“El país necesita de las exportaciones”, afirmó Álvarez Maldonado

Gonzalo Álvarez Maldonado, expresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), se refirió al acuerdo que se alcanzó con el Gobierno sobre flexibilización de exportaciones de carnes. El dirigente rural consideró que “el sector de ganadería no es formador de precios y no necesita más carga impositiva” y valoró que “se libera carne a China en enero de 2022, no va a haber restricciones”, dijo.

Cabe recordar que tras la reunión de la Mesa de Enlace con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Dominguez, se reabre la exportación de carne sin cupos, pero persiste el cepo a siete cortes populares.

Álvarez Maldonado mencionó que una de las medidas que comprende el proyecto es la apertura total de exportación de carne vacuna, solo a mercados emergentes. Esto incluye a las categorías D, E y F. Además, seguirán las disposiciones para las exportaciones de la Cuotas Hilton, 481, Israel, EE.UU, Chile y Colombia.