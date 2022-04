“El debate que se da en la sociedad no puede quedar fuera de la escuela”

La Cámara de Diputados de Entre Ríos, trató el proyecto de ley de igualdad y no discriminación en acuerdos escolares de convivencia, de autoría de la legisladora Mariana Farfán (Frente CREER – Gualeguaychú). “Los debates que actualmente se están dando en la sociedad no pueden quedar por fuera de las instituciones educativas”, aseguró. En este marco, la diputada argumentó que “ciertas exigencias no deben estar previstas en los códigos de convivencia”.

En una reunión conjunta entre la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad, diputadas y diputados abordaron el proyecto que legisla sobre los criterios para regular en el alumnado el uso de determinada vestimenta, estilo, corte y color de pelo y accesorios de estética personal.

“He visto que en la práctica existen muchos acuerdos que atentan contra derechos ya consagrados y esto tiene que ver con situaciones históricas como la imposición de faldas en mujeres y pelo corto en varones, o caso contrario que el varón lo lleve recogido”, expresó Farfán, quien aseguró: “El debate de la sociedad no puede quedar por afuera de las escuelas”.