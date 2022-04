Diario de Radio Nacional 12/4/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires

12,4 millones de personas

El nivel de empleo registrado es el máximo en 10 años

El número total de personas con trabajo registrado alcanzó a 12,4 millones y resulta un 2,7% mayor al verificado en febrero de 2020. Este nivel es el valor máximo desde el comienzo de la serie de total de trabajadores, en enero de 2012.

El Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Recuperación Productiva II (Repro II) destacó que el nivel de empleo registrado en enero de este año resultó ser "el valor máximo" en los últimos 10 años.

"El número total de personas con trabajo registrado alcanzó a 12,4 millones y resulta un 2,7% mayor al verificado en febrero de 2020. Este nivel es el valor máximo desde el comienzo de la serie de total de trabajadores, en enero de 2012", precisó el Comité en su acta número 17.

LRA 1 Buenos Aires

El ex ministro de Defensa de la Nación resaltó que las declaraciones del funcionario de Economía, Martín Guzmán, al respecto de las causas de la inflación “son verdades” y que tiene “expectativa” de lo que suceda en adelante para “encontrar la resolución de los conflictos de la Argentina”.

A su vez, Agustín Rossi sostuvo que la inflación es un problema histórico en el país y que es “multicausal”. En ese sentido, el exdiputado completó: “Una parte es importada por lo que sucede entre Rusia y Ucrania; por otra parte, una tiene que ver con los formadores de precios que están en toma de ganancia excesiva”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, participó de la reunión institucional de la Región Centro, tras la cual destacó: “En el actual contexto mundial hay mayor demanda de alimentos” y pidió "estar preparados para ser cada vez más competitivos con nuestra oferta exportable".

Luego, acompañado por los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti, y de Córdoba, Juan Schiaretti, Bordet instó para que se concrete la Hidrovía Paraná-Paraguay, y también para afianzar el federalismo, con el objetivo de lograr “un futuro de desarrollo y progreso”.

LRA 27 Catamarca

Jalil entregó nuevas viviendas en el Loteo Parque Sur destinadas a familias que vivían en casas precarias. Estos nuevos hogares beneficiaran a 30 familias, y tras esto Jalil prometió que seguirán trabajando para mejorar el sector.

LRA 28 La Rioja

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Ricardo Guerra, brindó una charla sobre los alcances del proyecto denominado ´Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI´ en el Instituto Patria de La Rioja, donde pudo responder a las consultas de las agrupaciones kirchneristas que se dieron cita en el lugar.

En la ocasión, el legislador riojano instó a los presentes a "militar el proyecto para que la sociedad sepa sobre la fuga de divisas durante el gobierno de Macri, porque es injusto que el peso de la deuda recaiga en la población argentina".

Nacional Rock

Luis Puenzo, director de cine y presidente del INCAA, habló en El Mañana tras la manifestación de ayer en la puerta del instituto y la represión policial. Repudió el accionar de la Policía, calificándolo como "terrible e irresponsable", y adelantó que "hay un borrador en la Secretaría Legal y Técnica que puede hacer frente a algunos de nuestros problemas".

"Hoy a la tarde me reúno con Tristán Bauer y tendré más claridad con respecto a mi futuro. Soy cineasta desde los 16 años, no necesito estar en el INCAA para seguir siéndolo. Me convocaron para tener un buen plan para afrontar la situación que vivimos", cerró.

LRA 1 Buenos Aires

Vanessa Ragone, productora y directora argentina de cine y televisión, presidenta de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, pasó por Rosca and Roll y nos explicó qué está pasando con el Cine Argentino. Sobre la gestión actual del INCAA, expresó: “Había mucha expectativa con la gestión de Puenzo, pero no es tan fácil gestionar un ente público”.

LRA 1 Buenos Aires

Ayer, diferentes actores del sector audiovisual convocaron a una concentración frente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) exigiendo la renuncia del titular del organismo, Luis Puenzo. Tras los incidentes con la Policía de la Ciudad, uno de los afectados que fue Juan Mascaró, contó: “Hubo estudiantes que metieron en un patrullero y los llevaron a la comisaría. Se le armó una causa penal por resistencia a la autoridad”.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del debate en comisión de los proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, la legisladora de Juntos por el Cambio dijo que "la Ley de Alquileres debe contemplar a todas las provincias porque es nacional". "La ley que se sancionó trató de beneficiar al inquilino y el efecto fue todo el contrario. Creo que es bueno que sea un mínimo de dos años el contrato de alquiler" , aseguró. "El alquiler no tiene que ir por encima de los ingresos", sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

Una lectura sobre las declaraciones del ministro de Economía de la Nación, quien sostuvo que "se necesita un amplio apoyo político porque la economía funciona en un contexto de poder y hay que construir credibilidad y calmar las expectativas, para eliminar las incertidumbres, para poder bajar la inflación".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que, desde su cartera, "no va a mandar a reprimir la protesta social" y consideró que la negociación entre piqueteros y las autoridades del Ministerio de Desarrollo "es política", por lo tanto "no se sale de una discusión política con escalada de represión".

LRA 28 La Rioja

La titular de la Dirección Provincial del Cine, Hebe Estrabou, se mostró preocupada por el conflicto de las áreas culturales y condenó la represión de la policía de la Ciudad de Buenos Aires contra los manifestantes del sector audiovisual, ocurrida frente al edificio del INCAA.

En este sentido, la cineasta riojana expresó: "Los conflictos se suscitan en 2017, a través de la modificación de las asignaciones de fondos hacia los organismos culturales como el INCAA, el INT, el INAMU y la CONABIP, donde dichos fondos de fomento se deben renovar por ley, tras la caducidad anual que sucede cada 31 de diciembre".

LRA 6 Mendoza

Mariano Poledo, director nacional de Planificación de Relaciones Institucionales e Internacionales del Indec, confirmó en Temprano es Mejor que Mendoza lidera el censo en la modalidad digital. Son alrededor de 60 mil viviendas de la provincia las que ya completaron la encuesta vía online, esto se traduce en el 11% de lo que ya se encuentra censado.

Esta modalidad tiene como intención que el día 18 de mayo, cuando el censo se haga de manera presencial, se torne en una labor más fluida. "Hay muy buena recepción en general", dijo Poledo. Hasta ese día se puede completar de modo digital ingresando a https://www.censo.gob.ar/.

LRA 13 Bahía Blanca

La titular del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, Silvia Godoy, dijo que “se ha movido bastante con la venta a particulares y a las obras sociales” al hacer un balance sobre la comercialización de las vacunas antigripales.

“En el caso de PAMI la expectativa colmó la demanda. Estamos esperando que sobre el fin de semana nos envíen más”. Godoy explicó cómo es el procedimiento para acceder a las vacunas con la obra social de PAMI.

LRA 1 Buenos Aires

Los trabajadores nucleados en el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) de Capital Federal realizaron movilizaciones y asambleas en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, en rechazo a las aplicaciones móviles para el transporte de pasajeros.

"Realizamos una medida de fuerza contra las aplicaciones de tránsito piratas", destacó Jorge García, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis. "La competencia es desleal, el Gobierno de la Ciudad jamás nos cuidó y nunca controló la competencia ilegal".

LRA 14 Santa Fe

La radio pública de Santa Fe dialogó con Omar Cairo Roldan, Abogado egresado de la Universidad de Lima, Magíster en Derecho Constitucional y Profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú acerca de la situación que está atravesando actualmente este país debido al constante reclamo en torno a la destitución del Presidente Pedro Castillo.

Al respecto el entrevistado detalló la función del sistema político de su país y los motivos por los cuales la sociedad pide la renuncia del actual presidente mediante una contextualización de los hechos ocurridos por los cuales la población lo acusa de inmoral y contando con una desaprobación por parte del pueblo de más del 50%.

Así mismo el entrevistado brindó detalles sobre el clima político actual de dicho país, realizando un breve repaso por la gestión del Presidente Castillo a tan solo 9 meses de su asunción.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta del bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos criticó al intendente de La Plata, Julio Garro, por cuestionar la decisión de la Justicia Federal de La Plata de archivar la causa que investigaba la toma de un predio en Los Hornos por casi mil familias que instalaron allí sus viviendas.

"Garro sale a atacar un fallo y a la provincia de Buenos Aires", subrayó Yanina Lamberti y agregó que el intendente de La Plata "busca generar una cortina de humo con este tema para que no se hable de la mesa judicial empresarial".

LRA 1 Buenos Aires

Mariana Eva Pérez nació en Buenos Aires, en 1977. Tiene una extensa trayectoria en el campo de los derechos humanos y ha participado en diversos proyectos que combinan activismo, ciencia y artes.

Escribió sus primeras obras para el ciclo Teatroxlaidentidad, que fueron llevadas a la escena en Argentina, España, Bélgica, Francia, Bolivia y Escocia y publicadas en diferentes antologías. En 2008 estrenó de manera independiente Ábaco. En 2009 ganó el VI Premio “Germán Rozenmacher” de Nueva Dramaturgia por Peaje. Publicó Diario de una princesa montonera y El pasado inasequible, con Jordana Blejmar y Silvana Mandolessi.

LRA 1 Buenos Aires

El investigador de la Universidad Nacional del Centro y autor del informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) se refirió al último reporte y reflexionó sobre los diferentes escenarios frente al calentamiento global, al advertir sobre el impacto de los combustibles fósiles: solo con la capacidad instalada hasta hoy se superaría el umbral de 1.5ºC de aumento de la temperatura global promedio, acordado como límite en el Acuerdo de París.

LRA 1 Buenos Aires

El titular de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip) salió al cruce del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien criticó el dictamen del organismo fiscal, que puso en pie de igualdad a los inmuebles de todo el país.

Julio Estévez afirmó que "la ciudad de Buenos Aires tiene una actitud rebelde que se resiste a pagar como pagan el resto de las provincias" y subrayó: "La AFIP es extremadamente tolerante con la CABA".

"Adaptamos la realidad", dijo y agregó: "AFIP estaba retrasada y lo que hicimos es una corrección".

En ese marco, Estévez explicó que se trata de la valuación de mercado, que es la misma que utiliza la ciudad de Buenos Aires para cobrar el impuesto inmobiliario, y manifestó que lejos de discriminar la AFIP procura igualar los criterios en todo el país para que los impuestos nacionales tengan la misma base imponible que los municipales.

LRA 23 San Juan

Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de Josemaría, la provincia comienza la era del cobre. Se trata del hito más importante en 25 años para un proyecto minero nacional que contará con una inversión aproximada de U$S 4.000 millones.

La secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila destacó que “este proyecto significa una enorme y muy buena noticia. Hoy el país necesita divisas y este proyecto las genera. Esto, además del ingreso de divisas, multiplica el empleo, en San Juan y en el país”.

LRA 1 Buenos Aires

Ricardo Ragendorfer, periodista de investigación especializado en el área policial, conversó con Horacio Embón acerca de los motivos que lo llevaron a elegir esa especialidad, su inicio en el periodismo, y como desde niño se sintió cautivado por esas historias.

También reflexionó sobre la mente criminal, las guerras de las drogas y las distintas formas de corrupción policial. Asimismo, se refirió a su nueva serie de podcast “Nadie es inocente” donde realiza una adaptación de cuentos policiales argentinos, como así también al programa radial “El bufoso” con policiales de culto a través de un formato similar. Finalmente recordó algunos casos emblemáticos y profundizó en el concepto de la banalidad del mal.

LRA 1 Buenos Aires

35 personas fallecieron y 2.077 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 128.268 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional 9.056.203 los contagiados totales y 8.888.514 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

LRA 1 Buenos Aires

Ante la proximidad del invierno y la posibilidad de alcanzar a una cuarta ola de casos de coronavirus, la médica infectóloga e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, remarcó la importancia de continuar con la campaña de vacunación.

“Solamente el 43% de la población se dio la tercera dosis o refuerzo, esas aplicaciones permiten alcanzar índices apropiados de anticuerpos para hacerle frente al covid”, dijo Leda Guzzi.

LRA 1 Buenos Aires

El doctor Jorge Geffner, trazó un panorama de la situación sanitaria y epidemiológica en nuestro país, donde la letalidad del coronavirus cayó del 3 al 0,3 % a partir de la inmunidad adquirida por el avance de la vacunación.

Sostuvo que “la vacuna se ha convertido en la gran herramienta para derrotar a la pandemia” y precisó que “ha bajado la internación y el número de fallecimientos”, además de los contagios.

El especialista instó a sostener las medidas de cuidado “para seguir estando bien”, pero consideró que debería fortalecerse la campaña de inmunización respecto a la “tercera dosis” para llegar a cubrir a un 60 por ciento de la población que sería “lo deseable” frente a la variante Ómicron.

LRA 1 Buenos Aires

Durante una entrevista televisiva, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseveró que "se necesita un amplio apoyo político porque la economía funciona en un contexto de poder" y, en ese sentido, sostuvo que "el principal factor doméstico de la inflación son las expectativas".

En declaraciones al canal de cable C5N, Guzmán anticipó que "la inflación de marzo se ubicará por encima del 6% y estamos trabajando sobre la política de ingresos, para que los salarios le ganen a la inflación".

"Hoy la principal preocupación de la política económica es el problema de la inflación y asegurar que haya una recuperación de los salarios reales", dijo Guzmán, para luego agregar que "con el acuerdo de precios sólo, no se soluciona la inflación".

El ministro planteó que "existen dos factores que explican la inflación hoy en la Argentina. Uno es un factor externo pero el otro es interno. En el primero, hoy el mundo está viviendo el peor proceso inflacionario en décadas. Esto que está pasando con la guerra en Ucrania, afecta a los precios de la energía, de los alimentos, de los metales y lleva a un aumento de precios".

LRA 1 Buenos Aires

El economista repaso y analizó las declaraciones que dio el ministro de Economía Martín Guzmán en una entrevista de televisión del canal C5N que se transmitió ayer por la noche, en la que vertió posiciones respecto del rumbo económico del país.

Entre las definiciones que ayer brindó Guzmán, el funcionario habló sobre la importancia de "dar certezas en vez de incertidumbres" en lo que respecta a la gestión de gobierno. Por lo que Zaiat advirtió: "Lo que necesitas cuando lanzas medidas económicas es credibilidad, confianza, un mensaje claro. Si hay una conducción política o política económica está cuestionada, puede haber buenas medidas que pasan a ser intrascendentes. Hay una cuestión básica allí de cohesión política".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda “27 de Abril”, Gastón Mora, reflexionó en torno a la suba en el precio de los alimentos y sostuvo la necesidad de “dar la batalla” contra los verdaderos responsables.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que “hay que ir contra el poder real que son los que forman los precios”.

Confió en que, “en la próxima semana”, se vea el “impacto” en el precio del kilo de pan, fijado entre 220 y 270 pesos, por la creación del fideicomiso que subsidia el precio del trigo dispuesta por el gobierno.

Advirtió que “hay una resistencia clara” a no respetar ese acuerdo por parte de ciertos sectores que son los que tienen “ganancias extraordinarias”.

LRA 19 Puerto Iguazú

El presidente de las Ferias francas de la provincia, Vilmar Muller, comentó que "hace como dos semanas que se está vendiendo y la gente se prepara para semana santa". Aseguró que las plantaciones se recuperaron con las últimas lluvias del mes y no faltan productos.

LRA 7 Córdoba

En el marco del debate para reformar la ley de Alquileres, el integrante de la Mesa por los Derechos de los Inquilinos y miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Leandro Vera, señaló: “Lo que exigimos es el cumplimiento de la normativa. La ley tiene cuestiones interesantes, pero tiene que cumplirse. En menos de dos años de su aprobación, no hubo un Estado presente”.

LV 8 Libertador

Con relación a la actualidad económica de nuestro país, el analista Juan Manuel Gispert expresó: “La redistribución de la renta que genera la Argentina es el tema central de la polémica. A nuestro país no le falta generación de recursos, porque hay argentinos que tienen puesto en el exterior el monto que multiplica por diez la deuda externa”.

LRA 23 San Juan

En diálogo con Radio Nacional San Juan, el secretario de Turismo local, Roberto Juárez dio detalles de cómo se presentan los principales puntos de la provincia. Además recalcó que en cada uno de ellos se ha programado una gran cantidad de actividades.

"Hay un 94% de reservas hoteleras ratificadas, inclusive hay departamentos que están habilitando casas particulares de ofertas", recalcó el funcionario sanjuanino.

LRA 52 Chos Malal

El Gobierno nacional otorgará un bono extraordinario en abril de 6 mil pesos a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que perciben el haber mínimo, y también a titulares de pensiones no contributivas.

Para Radio Nacional, José Arianna gerente de ANSES Chos Malal manifestó que a partir del 18 de abril se estará depositando de forma automática en la caja de ahorro de los beneficiados y beneficiadas. Respecto a esto dijo: "Se encuentra dentro del plan de gobierno para recuperar el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados, más allá del aumento que existe cada tres meses".

LRA 43 Neuquén

Ramón “Colo” Fernández, secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Neuquén, confirmó que trabajadores y trabajadoras recibirán tres sumas no remunerativas de 6 mil pesos en los meses de abril, mayo y junio. De esta manera, recibirán un total de 18 mil pesos, que representa una suba cercana al 20%. Mientras tanto se debaten las paritarias del sector entre las cámaras empresarias y la Federación que agrupa a los trabajadores a nivel nacional.

En cuanto a la actividad de los comercios neuquinos, Fernández confirmó una recuperación de la actividad. “En el 2021 a enero de este año sumamos 500 puestos de trabajo. También tenemos en febrero y marzo acta de la creación de nuevas empresas. Este primer trimestre este sector ha tenido una bonanza bastante importante trayendo nuevos empleos” informó el líder sindical.

LRA 21 Santiago del Estero

Carolina Ferreyra, gerenta de la Cámara de comercio de la provincia, en diálogo con Radio Nacional, informó que los días jueves y sábado los comercios atenderán normalmente, mientras que el día viernes santo permanecerán cerrado por ser feriado nacional. Ferreyra también se refirió a la falta de algunos productos en los supermercados pero no habló de desabastecimiento.

LT 14 Paraná

El Gobierno sumó al programa Precios Cuidados una canasta complementaria de 60 productos esenciales para comercios de proximidad y, a la vez, una oferta de vegetales frescos con los bienes más consumidos como parte de las medidas acordadas la semana pasada con distintos sectores de la producción y la comercialización.

La expectativa es que a lo largo de esta semana los productos estén disponibles en los mayoristas y lleguen luego a los almacenes y supermercados chinos.

LRA 1 Buenos Aires

Ministros y funcionarios del Gobierno junto a intelectuales ligados al pensamiento nacional y progresista ratificaron en Rosario, durante un acto de la Corriente Nacional de la Militancia, la unidad del Frente de Todos (FdT) y destacaron los logros de la gestión del presidente Alberto Fernández, a la vez que llamaron a profundizar las políticas oficiales.

Del encuentro, que fue encabezado por el exministro de Defensa Agustín Rossi, participó también el diputado y presidente del bloque del FdT en la Cámara de Diputados, Germán Martínez. En ese sentido, expresó la voluntad de "seguir construyendo desde abajo la unidad del Frente de Todos, con la expectativa de tener un escenario competitivo de cara a las elecciones de 2023".

LRA 26 Resistencia

La apertura del evento se realizó con la presencia del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, quien fue acompañado por distintas autoridades del Ministerio de Educación.

En tanto, el director Ejecutivo de Instituto Nacional de Educación Técnica, Gerardo Marchesini, afirmó: "Entendemos a la educación como un bien social y nosotros somos parte fundamental de la herramienta transformadora de la matriz productiva. Argentina tiene indicadores muy difíciles en lo relacionado con la ocupación, generación y cualificación del empleo, y desde ese contexto es que cada día debemos esforzarnos para transformarlos”.

LT 12 Paso de los Libres

El Concejal Carlos Rubín, del Bloque Peronismo de Todos, informó que el Estado nacional aportará recursos para construir redes de agua potable, cloacas, una estación elevadora de afluentes y una red eléctrica, junto a otras obras prioritarias, las cuales beneficiarán a 250 familias. Será la segunda intervención del programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) en el histórico y populoso barrio Yaguá Rincón, de Curuzú Cuatiá.

LRA 14 Santa Fe

Durante el móvil de Mariana Vázquez conocemos la producción de huevos de pascua artesanales fabricados en la localidad de Rafaela, los cuales se pueden adquirir mediante las redes sociales o en el local de Santa Fe de forma presencial.

Este emprendimiento cuenta con una gran variedad en cuanto a tamaños, estilos y diseños, contando con una edición limitada pintada a mano, diseños tornasolados o inspirados en el cubismo, entre otros fomentando así el comercio regional y la mano de obra local.

LRA 4 Salta

El intendente Rolando "Tata" Guaymás, habló de las actividades previstas para la Semana Santa, que tendrán su plato fuerte en materia turística el sábado, con la feria de comidas regionales y la presencia de un chef que cocinará en vivo con vino del lugar en el marco de la Semana del Malbec de Altura, que se realiza en distintas localidades de los Valles Calchaquíes.

Las actividades comenzarán el viernes a las 20, con un vía crucis viviente y el domingo se repartirán huevos de pascua a los presentes, ambas actividades en la plaza central.

LT 14 Paraná

La Cámara de Diputados de Entre Ríos trató el proyecto de ley de igualdad y no discriminación en acuerdos escolares de convivencia, cuya autoría le pertenece a la legisladora Mariana Farfán, del Frente CREER Gualeguaychú.

“Los debates que actualmente se están dando en la sociedad no pueden quedar por fuera de las instituciones educativas”, aseguró Farfán, y luego agregó: “Ciertas exigencias no deben estar previstas en los códigos de convivencia”.

LRA 13 Bahía Blanca

“Vine a pedir explicaciones a la fiscal. Que me cuente en qué trabajó en estos 4 meses desde que se hizo la denuncia”, dijo Victoria Carrión, quien hizo una presentación en la Justicia diciendo que había sido abusada por Aldo Pinta, padre de su entrenador de la Escuela de Canotaje de Patagones, Néstor.

Victoria agregó que “son 4 meses de angustia… en cada uno de los días. Siento que la causa está frenada. Esto me pasó a los 14 años y ya tengo 21. Sigo con la vida pero no cerré este capítulo”.

LRA 1 Buenos Aires

Varias personas resultaron heridas este martes a tiros en un subte de Brooklyn, Nueva York. Los bomberos dijeron haber hallado explosivos no detonados. En ese sentido, desde los Estados Unidos, el periodista Mauricio Zabalza aseguró que al momento se registran 16 heridos, 8 de bala.

LRA 4 Salta

Karina Burgos es la primera empleada trans que contrata el municipio, tras la sanción de la ordenanza que estableció -hace dos años- el cupo laboral para ese colectivo social. En diálogo con la Radio Pública, contó que antes de ingresar como trabajadora formal, ayudaba a personas enfermas o en situación de vulnerabilidad económica, pero sin cobrar un sueldo fijo, y que también realizaba trabajo rural en la temporada de cosecha.

“Yo prestaba mis servicios en tareas rurales hasta el mes de marzo y luego cuidaba a personas en las clínicas. Nunca tuve un sueldo todos los meses”, afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

La Asociación de Médicos Municipales (AMM) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la agrupación Hospitales de la Ciudad, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), iniciaron este mediodía un paro de actividades por 36 horas, que regirá hasta hasta las 00 del jueves, en un reclamo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de "un aumento salarial por encima de la inflación y mejoras en las condiciones laborales". "Reclamamos una recompensación salarial urgente y necesitamos mayor personal. En la pandemia se nombraron muchos enfermeros y necesitamos que se queden", destacó Rodolfo Arrechea, Coordinador Nacional de Salud de ATE.

LRA 1 Buenos Aires

En una acto que se llevará adelante en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, con la presencia de organismos de Derechos Humanos y el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria; la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño rubricará un convenio con autoridades de la Casa de la Moneda para comenzar un proceso de digitalización de la documentación relativa al Terrorismo de Estado generada por la ex SIDE durante la última dictadura cívico militar. Se trata de unas de 250 mil fichas con microfilmados, 5 millones de imágenes y más de un millón de fojas de papel.

LRA 1 Buenos Aires

Mariana Eva Pérez nació en Buenos Aires, en 1977. Tiene una extensa trayectoria en el campo de los derechos humanos y ha participado en diversos proyectos que combinan activismo, ciencia y artes.

LRA 1 Buenos Aires

El director y guionista de cine contó las expectativas que le genera el estreno de la película este jueves y cómo vivió la filmación de "Las Rojas". El film, que fue hecho en paisajes de Mendoza, cuenta con las actuaciones de Mercedes Morán y Natalia Oreiro.

"Me encantaría encuadrarlo en el género del western, con algunas particularidades. Mendoza tiene una variedad de lugares que son impresionantes”.

LRA 30 Bariloche

La agrupación musical Día nuevo, compuesta por varios músicos de San Martín y Junín de los Andes presenta su álbum debut "Haras". El álbum está compuesto por Numa Varela Raggio y es una combinación de fusiones musicales y poesía.

La banda formada en 2014 para esta producción que se estrena cuenta con la participación de María Avalos, Lucas Costante, Mauro Espert, Josué Medina, Carolina Rivero, Matías de Bonis, Santiago Rolling, Lucas Gozategui, Numa Varela Raggio @erasdenuma y numerosos artistas invitados.

LRA 1 Buenos Aires

El autor de “El Partido Argentina-Inglaterra 1986”, dialogó con Mario Wainfeld, en el marco de la discusión en torno a la subasta de la camiseta que usó Maradona durante el encuentro en el que anotó los dos goles que le dieron el triunfo a la selección.

En ese sentido, Andrés Burgo, quien realizó un estudio exhaustivo del encuentro, contó, entre otras anécdotas, que tras el partido se repartieron varias camisetas de Diego, incluso entre los árbitros asistentes.