capital de Ucrania, informó la policía, y Estados Unidos condenó el hecho y dijo que "responderá en consecuencia". Se cree que el camarógrafo y fotoperiodista Brent Renuad, de 51 años, es el primer estadounidense muerto en Ucrania como resultado de la invasión lanzada por Rusia el 24 de febrero.

El principal asesor de seguridad del presidente estadounidense, Joe Biden, deploró la muerte del periodista como "impactante y horrible". "Obviamente, seguiremos muy de cerca este último acontecimiento y responderemos en consecuencia", dijo el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan al canal NBC.

LRA 53 San Martín de los Andes

Esas fueron las palabras del Chango Soria en diálogo con Expreso Nacional al recordar hoy el momento en el que Chile y Argentina sellaban sus diferencias al erigirse en el límite de ambos países la estatua del Cristo Redentor, el 13 de marzo de 1904,

El artista, docente y ciudadano que desde hace años ha demostrado su profundo compromiso con la comunidad, habló de los problemas limítrofes que hemos tenido con el vecino país y analizó los diferentes conflictos que se han dado en el mundo a lo largo de la historia.

LRA 1 Buenos Aires

LV4 Radio Nacional San Rafael obtuvo tres premios Martín Fierro, en su máxima cosecha de estatuillas desde el inicio de la historia del galardón.

La entrega se realizó este sábado a la noche en un salón de las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca, hasta donde viajó una reducida comitiva de sanrafaelinos.

Pese a que LV4 es una radio del interior de la provincia de Mendoza, logró alzarse con tres premios Martín Fierro, de los cinco a los que había sido nominado. Ninguna otra emisora radial mendocina obtuvo premios.

Por LV4 San Rafael ganaron Silvana Pérez Barceló (Mejor Conductora Femenina) por su programa "Más que Radio", Juan Carlos Carboni (Música Pop - Moderna - Jazz) por su clásico "La Hora de la Nostalgia", y Emanuel Rivero Famá (Música Ciudadana o Tango) por el programa "Cada 2x4".

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 7 Córdoba, el periodista Nicolás Fassi se refirió a la actualidad política de la provincia y la situación al respecto del acuerdo con el FMI. En tanto al gobernador de Córdoba expresó: “Schiaretti no está ni en Frente de Todos, ni en Juntos por el Cambio, más allá de que la política son los números finales y se acerca mucho a JxC”.

Al respecto de cómo votaran los senadores cordobeses: “En principio lo que se deja trascender si viene sin cambios en principio acompañaran la conducta que hubo en diputados”. Con relación a la figura de Larreta en Córdoba: “Ha estado llegando muchas veces aquí en Córdoba. Tiene dialogo con casi todos los sectores en JxC, no es un actor que defina, pero seguramente definirá”.

LRA 26 Resistencia

“Nos reunimos en forma virtual con la ministra de Salud de la Nación y analizamos la gestión del Consejo Federal de Salud, mientras que en el tema COVID tenemos muy buenas cifras y datos para el Chaco. También se discutió el Plan Materno Infantil para cambiar el paradigma de entrega de leche, el avance de la vacunación contra el VPH en nuestro país y en Latinoamérica para niños y niñas y la determinación de las verdaderas causas de muerte de quienes figuran como víctimas del COVID en virtud de la tercera ola de Ómicron, pero que habrían fallecido por otras causas”.

Economía | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Luis Vega, presidente del Club Juventud Unida de La Falda, perteneciente al Departamento Fray Mamerto Esquiú, rescató los elementos que se destacan de la economía regional y que se movilizan con los festivales, diciendo: “Esta zona ha sido de labranza de tambos, de producción de dulces caseros, pasas, arropes y tiene salida para muchas familias”.

LT 14 Paraná

Se vive en Bariloche una temporada turística “muy buena”, según indicó el intendente de la localidad, Gustavo Gennuso, quien agregó: “Nunca dejó de venir turismo. En marzo hay muchos visitantes, y ya tenemos reservas altas hasta mediados de abril, cuando se realizará la Fiesta del Chocolate”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 23 Catamarca

El ministro de Transporte de Catamarca, Raúl Chico, en diálogo con la prensa hizo referencia al caos en el tránsito generado por un paro de colectivos, debido a la demora en el pago de los sueldos y mencionó posibles sanciones a las empresas: “Vamos a hacer un análisis muy serio de la situación. Porque si hay empresas que no están en condiciones de operar, solo porque no les llegó el subsidio en determinado día, es muy probable que no estén en condiciones de llevar adelante este tipo de servicio”.

LU 4 Patagonia

El referente de la conducción provincial de ATECH, Carlos Magno, se refirió a las trabas de la discusión salarial, y dijo: "Estuvimos en la mesa de entrada de la Secretaría Privada del Gobernador ingresando una nota para que nos reciba, al igual que lo hicimos en la Secretaría de la Gobernación, a cargo de Cristian Ayala, quien ha participado de todas las reuniones paritarias".

Sociedad | Volver al inicio

LRA 18 Río Turbio

Esta herramienta cartográfica fue confeccionada mediante Resolución del Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Formación, Capacitación y Análisis de la Información Criminal y de la Dirección General de Policía en Función Judicial. De esta forma se trabajó conjuntamente en diseñar e implementar estrategias y políticas públicas en seguridad a partir del análisis de los diagnósticos pertinentes en relación a los fenómenos delictivos y las emergentes problemáticas criminales.

A través del Mapa del Delito Provincial Digitalizado se sistematiza toda la información criminal y análisis producidos por la Policía de la Provincia de Santa Cruz, permitiendo así la elaboración de estadísticas que permitan entender la criminalidad a fin de facilitar la implementación de políticas de seguridad a escala territorial.

LRA 1 Buenos Aires

Susana Izaguirre, secretaria de género y diversidad de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR) y presidente de la Cooperativa Las Madreselvas, habló de la lucha por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores del rubro y destacó la histórica lucha de resiliencia de los mismos.

“Nos impulsó a organizarnos la caída económica del 2001 cuando el hambre y la necesidad nos llevó a salir. La mala vida y el mal funcionamiento de esa época nos empujó a buscar una solución; hoy contamos con 600 afiliados que actualmente tienen más garantías y derechos que entonces”, expresó.

. Considero que todo crimen es un fracaso social, y un ejemplo muy claro es el caso de la violación en manada que está tan difundido”, afirmó el integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ciro Annicchiarico. ",