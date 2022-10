"No veo una salida diplomática a la guerra"

En los últimos días se conocieron múltiples novedades en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en La Vuelta a Casa mantuvimos dialogo con Ignacio Hutin, periodista experto en la temática.

Al comienzo de la entrevista comentó: “hay novedades en el marco de una guerra que hasta hace unos días parecía estancada. La situación es muy compleja", a lo que agregó: "de un lado está Rusia con algunos apoyos, y del otro está Ucrania que tiene a la OTAN, pero cuyo apoyo es mas teórico que real, el problema no solo son las pérdidas humanas, lo que es grave, sino también como afecta a la economía. Además se aproxima el invierno, que se manifiesta gravemente en Europa y en Inglaterra".

Hutin expresó: "Rusia usa el argumento del clima a su favor. No toda Europa depende exclusivamente del gas ruso, por ejemplo España importa gas de EEUU, más caro, pero lo tiene". En cuanto al horizonte del conflicto declaró: “No veo una salida diplomática de todo esto, no hay posibilidad de victoria bélica. Veo un conflicto que se va a extender, pero no veo una salida. Quizá habría salida si la OTAN participara de la guerra, lo cual es muy difícil".

El periodista explico un hecho muy importante sobre el armamento nuclear: "el punto importante no son algunos ataques que son reportados, el punto es que Rusia anexó de facto cuatro regiones de Ucrania, y según la doctrina nuclear rusa del año 2020, Rusia solamente puede usar armamento nuclear en caso de defensa si su integridad territorial o su soberanía se siente amenazada, si Rusia siente propio ese territorio y Ucrania avanza en su contraofensiva, Rusia estaría habilitado a usar su armamento nuclear".

