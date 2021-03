En conversación con Radio Cuaderno, la vocera de la comunidad Cañio Buenos Aires Chico, Marilyn Cañiu – Werken contó la situación que vive la Comarca Andina. “Quedamos encerrados por el fuego. Era un río de llamas, no era que ardía: las llamas corrían. El fuego iba a la velocidad del viento, un viento de 80 a 90 km por hora”, contó Marilyn Cañiu – Werken desde su comunidad, que se encuentra a 10 kilómetros de El Maitén.

“El fuego no está del todo controlado. Vemos los helicopteros sobrevolando la zona pero no tiran agua, no sé qué están haciendo. No recibimos ayuda y hay focos de incendio por todos lados”, contó Marilyn Cañiu – Werken.

“Pedimos ayuda y nos echan la culpa. ¿Cómo las comunidades nos vamos a auto quemar? Es una locura pensar eso. Nosotros estamos en defensa de la vida, del bosque, de la tierra, de las fuerzas que habitan en los territorios. El Pueblo Mapuche es quien está resistiendo, nosotres estamos apagando el fuego. Estamos tratando de salvar el poco bosque que nos queda”, contó Marilyn Cañiu – Werken, quien también pertenece al movimiento Mujeres indígenas por el buen vivir.

La vocera de la comunidad Cañio Buenos Aires Chico también remarcó que es importante donar a organizaciones que trabajen junto a las comunidades como por ejemplo Defensa del bosque y no a cualquier solicitada que circule por las redes “porque sino no llega a quienes necesitan verdaderamente”.