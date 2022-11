Diario de Radio Nacional 13/11/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor



LRA 1 Buenos Aires - DESDE PARIS: El Presidente defendió bono de fin de año porque "las paritarias funcionan plenamente"

LRA 42 Gualeguaychú - MAXIMO KIRCHNER: "No me molesta decir ´sí se puede´, porque siempre los que pudimos fuimos nosotros"

LRA 42 Gualeguaychú - Encuentro de Salud: Piaggio prometió que "vendrán días muy felices para Argentina"

LRA 42 Gualeguaychú - Debate: Rachid y Piaggio destacaron el éxito del IX Encuentro Nacional de Salud

LRA 1 Buenos Aires - RADIO DE BANDERA: ARA San Juan

LRA 1 Buenos Aires - ANALISIS POLITICO: "Hay que ver como se vuelve competitivo el frente oficialista"

LRA 1 Buenos Aires - ECONOMIA DE LA CIUDAD: “En Gualeguaychú hay un concepto distinto de la actualidad económica"

LRA 1 Buenos Aires - CON VICTOR HUGO MORALES: Piazzolla y la pasión por la ciudad

LRA 1 Buenos Aires

"DETRAS DE MI LA NOCHE" - Verónica Langer: "Es una obra que apunta a conocer los orígenes y no olvidar"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A EL KANKA: "Creo que en la cotidianidad se ocultan muchas emociones que trascienden a la humanidad"

LRA 1 Buenos Aires - CON ANABELLA ZOCH: "Brilla la luz para ellas" la historia de las mujeres en el rock nacional

LRA 11 Comodoro Rivadavia - Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco: La carrera de enfermería cumple 40 años

LRA 1 Buenos Aires - CON ALICIA BARRIOS: Situación ambiental en el mundo y un recorrido por Moreno

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A FERNANDO SIGNORINI: "Siento repugnancia por la instrumentalización que se ha hecho del fútbol"

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández partió hoy desde Francia hacia Indonesia para participar los días martes y miércoles próximos de la Cumbre de Líderes del G-20 en la ciudad de Bali.

El vuelo AR1090 de Aerolíneas Argentinas salió a las 18.07 hora local (14.07 de la Argentina) desde el Aeropuerto de París-Charles de Gaulle de París.

El mandatario partió acompañado por el canciller Santiago Cafiero; los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Comunicación y Prensa, Gabriela Cerruti; y el embajador argentino en Estados Unidos y sherpa del G20, Jorge Argüello.

Al mediodía, Fernández almorzó en la residencia del embajador argentino en Francia, Leonardo Costantino, junto a su comitiva y con el ministro de Economía, Sergio Massa; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, quienes se sumaron hoy.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández avaló hoy la entrega para fin de año de un bono extraordinario para trabajadores formales "básicamente porque en la Argentina las paritarias funcionan plenamente".

Fernández dijo, en conferencia de prensa en la embajada argentina en París, que "lo que hay que dejar es que funcionen las paritarias" en forma libre y remarcó, ante una consulta por el índice inflacionario, que ese sistema "ha tenido en cuenta toda esa realidad".

Según el mandatario, "interferir con una suma fija a los salarios más bajos también genera muchos problemas en muchos lugares", porque las escalas más bajas "están en los municipios y en los pequeños comercios".

LRA 42 Gualeguaychú

En el marco de un multitudinario acto de apertura del IX Congreso Nacional de Salud en Gualeguaychú, con más de seis mil personas presentes y la participación del intendente, Martín Piaggio, el diputado del Frente de Todos y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, celebró la jornada participativa, y después afirmó: "Entre 2003 y 2015 los argentinos entendimos, vimos y pudimos recuperar los sueños y las esperanzas. Y cuando parecía que nada se podía, la Argentina sí puede, y no me molesta decir ´sí se puede´, porque siempre los que pudimos fuimos nosotros. El cambio somos nosotros y nosotras".

LRA 42 Gualeguaychú

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, le agradeció a la organización del IX Encuentro Nacional de Salud, el cual contó con múltiples charlas y exposiciones.

Tras esto, Piaggio hizo foco en "las necesidades aún pendientes para una transformación del sistema de Salud", y luego agregó: "Fuimos formados en la década de 1990, cuando imperaba un contexto netamente mercantilista. Aún espero que tengamos un sistema más humanista".

LRA 42 Gualeguaychú

Con más de seis mil asistentes, se desarrolló el IX Encuentro Nacional de Salud. Allí, el secretario de Desarrollo Social y Salud de Gualeguaychú, Roberto Piaggio, valoró la participación llevada a cabo en 11 aulas y siete espacios de debate sobre el sistema de sanidad en el país, mientras el médico Jorge Rachid pidió reforzar el sistema público asistencial, valorar a las obras sociales sindicales y provinciales y limitar a las empresas de medicina prepaga.

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva emisión de Radio de Bandera, repasamos uno de los hechos más graves producidos en tiempos de democracia, no solamente por lo trágico del suceso sino porque confluyen en el todo el elemento de un Estado que no ha estado

La impunidad, el encubrimiento, falta de respeto a las víctimas, una justicia que se ha comportado sin ojos, sin oídos y sin alma, Y 44 familias de argentinos clamando por justicia.

Los héroes del ARA San Juan no están solamente por siempre en el mar, están por siempre en la historia, en la memoria y en los corazones de todos los argentinos y argentinas, de esta historia y de este presente es la propuesta a recorrer de Radio de Bandera.

LRA 1 Buenos Aires

El magister en comunicación política y docente de la Universidad de Lomas de Zamora, Santiago Aragón, se refirió al panorama político de cara a las elecciones de 2023 y reflexionó acerca del rol que cumplirá Cristina Fernández en las mismas.

Se refirió al acto que la vicepresidenta encabezará el día jueves en el estadio Diego Armando Maradona: “Me parece que va a ser la última gran expresión popular antes de que empecemos con la fiebre del mundial y va a dejar muchas conclusiones. Genera muchas expectativas”.

“Sabemos lo que puede hacer Cristina con la pelota en el pie, pero ahora tiene que hacer jugar. está en condiciones de hacer jugar, pero el problema ahora es el cómo armas el plantel” expresó.

Además, se refirió a la figura del Alberto Fernández: “Creo que cada ataque a la autoridad política del Presidente genera un problema, él se siente obligado a decir reafirmar su autoridad y, por otro lado, cada vez que Alberto declara, el kirchnerismo más ortodoxo se pronuncia, redoblando la apuesta”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 42 Radio Nacional Gualeguaychú, el periodista Elidelmar Otman se refirió a la actualidad económica de la ciudad y reflexionó al respecto de las distintas medidas que se han ido tomando.

En este sentido expresó: “En Gualeguaychú hay un concepto distinto de la actualidad económica; por un lado, la llegada de los visitantes uruguayos dinamiza el turismo y, por el otro, una empresa del parque industrial dejó a 29 operarios en la calle de un momento para el otro”.

“Es una empresa que hace materiales de plástico con resinas que se extraen de pinos, tienen campos en las zonas de Corrientes, donde se generaron incendios, desde ese momento no tienen materia prima, los trabajadores nos informaron que están derivando la materia prima a una empresa en Buenos Aires y dejaron inactiva esta planta” explicó.

Además, destacó el rol de las paritarias en la economía local y su carácter de corto plazo.

LRA 1 Buenos Aires

En esta ocasión, Víctor Hugo analizó la pasión de Piazzolla por lo urbano y citadino a través de las innumerables composiciones tituladas con referencias a la vida de ciudad, calles, nombres de centros urbanos o personajes de las metrópolis.

Se destaca la forma de describir a Buenos Aires como una ciudad de alta tensión contrariamente a la parsimonia del barrio y la construcción musical de París y Nueva York. Asimismo, se escucharon algunos de los temas donde Astor abordaba esta temática.

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “Tierra adentro” se recordó la historia de la célebre bandolera de la Patagonia, Elena Greenhill, de origen inglés, establecida en la provincia de Río Negro en 1905 a los 19 años de edad.

Reconocida por su afinada puntería, imagen masculina y parmente portación de su arma, Elena junto a su segundo marido robaban rebaños enteros de ovejas y caballos. Es recordado el hecho de 1909 cuando una partida policial intentó detenerla y los oficiales emboscados fueron sometidos a servidumbre durante tres días, denudados y obligados a realizar las tareas domésticas, así como a firmar una certificación de propiedad de tres mil ovejas.

En la colunma “Wincofon” se hizo un repaso a la historia del grupo Vox Dei, fundacional del rock argentino, integrado en su formación original por Willy Quiroga, Ricardo Soulé, Rubén Basoalto y Carlos Godoy.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso repasó la historia la primera ciudad hispánica fundada en el corazón del Chaco el 14 de abril de 1585, cuando el conquistador español Alonso de Vera fundó en el interior de la provincia la ciudad de Concepción de Nuestra Señora, Concepción de la Buena Esperanza o Concepción del Bermejo, mediante una nutrida expedición que partió de Asunción del Paraguay a mediados de marzo de ese mismo año.

Cerca de la margen derecha del Río Bermejo, a unas 30 leguas de su desembocadura en el río Paraguay, y con una fuerza de 135 arcabuceros, se buscó hacer de ese pueblo el frente a la tenaz defensa de sus tierras por parte de las tribus guerreras de la región.

Sumado a eso, Saborido y Miguez contaron la historia de amor entre el bajista de los Ramones, Dee Dee Ramone (44), y una fanática argentina de 15 años.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz nacida en Argentina, quien desarrolló su carrera actoral en México, Verónica Langer, se refirió al unipersonal que presenta hoy en el Centro Cultural Haroldo Conti: “Detrás de mí la noche”.

“Es una historia que indaga un poco en mis orígenes. Vengo de una familia que mis padres tuvieron que huir de Europa por la Segunda Guerra Mundial” explicó.

“Es un monologo que apunta directamente a la memoria histórica, a la memoria familiar, a conocer los orígenes y no olvidar” expresó.

En tanto a la historia de su familia: “Me ha gustado mucho el conocer esta historia, como los seres humanos estamos a veces marcados por esta condición de exilio y como vivimos el querer conocer los orígenes”.

LRA 1 Buenos Aires

"Creo que en la cotidianidad se ocultan muchas emociones que trascienden a la humanidad"

El gran cantautor, compositor y músico español, Juan Gómez Canca, conocido artísticamente como el “Kanka” contó acerca de su relación con la música, sus pensamientos a la hora de componer canciones, sus grandes referentes y más.

Se refirió al periodo de descanso que tuvo recientemente: “Era una cosa que estaba necesitando, pero la verdad que me ha decepcionado un poco, me alegró mucho al principio, pero me he dado cuenta de una cosa muy bonita, y es que me gusta mucho mi profesión. Me ha parecido algo muy cansador estar tantos meses sin cantar”.

En tanto a su próximo disco: “Lo tengo ya grabado, lo grabé entre marzo y abril, estamos lanzando pequeños adelantos y ya el disco completo sale en enero, un par de meses antes de la gira. Es un disco de 14 temas y creo que nos ha salido bonito”.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Mujer País” Anabella Zoch presentó el libro “Brilla la luz para ellas” de Romina Zanelatto, donde reseña la historia de las mujeres en el rock argentino desde 1960 hasta el 2020, con las vivencias de artistas, periodistas del rock, managers, fotógrafas y técnicas, analizando la lucha femenina en el medio con un importante trabajo de investigación sin precedentes en el país.

También un recuerdo a las históricas mujeres del rock, pioneras que trabajaron para abrir un camino femenino en la música durante las décadas del ´70 y ´80. María Rosa Yorio, solista, corista de Sui Generis, voz femenina de PorSuiGieco e integrante de Los Desconocidos de Siempre, así como la reconocida Claudia Puyó.

Ademas se hizo un repaso a la trayectoria de la cantante Marilina Ros; una reseña del show brindado por Florencia Davalos en homenaje a los 100 años del fallecimiento de su padre Jaime, y el nuevo material de la cantante Mariana Mazzetto interpretando a Atahualpa Yupanqui.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Sobre el aniversario de la carrera de Enfermería en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la jefa del Departamento de Enfermería, Judith Garrido, expresó: "Desde 1985, año en el cual egresaron los primeros cuatro graduados, se formaron 764 enfermeros. Después, en 1988, se conformó como Licenciatura, y desde allí a 2021 egresaron 581 profesionales”.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios conversó con el abogado ambientalista Enrique Viale, acerca de la próxima cumbre internacional del cambio climático a realizarse en Egipto, la cual se realiza desde hace 27 años sin lograr llegar a soluciones.

Viale, también se refirió a la importancia de la encíclica “Laudato si” del papa Francisco, como uno de los documentos políticos más importantes del siglo XXI no solo para los creyentes católicos, donde manifiesta en profundidad la problemática ambiental, el derecho a la naturaleza y como los sectores más vulnerables del planeta sufren el cambio climático. Asimismo, destacó las consecuencias de la guerra en Ucrania, el impacto económico del consumo de energía fósil y los extremos a los que llegan las temperaturas mínimas y máximas. Además, destacó el avance del gobierno de Bolsonaro sobre el Amazonas, los perjuicios ambientales del modelo de agronegocio actual y la dependencia de los agroquímicos.

LRA 1 Buenos Aires

El histórico preparador físico reflexionó acerca de la actualidad del fútbol, resaltando la necesidad de un cambio para corregir “la perversidad” del mismo.

Resaltó la figura de Diego Armando Maradona: “Muchos de estos chicos nacieron para ser admirados, para que te asombren, pero cuando mucha gente dice Dios nos hizo a todos iguales, me mienten, porque a este le dieron una cantidad de levadura que me la negaron a mí”.

Se refirió a la relación entre Maradona y Messi: “Con ellos viví una fantástica experiencia durante la fase previa de la clasificación al mundial de Sudáfrica y ahí pude experimentar como fue la relación de estos dos genios que se dedicaron a jugar al futbol”. “Era una relación de tanto afecto y que Diego lo admiraba de una gran manera”.

A su vez, se refirió a Lionel Messi: “Leo es un chico de una calidez increíble y creo que está en este mismo momento, en la mejor forma que llega para un mundial” expresó.