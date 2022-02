Diario de Radio Nacional 13/2/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN SORIA: "Argentina estuvo cuatro años gobernada por un mafioso"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: El acuerdo con el FMI supone "una situación de tensión menos”

LRA 1 Buenos Aires - CUMBRE DE MINISTROS DE FINANZAS: Chodos participará de reunión de G20 y Guzmán de forma virtual

LRA 1 Buenos Aires - ANTE UN ACUERDO CON EL FMI: El Gobierno reiteró que no habrá ajustes sobre los sectores más necesitados

LRA 1 Buenos Aires - MARCELO PARRA: “Toda la Patagonia es un proceso de toma de tierra de forma dudosa"

LRA 1 Buenos Aires - GUILLERMO MASTRINI: "Es muy difícil para un grupo argentino combatir contra los grupos internacionales"

LRA 1 Buenos Aires - Arribó al país un nuevo cargamento: Más de 1.700.000 vacunas de Moderna

LRA 22 Jujuy - Ckuri-Viento Gran Espíritu: La UNJu y la minera Exar lanzaron la primera escuela de formación en litio

LRA 54 Ing. Jacobacci - Cultura Rural Patagónica: Turismo sustentable de mano de los pobladores

LRA 42 Gualeguaychú - ALEJANDRO PIRI: Delegación francesa visitó un frigorífico entrerriano para realizar intercambios

LRA 53 San Martín de los Andes - RICARDO CORRAL: El consumo de sustancias no solo afecta a los consumidores

LT 14 Paraná - Temporada estival: Valle María con temporada de verano de mucha afluencia

LRA 1 Buenos Aires - GUADALUPE IRISARRI: Los desafíos de la vuelta a la presencialidad en las clases

LRA 52 Chos Malal - Ciclistas solidarios: Pedalerán por un Centro Oncológico en el Norte Neuquino

LRA 3 Santa Rosa - ORGANIZADA POR EL CLUB SAN MARTIN: Anunciaron la Correcaminata de los barrios en Santa Rosa

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

Martín Soria, afirmó que la Argentina "estuvo durante cuatro años gobernada por un mafioso" que como "instrumento" para "despedir trabajadores y meter presos a sindicalistas" contaba con una "mesa judicial".

En ese sentido, el funcionario nacional dijo que "tenemos un Poder Judicial en el cual Mauricio Macri no dejó ninguna fechoría por hacer".

Soria dijo que hace un año "logramos conocer de primera mano cómo funcionaba todo ese plan sistemático de la mesa judicial con las visitas clandestinas de jueces a Olivos y la Casa Rosada antes de sacar un fallo para la tapa de Clarín o La Nación".

"Recién en diciembre pasado se encontró un video grabado por los propios funcionarios macristas en el que participaban senadores de la provincia de Buenos Aires, ministros de (María Eugenia) Vidal, funcionarios de la AFI, el intendente de La Plata y empresarios. Allí, el ex ministro de Trabajo, (Marcelo) Villegas, les explicaba cómo armar causas para despedir trabajadores y meter presos a sindicalistas", repasó el titular de la cartera de Justicia.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista, analista político y conductor del programa Gente de a Pie en Radio Nacional, realizó un balance de los temas más importantes del verano en materia política y judicial, haciendo hincapié en el “grado de tranquilidad” que supone el acuerdo con el FMI.

Al respecto de los sucedidos durante el verano: “Creo que la situación económica en general, la dificultad que tiene la inflación, la dificultad de los integrantes de la clase trabajadora, negociaciones con el género, ese núcleo interno y externo va a ser lo que va a determinar lo que viene en la vida de las personas”.

En tanto a las cuestiones judiciales resaltó que la “violencia de género y los femicidios es un tema que está presente en todo” y afirmó: “el resto me parece que ya son de un público más específico”. Con relación al acuerdo con el FMI: “Creo que va a salir, en general va a ser muy posible que eso salga antes de que termine el verano”.

LRA 1 Buenos Aires

El representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, asistirá esta semana a la cumbre de Ministros de Finanzas del G20 que se realizará en Indonesia, mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán, participará de manera virtual, informaron fuentes oficiales.

Desde el martes y hasta el viernes se desarrollarán en la ciudad de Yakarta las reuniones de los representantes de las carteras de Finanzas y de bancos centrales de los países miembros e invitados del G20, para la cual se anticipa también la participación de directivos del FMI.

Las fuentes consultadas confirmaron la participación argentina en el encuentro a través de la presencia de Chodos, que es una pieza clave en el esquema de negociación por el acuerdo con el FMI para alcanzar un nuevo programa por la deuda por US$ 44.000 millones contraída por la gestión de Cambiemos.

En tanto, se señaló, el ministro Guzmán tendrá posibilidad de participar de los encuentros de manera remota tal como lo permite la organización del G20 y como ocurrió en otras oportunidades.

LRA 1 Buenos Aires

Funcionarios del Gobierno nacional reafirmaron hoy que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no traerá aparejado ningún ajuste laboral ni previsional, y aseguraron además que se aumentará en un 60% este año el gasto en capital que se emplea para mejorar la capacidad productiva del país.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, señaló que el acuerdo con el Fondo permite transitar el camino del equilibrio fiscal de "manera virtuosa" ya que no incluye ninguna de las "clásicas reformas neoliberales" y, a la vez, ofrece previsibilidad y alivio financiero en los próximos años.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de LRA 30 Nacional Bariloche, Marcelo Parra, se refirió a la usurpación de tierras en la Patagonia, haciendo hincapié en Lago Escondido.

En este sentido afirmó: “Toda la Patagonia es todo un proceso de toma de tierra de forma dudosa. Desde 1880 cuando comienza lo que el estado llamo la conquista del desierto, todas las tierras tienen un origen confuso”.

“El pago 12 millones de dólares las tierras con dos conflictos, primero es que no se puede quedar con el lago encerrado ahí adentro y la otra es que es zona de frontera, no está permitido que un extranjero tenga una tierra en esa zona” explicó con relación a Joe Lewis.

Además, se refirió al coronavirus en la localidad: “Tenemos 500 muertos en San Carlos Bariloche desde que comenzó la pandemia, somos 150.000 habitantes. Se ha vacunado a todo el mundo en una campaña prolija, creo que esta etapa está superada”.

LRA 1 Buenos Aires

El investigador y docente, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, Guillermo Mastrini, se refirió a los medios audiovisuales y la privatización de ciertas transmisiones como el fútbol.

“Cuando se planteó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el 2009 se planteaba una idea de mayor intervención del estado en una lógica de libertad de expresión. Lamentablemente, desde mi punto de vista, el proceso de implementación de ley no estuvo a tono con la calidad y eso hizo que haya quedado totalmente deslegitimado” destacó.

“Después vino un Gobierno que se manejó mediante decretos, alegando que la ley era demasiado reglamentarista, que no favorecía el desarrollo del mercado. Por lo tanto, propusieron un cambio central, que es de una regulación previa de límites a la concentración que establecía la Ley de la Comunicación Audiovisual” explicó.

Al respecto de los servicios de streaming extranjeros y empresas como Disney sostuvo: “Hoy tenemos un problema y es que efectivamente es muy difícil para cualquier grupo argentino combatir contra los grupos internacionales. Además, estos grupos internacionales no se ven sometidos ni a la ley de servicios de la comunicación audiovisual ni a ley de defensa a la competencia” resaltó.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El embarque con 1.745.660 vacunas contra la Covid-19 del laboratorio Moderna, informado por el ministerio de Salud, llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a bordo del vuelo de la compañía Latam Cargo.

Con este cargamento, Argentina alcanzó las 109.266.335 dosis recibidas desde el inicio del Plan Estratégico de Vacunación contra el SARS-CoV-2 que impulsa en todo el territorio el Gobierno nacional.

El envío de Moderna se suma a las 803.790 vacunas del laboratorio Pfizer arribadas el miércoles pasado, por lo que el país incorporó esta semana 2.549.450 dosis para seguir avanzado en las coberturas de vacunación de todos los grupos etarios.

Del total de dosis recibidas, 7.889.000 corresponden a Moderna; 14.683.210 a Sputnik V (10.490.055 dosis del componente 1, y 4.193.155 del componente 2), y 6.296.125 a Sputnik V producidas en la Argentina por el laboratorio Richmond (1.634.875 del primer componente, y 4.661.250 del segundo).

Asimismo, 31.672.800 corresponden a Sinopharm; 28.546.900 a AstraZeneca; 18.474.300 a Pfizer; y 1.704.000 a CanSino, se informó oficialmente.

LRA 53 San Martín de los Andes

En dialogo con el programa Expreso Nacional, el Dr. Juan Cabrera hizo un balance de esta etapa de la pandemia, en la que se nota una baja en el total de casos detectados y en las internaciones pero en la que aun hay que continuar con los cuidados y las medidas de prevención.

El vicedirector del Hospital Ramón Carrillo, explicó que si bien la variante Ómicron es menos letal, no debe subestimarse ya que, aun aunque en menor número, sigue habiendo pacientes internados en terapia intensiva o que pueden tener complicaciones al ser pacientes de riesgo con enfermedades pre-existentes.

Economía | Volver al inicio

LRA 22 Jujuy

Docentes de la UNju dictarán capacitaciones en la escuela de formación de Exar, luego de la firma de un convenio entre las partes, según lo confirmó el Decano de la Facultad de Ingeniería, Gustavo Lores.

La creación de la Escuela de Formación Ckuri: Viento Gran Espíritu marcó el inicio de la última etapa de desarrollo del proyecto Olaroz, perteneciente a la minera Exar, que aspira a producir carbonato de litio en 2023.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Zulema Rodríguez es productora, artesana y prestadora de servicios turísticos rurales de la zona de Ñirihuau. Compartió los inicios del proyecto "Cultura Rural Patagónica" y del grupo de trabajo que nuclea a varias familias de la zona. Hizo un análisis de la demanda actual y brindó detalles de las actividades que pueden realizarse en el lugar.

LRA 42 Gualeguaychú

Una delegación argentina-francesa visitó el frigorífico “La Morena”, del departamento Gualeguaychú, en el marco de la creación de la primera Escuela Argentina de Oficios de la Carne.

El presidente del establecimiento, Alejandro Piri, destacó la importancia de la actividad y contó que, junto a representantes franceses, realizaron demostraciones de la labor que llevan adelante. “La carne genera mucha mano de obra y no tiene límites”, aseveró finalmente Piri.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 20 Las Lomitas

Desde la delegación zonal Las Lomitas, la profesora Estella Mary González anunció que se encuentra vigente el calendario escolar del ciclo 2022, en tanto seis escuelas primarias y tres del nivel secundario comenzaron a trabajar de manera presencial desde el 1° de febrero anterior con el programa “Volvé a la escuela", cuyo objetivo es vincular a los alumnos que, por diversos motivos, se alejaron de los procesos de enseñanza y aprendizaje durantela pandemia.

LRA 53 San Martín de los Andes

El Dr. Ricardo Corral expresó la preocupación desde la Asociación Argentina de Psiquiatría, por las recientes noticias sobre las muertes por consumo de cocaína adulterada y habló del gran problema que representan las adicciones, no solo de drogas ilícitas sino también de tabaco, alcohol y demás sustancias peligrosas para la salud.

Corral enfatizó que la responsabilidad desde el área de Salud y los medios es no alentar el consumo de dichas sustancias o banalizar al transmitir información errónea sobre las mismas.

El Presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras comentó también que durante la pandemia el consumo ha aumentado, así como también las afecciones a la salud mental, con mayores casos de angustia y ansiedad especialmente en sectores de mayor riesgo y vulnerabilidad ante el Covid-19.

LT 14 Paraná

Mario Sokolovsky, intendenta de Valle María, afirmó que la temporada de calor se desarrolla con normalidad, y con la realización de eventos en la playa. “Hay una gran afluencia de visitantes, en especial durante los fines de semana”, indicó el jefe comunal, y agregó: “Las localidades vecinas son las que más visitantes nos aportan”.

LRA 1 Buenos Aires

“La realidad es que hay mucho temor, mucha incertidumbre tanto en niños como en los adultos referentes que los acompañan, por eso es importante conocer los protocolos, saber cómo va a ser esta vuelta. Dependiendo el contexto donde ese niño o adolescente se mueva, van a poder expresar lo que les pasa de distintas formas. El contexto genera que algunas de las cuestiones que estaban presentes anteriormente puedan tener alguna intensificación”, explicó Irisarri.

Al respecto de la forma de preparar a los niños para afrontar la sociabilización: “Lo más importante que se puede hacer es abrir o sostener un canal de dialogo con los chicos. Trabajar con ellos todo aquello que les va sucediendo, no esperar a que ellos pregunten, poder brindarles estas herramientas”.

LRA 52 Chos Malal

Miguel Sprumont trovador y ciclista de Andacollo aseveró que junto a un grupo de ciclistas aficionados están invitando a una travesía para unir Andacollo con Copahue, en tres días haciendo noche en El Cholar y El Huecú, los días 26, 27 y 28 de febrero.

El objetivo es apoyar al grupo "Por mí, por ti por todos", y pedir a las autoridades por un centro oncológico para el norte neuquino además de motivar a llevar una vida más saludable y hacer actividad física. En este sentido Miguel expresó: "Queremos visibilizar la causa y creo que entre todos podemos hacer fuerza".

Los interesados se pueden sumar (ciclistas, profes de educación física, enfermeros, vehículos de apoyo, fotógrafos, etc) o quieran sacarse dudas o conocer más detalles comunicarse al whatsApp al +54 9 2942 661966 (Miguel) o al +54 9 2948 457650 (Juan).

LRA 3 Santa Rosa

Gabriel Arias, presidente del Club San Martín de Santa Rosa, invitó a participar de la Correcaminata de los barrios. “Es un orgullo lo que está pasando con nuestro club. Es impresionante, pero no nos sorprende porque sabemos que el club despierta un interés especial; abarca otras cosas y para eso estamos trabajando”. La prueba se disputará con punto de salida y llegada en el predio “Malvinas Argentinas” de la institución santarroseña el próximo 5 de marzo desde las 17 y los interesados en participar podrán inscribirse en el local comercial Líbero, en la calle 25 de Mayo.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 29 San Luis

En “Verano Nacional” hablamos con Juan Ever, productor de “Pesadilla en las Sierras”, la serie filmada en Merlo estará disponible en plataformas web a partir de hoy.

“Pesadilla en las Sierras”, es una serie antológica de terror fantástico de ocho capítulos. Ambientada en Merlo y alrededores de la época actual, la serie explora diferentes subgéneros dentro del terror y leyendas poco conocidas y nunca vistas en alguna película o serie local.

Los realizadores crearon una cuenta en Cafecito, una plataforma de crowfunding, para que el público pueda aportar una donación mínima de 150 pesos y así poder seguir produciendo los restantes capítulos. Aquellos que deseen colaborar pueden hacerlo a través de MercadoPago.

LRA 1 Buenos Aires

El músico Augusto Ayala habló acerca de su más reciente álbum y contó su relación con la música desde muy temprana edad.

Al respecto de la música tradicional resaltó que busca “tratar de llevarla al mundo en lo que uno puede”: “Siempre eso es algo que hay que remar muchísimo, pero tiene sus frutos también, porque uno va encontrando gente en el camino”.

Con relación a su nuevo más reciente disco, Momentos Mesopotámicos, contó: “Es mi segundo álbum, una obra inspirada en el Rio Uruguay, son los momentos vividos con ese rio, con ese paisaje”.

En tanto a su relación con la música: “La guitarra desde niño, desde antes de la adolescencia, mis padres tocan la guitarra, cantan y mi banda sonora son ellos. Escuchar guitarreadas desde chicos ha sido parte de mi formación auditiva”.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 136 años nació en la ciudad de Buenos Aires el poeta Ricardo Güiraldes.

LRA 1 Buenos Aires

Hace 131 años nacía en Troina, Catania, Sicilia, República de Italia, El Caballero Cantor, Andrea Ignacio Corsini.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El escritor, músico y compositor Hugo Covaro se refirió a la presentación de su nuevo libro “El fantasma y la sombra”, diciendo que se trata de un relato de ficción donde se reúnen el Cacique Tehuelche Orkeke y el fantasma del General San Martín en un imaginario recorrido a bordo del Aviso Villarino.

LT 14 Paraná

Romani hizo referencia a la enorme repercusión que tiene la 47° edición del Festival Nacional del Chamamé, la cual culminará hoy, diciendo: “Es el momento esperado por hombre y mujeres que aman nuestra tradición”.

LRA 6 Mendoza Quino

La Municipalidad de Lavalle abrió la convocatoria para participar del concurso “Carnaval de Pueblos”, que se realizará el próximo 28 de febrero a las 18 horas en las calles de Lavalle.

Los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el 20 de febrero, y participarán por más de 100 mil pesos en premios. Además, habrá patio de comidas latinoamericanas y artistas destacados.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

River Plate, último campeón, perdió este sábado de visitante con Unión de Santa Fe, 1 a 0, en un partido de la fecha inicial de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El único tanto de Unión, que se quedó merecidamente con los tres puntos, fue anotado por Mauro Luna Diale, la figura del encuentro, de penal a los 13 minutos del segundo tiempo.

Escuchá el gol del Triunfo Tatengue en el Relato de Víctor Hugo por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Vélez debutó este viernes en la Copa Liga Profesional con una buena victoria por 2-0 ante Aldosivi en el José Amalfitani, por la Zona B de la Copa Liga Profesional 2022. El equipo de Mauricio Pellegrino fue de menor a mayor y terminó dejando pasajes de solidez defensiva y ofensiva para convertirse en un justo ganador.