"Creo que en la cotidianidad se ocultan muchas emociones que trascienden a la humanidad"

El gran cantautor, compositor y músico español, Juan Gómez Canca, conocido artísticamente como el “Kanka” contó acerca de su relación con la música, sus pensamientos a la hora de componer canciones, sus grandes referentes y más.

Se refirió al periodo de descanso que tuvo recientemente: “Era una cosa que estaba necesitando, pero la verdad que me ha decepcionado un poco, me alegró mucho al principio, pero me he dado cuenta de una cosa muy bonita, y es que me gusta mucho mi profesión. Me ha parecido algo muy cansador estar tantos meses sin cantar”.

En tanto a su próximo disco: “Lo tengo ya grabado, lo grabé entre marzo y abril, estamos lanzando pequeños adelantos y ya el disco completo sale en enero, un par de meses antes de la gira. Es un disco de 14 temas y creo que nos ha salido bonito”.

Se refirió a la hora de componer las letras de sus canciones: “Yo tiendo a fijarme en una especie de cotidianidad universal, me gusta que las letras sean un poco para todo el mundo, que sea para todo el pueblo, que la poesía sea llana, pero, a la vez, no me gusta hablar de cualquier cosa”.

“Creo que en la cotidianidad se ocultan muchos miedos, alegrías, emociones que trascienden a la humanidad” expresó.

A su vez, se refirió a sus referentes: “Hay muchísima gente, de España Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat o Extremoduro. También hay muchísima influencia argentina en mis canciones, mi padre era un fanático de Jorge Cafrune, de Atahualpa Yupanqui, de toda la milonga. También me he enganchado muchísimo con Charly Garcia,

“Lo que busco tanto como oyente como compositor es que las canciones sean redonditas y que digan cosas” resaltó.