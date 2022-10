Diario de Radio Nacional 13/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - CAMBIOS EN EL GABINETE: El Presidente les tomó juramento a las tres nuevas ministras

LRA 13 Bahía Blanca - YAMIL CASTRO BIANCHI: Denunciaron a Vidal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A LA DIPUTADA: Micaela Morán, la reemplazante de Victoria Tolosa Paz en el Congreso

LRA 1 Buenos Aires - CONFERENCIA DE PRENSA DE GABRIELA CERRUTI: "Las tres ministras achican la brecha de género en el gabinete"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MAURICIO ROTA: Recrudecen los incendios en islas del Delta frente a San Nicolás y Ramallo

LRA 7 Córdoba - CLAUDIO VIGNETTA: Combaten un incendio forestal en “Quebrada del Condorito”

Nacional Folklórica - JUAN MANUEL VALDES: "El impuesto a las tarjetas de crédito es distorsivo y perjudicial"

LRA 1 Buenos Aires - LEGISLATURA PORTEÑA: Se cayó la sesión por el impuesto a las tarjetas de crédito

LRA 1 Buenos Aires - RUSCONI SOBRE LORENZETTI: “El sistema de lawfare y la protección a los amigos están intactos”

LRA 1 Buenos Aires - GUADALUPE CATALDO: "La comunidad docente apoya a los estudiantes"

Radiodifusión Argentina al Exterior - PABLO JORGENSEN: Red de Argentinos/as Investigadores/as y Científicos/as en el Exterior

LRA 26 Resistencia - FERNANDA MOLFINO: Campaña en el Mes Nacional por el Derecho a la Identidad

LRA 7 Córdoba - IGNACIO HUTIN: "No veo una salida diplomática a la guerra"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JULIA STRADA: Las 500 empresas más grandes ganaron más con Cristina que con Macri

LRA 7 Córdoba - EUGENIA RODRIGUEZ: Con los gobiernos afines los empresarios ganaron menos

LRA 7 Córdoba - GUSTAVO GOMEZ: "Los ciudadanos de a pie fueron los grandes motores de esta causa"

LRA 1 Buenos Aires - DESDE WASHINGTON: Massa cree que se aprobará la tercera revisión del programa con el FMI

LRA 1 Buenos Aires - MAS RESERVAS: El BID otorgó el préstamo a la Argentina por US$ 700 millones

LRA 6 Mendoza Quino - UOCRA se moviliza: En reclamo de trabajo y en defensa de la minería

LRA 7 Córdoba - ROBERTO ALBISU: "Es difícil lograr un acuerdo si no hay más fondos para el interior"

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández le tomó hoy juramento a las nuevas ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Trabajo, Raquel "Kelly" Kismer de Olmos; y de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina.

Tras agradecer a los ministros salientes, el jefe de Estado afirmó que quienes se suman al gabinete nacional “no son tres ministras más, no son personas cualquieras; por sobre todas las cosas, son tres grandes militantes”.

"Con estas tres mujeres queremos empezar una etapa para ponerle toda la fuerza que hace falta", dijo Fernández, y agregó: "Si hay algo que nos une es la convicción de que debemos estar unidos por sobre todas las cosas".

"Quiero convocarlos a todos y todas, es una tarea colectiva la que tenemos que asumir, y ahí todos hacen falta, nadie sobra", manifestó.

La ceremonia de toma de posesión de los cargos fue este mediodía en el Parque Colón, detrás de la Casa Rosada.

LRA 13 Bahía Blanca

El abogado Yamil Castro Bianchi dijo que “(María Eugenia) Vidal presentó una declaración jurada por 95.000 dólares y a los 15 días compró un departamento de 340.000 dólares que además estaba subvaluado porque el precio es de un millón de dólares”.

Castro Bianchi denunció a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por inconsistencias en su declaración jurada de bienes a raíz de la compra de una casa en el barrio porteño de Recoleta cuando era la primera mandataria bonaerense.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada del Frente de Todos y exfuncionaria del Ministerio de Transporte asumió en lugar de Victoria Tolosa Paz y completará el mandato que vence el 9 de diciembre del 2025.

Micaela Morán hizo un repaso por su recorrido en la política y precisó que trabaja "en el espacio del Frente Renovador desde hace diez años".

"Desde el Congreso tenemos el compromiso de respaldar las políticas para consolidar una previsibilidad y estabilidad, sobre todo en el sector productivo y la ciencia del conocimiento", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que las tres nuevas ministras que jurarán este mediodía "achican la brecha de género" dentro del gabinete nacional y destacó que "representan cabalmente los temas y proyectos" de las áreas de sus carteras.

"Le damos fervorosamente la bienvenida a las tres nuevas ministras. Las tres se reunieron ayer con el presidente Alberto Fernández, quien tomó la decisión de su designación en consulta con una cantidad de funcionarios y ministros, para encontrar el mejor perfil para cada área. Ellas representan cabalmente los temas y proyectos de cada área, y fueron muy bien recibidas", dijo la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Por otro lado, la funcionaria afirmó que "la discusión sobre los subsidios en el transporte no tiene que enfrentar al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) con las provincias", al cumplirse hoy el segundo día de paro de 48 horas decretado por la UTA en el interior del país.

"Tiene que llegarse a una solución general y el transporte debe recibir cada vez menos subsidio y las empresas de transporte se tienen que hacer cargo de lo que tienen que hacerse cargo", subrayó.

LRA 5 Rosario Roberto Fontanarrosa

Luego de la amenaza de muerte a periodistas de la ciudad, el secretario general del sindicato prensa de Rosario, Edgardo Carmona, se reunió este miércoles con el ministro de seguridad de Santa Fe, Rubén Rimoldi. En declaraciones a Nacional Rosario Fontanarrosa, Carmona señaló: "Exigimos que esto se aclare, saber quién fue y porqué".

"Nos reunimos con el ministro de seguridad de la provincia para intentar por lo menos minimizar los riegos de los compañeros. La seguridad de los compañeros en la calle nos viene preocupando mucho", dijo Carmona en comunicación con Buen Día Nacional (de 8 a 12 hs.), e informó también se solicitó "protección" para los trabajadores de prensa.

LRA 1 Buenos Aires

Los incendios en las islas del río Paraná, a la altura de la ciudad bonaerense de San Nicolás, recrudecieron este fin de semana largo, y hoy continúan activos, por lo que advirtieron que este jueves, por la acción del viento, el humo podría invadir Rosario.

El jefe de operaciones de Prefectura de Ramallo, Mauricio Rota, describió la situación y expresó que "se observa grandes pérdidas de la flora y fauna".

Tras señalar que todavía "la causa de los incendios no se puede precisar", sostuvo que "con el cambio de la dirección del viento la ciudad de Ramallo está teniendo un respiro".

"El panorama en la costa de Entre Ríos es desolador", dijo, al tiempo que subrayó que "es un incendio de grandes magnitudes".

LRA 7 Córdoba

El siniestro se manifestó en los terrenos del Parque Nacional ´Quebrada del Condorito´, en el Camino de las Altas Cumbres, mientras trabajan en el lugar los bomberos, el ETAC y los guardaparques, con la colaboración de un avión hidrante.

Sobre el tema, Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo, sostuvo: "Por ahora, los aviones no pueden realizar vuelos de reconocimiento por el viento”.

Nacional Folklórica

Luis Bremer conversó con Juan Manuel Valdés, legislador de la ciudad de Buenos Aires sobre el impuesto a las compras con tarjetas de crédito.

“Hemos logrado una alianza muy amplia, que abarca desde García Morirán, los libertarios, el Frente de Todos y la izquierda para debatir el impuesto que se cobra a usuarios de tarjetas de crédito en la ciudad.”

“Este impuesto es del 1,2 por ciento, pero afecta a un millón setecientos mil consumidores, nos parece que es fundamental que se debata en el recinto, es un impuesto distorsivo y perjudicial para los ciudadanos”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado porteño del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, confirmó que se cayó la sesión para tratar la derogación del impuesto a las tarjetas de crédito en CABA ya que por la falta de un legislador no se logró alcanzar el quórum en la Legislatura porteña.

“Es desproporcionado lo que se recauda con el ABL e Ingresos Brutos, tenemos la alícuota más alta del país. Eso es abusivo de parte de una fuerza política que a nivel nacional dice que quiere bajar los impuestos”, expresó.

Reveló que bajó a la sesión Roberto García Moritán, de Republicanos Unidos, y expresó que le “llama la atención” la postura de “los radicales como Martín Tetaz” al respecto de su opinión pública sobre los impuestos.

