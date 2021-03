Diario de Radio Nacional 13/03/21

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – Incidentes en Chubut: Atacaron la camioneta en la que se trasladaba el Presidente

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ, incendios forestales: El Presidente recorrió en Chubut las zonas afectadas

Esquel – Provincia e intendencias: Crearon un comité de Contención entre junto a la Nación

Buenos Aires – Incendios en Chubut y Río Negro: “La Justicia no ha avanzado en determinar las causas de los incendios”

Esquel – Para los afectados por los incendios: Finalizó la colecta solidaria en LRA 9

San Martín de los Andes: ALBERTO SEUFFERHERKD: Incendios forestales, voluntariado y habilitación de ascensos al volcán

Buenos Aires – Más Sputnik V en todo el país: Comenzó una nueva distribución de 399.000 dosis

Comodoro Rivadavia – CARLOS DIAZ MAYER: “Estamos tratando de armar la historia del incendio”

Esquel – Unión de Trabajadores de la Tierra: Buscarán salvar la producción

Gualeguaychú – MARILYN CAÑIU: “Pedimos ayuda y nos echan la culpa a nosotros”

Esquel – ORLANDO CARRIQUEO: “Lo único que fomentan es el odio racial”

Santo Tomé – MARTIN RIOS: “Se están burlando de la ciudadanía”

Resistencia – CESAR CABRERA CONDE: “Estamos en una situación delicada”

Buenos Aires – Tras el ataque de las corporaciones: Comunicado en defensa de los medios públicos

Buenos Aires – Profeta en su tierra: Francisco, el Papa de la esperanza

Buenos Aires – EDUARDO DE LA SERNA: Ocho años del Papa Francisco al frente de la Iglesia

Catamarca – LUIS URBANC: “Francisco ha propuesto una iglesia de encuentro”

Paraná – Fue trasladada a La Paz: Detuvieron a la ex presidenta de facto Jeanine Añez

Buenos Aires – FELIPE PIGNA: Programa dedicado a mujeres fatales

LRA 1 Buenos Aires

Se registraron incidentes en Chubut, cuando los móviles que trasladaban al presidente Alberto Fernández y su comitiva fueron agredidos, luego del arribo para visitar las zonas arrasadas por los incendios.

Fernández había llegado a un edificio de Lago Puelo que funciona como centro de operaciones acompañado de su pareja, Fabiola Yáñez, y a una comitiva, cuando puertas afuera un grupo de manifestantes comenzó a un reclamo contra la megaminería en la zona.

El Presidente y la comitiva fueron abordados por los manifestantes que, con golpes y piedrazos, rompieron vidrios del auto donde iba el mandatario.

LRA 1 Buenos Aires

Fernández arribó a Chubut para sobrevolar, desde allí, las zonas afectadas por los incendios en la provincia y realizar una serie de anuncios en materia económica, de obra pública y vivienda.

Junto a la primera dama, Fabiola Yañez, el mandatario despegó desde el aeropuerto de Palomar con destino a San Carlos de Bariloche, desde donde realizará un sobrevuelo por la zona del Lago Puelo, para tomar conocimiento en forma directa de la situación, tras el desastre ocasionado por los incendios forestales en Río Negro y Chubut.

Acompañan al Presidente los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitobello y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

El Gobierno nacional ya informó que enviará 200 millones de pesos, en concepto de Aportes del Tesoro Nacional, para asistir a las localidades de la Comarca Andina del Paralelo 42: Lago Puelo, Epuyén, Cholila, El Maitén y El Hoyo.

LRA 9 Esquel

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, resaltó la conformación de un Comité de Contención e indicó que se hará un relevamiento de las viviendas y los bosques afectados, en el que participarán la Nación y la provincia junto a las municipalidades.

Luego, el mandatario confirmó el envío de un Aporte del Tesoro Nacional por parte del Estado, e indicó que trabajan para restablecer los servicios públicos.

LRA 1 Buenos Aires

El fuego arrasó con miles de hectáreas de bosque patagónico, se cobró la vida de animales, destruyó autos y casas, hirió personas y a muchas otras que se encuentran evacuadas, el incendio las dejó sin nada.

Las precipitaciones de las últimas horas ayudaron a contener las llamas pero aún hay focos activos.

Desde la comarca Andina el periodista Santiago Rey contó que” la temperatura seguirá subiendo en los próximos días. Hay zonas que quedaron muy calientes y ante el calor y viento extremo puede haber rebrotes. Por fin pudieron salir los aviones hidrantes”.

LRA 9 Esquel

Llegó a su fin la colecta solidaria que se desarrolló en las instalaciones de LRA 9 Radio Nacional Esquel con el motivo de ayudar a las y los vecinos de la Comarca Andina que han perdido sus viviendas y pertenencias a causa de los incendios forestales.

Una de las impulsoras de la colecta, Erica Pineda, expresó que “se hizo el llamado y automáticamente la gente se acercó a colaborar con todo lo que tenían y con lo que no también, porque muchos salieron a comprar alimentos y agua para donarlos. Estamos muy agradecidos con quienes ayudaron a seleccionar y separar las cosas, y con los que vinieron a ofrecer sus vehículos para trasladarlas”.

LRA 53 San Martín de los Andes

En el segundo programa de Sintonía Lanín conducido por Florencia Piscicelli Mazzeo y Gloria Grinstein, el director Nacional de Manejo del Fuego Alberto Seufferheld, se refirió a la situación de los incendios forestales en la zona de la comarca andina del Paralelo 42 en Chubut y Río Negro.

El funcionario se encuentra en el lugar junto al ministro de Medio Ambiente Juan Cabandie, y aguardando la llegada del Presidente de la Nación, Alberto Fernández quien sobrevolará la zona del siniestro y se reunirá con autoridades de ambas provincias.

LRA 1 Buenos Aires

Más Sputnik V en todo el país

Comenzó una nueva distribución de 399.000 dosis

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó esta tarde que comenzó la distribución de un total de 399.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de continuar el plan de vacunación para combatir el COVID-19 y sostener la inoculación de personas mayores de 70 años.

Las 399.000 dosis llegarán a todas las jurisdicciones entre hoy y mañana. Con esta nueva partida, sumadas a las 3.418.965 registradas hasta el momento, en los próximos días se alcanzarán este fin de semana las 3,8 millones dosis enviadas a todas las provincias.

De acuerdo al criterio dispuesto por el Ministerio de Salud, en base a la cantidad de población de cada distrito y a la unidad mínima de embalaje (que es de 400 o 900 dosis por conservadora), la partida de Sputnik V se asignó del siguiente modo: 154.800 dosis a la provincia de Buenos Aires; 27.000 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3.600 a Catamarca; 10.800 a Chaco; 5.400 a Chubut; 33.000 a Córdoba; 9.600 a Corrientes; 12.000 a Entre Ríos; 5.400 a Formosa; 6.600 a Jujuy; 3.000 a La Pampa; 3.600 a La Rioja; 17.400 a Mendoza; 11.400 a Misiones; 6.000 a Neuquén; 6.600 a Río Negro; 12.600 a Salta; 6.600 a San Juan; 4.200 a San Luis; 3.000 a Santa Cruz; 31.200 a Santa Fe; 8.400 a Santiago del Estero; 1.800 a Tierra del Fuego y 15.000 a Tucumán.

El Monitor Público de Vacunación, una herramienta que puso en marcha la cartera sanitaria con el fin de garantizar la transparencia y la trazabilidad de las inmunizaciones en todo el país, registra esta mañana un total de 2.294.738 vacunas aplicadas: 1.876.113 personas recibieron la primera dosis y 418.625 ambas.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El fiscal Díaz Mayer, quien está a cargo del distrito donde sucedieron los siniestros, dijo que “se están tomando un montón de entrevistas a diferentes personas, testigos, víctimas y vecinos. Con esto estamos tratando de recabar y armar la historia del incendio, para saber cómo se inició en cada uno de los lugares”.

Con respecto a la llegada de los peritos de policía federal, Mayer expresó que “lo que tienen que hacer ellos es caminar las dos mil hectáreas que se quemaron para poder determinar el origen de los incendios”.

LRA 9 Esquel

El productor de la zona Las Golondrinas, que fuera afectada por el incendio de la Comarca, Agustín Mavar e integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), manifestó que “no puedo creer que esto haya sido casualidad”, agregando que empezaron una cadena de ayuda para llegar a todas las familias que perdieron sus viviendas y sus pertenencias.

Luego, Mavar confirmó que se armará un registro de pequeños productores de fruta fina con necesidad de guardar en cámara, teniendo en cuenta que no contarán con energía eléctrica en la zona rural por varios días, y los generadores no alcanzarán para todas las necesidades de los vecinos.

LRA 42 Gualeguaychú

Cañiu contó la situación que vive la Comarca Andina, diciendo que “quedamos encerrados por el fuego. Era un río de llamas y no era que ardía, las llamas corrían. El fuego iba a la velocidad del viento, un viento de 80 a 90 kilómetros por hora por hora”.

“El fuego no está del todo controlado. Vemos los helicópteros sobrevolando la zona, pero no tiran agua, no sé qué están haciendo. No recibimos ayuda y hay focos de incendio por todos lados”, expresó Cañiu, agregando que “encima pedimos ayuda y nos echan la culpa a nosotros”.

LRA 9 Esquel

La coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro emitió un comunicado desmintiendo las versiones referidas a que los pueblos originarios de la región estuvieron involucrados en el inicio de los incendios forestales.

El werken mapuche, Orlando Carriqueo, dijo que instalar ese trascendido es “una infamia y lo único que fomentan es el odio racial”.

LRA 12 Santo Tomé

El abogado Martín Ríos participó en la marcha realizada frente a la Casa de Gobierno de Corrientes para exigir transparencia en el manejo de las vacunas contra el COVID-19, y solicitar la renuncia del ministro de Salud, Ricardo Cardozo, tras ser descubierto transportando 900 dosis en su vehículo sin ningún protocolo de refrigeración ni registro de las dosis.

El abogado fue contundente al decir que “mientras faltan vacunas en toda la provincia, un ministro anda revoleándolas”, y luego recordó que “ante una situación similar, el Presidente Alberto Fernández ha pedido que se corra un ministro para dar transparencia a la gestión”.

LRA 26 Resistencia

El manejo de la pandemia del gobierno paraguayo fue analizado por el periodista local, César Cabrera Conde, diciendo que “estamos en una situación delicada, y hay alerta roja sanitaria por la falta de camas y por la alta ocupación de Terapias Intensivas, la cual alcanza el 100% en Asunción y el 90% en el interior del país. A esto, debemos agregarle que la cantidad de camas en los Departamentos del interior son muy pocas”.

LRA 1 Buenos Aires

Directores y directoras de emisoras de Radio Nacional Argentina de todo el país, expresaron su apoyo y respaldo a los medios públicos de comunicación en defensa de la soberanía comunicacional y el empoderamiento de la ciudadanía a través del acceso a la información y a la cultura. Frente al ataque de los medios en manos de corporaciones ratificaron su apoyo a la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano y anunciaron que redoblarán el esfuerzo para trabajar por una comunicación democrática, federal, inclusiva, con perspectiva de género y derechos humanos, y cercana a los pueblos.

LRA 1 Buenos Aires

Hace ocho años, un cura del barrio de Flores se convirtió en el Papa de los humildes del mundo, ¡en el Papa de la fraternidad!

Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal: “Francisco, el Papa de la esperanza”, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.

Cada episodio refleja diversos temas, así habrá entregada dedicadas al “Papa poeta”, al “Papa de la hermandad”, al “Papa de la conciencia”, al “Papa de los olvidados”, al “Papa del encuentro”, al “Papa de la esperanza”.

LRA 1 Buenos Aires

El 13 de marzo se cumple un aniversario del día en que Jorge Bergoglio fue electo como el Sumo Pontífice de la Iglesia católica.

Cuando el cardenal francés Jean-Louis Tauran pronunció desde el balcón del Vaticano la famosa frase “Habemus papam”, que anunciaba que un nuevo pontífice ha sido elegido, pocos esperaban que el designado fuera el por entonces Arzobispo de Buenos Aires.

El sacerdote Eduardo De la Serna, referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres analizó la gestión de Francisco al frente de la Iglesia.

LRA 27 Catamarca

Al cumplirse ocho años del pontificado del Papa Francisco, el Obispo Diocesano de Catamarca, Luis Urbanc, expresó que “para todos nosotros ha sido una gran emoción que Dios, por medio de su espíritu, haya elegido a uno de nuestros paisanos como sucesor de San Pedro”, y agregó que “seguimos muy contentos, seguimos rezando. Él le ha dado una impronta muy particular a su episcopado ya con la elección del nombre Francisco, porque esta fue una opción preferencial por los pobres. El mismo deseaba tener una iglesia al servicio de los pobres y ha propuesto una iglesia de encuentro”.

LT 14 Paraná

La ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, fue detenida debido al golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019.

Añez fue aprehendida en su domicilio ubicado en la localidad de Trinidad y trasladada a La Paz, ciudad donde un fiscal pidió su arresto junto al de varios de sus colaboradores políticos y militares.

LRA 1 Buenos Aires

A través de la historia, todas las civilizaciones tuvieron perspectivas misóginas de las mujeres, poniéndolas en lugares estigmatizantes. Es por eso que Felipe Pigna hace un revisionismo deconstruido de aquellos mitos de las mal llamadas “insolentes”. Señaladas por desafiar los órdenes establecidos por los hombres, por uno más justo y equitativo, y por sus luchas a lo largo y ancho del mundo y las diferentes culturas.

LT 14 Paraná

El gobierno nacional prorrogó hasta el próximo 9 de abril el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) dispuesto para contener la pandemia de coronavirus.

Entre los considerandos de la medida, se refiere a que “muchos países de la región (Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay) presentan un aumento de casos en las últimas semanas” y que “se han detectado variantes del virus”, por lo que “se deben desarrollar estrategias para disminuir el ingreso y mitigar la posibilidad de transmisión de estas variantes en nuestro país”.

LRA 1 Buenos Aires

El médico clínico y miembro del comité asesor presidencial, Luis Cámera, se refirió a la situación del país con relación a la pandemia del coronavirus, en el marco de la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre por parte del gobierno nacional.

Cámera sostuvo que se atraviesa una situación compleja, con un amesetamiento en la cantidad de casos durante los últimos días, y mostró su preocupación por la situación de Brasil, que hoy representa un peligro a nivel mundial por la nueva cepa del virus que infecta incluso a aquellos que ya atravesaron la enfermedad. En ese sentido, consideró necesario prestar atención a las fronteras.

LT 14 Paraná

En la última semana se aplicaron en Entre Ríos más de diez mil dosis de la vacuna contra el

COVID-19, entre los distintos hospitales y los Centros de Salud.

En tanto, el Ministerio de Salud local insistió en lo importante y prioritario que es sostener las medidas de autocuidados.

LRA 7 Córdoba

Lumello expresó que “hay una notable reactivación de la actividad, primero en la vivienda individual y los pequeños emprendimientos, y luego con el desarrollismo y el inicio de la obra pública en la provincia”.

LT 14 Paraná

La Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal contra el ex presidente Mauricio Macri y varios funcionarios de su gobierno por “defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos”, debido a los procedimientos aplicados para el acuerdo suscripto en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la concesión de un préstamo por más de 44 mil millones de dólares.

LT 14 Paraná

El asesor técnico de La Agrícola Regional de Crespo, Oscar Mildenberger, informó que se atraviesa un momento crítico para el cultivo de la soja, a lo cual se suman las escasas lluvias que han caído en la región.

Según el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), la superficie implantada con soja de primera en la provincia sería de 675 mil hectáreas.

LT 14 Paraná

El presidente de la Cámara y de la Industria y Comercio de Carnes y derivados, Miguel Schiariti, informó que el consumo de carne bovina en la Argentina tuvo una nueva caída, que ronda el 10%.

En tanto, la producción de carne vacuna en el primer bimestre del año mostró una retracción de 3,9%, comparado con igual período de 2020.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara de Diputados avanzó con el debate sobre el proyecto para subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias en una reunión por videoconferencia con representantes de la CGT, la CTA y el Frente Sindical de Hugo Moyano, que apoyaron la iniciativa.

“Rechazamos que el salario tenga impuestos”, dijo Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) y referente de la Corriente Federal de Trabajadores CGT. “A raíz de la pandemia y la crisis que nos dejó el Macrismo aceptamos discutir el tema del impuesto a las ganancias”, destacó.

LRA 1 Buenos Aires

Gatto trabajaba como docente de historia cuando decidió que su hobbie podía volverse una salida laboral rentable. Fanático de las armas antiguas, estudió por su cuenta para conocer el proceso de fabricación y comenzó a armar réplicas de modelos de épocas pasadas.

El proyecto creció y se sumó su hijo Martín, quien también dejó su trabajo para volcarse al oficio de su padre.

“Lo que hago es reproducir las armas que tuvieron algún valor histórico hasta 1870. Hice una réplica de una pistola de Belgrano. Uno está permanentemente esperando encontrar ese baúl que tenga maravillas con valor histórico y económico”, destacó Gatto. El arma es la que el Cabildo de Buenos Aires le obsequió a Belgrano por las batallas de Tucumán y Salta. “Somos el único taller de Latinoamérica que logró una aprobación gubernamental”, concluyó.

LRA 7 Córdoba

Comenzó a debatirse en el Concejo Deliberante el proyecto de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Córdoba, anunciado en la apertura de las sesiones ordinarias por el intendente Martín Llaryora. La propuesta, que busca limitar la expansión de la “mancha urbana de la ciudad”, fue presentada por el secretario de Desarrollo Urbano, Daniel Rey, y la directora de Planeamiento, Andrea Tumosa.

“El proyecto es producto de un trabajo grande entre la provincia y la municipalidad para ordenar y densificar zonas, e impedir la expansión urbana”, indicó el viceintendente Daniel Passerini.

LV 8 Libertador

La ex diputada nacional y trabajadora judicial, Soledad Sosa, la Suprema Corte de Mendoza ha desplegado un brutal persecución contra su persona. Luego, Sosa detalló sobre la denuncia que lleva adelante en referencia a lo que le ha sucedido.

LRA 1 Buenos Aires

En “La muralla y los libros”, dialogamos con Daniel Quintero, poeta y vecino de Parque Chas, impulsor del primer Festival Internacional de Poesía. Será en homenaje al poeta Luis Luchi. “Luchi pasó gran parte de su vida en Parque Chas, era hijo de inmigrantes judíos. Un hombre enamorado y unido a la poesía. Tenía una lucha comprometida en sus poemas. También va a participar Juan Sasturain y habrá más de 135 poetas de varios países. Es una gran convocatoria. El festival será de forma virtual y se podrá ver por youtube, se podrán escuchar las diferentes lecturas a partir del 25 ,26 y 27 de marzo”, describió.

LRA 1 Buenos Aires

Para iniciar el recorrido de esta nueva edición de Bazar de los Milagros, en su habitual columna Litto contó detalles del trabajo realizado en 1980 junto al gran Manolo Juárez, “El que nunca se va”, nombre del tema y del álbum, que publicó en México durante el exilio y luego vuelve a editar en Buenos Aires para su sello Melopea.

Continuamos por el cuarto nivel de nuestro Bazar con la Historias que la música Cuenta y a lo largo de todo este mes de marzo seguiremos festejando el centenario del enorme Astor Piazzolla.

Subiendo un piso más encontramos a Patricio Villarejo que siempre nos trae algo nuevo e interesante y en este caso al grupo Amorales de la provincia de Misiones, con una música mezcla de Rock y Folklore.

En la segunda parte del programa nos dirigimos al segundo piso y en La herrería escuchamos la tercera y última parte de la entrevista a Gustavo Spinetta realizada en la histórica casa de Arribeños.

Gustavo habló de banda Amel y el inolvidable concierto de Spinetta y las bandas eternas donde junto a Luis y Gustavo Cerati interpretan el tema Bajan.

Esperamos que lo disfruten…

LRA 3 Santa Rosa

El cantor y compositor santafesino radicado en México, Nahuel Porcel de Peralta, se refirió al significado de haber compartido escenarios con Alfredo Zitarrosa, luego de cumplirse un nuevo aniversario del natalicio del artista uruguayo.

“Para mí, Zitarrosa representa el personaje, el cantor nuestro que cuenta una realidad mediante un compromiso con su entorno, preocupado por querer cambiar el mundo y, además, sin dejar de perder el rumbo de lo que se relaciona con la belleza de nuestra canción popular”, expresó el músico.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe conversaron con Ingrid Pelicori sobre el estreno presencial con protocolos de Bergman y Liv. Correspondencia amorosa.

La pieza, escrita por Lázaro Droznes, trabaja sobre la relación laboral y de pareja de Ingmar Bergman y Liv Ullmann, creadores excepcionales en el cine, el teatro, la televisión y la literatura.

Dirige Leonor Manso y actúan Ingrid Pelicori y Osmar Núñez. Bergman y Liv se presenta viernes y sábados, a las 20.30, en el recuperado Teatro 25 de Mayo, sala grande, Triunvirato 4444, por ocho funciones hasta la primera semana de abril inclusive.

LRA 1 Buenos Aires

Pacho O’Donell abordó la historia de la Coca-Cola, uno de los productos más conocido y famoso de la humanidad. Creado por el farmacéutico John Stith Pemberton, en 1886, en Atlanta, Estados Unidos. Su nombre proviene de los dos productos principales que contiene la bebida gasificada, los extractos de las hojas de la coca y las nueces de cola.

Continuado el programa, el músico Moris, contó en los Caminos de Pacho O’Donell, sus arduos comienzos como rockero en los años 60’, sus enfrentamientos con distintas facciones de la policía durante el gobierno militar, y su invaluable aporte a la música popular junto con distintos artistas como Litto Nebbia, Javier Martínez, Miguel Abuelo y Tanguito.

LRA 1 Buenos Aires

Para Julieta Soledad Rosales la radio es un “modo de vida” y en una muy entretenida charla con Adrián Korol e Ingrid Beck, Julieta Pink contó parte de su historia, recordó cómo fue hacer radio en el inicio de la pandemia y habló de las radios multiplataforma con Twitter, Instagram Twitch, Flow y los nuevos códigos de la radio del Siglo XXI.

La conductora de “Vuelta y Media” por Urbana Play FM 104.3, junto a Sebastián Wainraich habló además de su faceta de madre y disfrutó y se emocionó con los mensajes de los “oyentes”.

En la segunda parte del programa Ingrid Beck presenta el podcast “La Marea” sobre el movimiento feminista en la Argentina y minutos antes del final Adrián e Ingrid conversaron con el director de Radio Nacional Esquel, Francisco “Nano” Peralta, sobre el panorama de los dramáticos incendios en el sur cordillerano.

LRA 1 Buenos Aires

En comunicación desde Girona, Cataluña, España, el dramaturgo Jordi Casanovas contó a El tiempo y el teatro sobre Jauría, la pieza que escribió sobre el juicio y condena a los violadores “en manada” de las Fiestas de San Fermín en 2016.

Casanovas reflexionó sobre cómo llevar los hechos reales a la escena y contribuir a su difusión y problematización.

Las funciones (presenciales, con protocolos) de Jauría se realizan en Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo, CABA) de jueves a sábados, a las 20:30.

LRA 1 Buenos Aires

Coco Blaustein conversó con Peter Marai, distribuidor de cinematografía internacional acerca de cómo se relacionó con el cine en sus comienzos, además de su profesión y cómo lo afectó la pandemia. Marai contó que su primer contacto con la distribución cinematográfica comenzó en México, donde conoció a un distribuidor y se asoció para la compra de títulos. Mas allá de tener pérdidas con ese negocio, siguió explorando y terminó trabajando para una compañía distribuidora.

LRA 1 Buenos Aires

Dirigida por Simón Franco, la película cuenta cómo una olvidada estrella de cine español, se entera que el director que la llevó a la fama filmará su última película en Paraguay, haciéndola embarcarse en un insólito viaje, en busca de algo más que el protagónico que siente que le pertenece. En el filme actúan Ángela Molina, Ignacio Huang y Lali Gonzales, entre otros.

La misma podrá ser vista en el canal Cine.ar y en su plataforma oficial.

LRA 1 Buenos Aires

Fernando Signorini es uno de los preparadores físicos más reconocidos de la Argentina. Trabajó con la Selección y fue el entrenador personal de Diego Armando Maradona. Sin embargo, su vínculo con el fútbol se fue deteriorando -al igual que el deporte, tal como sostiene- y hoy se encuentra alejado de la alta competencia.

LRA 1 Buenos Aires

Cuando lo escuchó a Víctor Hugo Morales, Matías Canillán decidió que quería ser como él e, incluso, llegar a trabajar con el relator uruguayo. Así, Matías estudió periodismo y comenzó una ardua búsqueda de una oportunidad para insertarse en el medio.

