Pino: “Me siento muy triste, muy mal, no es justo que pasen estas cosas”

La intendenta de Bajada del Agrio, Mabel Pino, dijo que va a esperar a la justicia sobre los incidentes que se dieron en una asamblea con los gremios Foyemba, Fasem y ATE de la que participaba además de un grupo de municipales no afiliados.

Durante el encuentro “dos personas se colocan al lado mío, ninguneándome, no me dejaban hablar, Jorge Garrido se para delante mío y me dice, ‘te molesta que esté acá’, le dije que no, y siguió en la asamblea insultándome, diciéndome que era una cagada, una ignorante, nadie del gremio le dijo que se callara, esta clase de violentos no respeta a nadie”.

En un momento se dieron gritos, golpes y denuncias de violencia. Los golpes al brazo de Mabel Pino quedaron registrados en un video.