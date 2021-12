Diario de Radio Nacional 11/12/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - JUAN MANZUR: "El norte argentino tiene esperanzas de un futuro mejor"

LRA 1 Buenos Aires - SEPTIMA ASAMBLEA NORTE GRANDE: Wado De Pedro llamó a "fortalecer la integración regional"

LRA 26 Resistencia - HUGO YASKY: “En 2022 esperamos mejorar la situación de quienes menos tienen”

LT 12 Paso de los Libres - MIGUEL ARIAS: "Nuestra democracia nos costó sangre, desaparecidos y muertos"

LRA 1 Buenos Aires - LUIS ARIAS, ex juez: "Hay que apuntar a una Constitución real, no meramente formal"

LRA 1 Buenos Aires - RODOLFO YANZON: “El que niega la importancia de la historia está perdido”

LV 4 San Rafael - Día de los Derechos Humanos: La APDH entregó distinciones a trabajadores de la Salud

LT 12 Paso de los Libres - CATO CARBONELL: "Los Derechos Humanos van de la mano con la democracia"

50 en 50 - NACIONAL EN TODO EL PAIS: Apertura de pasos fronterizos con Brasil y aplicación del pase sanitario

LU 4 Patagonia Argentina - Un siglo después: Recordaron los fusilamientos de la Patagonia Rebelde

LRA 27 Catamarca - YANINA VAZQUEZ: “No podemos descartar que alguien asintomático haya estado presente”

LRA 26 Resistencia - ANA NICORA: Política pública de inclusión y de igualdad

LT 12 Paso de los Libres - BEA MOREYRA: "Este acto va a quedar en la historia de Paso de los Libres"

LT 14 Paraná - Reapertura de la exportación de carne: “El país necesita de las exportaciones”, afirmó Alvarez Maldonado

LV 4 San Rafael - OSVALDO OJEDA: Un jubilado de 83 años, se recibió de abogado

LV 4 San Rafael - Cobrarán un bono navideño: Beneficiarios del bolsón Probienestar

LT 11 Concepción del Uruguay - ELBIO WOEFFRAY: "La buena noticia es que el mercado interno ha reaccionado bien"

LT 14 Paraná - El Municipio pagará un bono de reyes: Cinco mil pesos para cada empleado de la comuna

LRA 1 Buenos Aires - OFICIOS DEL PAIS: Una mirada al proceso de conservación de textiles

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró hoy que "el norte argentino tiene esperanzas de un futuro mejor", al participar de la asamblea del Consejo regional del Norte Grande que se realizó esta mañana en Santiago del Estero.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, resaltó hoy la importancia de “fortalecer la integración regional para buscar soluciones conjuntas a problemas comunes”, al dar inicio a la séptima asamblea de gobernadores del Norte Grande que se realiza desde las 10 en la capital de Santiago del Estero, de la que también participa el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Al abrir el encuentro, De Pedro llamó a "fortalecer la integración regional para buscar soluciones conjuntas" y resaltó además que esa integración apunta a "potenciar los recursos y la producción regional" en toda la Argentina.

LRA 26 Resistencia

“El 10 de diciembre de 1983, con la llegada de la democracia, estábamos en la Plaza de Mayo con un grupo de compañeros festejando ese acontecimiento que tanto costó. Para nosotros, el año que viene será una segunda parte de nuestro mandato como diputados, y esperamos dejar atrás lo peor de la pandemia y mejorar la situación de quienes más lo están padeciendo”, dijo el secretario General de la CTA, Hugo Yaski.

LT 12 Paso de los Libres

En el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, el diputado provincial Miguel Arias dijo: "Nuestra democracia nos costó sangre, desaparecidos y muertos".

LRA 1 Buenos Aires

Luis Federico Arias, ex Juez en lo contencioso administrativo de La Plata y actual concejal de dicha ciudad, se refirió a la necesidad de una reforma constitucional explicando que la Constitución vigente se trata de una reimplantación de la forma más liberal, la cual no se condice con cuestiones que requieren una regulación legal de mayor jerarquía, como el endeudamiento del estado cuando afecta los intereses de varias generaciones.

Destacó cuestiones en las que considera necesaria la reforma, tales como nuevas formas de participación ciudadana, derechos laborales frente al estado y lo atinente a servicios públicos esenciales, indicando la necesidad de que la Constitución no sea un instrumento meramente formal que no se ajusta a las realidades.

LRA 1 Buenos Aires

Rodolfo Yanzón, autor del libro “ROUGE. Una mirada sobre los juicios por los crímenes de la dictadura”, reflexionó acerca del mismo y se refirió a la memoria y la importancia de llevar a cabo los juicios.

En este sentido afirmó: “El que niega la importancia de la historia, está perdido”. “Yo apuesto a que tenga un valor supremo porque si no la conocemos estamos condenados a repetirla y el nunca más tiene que ser un verdadero nunca más”

En tanto a la educación al respecto de este tema afirmó: “En definitiva dependerá de cada docente, de que manera se arriba al tema, como se lo explica. Es uno de los temas más apremiantes para discutir con los chicos, sobre todo en la secundaria”

“El libro lo escribí pensando en cada palabra, no desde el punto de vista de un abogado, sino de alguien que vivió desde adentro esos juicios pero no solo los quiere contar sino también buena parte de la historia del siglo XX” explicó.

LV 4 San Rafael

La presidenta de la APDH San Rafael, Patricia Galbán, en referencia al acto realizado en la Plaza de la Memoria, aseguró: “Fue un día feliz, después de dos años de no estar en la calle. Para las organizaciones es muy importante la calle, porque es el lugar donde se expresan y esta plaza es un espacio donde todas, todos y todes podemos expresarnos”.



LT 12 Paso de los Libres

"Los Derechos Humanos van de la mano con la democracia, sobre todo haciendo eje en las libertades”.

50 en 50

En una nueva producción de las 50 emisoras públicas de nuestro país, un programa federal donde te contamos las novedades más importantes de cada región en un informe integral de 50 minutos. En esta ocasión, desde LU4 Nacional Patagonia de Comodoro Rivadavia, lugar donde se realizó una exitosa edición de la feria del libro 2021.

Algunas provincias ya habilitaron la utilización del pase sanitario y otras, como Rio Negro y Mendoza, habilitaron la aplicación de la tercera dosis a mayores de 18 años.

San Luis tuvo la visita del secretario de Desarrollo Territorial Luciano Scatolini, quien entregó Créditos Casa Propia para construcción y viviendas en esa provincia. Mientras tanto en Formosa, autoridades de la CNEA, acompañados por funcionarios de la Secretaría de Energía de la Nación y autoridades de las empresas estatales IEASA y DIOXITEK visitaron el Centro de Medicina Nuclear.

LU 4 Patagonia Argentina

En el día de los Derechos Humanos y la Democracia, se vivió ayer un momento altamente simbólico y emotivo en Bajo o Tapera de Casterán, en cercanía de Gregores y frente a la tumba que -entre otros- contiene los restos de Albino Argüelles, uno de los 1500 fusilados por el Ejército argentino y la represión estatal desatada en 1921 para terminar con las huelgas de los trabajadores rurales.

Para conmemorar los cien años de la Patagonia Rebelde, historia oculta durante más de cincuenta años, rescatada por Osvaldo Bayer y que aún espera justicia, la Ruta de la Huelga de 1921 organizó una travesía, que tuvo como acto central el regreso de Néstor Daffinoti, nieto de Argüelles, y su familia.

LRA 27 Catamarca

Tras la multitudinaria procesión de la Virgen del Valle, a la que asistieron miles de fieles desde distintos puntos del país, la mirada está puesta en la situación sanitaria y en la posibilidad de que aumenten los casos positivos de COVID-19.

Al respecto, Yanina Vázquez, médica cardióloga e integrante del COE, indicó: “Tenemos que esperar de cinco a diez días posteriores a la fiesta. Si bien la gente accedió a los cuidados, no podemos descartar que alguien que este cursando la enfermedad de manera asintomática haya estado presente”.

LRA 26 Resistencia

Ana Nicora, dirigente de la CTA y referente de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CaNPo), se refirió al monotributo social agropecuario, diciendo: "Después de su eliminación por Macri, el monotributo social agropecuario volvió para poner en un plano de igualdad las posibilidades de operar en el sistema formal a los y las agricultoras familiares. Es una política pública de inclusión que habilitó y vuelve a habilitar la formalización, tras contar con una obra social y la jubilación a costo cero".



LT 12 Paso de los Libres

Moreyra, presidenta saliente del Concejo Deliberante de Paso de los Libres, puso en relieve la importancia de la organización del acto, la cual estuvo a cargo del HCD, señalando: "Este acto va a quedar en la historia de Paso de los Libres".

LT 14 Paraná

Gonzalo Álvarez Maldonado, ex presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), se refirió al acuerdo alcanzado con el Gobierno para flexibilizar las exportaciones de carnes, señalando: “El sector de ganadería no es formador de precios y no necesita más carga impositiva”, y después agregó: “Se libera carne a China en enero de 2022, y no habrá restricciones”.

LV 4 San Rafael

En la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Noroeste, Osvaldo Ojeda se recibió de abogado.

Osvaldo, jubilado de profesión chapista, quien tiene 83 años, dijo al recordar su paso por la facultad: “Somos muy creyentes, y en cada examen que me tocaba le pedía al Señor que guíe mis manos”.

LV 4 San Rafael

El titular de PAMI San Rafael, Martín Leroy, explicó que el beneficio está destinado a jubilados y pensionados con haberes mínimos.

LT 11 Concepción del Uruguay

"La buena noticia es que el mercado interno de Argentina ha reaccionado muy bien. La verdad es que se ha trabajado bien estos meses, y parecería que este es el camino a seguir”.

LRA 21 Santiago del Estero

Alexia Lindow, propietaria de una juguetería de la capital se refirió a las expectativas que tienen desde el sector por las ventas previas a las fiestas y explicó que hay juguetes para toda clase de bolsillo y muy buenas promociones con tarjetas de crédito.

También se refirió al impacto del bono otorgado por el gobierno provincial en las ventas.



LT 14 Paraná

El Ejecutivo Municipal de Paraná decidió abonar el próximo 5 de enero un bono extraordinario de 5 mil pesos a los trabajadores de la Comuna que ganen menos de 100 mil pesos nominales. Así lo indicó Eduardo Macri, secretario de Hacienda, quien además informó que el martes 21 de diciembre se acreditará el medio sueldo anual complementario correspondiente a diciembre de 2021.

LRA 1 Buenos Aires

Junto a la museóloga, Lucila Pesoa, conocemos más acerca de la conservación de textiles, cómo se llevan a cabo los procesos y el interés general por las piezas conservadas.

En tanto a su formación base explicó: “Es desde la museología, que tiene una parte de lo que es conservación preventiva, acciones que se realizan en el entorno de los objetos patrimoniales sin intervenirlos directamente”

Se refirió al proceso y los principios que se respetan: “Utilizar nuevas telas del material original, que se note que este agregado. Además del respeto al original, tenemos otro principio que es la integración visual”. Al respecto del interés del público, expresó: “Es difícil y es una cosa que recién en los últimos tiempos se está teniendo en cuenta. Tratar de educar al público en relación con todo el trabajo que demanda, que ese objeto llegue a exhibición y que puedan disfrutarlo”.

LRA 1 Buenos Aires

"En 38 años hay claroscuros, progresos, regresiones, transformaciones. La dialéctica es la que rige la historia, que fluye y no se detiene; y en esta pugna, las pulseadas van y vienen", expresó Mario en un nuevo Día de la democracia y los Derechos Humanos en la Argentina.

LRA 1 Buenos Aires

En su editorial Mario analizó la "interna radical" que llegó al Senado. Carolina Losada ocupará el lugar de Lousteau en la vicepresidencia segunda de la Cámara Alta. Además, Luis Naidenoff seguirá como presidente del bloque y Alfredo Cornejo será titular del interbloque de Juntos por el Cambio.

"Hubo grandes debates y polémicas que llamaron la atención. Gerardo Morales y Lousteau estuvieron a punto de agarrarse a piñas. Los que quisieron quedarse con la presidencia de Mario Negri no les fue bien y abrieron su propio bloque", destacó el conductor de “Gente de a pie”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario se refirió al anuncio del senador nacional de Juntos por el Cambio, con relación a que presentará su renuncia al cargo por la enfermedad que padece: "Quienes tenemos una vocación democrática, partimos desde la base de que todas las personas son iguales. Le hago llegar un abrazo extensivo a toda su familia; y desearle que la decisión, junto a su fe y su templanza, lo ayude a recibir tranquilidad, paz y salud", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario aseguró que Argentina vive en un sistema capitalista y siempre se le pide menos. "Se fue debilitando la social democracia y desde 1983 hasta ahora hubo mucha decadencia del capitalismo para garantizar la igualdad. Hubo progresos tecnológicos pero en materia de igual no está funcionando".

"En la actualidad las grandes vacunas que recorren el mundo se están pagando. Alfonsín creía que con la democracia se come, se cura y se educa, pero no fue del todo así", resaltó el conductor de “Gente de a pie”.



LRA 1 Buenos Aires

Mario se refirió al festejo por los 200 años de la UBA. Se realizó en concierto multitudinario que fue digno de destacar. “Era una aniversario, que valía la pena celebrar”, destacó el conductor de Gente de a Pie.

“Muchas veces ciertos sectores de derecha cuestionan y critican las celebraciones. La celebración forma parte de la vida cotidiana. La alegría popular incomoda, porque incomoda el pueblo", expresó también Wainfeld, de cara a la celebración de la democracia este 10 de diciembre en Plaza de Mayo.

LRA 1 Buenos Aires

Sandra Russo y Dolores Solá conversaron con la docente y psicoanalista Marina Esborraz acerca de la interpretación del psicoanálisis frente a los trastornos de la alimentación, los mandatos sociales sobre el cuerpo de la mujer y los modelos de belleza hegemónicos.

Explicó como los factores que operan los ideales del mercado de consumo comandan las relaciones y actúan frente a los trastornos severos de alimentación, la distorsión sobre la percepción del cuerpo y la imposición social.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, realizó el lanzamiento de la temporada turística de Entre Ríos en Isla del Puerto de Concepción del Uruguay. “Nos aprestamos a tener una gran temporada, y tenemos que hacerla todos juntos. Trabajar el sector privado con el público, y nosotros vamos a poner todo a disposición para que podamos tener un verano que permita recuperar la actividad", aseguró el mandatario provincial.

LT 14 Paraná

En casi 130 años de historia, por primera vez la Sociedad Rural de Rosario será conducida por una mujer. Se trata de la productora agropecuaria María Soledad Aramendi, quien cumplió funciones anteriormente en la Comisión Directiva como secretaria y vicepresidenta, respectivamente.

“Es un honor, un gran compromiso y una gran responsabilidad. Es un cambio que se va dando a lo largo de los años, y cada día hay más participación de las mujeres en los distintos ámbitos”, resaltó Aramendi.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición de “Historias de nuestra historia” Felipe Pigna homenajeó al músico Gustavo Santaolalla, considerado como uno de los mejores productores de música latina, consagrado con los más prestigiosos premios y parte de la historia del rock nacional.



LRA 1 Buenos Aires

La directora de licenciaturas en producción cultural en la Universidad Nacional de José Clemente Paz, recomendó películas para ver en estas vacaciones e invitó a pensar al cine de una forma distinta.

En tanto a las películas afirmó que están “para ofrecerte, siempre y cuando vos aceptes ese desafío, una mirada distinta de las cosas, una mirada que no necesariamente es discursiva, un paisaje distinto”

En este sentido, mencionó un repertorio de películas de distintos directores alrededor del país, las cuales ofrecen distintos puntos de vistas para ver y reflexionar durante estas vacaciones.

LRA 26 Resistencia

La directora de Industrias Culturales del Instituto de Cultura del Chaco realizó un balance de 2021 y expresó: “Fue muy positivo, pues se logró conseguir leyes estructurales que ayudarán al sector. Desde Nación se trabajó para que las políticas públicas lleguen a los hacedores culturales, y que eso se efectivice en forma concreta”.

LRA 1 Buenos Aires

Se celebra el 11 de diciembre, en conmemoración de los nacimientos de Carlos Gardel y Julio de Caro, dos emblemas de una de las mayores expresiones de la cultura argentina.

El tango es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarado por la UNESCO en 2009, es música nacional y es, para muchos artistas, su razón de vivir.

LRA 1 Buenos Aires

Accame publicó los seis volúmenes de “Cuatro Poetas”, obras de sus escritores inventados o “heterónimos” (como los llamaba Fernando Pessoa). Accame reflexiona sobre esta edición de la Universidad Nacional de Jujuy y sobre sus grandes textos teatrales (entre ellos, la multiestrenada Venecia).

LRA 29 San Luis

Fausto Balbi es el programador del Festival Internacional de Cine Documental Buenos Aires, cuya 9° edición comienza el lunes 13 de diciembre y permanecerá hasta el domingo 6 de marzo de 2022, exhibiendo 260 películas de 43 países de las cuales casi el 60 por ciento fueron dirigidas por mujeres.

En diálogo con Elina Gómez Martín, dio detalles de la organización del evento y de algunas de las competencias internas que habrá en las próximas semanas.

LRA 1 Buenos Aires

En un programa de dedicado a la historia del fútbol en la antigüedad, Pacho O´Donnell se refirió a los más antiguos antecedentes de este deporte, siendo el “Cuju” chino la primera referencia histórica, cuyos orígenes datan del siglo III A.C. y se encuentran plasmados en manuales correspondientes a la dinastía Han en la China central.

También se refirió al juego desarrollado en Grecia y Roma a partir del año 700, las canchas de pelota de Chichen Itza en México, y otros antecedentes ubicados en Groenlandia, lo cual pone en duda el aceptado origen inglés del deporte.

En la segunda parte del programa, Pacho conversó con el dibujante Miguel Rep acerca del mundial de 1986, el cual constituyo la primera consagración en democracia y Rep contó acerca de su libro “Nacido para molestar” sobre la vida y muerte de Diego Maradona.

LRA 1 Buenos Aires

Este viernes, los “Bichos de Radio” celebraron la obtención del premio “Lola Mora” obtenido por Ingrid Beck, el cual distingue al periodismo con perspectiva de género, por su trabajo en Ahora que nos escuchan. Además, repasaron algunas de las notas que marcaron este 2021: Damián “Arabe” Ramil, Lalo Mir, Alejandro Apo y Malena Solda.

Todo ello musicalizado con el gran Georges Brassens.

LRA 1 Buenos Aires

Un preparador físico que aprendió de grandes entrenadores que acompañó a lo largo de su trayectoria, Fernando Signorini se refirió a la situación actual del fútbol y su relación con Maradona.

Al respecto de su opinión futbolística expresó: “Me ha dejado de seducir hace mucho tiempo”. “Se ha transformado en algo que sinceramente no termino de entender, porque el deterioro que sufre el fútbol es el que sufre la sociedad”

En este sentido resaltó: “Tendría que haber una reacción de los mecanismos que tiene el estado”. “Creo que el futuro del fútbol argentino hay que buscarlo en el pasado, así también como el de la sociedad”

Al respecto de Maradona expresó: “A Diego lo recuerdo con la ternura que se recuerda a aquellos que te han hecho tan felices, fundamentalmente el a mí que me salvo de una vida monótona e intrascendente”

“Creo que un Maradona es irrepetible porque el sistema actual lo condenaría en el primer momento” destacó Signorini.

LRA 2 Viedma

La abogada Fernanda Petersen confirmó que este viernes 10 de diciembre la Justicia imputó al ex funcionario municipal por encubrimiento, en la causa iniciada por Victoria Carrión quien denunció por abuso sexual al padre del reconocido palista. Néstor Pinta deberá declarar el próximo 20 de diciembre.

LRA 1 Buenos Aires

Un gran futbolista, de paso por equipos memorables, Carlos Morete recordó increíbles momentos y entrenadores que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

“El Puma” recordó su paso por Boca: “Cuando vuelvo de España tenía la chance de ir a Racing o a Boca, pero había que poner la plata y la puso Boca”. “El equipo estaba armado, yo acepté y trabajé para buscar chances, ese fue mi paso por Boca”

Al respecto de sus inicios contó: “Empecé en River a los 13 años, en la novena. Después Ángel Labruna me hace debutar en los ‘70 en primera división”. “Estuve 5 años en la primera de River, Angel se va y cuando vuelve en el 75 salimos campeón después de 18 años”.