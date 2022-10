Corrientes no cumple con la ley 5598 para que se enseñe el idioma Guarani en las escuelas

La licenciada y profesora Mabel Artigas, participó en Radio Bandera, donde recordó que el 12 de Octubre es el dia del Respeto a la Diversidad Cultural, y desde la Fundación Yayetopa, invitan a una reflexion Historica de la importancia de la cultura originaria en nuestro territorio.

La Historiadora Mabel Artigas destacó que la cultura no fue una sola y respetar la diversidad cultural es también un modo de habitar el espacio por el lenguaje, desde el año 2010 invitan a todos los organismos, instituciones y ciudadanos a reflexionar sobre nuestra historia, donde el idioma es el corazón de una cultura, y en la provincia de Corrientes por la ley 5598 del año 2004, se establece que el idioma Guaraní junto al idioma español es el idioma oficial, en esa misma ley en el artículo primero se determina que se debe enseñar en todos los niveles del sistema educativo, desde la escuela primaria hasta la universidad, lamentablemente esta ley no fue reglamentada y no se la puede aplicar, entonces esa es una deuda que tiene el gobierno de la provincia de Corrientes al No aplicar la la ley para que se cumpla, es una ley que está de acuerdo con todas las reglamentaciones que tienen que ver con la enseñanza de un Idioma Originario, el idioma de nuestros pueblos ancestrales de hace más de cinco mil años en la provincia de Corrientes.