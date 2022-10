Diario de Radio Nacional 11/10/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "Cuando llegamos al Gobierno las obras públicas estaban paralizadas"

LRA 1 Buenos Aires - "KELLY" OLMOS: "El Presidente me pidió cuidar el empleo y la capacidad adquisitiva de los trabajadores"

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: "Kelly Olmos tiene larga militancia y conoce a los dirigentes sindicales"

LRA 1 Buenos Aires - RICARDO ROUVIER: “Kelly Olmos es una militante de toda la vida en el peronismo de la Capital”

LRA 1 Buenos Aires - Perfil de Ayelén Britos: Nueva ministra en reemplazo de Elizabeth Gómez Alcorta

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ARROYO: “El desafío es estabilizar el precio de los alimentos y mejorar los ingresos”

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL FILMUS: "Queremos desarrollar tecnología en cannabis medicinal a nivel federal"

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A SILVIA KOCHEN: Creación de la empresa de base tecnológica Cannabis Conicet

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ROSATO: "Necesitamos un dólar pyme para sostener las exportaciones"

LRA 1 Buenos Aires - JOSE LUIS GIOJA: "Va a haber 2023 y es posible que el Frente de Todos se agrande"

LRA 17 Zapala - DARIO PERALTA: “No vamos a hacer una alianza electoral sólo por ganarle al MPN”

LRA 52 Chos Malal - CARLOS CARAMELLO: Recambios en el Gabinete Nacional

LRA 2 Viedma - ANDREA REILE: Las mujeres mapuches detenidas siguen en huelga de hambre

LRA 26 Resistencia - FERMINA NOTAGAY: “Los pueblos originarios siguen postergados”

LRA 9 Esquel - ANDREA REILE: "Las mujeres detenidas se encuentran en huelga de hambre"

LRA 9 Esquel - MAXIMILIANO HEUSER: "Desde la fe no podemos justificar la violencia en ningún sentido"

LU 4 Patagonia - Pueblos originarios: "La política de tierras define como se construye una sociedad post genocidio"

LT 12 Paso de los Libres - MARCELO CUEVAS: “Los distintos programas nacionales traen trabajo y mueven la economía local”

LT 14 Paraná - SARA LIPONEZKY: Actividades en el marco de la semana de la lealtad peronista

LRA 6 Mendoza Quino - Alimentos: Se advierte una leve desaceleración de precios

LV 8 Libertador - Presupuesto mendocino 2023: Todos los impuestos sobre los bienes tendrán un tope

LRA 54 Ing. Jacobacci - ANTONIO CURRUMAN: Qué sembrar en el bancal cuando ya está iniciada la primavera

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente inauguró el nuevo edificio del Hospital "Dr. Ramón Carrillo" acompañado por la ministra de Salud, Carla Vizzoti, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y por el gobernador, Omar Gutiérrez.

Alberto Fernández afirmó en Neuquén que cuando llegó al Gobierno nacional "las obras públicas estaban paralizadas" y había un sistema de salud diezmado. Recibimos un Estado donde el 70% de las obras públicas estaban paralizadas y las deudas llegaban a 40.000 millones de pesos. Estoy muy feliz de terminar esta obra", dijo el mandatario en el acto de inauguración del nuevo edificio del hospital Ramón Carrillo en la ciudad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén.

LRA 1 Buenos Aires

"El Presidente me pidió cuidar el empleo y la capacidad adquisitiva de los trabajadores"

"Voy a poner lo mejor de mí para estar a la altura de la confianza que me están brindando", sostuvo la designada ministra de Trabajo de la Nación Raquel "Kelly" Olmos y agregó que "el Presidente me pidió cuidar el empleo y la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores".

La licenciada en economía, que asumirá en su cargo el próximo jueves, agregó que "nos formamos toda la vida para asumir responsabilidades y lo hemos hecho en momentos más duros y peligrosos de la Argentina", y recordó que "enfrente tenemos un proyecto que busca derogar derechos y que propone cosas como volver a las AFJP".

Asimismo, reconoció que "la inflación hace muy difícil la recuperación del salario" y consideró que "todos tenemos que contribuir a resolverlo".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado del Frente de Todos (FdT) y titular de la CTA destacó que la histórica dirigente del Partido Justicialista (PJ) porteño Raquel Cecilia "Kelly" Kismer de Olmos, experimentada economista con una dilatada trayectoria en el ámbito político, académico y de la función pública, haya designada como ministra de Trabajo de la Nación en reemplazo de Claudio Moroni.

Hugo Yasky resaltó que Kismer de Olmos "es una compañera de larga militancia que conoce a la mayoría de los dirigentes sindicales" y sostuvo que "en el ámbito laboral hacía falta que asuma alguien con una actitud militante", ya que "la gestión anterior estuvo en una sintonía administrativa", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo y analista político se refirió a las nuevas funcionarias del gabinete que se anunciaron ayer: Victoria Tolosa Paz asumirá el jueves como ministra de Desarrollo Social; Ayelén Mazzina como titular de Mujeres, Géneros y Diversidad y Raquel "Kelly" Olmos en Trabajo.

En ese sentido, expresó: “Se supone que un cambio se realiza con el objeto de darle más fuerza y orientación al gabinete. Pero en este caso no queda totalmente claro eso”.

Sin embargo, Ricardo Rouvier destacó la incorporación de Olmos: “Ella es una militante de toda la vida y estuvo fuertemente en el peronismo de la Capital. Está presente de los años 70”.

También habló de las próximas elecciones: “Ni la oposición ni el oficialismo son una expresión clara de la política argentina. El escenario que ofrece el Frente de Todos es opaco, no hay suficiente claridad sobre la distribución del poder entre los tres dirigentes más importantes del país”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 29 San Luis, la periodista Ayelén Britos dio detalles del perfil de la designada funcionaria, en reemplazo de Elizabeth Gómez Alcorta, quien fue a su vez una de las responsables de la organización del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Binaries e Intersex que se llevó a cabo este fin de semana en San Luis, el cual fue calificado como "un éxito" por el Gobierno nacional.

Profesora en Ciencia Política, próxima a cumplir 33 años, Mazzina ya había ocupado distintos lugares de responsabilidad y toma de decisiones vinculadas al área de Género y Diversidades y, actualmente, ocupaba en la provincia la secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad.

La dirigente se desempeñó como concejala por la ciudad de San Luis capital y, desde el 12 de diciembre de 2019, y desde su secretaría impulsó la Ley de Paridad de Género aprobada en 2020 en su provincia.

LRA 1 Buenos Aires

El ex ministro de Desarrollo Social y diputado nacional del Frente de Todos se refirió a los cambios de gabinete que se anunciaron ayer: el presidente Alberto Fernández designó a Victoria Tolosa Paz como ministra de Desarrollo Social; a Ayelén Mazzina como titular de Mujeres, Géneros y Diversidad y a Raquel "Kelly" Olmos en Trabajo.

De cara a la asunción de las nuevas funcionarias, Daniel Arroyo indicó: “El desafío es estabilizar el precio de los alimentos y mejorar los ingresos. La tarea de las ministras va a tener que ver con eso”. “Tenemos que ir hacia algún tipo de recomposición salarial del sector formal e ir a un bono al informal, tengan o no un plan social”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación se refirió a la inauguración de la empresa de base tecnológica Cannabis Conicet, acto que encabezará en el auditorio de la Universidad Arturo Jauretche (UNAJ).

"La idea es desarrollar tecnología para transferir a pequeños y medianos productores de cannabis medicinal. El objetivo es capacitar, desarrollar y transferir esa tecnología, para que miles de productores puedan llevar adelante con calidad garantizada el cannabis medicinal", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación inauguró la empresa de base tecnológica Cannabis Conicet, en un acto encabezado por el titular de la cartera, Daniel Filmus, en el auditorio de la Universidad Arturo Jauretche (UNAJ). En el mismo estuvo presente Silvia Kochen, médica neuróloga, investigadora del CONICET y coordinadora científica de la empresa, quien se refirió al trabajo colectivo que se viene realizando en el área.

LRA 1 Buenos Aires

Tras las modificaciones en el equipo ministerial, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) analizó la situación económica que atraviesa el sector que considera indispensable la implementación de algún tipo de cambio diferenciado o alguna medida para paliar la falta de dólares. “Que sea un dólar pyme, que sea un subsidio pero que permita que una pyme no deje de exportar por el tipo de cambio”.

Daniel Rosato señaló que “trabajo hay pero el problema es que no podemos trabajar más de lo que queremos por la falta de dólares” e insistió “necesitamos los dólares para producir y para compra de materias primas”.

LRA 1 Buenos Aires

El exgobernador de San Juan y diputado nacional peronista destacó que la histórica dirigente del Partido Justicialista (PJ) porteño Raquel Cecilia "Kelly" Kismer de Olmos, experimentada economista con una dilatada trayectoria en el ámbito político, académico y de la función pública, haya designada como ministra de Trabajo de la Nación en reemplazo de Claudio Moroni.

José Luis Gioja sostuvo que "Kelly es una compañera militante con la cual tuvimos un montón de tareas en conjunto, me consta de su militancia, profesionalismo, formación, bonanza, capacidad y su manera de hacer política".

En ese sentido, subrayó que Kismer de Olmos "sabe hacer política y, por lo tanto, sabe dialogar" y agregó: "Estoy segurísimo que hará una muy buena tarea".

LRA 1 Buenos Aires

La defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación; informó que la institución que dirige se aboca a promover el "diálogo permanente" para que se trate el reclamo de los estudiantes con relación a los problemas edilicios, las pasantías obligatorias, las becas refrigerio, las vacantes, y el presupuesto educativo, entre otros.

En ese sentido, señaló la importancia de "resolver la situación de fondo", al tiempo que recordó que los estudiantes tienen "derecho a ser escuchados y que la opinión se tenga en cuenta".

LRA 4 Salta

Se está llevando a cabo este 11 de Octubre, en la Universidad Nacional de Salta, en el que se considera, el último día de libertad de los pueblos indígenas en América y como previa al Día del respeto a la Diversidad Cultural. Sobre este importante evento, la apalabra del dirigente colla Anastasio Vilca Condorí.

LRA 17 Zapala

El consejo provincial del PJ conformará una comisión de acción política para las elecciones de 2023. “A partir de ahora comienza un período de diálogo con las otras fuerzas políticas para ver si coincidimos en una alianza electoral”, dijo el funcionario.

LRA 52 Chos Malal

Tras la renuncia de los ministros Juan Zabaleta, Elizabeth Gómez Alcorta y Claudio Moroni, el presidente Alberto Fernández, definió un recambio en el gabinete nacional. El analista político se refirió a las nuevas ministras.

LRA 2 Viedma

La abogada de las mujeres mapuches detenidas en el desalojo de Villa Mascardi, Bariloche, se refirió a la situación en la zona. Cuestionó duramente el operativo de desalojo y el trato violatorio de los derechos humanos de las 7 mujeres y sus hijos.

LRA 26 Resistencia

En relación a esta temática, Notagay expresó: “Hoy fue un día muy especial para las comunidades indígenas, en el que se recordó el último día en libertad de los pueblos originarios, con una cultura muy grande que les transmitimos a las nuevas generaciones, por lo cual estamos trabajando con chicos en las escuelas. La lucha es día a día, y vemos como las comunidades siguen postergadas de diferentes formas atendiendo muchos problemas como la de las hermanas mapuches, aunque seguimos luchando para que seamos escuchadas como comunidad”.

LRA 9 Esquel

Reile, abogada perteneciente a la Liga Argentina por los Derechos Humanos y defensora de las detenidas en Villa Mascardi, hizo referencia a las siete mujeres, diciendo: "Hay cuatro madres con prisión domiciliaria, junto a sus hijos, y tres mujeres en la dependencia de la policía de Seguridad Aeroportuaria. En tanto, seis de ellas se encuentran en huelga de hambre, protestando y visibilizando lo que sucedió”.

LRA 9 Esquel

Heuser habló sobre el desalojo de la comunidad mapuche en Villa Mascardi, manifestando su preocupación al señalar: "Hay una escalada de violencia, y no se resuelven los conflictos. No es un tema que esté en agenda, y es más fácil hablar en contra de estos grupos y catalogarlos como terroristas. Como personas de fe no podemos justificar la violencia en ningún sentido".

LU 4 Patagonia

Pilar Pérez, quien es investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Río Negro, se refirió a la concepción del 11 de octubre como último día de la libertad de los pueblos originarios, señalando: "Pensar que son salvajes y violentos son formas de contar a los pueblos originarios que no son ingenuas, pues se construyeron desde discursos oficiales de una élite de Buenos Aires durante el siglo XIX, los cuales se cristalizaron en la Conquista del Desierto. Por eso deconstruir una efeméride no es poca cosa si uno puede hablar de esto".

LT 12 Paso de los Libres

Cuevas destacó lo positivo que fueron las reuniones que mantuvieron en Casa Rosada con los diferente ministros nacionales, donde realizaron gestiones para seguir avanzando con las obras financiadas por Nación, las cuales se están concretando.

Luego, Cuevas hizo referencia a los cuatro nuevos proyectos presentados para Paso de los Libres.

LT 14 Paraná

Sobre el tema, Liponezky expresó: “Es el inicio de una actividad conjunta entre el Archivo General de Entre Ríos y el Museo Provincial Hogar Escuela ´Eva Perón´, que implica un homenaje a aquella gesta que del 17 de octubre de 1945, la cual transformó a la sociedad argentina e instaló una era virtuosa de justicia social y reconocimiento de los sectores más marginados de la población”.

LRA 4 Salta

El exdiputado provincial por el PRO manifestó su deseo de postularse a la Cámara Baja nacional por el partido la Libertad Avanza, ya que no podrá hacerlo por el PRO porque está intervenido judicialmente.

LRA 5 Rosario

La referente de la comunidad Lafken Winkul Mapu contó que las siete mujeres presas en Villa Mascardi fueron amenazadas de muerte y, además, les quitaron a sus hijos. "El delito supuesto es de resistencia a la autoridad y de incendio. Ambos casos son excarcelables", indicó Maicoño.

LRA 1 Buenos Aires

El Frente de Todos (FdT) busca emitir dictamen de comisión sobre el Presupuesto el próximo martes 18, con el fin de poder aprobarlo en el recinto de sesiones entre el miércoles 19 y jueves 20 -en lugar del 26-, según informó el diputado del FdT Carlos Heller.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Heller, dio el detalle del cronograma que resta para terminar el tratamiento del proyecto de gastos y recursos para el 2023 en el marco del plenario que se realiza donde ya expusieron el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; y los titulares de Aerolíneas, Pablo Ceriani, y de Trenes Argentinos, Martin Marinucci.

El legislador del FdT precisó que este martes se concluirá la ronda de consultas con los funcionarios y el titular de la Oficina de Presupuesto, Marcos Makon, y luego comenzará el debate entre los legisladores donde se buscarán acuerdos para tener un dictamen con un amplio consenso.

LRA 6 Mendoza Quino

Isaac Rudnik, director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), analizó la situación de los precios en nuestro país en base a los próximos índices que dará a conocer el INDEC y al Índice Barrial de Precios, el cual elabora la institución mensualmente sobre 57 productos en 900 comercios de cercanía de barrios populares del conurbano bonaerense.

Tras esto, Rudnik expresó: “Se advierte una desaceleración, teniendo en cuenta que el ISEPCI midió una variación del 5,4% en septiembre, mientras que en julio el resultado fue de 11%”.

LV 8 Libertador

Tras informar sobre el tema, Diego Costarelli, diputado provincial de ´Cambia Mendoza´, agregó: “El Estado mendocino tiene cuatro tareas sustantivas: salud, educación, seguridad y justicia. No está entre esas tareas la creación del empleo ni el turismo ni la vitivinicultura, que son las principales actividades que generan dinero en la provincia”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El productor se refirió a las formas de riego responsable y necesario en la Región Sur para armar huertas en el patio, invernaderos o en el hogar. También explicó cuáles son las semillas que se pueden distribuir en bancales al inicio de la primavera en esa zona.

LRA 1 Buenos Aires

Graciela Batticuore escritora, investigadora, docente, editora y crítica literaria. Su gran tema de investigación es la literatura del siglo XIX, aunque hilando más fino su especialidad es la mujer durante ese siglo, y en particular las lectoras y las escritoras. Como editora, su labor más destacada es la dirección de la celebrada colección Lectores en Ampersand.

Entre sus libros se encuentran El taller de la escritora, Mariquita Sánchez. Bajo el signo de la revolución y Lectoras del siglo XIX, más su participación en diversas antologías ya como compiladora o colaboradora. Ha escrito poesía y es también narradora: su novela La caracola, publicada por Conejos, acaba de ser incluida en la lista de diez novelas finalistas de la segunda edición del premio Sara Gallardo.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor y matemático argentino, habló sobre el argumento que trata su reciente novela "La última vez", en el que se plantea los malentendidos entre lo que el escritor escribe en su obra y los que los lectores "entienden". Sobre las vueltas en el ejercicio de la lectura y las intenciones de los autores.

"He tenido lectores excelentes, y hay muchos que perciben cuestiones muy sutiles y la continuidad de la mirada. Aunque a veces no se llega a penetrar del todo en la intención del autor. Hay una diferencia entre la tormenta cerebral creativa, y lo que queda escrito, que probablemente sea un reflejo pálido y de decantación de lo que vos pensabas", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

Laura Ana Merello, más conocida por su nombre artístico Tita Merello, nació en un conventillo de San Telmo, en Buenos Aires, el 11 de octubre de 1904.

LRA 43 Neuquén

Sergio Avalos entró al boliche Las Palmas de Neuquén Capital en 2003 y desde ese momento nunca más se supo de él. Sus familiares estiman que el juicio comenzará en un plazo menor a 2 años. “Mi opinión es que a Sergio lo mataron los patovicas adentro del boliche”, señaló Ávalos.

LRA 30 Bariloche

Estudiantes de sexto y séptimo grado, sección múltiple, de la Escuela 190 "Modesto Inacayal", de Ñirihuau, Dina Huapi, reflexionaron sobre el 11 y 12 de octubre.

LRA 53 San Martín de los Andes

El domingo 27 de noviembre se podrán canjear equipos electrónicos en desuso o que no funcionen por plantines de especies autóctonas en San Martín de los Andes. El material recolectado se enviará a la Asociación Civil Va de Vuelta para su reciclaje y así evitar que queden contaminen la localidad.

LRA 6 Mendoza Quino

Rodrigo Quiroga, bioquímico e investigador del CONICET, dio detalles sobre el rebrote de coronavirus que se vislumbra hacia fin de año, diciendo: “Se trata de un grupo de variantes del virus de mayor transmisibilidad que las anteriores, y la idea es no preocuparse sino ocuparse y completar los esquemas de vacunación, especialmente en las personas mayores a 50 años".

LRA 25 Tartagal

Las periodistas informaron acerca del corte de ruta que llevan adelante comunidades originarias en Pichanal, Salta. Exigen que se cumplan las promesas del intendente y la presencia del gobernador, Gustavo Sáenz.

LRA 23 San Juan

La Secretaría de Agua y Energía dio a conocer el Pronóstico Hídrico, elaborado por el equipo de Estudios Hidrológicos del Departamento de Hidráulica (DH), para el período octubre 2022- septiembre 2023.

LRA 21 Santiago del Estero

El titular de Desarrollo Social de Santiago del Estero habló del programa nacional "Banco de Herramientas" y expresó que desde la provincia se presentaron 300 proyectos. También brindó detalles del programa de viviendas sociales tanto en capital como en el interior.

LRA 24 Río Grande

A través del programa "Hacemos Bosques" de la Asociación Amigos de la Patagonia junto al proyectos Pehuén, se lleva adelante la restauración y conservación de la araucaria araucana. “Hace poco se concretó una jornada de replantación en la zona de Ñorquinco en Neuquén”, dijo Gómez.

LRA 29 San Luis

El vecino y comerciante de San Luis afirmó que el fin de semana dejó un balance comercial muy positivo. "Estamos abiertos a nuevas convocatorias para aportar ideas y concientizar en lo desconocido a nuestros colegas", concluyó Soria.

LT 14 Paraná

Siguen los operativos para controlar los incendios cerca del túnel subfluvial del lado santafesino, en tanto la zona de islas está afectada por siniestros que afectan la visibilidad en la autovía 168, motivo por el cual desde Santa Fe y Entre Ríos se diagramaron operativos con bomberos para garantizar el tránsito.

LRA 42 Gualeguaychú

Mauro Rodríguez, coordinador de manejo del fuego de Entre Ríos, informó que trabajan dos comandos operacionales para combatir dos focos activos, uno de los cuales está ubicado en islas santafesinas que se encuentran frente a la ciudad de Paraná y el otro frente a la localidad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

LT 12 Paso de los Libres

Corrientes no cumple con la ley 5.598 para que se enseñe el idioma guaraní en las escuelas

Luego de denuciar esto, la licenciada y profesora Mabel Artigas recordó que el 12 de octubre es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, destacando que desde la Fundación ´Yayetopa´ se invita a una reflexión histórica para comprender la importancia de la cultura originaria en nuestro territorio.

LRA 1 Buenos Aires

El director de Flora y Fauna Silvestre de la provincia del Chubut confirmó que con la aparición de tres ballenas muertas durante el fin de semana en el Golfo Nuevo se llega a 18 el número de cadáveres contabilizados en las costas de Península Valdés desde el 24 de septiembre, cuando se registró el primer hallazgo.

Fernando Bersano dijo que "estas ballenas van flotando en el Golfo y luego tocan tierra" y aclaró "que llegan en un estado avanzado de descomposición".

En ese marco, explicó que trabajan sobre la hipótesis que relaciona estas muertes con la intoxicación por floraciones algales nocivas, conocida como mareas rojas, ya que en muestras de plancton y bivalvos del lugar se detectaron.

LV 8 Libertador

Vega reflexionó sobre el Día Mundial de la Salud Mental, el cual se celebra cada 10 de octubre con el fin de crear conciencia sobre los problemas de salud en todo el mundo, señalando: “En este marco, desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzaron una campaña para reducir el estigma. La conmemoración de este día comenzó en 1982, y fue impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental, con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), bajo el objetivo de tener un evento que represente un compromiso con la salud mental”.

LRA 1 Buenos Aires

Se viene la Segunda Edición del Congreso Anual Gastronómico, encuentro que busca revalorizar la cultura y el legado histórico de los países iberoamericanos.

En esta edición, Argentina es el país invitado y a través de la participación de “Marca País”, procurará la implementación del Plan de Difusión de la Gastronomía Argentina.

LRA 14 Santa Fe

La periodista brindó detalles del 35° Encuentro Plurinacional realizado en San Luis en el que participaron más de 100 mil personas de distintas partes del país. “Fue un encuentro muy emotivo y el primero que se realiza de forma presencial luego de la pandemia”, dijo Mignone.

LRA 26 Resistencia

Sobre esto, Moreyra, quien participó del evento, sostuvo: “El tema ambiental y de la explotación de la tierra atravesó todos los talleres y, tal vez, por eso se eligió a Río Negro como sede del próximo encuentro, especialmente por el tema indígena, el cual se está viviendo en el sur del país”.

LRA 6 Mendoza Quino

Este fin de semana se vivió una nueva edición del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, No Binaries y Disidencias en San Luis, en tanto Gisela Marsala, periodista del Área de Género de la Radio Pública, se refirió a las conclusiones que dejó el evento, cuya próxima sede será en Bariloche.

LRA 1 Buenos Aires

El 11 de octubre de 1885 nacía Alicia Moreau, médica y política argentina que fue una figura destacada del socialismo desde los primeros años del siglo XX. En 1914 se recibió de médica y fue de las primeras mujeres en la Argentina y de América Latina, especializada en enfermedades femeninas.

Defensora de la democracia, abrazó la causa socialista. Se autodefinió como luchadora, progresista y feminista para la igualdad de las mujeres siendo una de las pioneras en la lucha por el voto femenino.

Entre otras instituciones, fundó el Ateneo de Mujeres que realizaba publicaciones de avanzada para la época y publicó varios artículos sobre educación y política en la Revista Socialista Internacional.

En el día de su nacimiento, en el marco de la campaña "Hacer Visible lo Invisible", la Dirección de Géneros y Diversidad de RTA conmemora la figura de una pionera que sigue siendo bandera del feminismo.

LRA 1 Buenos Aires

Alejandro Fabbri nos invita a conocer la desastrosa vuelta de la seleccion Argentina en la sexta copa mundial de Suiza en 1958 tras no haber participado por decision propia de las últimas tres copas y narra datos de color en torno a la eleción de la sede para 1962. Errores y fallas organizativas junto a la falsa creencia de superioridad que caracterizó a la selección en esa época se suma la lucha de egos. Hechos increíbles y objetivos inesperados la dejan envuelta en un nefasto desempeño gracias a malas decisiones que dan lugar al comienzo del poderoso vuelo de la selección brasileña.