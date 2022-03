Diario de Radio Nacional 12/3/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - LUCIA CORPACCI: "Esta entrada al FMI la hizo Macri, ahora tenemos que salir de esto"

LRA 1 Buenos Aires - ITAI HAGMAN: "El fondo desembolsaba violando sus reglamentos"

LRA 1 Buenos Aires - HUGO “CACHORRO” GODOY: Presentan un amparo para declarar su inconstitucionalidad

LRA 1 Buenos Aires - RAFAEL BIELSA: "Comienza a reordenarse el mundo con nueva lógica y nuevos actores”

LRA 7 Córdoba - ANDREA CONDEMARIN: "Se abre una nueva etapa en Chile, y lo hacemos con mucha esperanza"

LU 4 Patagonia - Asunción de Boric: Quitan la querella judicial a 139 personas criminalizadas en el estallido

LRA 1 Buenos Aires - NESTOR BORRI: A 9 años del papado de Francisco, una reivindicación nacional

LRA 28 LA RIOJA - POLITICA UNIVERSITARI: Néstor Trinchera pidió que se respete la democracia en la UNLaR

LRA 1 Buenos Aires - DIANA ZURCO: “Tenemos herramientas, hay leyes que nos acompañan"

LRA 1 Buenos Aires - CECILIA DIWAN: "La OTAN es la responsable y la que tiene la llave para detener este conflicto"

LRA 27 Catamarca - SILVIA BUSTOS: Nodos de vacunación libre

LRA 11 Comodoro Rivadavia - LORENA ABRIL: “El 70 % de los comodorenses tiene aplicadas las dos dosis”

LRA 12 Santo Tomé - FERNANDO ACHINELLI: "Debemos insistir en los cuidados en los lugares cerrados"

LT 14 Paraná - Cerrito inició la aplicación: Cuarta dosis de vacunas contra el coronavirus

LRA 26 Resistencia - JUAN MANUEL PEDRINI: “El Frente de Todos está unido en la diversidad”

LRA 28 La Rioja - RICARDO GUERRA: "No es lo que queremos, pero hay que pensar en el futuro del país y de la provincia"

LRA 28 la Rioja - HILDA AGUIRRE: “Nuestro Gobierno no es responsable de esta deuda”

LV 19 Malargüe - ENRIQUE CRESTO: "Nunca el Estado nacional hizo las obras que se están realizando en Mendoza"

LV 4 San Rafael - Reemplazo de Emir Félix: Paulo Campi es el nuevo intendente interino de San Rafael

LRA 11 Comodoro Rivadavia - LEANDRO CAVACO: Chubut mantiene el cuarto lugar en las exportaciones de Argentina

LRA 26 Resistencia - FLAVIA FRANCESCUTTI: “La emergencia agropecuaria rige para 16 Departamentos del Chaco”

LRA 12 Santo Tomé - MARCOS OTAÑO: "La idea es poder mitigar el daño"

LT 12 Paso de los Libres - MARTIN BARRIONUEVO: "Las finanzas del Estado provincial están ocultas"

LRA 1 Buenos Aires

La senadora nacional de Frente de Todos se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la responsabilidad durante el gobierno de Macri y como se debe afrontar en este momento.

Al respecto de la responsabilidad de la deuda con el FMI: “Es preocupante como se tergiversa cotidianamente la verdad. Es tremendo porque estamos formando opinión desde los medios de prensa sin medir la enorme responsabilidad que se tiene”. “Esta entrada al Fondo la hizo Macri, ahora tenemos que salir de esto”.

“Escucho algunos legisladores de la oposición que dicen que durante la gestión de Macri se era un gobierno floreciente, esos legisladores que no recuerdan que durante su gobierno se decretó la emergencia alimentaria. Si teníamos dificultades antes, nos terminaron de fundir”.

LRA 1 Buenos Aires

Itai Hagman, diputado nacional por el Frente de Todos y miembro del frente Patria Grande, dialogó con “A las fuentes” acerca de la decisión de no acompañar la propuesta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El diputado indicó que la voluntad de haber votado en contra de este acuerdo responde principalmente a diferencias en la estrategia de negociación, como si también a diferencias especificas en el contenido del mismo, entendiendo que el fondo debe aceptar su parte de responsabilidad en la crisis, no solo por haber dado ese crédito en ausencia de fundamentos técnicos, sino también en la posterior continuidad de desembolsos dinero a pesar de las violaciones al convenio por parte del gobierno de Macri.

LRA 1 Buenos Aires

La medida promovida por unos 150 referentes de organizaciones políticas, sindicales y civiles de todo el país firmaron, junto al director del Banco de la Nación, Claudio Lozano, un amparo para declarar la “inconstitucionalidad” y “nulidad insanable” del origen de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

En ese sentido, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE y firmante, expresó que “el acuerdo con el FMI que quieren convertir en ley implicaría blanquear la estafa que Macri y el Fondo cometieron sobre nuestro país y nuestro pueblo. No queremos que se borren las huellas de ese crimen”.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, se refirió a la situación chilena tras la asunción de Gabriel Boric y realizó un balance de la guerra en Europa, donde se presenta un potencial peligro de la OTAN con respecto a su puja en Rusia.

Con relación a la asunción de Boric: “El de ayer fue un momento celebratorio para mucha gente, un momento epifánico. Hubo una reunión paralela en un lugar muy bonito donde se reunían los ministros y miembros de la delegación con sus pares de otros países”. “Fue un momento realmente muy conmovedor, había mucha energía” destacó.

En tanto al conflicto en Europa: “Sin lugar a dudas nos va a tocar, pero me parece que es un tema complejo, multicausal, que comienza a reordenar el mundo con una lógica y nuevos actores”.

LRA 7 Córdoba

“Con Gabriel Boric Font se abre una nueva etapa en Chile. Lo hacemos con mucha esperanza, con tranquilidad y respeto, porque queremos que cambie la manera de mirar la política", dijo la vicepresidenta del Partido Progresista, Andrea Condemarin, sobre la llegada del nuevo presidente en el país trasandino.

LU 4 Patagonia

Rodrigo Sepúlveda, periodista de Radio Nacional Mendoza Quino, enviado especial a Chile para cubrir la asunción de Gabriel Boric, indicó: “Entre las medidas más fuertes que se toman en este marco, se anunció que se quitará la querella judicial a unas 139 personas que fueron perseguidas tras el estallido. Además, la gestión estará caracterizada como una gestión feminista”.

LT 12 Paso de los Libres

El diputado Germán Braillard Poccard habló sobre la falta de respeto que sufrieron los bomberos correntinos que batallaron incansablemente contra los incendios en toda la provincia, ya que los diputados de Encuentro por Corrientes, perteneciente a la alianza gobernante, rechazaron tratar en tablas la asignación de un bono social de 99.000 pesos, a pagar en tres tramos para los 1.200 bomberos provinciales.

LRA 1 Buenos Aires

El comunicador social, Néstor Borri, habló de Factor Francisco, una iniciativa, de la cual es referente, que busca poner a prueba los desafíos de recomenzar, pensar y retrucar los mensajes y las preguntas del Papa como el “argentino universal”.

“Es una iniciativa de ya varios años dónde trabajamos, difundimos, depuramos y educamos con los mensajes del Papa”, expresó.

Asimismo, habló de la importancia de que el Papa sea, no solo latinoamericano, sino argentino: “Hay toda una concepción latinoamericana que nos vincula, es algo de nuestra experiencia histórica que está allá y que recuperar y reivindica nuestra autoestima nacional”.

LRA 28 LA RIOJA

El asesor externo del rector Daniel Quiroga, comentó que actualmente en la institución "hay muchos sectores que se ven golpeados ante la toma de decisiones" y solicitó que se respete a la nueva gestión.

"El proyecto político de Quiroga tiene características de pluralidad, de inclusión y discusión. Los que vienen de antaño y que cumplieron un ciclo no lo quieren aceptar", expresó Trinchera.

LRA 1 Buenos Aires

Diana reflexionó acerca del avance de la perspectiva de género en los medios públicos y expresó su gratitud tras ser premiada el día de ayer en el acto por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Radio Nacional.

En este sentido expresó: “El abrazo una lo recibe con tanta gratitud, porque tenemos en cuenta el contexto en el que afortunadamente estamos, de llevar a la acción las herramientas”

“Ayer en un momento habló Susana Sanz, quien hizo un repaso de una reseña de lo que significa la aplicación de la ley y el resultado, lo que se desprendió de los cursos que se hicieron en Radio Nacional, como también en Televisión Pública” resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en internacionales, Cecilia Diwan, realizó una síntesis de la actualidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, resaltando el papel de la OTAN.

“Especialmente es la OTAN la responsable de este conflicto y la que tiene la llave para detenerlo” expresó.

Al respecto de Rusia explicó: “Para hacer un alto al fuego definitivo lo que quieren ellos es por un lado que Ucrania reconozca a los estados independientes y por otra parte la anexión de Crimea por parte de Rusia”.

“Ucrania está pegada a Rusia y si tiene armas nucleares de la OTAN, no le da a Rusia poder de reacción” resaltó.

En tanto a que la OTAN sume a Ucrania destacó: “No creo que la OTAN en este momento no va a haber jugadas por ese lado porque no le conviene a nadie”.

LRA 27 Catamarca

La doctora de Medicina Preventiva y Promoción de Salud, Silvia Bustos, comentó sobre el trabajo que se lleva a cabo desde esta área con respecto a la vacunación libre, diciendo: “La realidad era que disminuyo muchísimo el número de personas que asistían al predio ferial a vacunarse y empezamos en este proceso de descentralización, pensando también en las próximas campañas de vacunación que se vienen a nivel nacional, y también para nuestra provincia”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

“Se cumplen dos años del inicio de la pandemia y en Comodoro Rivadavia el 70 % de los adultos tiene las dos dosis aplicadas”, dijo la coordinadora de la Campaña de Vacunación del Area Programática Sur, Lorena Abril.

LRA 12 Santo Tomé

Achinelli, médico infectólogo y coordinador del Área COVID del Hospital de Campaña de Corrientes, explicó que se está tratando a los pacientes que presentan cuadros severos de coronavirus con suero equino. Corrientes se ha destacado por ser la provincia que más tratamientos ha efectuado con los pacientes internados, reportando en todos los casos una buena evolución médica, mientras que el tratamiento terapéutico de origen nacional está generando altas expectativas en el Hospital de Campaña Escuela Hogar de la provincia.

LT 14 Paraná

En el Hospital José María Miranda de Cerrito comenzó la aplicación de refuerzos de vacunas contra el coronavirus para las personas mayores de 50 años que tengan dos dosis de Sinopharm, más una dosis adicional ya colocadas, y que hayan superado los cuatro meses desde la última aplicación.

“Los turnos se dan telefónicamente a cada persona que se encuentre en el registro, por lo cual no se requiere de inscripción”, explicó la encargada de la organización de la vacunación, Melina Farías.

LRA 26 Resistencia

“Este acuerdo lo votamos con la nariz tapada, no fue una decisión nuestra volver al FMI, y si no se aprobaba las consecuencias serían peores. En lo relacionado con la situación del bloque oficialista tenemos que recordar que no es la primera vez que se vota en forma negativa, porque estamos unidos en la diversidad. El riesgo de ruptura siempre está, pero trabajaremos para que permanezca unido”, expresó el diputado nacional del Frente de Todos, Juan Manuel Pedrini.

LRA 28 La Rioja

A partir del lunes, la comisión de Presupuesto del Senado de la Nación debatirá el acuerdo del Gobierno nacional con el FMI, luego de obtener media sanción de la Cámara de Diputados.

El senador por La Rioja, Ricardo Guerra, sostuvo que lo trascendente del acuerdo es que se convierta en ley “para dar vuelta la página y pensar en el futuro, en el crecimiento de la economía y en el combate a la inflación”.

LRA 28 la Rioja

La legisladora Hilda Aguirre resaltó los votos positivos de los cinco diputados riojanos, expresando: "En nuestra provincia no hacerlo hubiese sido el abismo. Nuestro Gobierno no es responsable de esta deuda, porque es todo responsabilidad de Mauricio Macri, quien nos endeudo también por 100 años".

LV 19 Malargüe

En Mendoza, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), desde la asunción del presidente Alberto Fernández, viene trabajando e invirtiendo en obras de agua y saneamiento, como lo hace en todo el territorial nacional.

Con relación a esto, el titular de ENOSA, Enrique Cresto, señaló: “Cuando asumí en este organismo había solo diez obras en ejecución en todo el país, y hoy tenemos más de 1.000 en proceso. En Mendoza, teniendo en cuenta el gran déficit de agua y cloaca que tiene, se está haciendo una inversión histórica”.

LV 4 San Rafael

El flamante presidente del Concejo Deliberante, Paulo Campi, expresó que ya está al frente del cuerpo legislativo y de la municipalidad, mientras se aguarda la recuperación de Emir Félix, quien permanece internado en el Hospital Central de Mendoza.

En el Concejo Deliberante de San Rafael se realizó el recambio de autoridades y por unanimidad se determinó que la presidencia quedará en la figura de Paulo Campi.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

La provincia exportó 2.914 millones de dólares en 2021, con un crecimiento de 43,5 % respecto a 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este incremento se debió a la suba en varios de los principales productos exportados por Chubut como el petróleo crudo, cuyos despachos representaron el 50,2 % de las exportaciones, el cual creció un 71,6 %.

Sobre este tema, el Ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, destacó la importancia de continuar desarrollando al sector productivo.

LRA 26 Resistencia

“Quienes estén interesados deben presentarse en las delegaciones del Ministerio de Producción, Industria y Empleo en diversas localidades de la provincia y presentar la documentación requerida, de acuerdo con el área en la cual se desempeñan. El paquete es de 2.500 millones de pesos en asistencia crediticia, bonificaciones de tasas y subsidios directos, y también estamos reclamando aspectos que quedaron pendientes desde el año pasado. Esta decisión se tomó por las condiciones críticas de toda la producción provincial, y determina específicamente los 16 Departamentos en los que se aplicará la emergencia”, indicó la subsecretaria de Ganadería provincial, Flavia Francescutti.

LRA 12 Santo Tomé

La Cámara de Diputados sancionó por unanimidad la ley 6.595, la cual ratifica la Declaración del Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario dispuesta por el Poder Ejecutivo.

Tras esto, el diputado provincial por el Frente de Todos, Marcos Otaño, se refirió a los beneficios para los productores, diciendo: "Permite al afectado acceder a un certificado de emergencia y, si tiene créditos con entidades provinciales, prorrogar los vencimientos y acceder a las líneas de créditos por la emergencia agropecuaria. Hay subsidios a pequeños productores, los cuales no son reembolsables, que respetan diferentes montos, porque uno tiene un tope de siete millones, otro de 15 millones y uno mínima de 80 mil pesos".

LT 12 Paso de los Libres

Barrionuevo se refirió al aporte de 12.000 millones de pesos del Gobierno destinados para Corrientes, con el objetivo de paliar los efectos de los incendios forestales, los cuales arrasaron más de un millón de hectáreas de la provincia, generando gravísimos perjuicios a la flora y a la fauna.

LT 12 Paso de los Libres

Los docentes Flavio Samite y Carla de Lucca hicieron referencia a los distintos reclamos salariales que se llevaron a cabo en la jornada del viernes 11 de marzo, expresando que los mismos se nuclean en la lucha salarial, ya que el Gobierno de Corrientes no satisface las necesidades de los docentes, quienes perciben un salario básico cuyo monto es de un 60 % menos de lo establecido en la paritaria salarial nacional.

El ministro de Transporte de Catamarca, Raúl Chico, en diálogo con la prensa hizo referencia al caos en el tránsito generado por un paro de colectivos, debido a la demora en el pago de los sueldos y mencionó posibles sanciones a las empresas: “Vamos a hacer un análisis muy serio de la situación. Porque si hay empresas que no están en condiciones de operar, solo porque no les llegó el subsidio en determinado día, es muy probable que no estén en condiciones de llevar adelante este tipo de servicio”.

LRA 26 Resistencia

Centeno, ministra de Salud del Chaco, señaló: “Nos reunimos en forma virtual con la ministra de Salud de la Nación y analizamos la gestión del Consejo Federal de Salud, porque en el tema COVID tenemos muy buenas cifras y datos para la provincia. Respecto a la cuarta dosis contra el COVID es para quienes sean personas inmunosuprimidos con esquema completo, después de transcurridos 120 días desde la última dosis recibida, y también para quienes tengan más de 50 años con esquema completo de Sinopharm”.

LT 14 Paraná

La capital entrerriana se encuentra con todas las plazas hoteleras ocupadas, ante el desarrollo de la Fiesta de Disfraces 2022. Durante la semana, se derivaron visitantes a ciudades cercanas tales como Villa Urquiza, Valle María y Santa Fe, según confirmó el subsecretario de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani, quien agregó: “La expectativa es gigante, enorme y este viernes comenzamos a ver comercios del microcentro como estaciones de servicio o carnicerías, donde el personal se disfrazó. Es absolutamente simpático que la ciudad se disfrace y se maquille para que la fiesta no se circunscriba al predio”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Durante el encuentro, se trató la problemática de la cuenca del río Genoa, que se secó como consecuencia de la sequía de los últimos años y de las obras realizadas por los productores, a lo largo de su curso.

En tanto, Miguel López, intendente de Río Senguer, habló sobre su localidad, expresando: "Nosotros estamos con una situación de agua crítica, pero no se ha cortado. Esperemos seguir haciendo reuniones, y la idea es convocar a las autoridades provinciales del IPA o del Ministerio de Infraestructura".

LRA 1 Buenos Aires

El protagonismo de la mujer, el empoderamiento, es el sello distintivo de esta época, sobre todo en nuestro país.

El equipo de “Causa Pendiente” realizó un repaso por la historia del movimiento feminista en Argentina, desde la lucha por la igualdad salarial hasta las marchas por la despenalización del aborto.

Se cumple un año de la desaparición de Tehuel De La Torre, que ocurrió en la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires. En Siesta Clandestina dialogamos con Greta Pena, subsecretaria del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD).

A un año de la desaparición de Tehuel De La Torre, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) continúa exigiéndole a la administración de justicia que intervenga con celeridad y tome todas las medias procesales pendientes de realización incorporando la perspectiva de género y diversidad.

La ministra expresó: “El ministerio está desde el primer día a disposición de la familia para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance y seguimos muy de cerca la causa. Vamos a exigir todos los días que la justicia actúe de manera urgente para que Tehuel vuelva a su casa”.

LRA 7 Córdoba

Hoy se cumple un año de la desaparición de Tehuel De La Torre, la cual ocurrió en la localidad de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, la subsecretaria el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), Greta Pena, continúa exigiéndole a la administración de justicia que intervenga con celeridad y tome todas las medias procesales pendientes de realización, incorporando la perspectiva de género y diversidad.

LRA 1 Buenos Aires

Este viernes, en Bichos de radio. Recibimos a Annamaría Muchnik, histórica conductora de “Buenas tardes, mucho gusto” en el viejo Canal 13, de “Ciudadanas” en Radio Belgrano junto a Marta Merkin, e impulsora del festival “La Mujer y el Cine”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista, productor y conductor televisivo, Gerardo Rozín, falleció a sus 51 años a causa de un tumor cerebral que lo aquejaba y a raíz del cual el canal Telefe había difundido un comunicado indicando su delicado estado de salud y posponiendo el estreno de la séptima temporada de “La peña de morfi”.

El periodista nacido en la ciudad de Rosario tuvo sus inicios en la pantalla grande como productor de Sábado Bus, y condujo “Morfi, todos a la mesa”, “La peña de Morfi”, “Tres poderes”, “Esta noche libros” y “Gracias por venir”.

El presidente Alberto Fernández expreso en twitter su pesar por el fallecimiento y lo reconoció como un gran profesional.

LRA 1 Buenos Aires

Felipe Pigna charló con el cantautor argentino Mario Rubén Gonzáles, más conocido como Jairo, acerca de su extensa y prodigiosa carrera, considerado “la mejor voz del país” por la propia Mercedes Sosa.

En ese sentido, repasaron la historia del origen del nombre artístico de Gonzáles, su cercanía con la política, la inspiración de sus canciones, su relación con los distintos artistas musicales y su experiencia de haber trabajado con Astor Piazzolla.

LRA 1 Buenos Aires

El actor y músico Luis Longhi protagoniza una versión del grotesco criollo Stéfano, de Armando Discépolo, y el unipersonal El último bandoneonista, ambos espectáculos dirigidos por Rubén Pires en el Teatro Andamio 90 (Paraná 660). Longhi reflexiona sobre los lenguajes de la cultura popular y su relación con las nuevas generaciones.

LRA 1 Buenos Aires

En la semana de la mujer, Pacho O’Donnell recordó y reivindicó a mujeres argentinas, emblemas de la lucha feminista y popular. Entre ellas, destacó la figuro de Juana Azurduy, recordando su historia a través de varias composiciones musicales de diferentes artistas que la homenajearon. Sumado a eso, la actriz de cine y televisión argentina, Luisa Kuliok, habló con el conductor acerca de su trayectoria en el mundo del espectáculo, lugar donde su madre la inició a los cinco años.

LT 14 Paraná

El periodista, productor y conductor televisivo Gerardo Rozín, dueño de un personal estilo que alcanzó popularidad en la pantalla de Telefe, murió ese viernes en Buenos Aires a los 51 años, debido a las consecuencias de un tumor cerebral.

Rozín se destacó en los ciclos como “Morfi, todos a la mesa” y “La Peña de Morfi”, desde donde recuperó la música popular tocada en vivo para la televisión abierta.

LRA 28 LA RIOJA

“El hecho de que una de las bandas de rock más importantes de Argentina y el del Cono Sur conozcan el parque con lo que implica la visibilización del destino y a la provincia es muy bueno”, expresó Juan Contreras, director General de Promoción Turística de La Rioja.

La banda recorrió el parque que los deslumbro con su inmensidad y belleza natural. En el recorrido, Chizzo Nápoli, cantante de La Renga, recordó cómo se inspiró en la maravilla turística para escribir la letra de la canción Montaña Roja.

LRA 1 Buenos Aires

Desde España llega El coloquio de las perras, versión en clave de género de la novela ejemplar de Cervantes, con dirección de Hernán Gené, en tres únicas funciones (18,19 y 20 de marzo). Se presenta en el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765). Gené, desde Madrid, cuenta cómo hizo la adaptación y cómo se resignifica el texto de Cervantes en la piel de tres actrices.

LRA 7 Córdoba

Con un nuevo disco bajo el brazo, Litto contó sus proyectos más recientes, señalando: "La canción ´El primer hogar´ me recuerda cuando me levantaba para ir al colegio a las 5.30 horas, y era muy chiquito".

LRA 1 Buenos Aires

