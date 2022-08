Diario de Radio Nacional 12/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "El macrismo buscaba excusas para no dar pensiones por discapacidad"

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDO GALARRAGA: “Macri arrebató pensiones, para ellos la inversión social era un gasto”

LT 12 Paso de los Libres - Senadores de los Estados Unidos: Manzur recibió a una delegación de legisladores norteamericanos

LRA 19 Puerto Iguazú - JUAN CABANDIE: Parques Nacionales adquiere vehículos electrónicos hechos en Misiones

LRA 14 Santa Fe - DANIEL FILMUS: “La inversión en ciencia y tecnología genera condiciones para exportar"

LU 4 Patagonia - Comodoro Rivadavia: Vizzotti inauguró un Centro de Atención de problemáticas de consumo

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: Solicitó tarifas eléctricas diferenciales para el Norte Grande

LT 12 Paso de los Libres - GABRIEL KATOPODIS: “Hoy estamos anunciando la licitación de un segundo puente entre Chaco y Corrientes”

LRA 4 Salta - GUSTAVO SAENZ: Confirmó que el 16 de abril serán las elecciones en Salta

LRA 1 Buenos Aires - MATIAS TOMBOLINI: "Vamos a retomar el programa original de Precios Cuidados"

LRA 13 Bahía Blanca - MARIA TERESA GARCIA: "Están armando un Gran Hermano judicial"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ARROYO: "Van a bajar las manifestaciones si estabilizamos los precios”

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO "PITU" SALVATIERRA: "La inflación no se controlará con más diálogo, sino con medidas contundentes"

LRA 26 Resistencia - VICTOR REA: "Esto es un antes y un después"

LRA 42 Gualeguaychú - DANIEL ROSSO: "La derrota cultural es culpar a quien recibe un plan y no a quien fuga"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE RACHID: "Con movilizaciones, mañana empezamos a echar a esta Corte Suprema"

LRA 13 Bahía Blanca - JUAN RAMOS PADILLA: “Hoy tenemos un grupo de mafiosos apoderados del Poder Judicial”

LRA 1 Buenos Aires - Afluente del Pilcomayo: Bolivia reporta 13 mil toneladas de desechos

LRA 29 San Luis - DARIO SKLAREK: Proyectos para alcanzar el Fondo Verde del Clima

LRA 1 Buenos Aires - CON EL APOYO DEL PAPA: Sindicatos de transporte en contra de la trata de personas

LRA 1 Buenos Aires - CHARLA CON BEATRIZ BRAGONI: A 200 años de la reunión por la independencia

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: Se conmemora un nuevo aniversario de la Reconquista de Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires - LORENZO "Toto" DE VEDIA: "Hay una sensación de esperanza debilitada"

LRA 1 Buenos Aires - NICOLAS PERTIERRA: “Que se estabilice la inflación en estos niveles es un riesgo muy alto”

LRA 1 Buenos Aires - MARIANA GONZALEZ: "Es fundamental demostrar que no se producirá una devaluación"

LRA 1 Buenos Aires - AL MENOS CINCO FALLECIDOS: Investigan la muerte de bebés en el Materno Neonatal de Córdoba

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández entregó pensiones no contributivas a 200.000 personas con discapacidad. En el acto lo acompañó el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Fernando Galarraga. El evento se realizó en la sede central del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de las Personas con Discapacidad, en el barrio de Belgrano. “Con Macri se dieron de baja 170 mil pensiones, hoy nosotros damos 200 mil”, señaló.

El mandatario recalcó que son 5 millones que requieren asistencia y atención por parte del Estado. Y al contestar las declaraciones del exministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, expresó: “No estamos regalando nada, estamos reconociendo derechos a la gente que lo necesita”.

LRA 1 Buenos Aires

El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) resaltó la importancia de la entrega que realizará Alberto Fernández de pensiones no contributivas a 200.000 personas con discapacidad.

Fernando Galarraga señaló que durante el gobierno de Mauricio Macri se dieron de baja “170 mil pensiones no contributivas se habían dado de baja de forma intempestiva”.

“Nosotros dimos vuelta esa página y la decisión política del Presidente fue avanzar hacia la restitución de ese derecho que es la primera respuesta indispensable que debe tener el Estado”, declaró.

LT 12 Paso de los Libres

Manzur, junto a Jorge Argüello, embajador argentino en Washington, recibió en la Casa Rosada a una delegación de los Estados Unidos compuesta por el embajador, Marc Stanley, y siete senadores, en un encuentro concebido para generar más producción, inversión y trabajo para la nuestro.

Luego de la charla, el ministro coordinador calificó a la reunión como “muy productiva” y subrayó “la potencialidad que tiene la Argentina en materia de producción de alimentos y energía, que son los bienes que el mundo más necesita en estos momentos”.

LRA 19 Puerto Iguazú

El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, anunció la compra de 5 vehículos eléctricos sustentables fabricados íntegramente en Misiones. Los Wakure son híbridos entre moto y 4x4 que permite un traslado rápido con la posibilidad de circular en arena, tierra, barro, nieve y piedra.

LRA 14 Santa Fe

Daniel Filmus visitó la ciudad de Santa Fe en el marco del cierre de las actividades de AgTech. “La inversión en ciencia y tecnología genera condiciones para exportar gracias a la capacidad de innovación de los argentinos y argentinas”, señaló el ministro.

LU 4 Patagonia

Este viernes por la mañana, Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, participó de la inauguración del Centro Integral de Tratamiento de las Problemáticas de Consumo.

Luego, la funcionaria nacional mantuvo reuniones con equipos sanitarios de Comodoro Rivadavia y de Puerto Madryn, además de entregar la resolución que reconoce a la residencia en salud mental como especialidad.

LRA 26 Resistencia

Durante la entrega de cien viviendas en Villa Ángela, el gobernador chaqueño anunció la ejecución de múltiples obras para esa localidad y la chance del acceso a tarifas eléctricas diferenciales para el Norte Grande, en una jornada de la cual participó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y varios ministros nacionales.

El mandatario provincial adelantó que tras hablar con el primer mandatario, este “puso su sensibilidad de manifiesto para que el Chaco y las provincias del Norte Grande puedan tener un sistema de acceso a la tarifa energética diferencial”.

LT 12 Paso de los Libres

Katopodis anunció la licitación para construir el segundo puente entre Chaco y Corrientes, más las obras complementarias, hechos que son parte de la primera etapa del Plan “Argentina Grande” pensado para todo el norte de nuestro país.

LRA 4 Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, confirmó la fecha de las elecciones generales en la provincia. Lo hizo tras el acto de asunción de Andrea Romina Sassarini como Secretaria de Minería y Energía. “Resta definir si habrá elecciones primarias o volverán a suspenderse como en 2021", dijo el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Comercio se refirió a los datos sobre el índice de inflación de julio y habló de las medidas que se están llevando adelante desde el ministerio de Economía para frenar con los aumentos de precios en el país.

"La preocupación motiva un conjunto de medidas que abordan el aspecto macroeconómico. Es decir, trabajar sobre la reducción del déficit fiscal, por eso la política tarifaria respecto de la luz, el agua y el gas. También se quiere avanzar con bajar gastos en los distintos ministerios. En el mismo sentido una política monetaria en lo que tiene que ver con el canje de deuda que vencía en los próximos meses. Mejorar el súperavit comercial, y por último fortalecer las reservas", mencionó Matías Tombolini.

LRA 13 Bahía Blanca

La senadora provincial dijo que “lo que están haciendo los fiscales es armar un Gran Hermano (reality show) judicial”.

La legisladora de la Sección Primera de la provincia de Buenos Aires se refirió al accionar del fiscal Diego Luciani en la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. "Es un espectáculo bochornoso", dijo María Teresa García y agregó: "La Justicia dejó de ser Justicia para ser parte del Pro”.

Mañana se hará en Buenos Aires una movilización convocada por el juez Juan Ramos Padilla y el dirigente peronista Jorge Rachid en reclamo de la democratización de la Justicia, una Justicia independiente y la renuncia de la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Al hablar de cómo explicar a los ciudadanos sobre la incidencia de la Justicia en la vida diaria, la diputada del Frente de Todos puso como ejemplo “una causa tan sensible como la del ARA San Juan se espió a las familias y lo exoneraron a Macri y a (la exgobernadora) María Eugenia Vidal con la causa Gestapo. Hay una Justicia de doble vara que decidió proscribir a Cristina Fernández”.

LRA 1 Buenos Aires

Diputados y senadores nacionales del Frente De Todos reunieron a casi 200 empresarios de PyMEs que les expresaron su respaldo al proyecto de ley de Creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda que la Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dinero fugado.

"Fue un encuentro interesante que permitió conocer la expresión de los dirigentes y empresarios", sostuvo Eduardo Fernández, referente del sector pyme y diputado nacional del Frente de Todos (FdT).

"Quienes no acompañen este proyecto espero que den la cara y den explicaciones. El objetivo es que los sectores que se beneficiaron con el endeudamiento sean los que aporten en este fondo", destacó.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos. “En Argentina, cuando hay movilizaciones populares es porque pasa algo en los barrios. El problema central es que cuesta mucho llegar a fin de mes”, dijo agregó: “Evitar corridas, aumentar las reservas del Banco Central y mantener el precio de la canasta básica son tres elementos claves, al igual que recuperar los ingresos”.

LRA 1 Buenos Aires

Salvatierra reflexionó sobre la actual situación económica del país, luego de que ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que el Índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 7,4% mensual, y acumuló en los primeros siete meses del año una suba del 46,2%. "Confirma una realidad que venimos viviendo desde hace tiempo", afirmó.

Alejandro "Pitu" Salvatierra señaló que "se percibía desde hace tiempo que la inflación sería muy alta este mes" y manifestó: "La necesitad de los sectores populares es que el Gobierno controle la inflación".

"La inflación no se va a controlar con más diálogo, sino con medidas contundentes para romper con la especulación", dijo, y agregó: "No se puede armar una vida cuando mañana no se sabe cuánto va a costar el kilo de carne picada".

LRA 26 Resistencia

Al respecto, el intendente de Puerto Villegas dijo: "Es un día histórico para nuestra localidad, para la provincia y para el Norte Grande y, como dice Capitanich, es un antes y un después para todos nosotros. Pienso que se va a visibilizar a Vilelas de una manera muy importante, y lo digo porque la localidad tiene 47.000 hectáreas para crecer y, seguramente, el puente va a traer obras, vida y fuentes de trabajo”.

LRA 42 Gualeguaychú

Daniel Rosso, sociólogo y periodista, explicó como una parte de la Justicia se encuentra dentro de un dispositivo de poder y dicta sentencias a favor de determinados sectores.

En este sentido, Rosso manifestó que el poder real se dota de recursos periodísticos y judiciales para transformar los conflictos entre el capital y el trabajo a conflictos ente sectores de trabajadores.

LRA 1 Buenos Aires

Rachid junto al juez Juan Ramos Padilla, convocó para el próximo sábado, en el Parque Centenario de la ciudad de Buenos Aires, a una nueva movilización en reclamo de la "democratización de la justicia", una "justicia independiente" y la "renuncia de la totalidad de los integrantes" de la Corte Suprema de Justicia.

Jorge Rachid afirmó que "la Corte Suprema canalla, criminal y corrupta que tenemos es la punta del iceberg de un proceso de consolidación de la dependencia y la colonización que ha debilitado a la democracia en la Argentina" y agregó: "Forma parte del golpismo judicial".

Tras señalar que "esto se verifica en el juicio de persecución a la vicepresidenta Cristina Fernández", expresó: "Mañana empezamos a echar a esta Corte Suprema de Justicia con movilizaciones".

LRA 13 Bahía Blanca

Ramos Padilla dijo que “hoy tenemos un grupo de mafiosos apoderados del Poder Judicial”. Ramos Padilla y el dirigente peronista Jorge Rachid convocan a una movilización para el sábado que viene, en Parque Centenario de la ciudad de Buenos Aires, en reclamo de la democratización de la Justicia, una Justicia independiente y la renuncia de la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

“El primer objetivo de la movilización es empezar a tener Justicia y para que estos mafiosos (por los jueces de la Corte Suprema) empiecen a moderarse: tarde o temprano los vamos a juzgar”, agregó Ramos Padilla.

LRA 13 Bahía Blanca

“Fue muy difícil el tribunal que nos tocó”, dijo Bárbara García, testigo y querellante en la causa que condenó a 3 militares por el secuestro y desaparición de su madre, Rocío Martínez Borbolla, y otras 36 víctimas en 1976 durante la última dictadura cívico militar.

El Tribunal Oral Federal Número 2 de la ciudad de Buenos Aires condenó a prisión perpetua a los exsubtenientes Martín Eduardo Sánchez Zinny, Emilio Pedro Morello y Horacio Linari por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (RIM 6) y dispuso la absolución e inmediata libertad del exsubteniente Luis Alberto Brun y el excabo 1° Rubén Osmar Andrade.

LRA 14 Santa Fe

Durante el micro de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas de Santa Fe, Julia Gaitan y Carlos Fluxá reflexionaron acerca del juicio Guerrieri IV donde se juzgan 116 casos de los 62 nunca fueron analizados con anterioridad. Entre los acusados se encuentran militares del Batallón 121 y ex policías federales, quienes poseen los cargos de homicidios agravados, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados y asociación ilícita.

“Estos juicios son importantes para nosotros como familiares y como pueblo, decididos a seguir avanzando en el juzgamiento a los responsabels del genocidio en nuestro país” expresaron los integrantes de Familiares, asegurando “los juicios de lesa humanidad cumplen la función de memoria colectiva”.

LRA 1 Buenos Aires

Un dinosaurio acorazado de dos patas que fue hallado en la provincia de Río Negro y bautizado Jakapil kaniukura, fue presentado ayer por investigadores del Conicet y la Fundación Azara, quienes explicaron que "no sólo es el primero de su tipo encontrado en el Hemisferio Sur", sino que tiene la particularidad de ser "el único acorazado primitivo en haber llegado hasta la era Cretácica".

El paleontólogo Sebastián Apesteguía destacó el hallazgo y expresó: "Es un bicho súper raro. Estamos acostumbrados a encontrar dinosaurios grandes, pero el nuevo fue una sorpresa descomunal porque nos descolocó. Pensé que era un cocodrilo". "Tenemos un dinosaurio en Argentina para cada letra del abecedario", celebró.

El hallazgo fue publicado ayer en la prestigiosa revista Scientific Reports del grupo Springer-Nature con el nombre "A new Cretaceous thyreophoran from Patagonia supports a South American lineage of armoured dinosaurs" y los autores son Sebastián Apesteguía y Facundo Riguetti (ambos del Conicet, Azara y la Universidad Maimónides) y Xabier Pereda-Suberbiola (de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea).

LRA 29 San Luis

Szklarek brindó detalles del encuentro que tuvo lugar el jueves, en el despacho de la Secretaría de Ambiente, donde se concretó el primer encuentro del órgano encargado de analizar los proyectos provinciales que se presenten para recibir el Fondo Verde del Clima (FVC), una iniciativa de mitigación y adaptación al cambio climático, a cargo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El funcionario perteneciente a la Secretaria de Medio Ambiente manifestó que a San Luis se le asignó un monto de 2 millones de dólares: la mitad estará destinado a la prevención de incendios forestales, y el resto se aplicará a planes de desarrollo productivo sostenible con el bosque nativo y a fortalecer la relación de los pueblos originarios con su entorno natural.

LRA 1 Buenos Aires

El viceministro de Medio Ambiente de ese país, Magin Herrera, informó que se realiza el recojo de hasta 13 mil toneladas de desechos contaminantes que cayeron a los afluentes del río Pilcomayo tras la rotura de un dique de colas de minería. Distintas fuentes alertaron de un alto daño ambiental en la zona y río abajo; sin embargo, el oficialismo minimizó el impacto con base en datos recientes.

El 23 de julio, un dique de colas de minería localizado en Agua Dulce, al suroeste de Potosí, se rompió. Los desechos mineros, entre los que habría plomo, cianuro y mercurio (según reportes de prensa), cayeron a afluentes del río Pilcomayo.

Estas instalaciones son operadas por la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) Potosí, que aún no se pronunció sobre lo ocurrido.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre la agenda del Gobierno tras el anuncio para los jubilados. También se refirió a los encuentros que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa y el primero que hubo con la "Mesa de Enlace".

Por otro el conductor de Gente de a pie se refirió al "conclave" que habrá con el Consejo del Salario.

LRA 1 Buenos Aires

Una empresa cordobesa comenzó, a manera de prueba, a reducir la semana laboral a cuatro días. "Se están haciendo testeos grupales y por ahora se toma un viernes libre al mes. No obstante, vamos camino a la reducción definitiva”, explicó Milagros Murisi, representante de la empresa Global Think Technology, una pyme tecnológica cordobesa.

“El modelo de la empresa es el beneficio del día libre, sin modificar las horas semanales ni tampoco remuneración proporcional”, aseveró. “Es un beneficio. No un derecho adquirido. A los empleados se les paga lo mismo y la carga horaria diaria es la similar a la normal", explicó.

LRA 1 Buenos Aires

El Papa Francisco manifestó su apoyo a los esfuerzos por incrementar las campañas de prevención, detección y lucha contra la trata y el tráfico de personas, en el marco del segundo encuentro internacional de Sindicatos del Transporte en el Vaticano, del que participó Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

En ese sentido, Vera desarrolló los 3 ejes/desafíos que discutieron los 40 delegados con el Papa: “Los principales desafíos son, encontrar las fórmulas para dialogar con los empresarios y con los gobiernos para conocer los riesgos de la automatización del transporte sobre los puestos laborales. En segundo lugar, cómo lograr que el transporte reduzca las emisiones de carbono. Y, cómo atacar las vulnerabilidades que genera la trata de personas en los diferentes medios de transporte”.

LRA 1 Buenos Aires

La historiadora Beatriz Bragoni se refirió a la Entrevista de Guayaquil, el encuentro privado entre José de San Martín y Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil, actual república del Ecuador, en donde se discutió la soberanía sobre la Provincia Libre de Guayaquil, la cual permanecía bajo dominio español hasta 1820.

“En esa época se produce un formidable proceso de cambio político que surge luego del colapso español”, destacó Bragoni.

LRA 1 Buenos Aires

En la segunda mitad del siglo XVIII, Gran Bretaña, Francia y España decidieron iniciar reformas para defender mejor sus territorios y obtener más recursos para la guerra.

Esos cambios fueron el marco de un período de grandes transformaciones en Europa y América entre 1770 y 1820.

En 1806, una escuadra británica que se encontraba en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, decidió lanzarse sobre Buenos Aires con el propósito de declarar el Libre Comercio, para poder vender las manufacturas industriales en la región.

Hombres y mujeres de distintos sectores populares se sumaron a la batalla y atacaron a los británicos que debieron rendirse y tras 46 días de ocupación, lograron la Reconquista de Buenos Aires, el 12 de agosto de 1806.

Recordamos este hecho en el marco de la conmemoración por el Día de la Reconquista, a partir de testimonios conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

LRA 25 Tartagal

Cada 12 de agosto se conmemora el Día de la Reconquista, fecha que recuerda la lucha popular protagonizada por el pueblo argentino entre 1806 y 1807 durante las invasiones inglesas. La población se organizó en milicias populares y resistió a la invasión.

LRA 7 Córdoba

Martínez se refirió a los incendios en la zona diciendo: “Los primeros afectados son aquellos que no le pueden poner voz, es decir las plantas, los animales, la biodiversidad y las personas".

Luego, en relación a la gravedad que pudo haber tenido el siniestro y sobre la tratativa de la ley de Humedales, Martínez afirmó: “Se pudo haber llegado a las 90 mil hectáreas quemadas, mientras la ley de Humedales está paralizada en el Congreso”.

LRA 42 Gualeguaychú

Naranjo contó cómo fue la movilización en Rosario por los incendios en las islas del Delta del Río Paraná para reclamar por la falta de acción del Poder Judicial frente a los incendios, y luego se refirió a la marcha hacia el Congreso de la Nación debido al freno existente en el tratamiento de la ley que busca proteger a los humedales.

LT 14 Paraná

La Multisectorial Humedales Rosario convoca a concentrarse este sábado a las 16 horas en el puente Rosario-Victoria para reclamar acciones que pongan fin a la quema de pastizales en la zona de las islas, junto al pedido de una legislación que evite la extinción definitiva de los ecosistemas del humedal.

En tanto, Sebastián Martínez Ledesma, integrante de la Multisectorial, informo que este viernes no se registraron incendios, pero destacó que la problemática se reedita permanentemente desde hace dos años.

LRA 7 Córdoba

Tras esto, Ross, quien visitó los estudios de Radio Nacional Córdoba, expresó: "Para nosotros, los medios públicos son trascendentales y trabajamos todos los días para fortalecerlos".

Luego, el funcionario hizo referencia a la pauta publicitaría oficial señalando: "Es una herramienta que tiene una doble vía: la obligación del Estado de informar y el derechos de los ciudadanos a acceder a la información. Hoy 2.342 medios están recibiendo pauta oficial, y esperamos seguir sosteniéndola”.

LRA 1 Buenos Aires

El responsable de la Parroquia de los Milagros de Caacupé, en la Villa 21-24 de Barracas, e integrante de Curas en Opción por los Pobres se refirió a la situación social y expresó que "la gente sabe que hay un gobierno que lo quiere cuidar, pero que no encuentra el rumbo".

Asimismo, afirmó que las personas se encuentran "avocadas a la supervivencia", atravesando un "situación muy complicada", al tiempo que informó que creció la asistencia a los comedores, y que las personas "tienen la necesidad de dinero para cosas que antes no".

LRA 57 El Bolsón

El intendente de El Hoyo, Pol Huisman, mantuvo reuniones con funcionarios nacionales para avanzar en obras locales. En su encuentro con el ministro de Obras y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, se logró el apoyo para la construcción del Gimnasio Municipal.

LRA 17 Zapala

La intendenta de Bajada del Agrio, Neuquén, fue agredida durante una asamblea con los gremios Foyemba, Fasem y ATE de la que participaba además de un grupo de municipales no afiliados. “Nadie del gremio le dijo que se callara. Esta clase de violentos no respeta a nadie”, dijo Pino.

LRA 30 Bariloche

El Ministerio Público Fiscal presentó la acusación en contra de dos hombres acusados del homicidio de Elías Garay y tentativa de homicidio de otro hombre, agravados por el uso de arma de fuego en noviembre del 2021 en Cuesta del Ternero de El Bolsón.

LV 8 Libertador

El economista Raúl Mercau se refirió al anuncio del nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual aumentó 7,4 % mensual en julio, indicando: “En la comparación interanual registró un incremento de 71,0 %, que es el más alto en los últimos 40 años”.

En relación a Mendoza, Mercau señaló: “Después de varios meses el índice provincial es menor al nacional, con un registro del 7 %”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Florencia Di Prizio, economista e investigadora del Centro de Economía Política (CEPA), sostuvo que los rubros que más aumentaron son la cultura y la recreación, con un 13, 1%, seguido por los restaurantes y los hoteles, con un 9,8 %.

Después, Di Prizio destacó que otro sector que registró un gran incremento fue el de las prendas de vestir, con un 8,15%, agregando: “Este sector está por arriba del promedio, y no encontramos la causa”.

LRA 1 Buenos Aires

Representantes de Salta, Tucumán, La Rioja, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Corrientes y Jujuy elaboran propuestas para acabar con las asimetrías y desigualdades en la región en Parlamento del Norte Grande que se está realizando en Jujuy. Entre los pedidos que llevaron al jefe de Gabinete Juan Manzur, está el pedido de un "subsidio diferenciado" para esa región en lo que respecta a la segmentación energética.

LRA 52 Chos Malal

Recientemente se definió una suba de las tasas Leliq. El Banco Central elevó los límites mínimos de los rendimientos sobre los plazos fijos de personas. “La medida significa una reacción para tratar de frenar la inflación, ya que en el día de ayer se conoció un índice alto”, señaló Vaudagnotto.

LRA 23 San Juan

El vicegobernador de San Juan se refirió a la medición inflacionaria del INDEC que superó el 7%. "Estos números aún no reflejan la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, así que esta evaluación es de las medidas de la gestión anterior en el Ministerio", dijo Gattoni.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Jubilados y jubiladas recibirán aumentos en la jubilación mínima y un bono que se pagará hasta noviembre. “A partir del mes que viene ninguna jubilación va a ser menor de $50.340 y va a quienes cobren la mínima”, explicó Salvatierra.

LV 8 Libertador

Lo confirmó Martín Hinojosa, titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), expresando que ese dinero llegará a Mendoza luego de las gestiones llevadas a cabo con Juan José Bahillo, el nuevo secretario de Agricultura.

LRA 1 Buenos Aires

Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz –CESO- compartió su análisis tras la difusión del Índice de precios al consumidor que fue del 7,4% en julio, la suba más alta desde 2002, según datos del INDEC. Advirtió que “se empieza a hacer cada más necesario un programa específico para trabajar sobre la inflación y sus distintos componentes”.

Identificó, entre ellos, la “inestabilidad financiera, cambiaria y la inercia acumulada” y, sostuvo que esas diversas causas “necesitan mecanismos específicos”.

Entre ellos, citó que “mejore la situación del Banco Central respecto a las reservas” y “una coordinación fuerte desde el área económica, de los distintos actores”.

LRA 1 Buenos Aires

La inflación se aceleró en julio hasta el 7,4% respecto de junio y alcanzó el nivel más alto desde 2002 cuando alcanzó el 10,4%. En tanto, en los últimos 12 meses acumuló un incremento del 71% según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

"El proceso inflacionario se aceleró y venimos de tasas inflacionarias elevadas. A principio de año tuvimos el impacto de la guerra de Ucrania que elevó los alimentos en los país y en Argentina podría haber sido evitada. Se hicieron medidas pero no se aplicaron de forma debida", explicó Mariana González, doctora en Ciencias Sociales (FLACSO) y magister en Economía (UBA).

LRA 21 Santiago del Estero

El trabajador de la salud se refirió al proyecto del hospital Independencia de Santiago del Estero en el que analizan los diferentes momentos de la pandemia y brindó detalles de los objetivos y conclusiones del estudio realizado.

LV 4 San Rafael

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) definirá la continuidad del plan de lucha, en el marco de los reclamos salariales que realiza frente al Gobierno mendocino.

Tras esto, Gustavo Correa, secretario Gremial del SUTE, sostuvo: “Hay una sola cosa clara por estas horas y es que la semana que viene habrá paro. Solo resta que los plenarios departamentales, y luego el provincial, determinen la modalidad con que se llevará a cabo el mismo”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 7 Córdoba, el periodista Nicolás Fassi precisó que las autoridades judiciales de la provincia buscan determinar las causas de muerte de varios recién nacidos, al menos cinco, entre mayo y junio pasados, en el Hospital Materno Neonatal de la capital provincial y señaló que, preventivamente, fueron apartados 40 empleados y las autoridades de dicha institución.

El fiscal de Instrucción Raúl Garzón, a cargo de la investigación, consideró lo ocurrido como una situación de "enorme gravedad", sostuvo que se trabaja sobre "varias hipótesis", entre ellas, la de "mala praxis, homicidio o negligencia", así como la posibilidad de que las muertes hayan sido causadas por algún "virus hospitalario".

LRA 5 Rosario

Tras los cambios en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el docente cuestionó el nombramiento del ex comisario Rubén Rimoldi al frente de esa cartera. “Esta decisión política es entregar la estructura del ministerio de seguridad a la fuerza policial”, dijo Sozzo.

LRA 29 San Luis

A la provincia de San Luis se le asignó un monto de 2 millones de dólares que estará destinado a la prevención de incendios forestales, a planes de desarrollo productivo sostenible con el bosque nativo y a fortalecer la relación de los pueblos originarios con su entorno natural.

LRA 6 Mendoza Quino

Guillermo Ferraris, ex coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, informó sobre los reiterados incendios que se dan en Kilómetro 8, Los Corralitos, Rodeo del Medio y Rodeo de la Cruz.

Luego, Ferraris explicó que esa zona de Guaymallén se ha convertido en unos de los principales cinturones verdes productivos, agregando: “Las obras hidráulicas generaron sequías que, a su vez, crearon la turba, el carbón fósil de origen vegetal, y esto genera incendios subterráneos, que si bien tienen poca capacidad de propagación, combustionan con determinada potencia”.

LRA 53 San Martín de los Andes

FACUNDO PEREYRA, especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía digestiva

Facundo Pereyra presentó su libro en San Martín de los Andes en el que explica la importancia de los intestinos y del síndrome que los afecta. El especialista también desarrolló un programa que fusiona la medicina tradicional con la medicina alternativa.

LRA 2 Viedma

Se realizó el lanzamiento para el balneario El Cóndor y para el avistaje de ballenas en el Golfo San Matías con el objetivo de extender las propuestas de la costa atlántica rionegrina más allá del verano.

LRA 1 Buenos Aires

El titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin se refirió a esta problemática, que se multiplicó durante la pandemia, y brindó algunos consejos para evitar ser engañados.

En ese sentido, el funcionario explicó que se trata de un crimen de gran escala, debido a la cantidad de personas que transitan la Internet, y aconsejó estar atento a ofertas demasiado atractivas y al pedido de datos privados.

Además, expresó que "la actividad deja huellas", por lo que instó a denunciar el delito.

LRA 1 Buenos Aires

La artista recorrió sus inicios en la actuación, y recordó su debut como cantante de tangos, junto a Eduardo Bergara Leumann. Además, habló sobre su exilio en París y contó cómo tuvo que abrirse camino como mujer en el género.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

Ya lo visitaron más de 15 mil personas. "Nos encontramos con un recorrido cultural que incluye una peli, una obra de teatro, una exposición de arte o la presentación de un libro en simultáneo”, dijo Behrens.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Este jueves, Daniel Loncon, en la columna Kume muyawun -Buen andar- que lleva adelante en Hoja de Ruta nos cuenta sobre el videojuego “Laidaxai y el árbol negro”, que se creó recientemente, inspirado en la cultura y la lengua Qom.

Creado por Daniela Fernández, se trata de una niña que para salvar a su comunidad de una extraña enfermedad debe vincularse con el árbol negro, una entidad muy importante presente en el relato oral de los pueblos originarios de la zona del Chaco.

Para saber más de este hermoso proyecto, entrevista a Cinthia Longo, Docente indígena Qom, que enseña su lengua y cultura en una escuela primaria en Fontana, provincia del Chaco y que asesoró a la creadora del videojuego.

LRA 43 Neuquén

La referente de géneros habló de la mesa "Construyendo nuevos paradigmas en los entornos laborales de la industria energética” que tuvo lugar en Neuquén. “Es importante accionar y convocar a mujeres a trabajar en la industria para que puedan acceder a puestos de liderazgo", dijo Cordero.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo LGBT de Argentina, Pablo De Luca habló sobre el lugar que se le da en el país a los turistas pertenecientes a esta comunidad, a poco de celebrarse el Día Internacional del Turismo LGBTQ + .

"Trabajamos formalmente hace 13 años ya que el país unos años atrás se imponía en este sector. Tuvimos apoyo desde los diferentes colores políticos a lo largo de los años y hoy el turismo LGBT es política de Estado en la Argentina", dijo.

LV 8 Libertador

Ana María Vega, especialista en tema de salud, hizo referencia a un proyecto de ley que busca tipificar la denominada “violencia vicaria”.

Sobre el tema, Sara Barni, referente de la “Red Viva”, una de las organizaciones que ha asesorado a Mónica Macha, la diputada autora del proyecto, explicó por qué es necesario legislar al respecto.

LRA 1 Buenos Aires

La Ley de Talles, sancionada en 2019, dará un nuevo paso hacia su implementación efectiva. El presidente del INTI, Rubén Geneyro, le confirmó al Área de géneros que en las próximas semanas estarán los resultados del Estudio Antropométrico, que describe las diversidades corporales que hay en el país y que mostrará el verdadero “cuerpo argentino”.

Este estudio será la base para el Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI) que definirá la nueva tabla de talles, que será obligatoria para la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria. Una vez confeccionada la tabla por parte de una Consejo Consultivo integrado por diversos sectores, será la Secretaría de Comercio la encargada de su implementación.

LRA 1 Buenos Aires

Cinco autos fueron incendiados ayer dentro del predio de Aldosivi en Mar del Plata, pocas horas después de la derrota ante Godoy Cruz, por la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol.

El fuego alcanzó a vehículos de jugadores y miembros del plantel, y fue controlado cerca de las 23, sin que se reportaran heridos.

El concejal Vito Amalfitano señaló la “interna de los barras y los dirigentes”. En ese contexto, agregó: “La derrota fue excusa para esta reacción y este incendio. Es un hecho vandálico increíble”.

LRA 24 Río Grande

En Río Grande comenzó la 47º Edición del Gran Premio de la Hermandad, una competencia automovilística argentino-chilena. Miembros del evento hablaron de las medidas de seguridad que deben cumplir pilotos, auxilios y público en general, durante los tres días de competencia.

LRA 52 Chos Malal

Abril Garzón, se encuentra representando a la Argentina en El Panamericano de Ciclismo de Pista en Lima (Perú).

En Diario de Cordillera dialogamos con Cesar Garzón, papá de la joven de 17 años, quien contaba lo siguiente: "Es la primera vez que sale del país, está disfrutando muchísimo, se viene preparando para esta oportunidad hace 3 años, vive en la provincia de Santa Fe, donde entrena en una pista con entrenador especialista".