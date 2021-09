Diario de Radio Nacional 11/09/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Consideró que los maestros “son un ejemplo de superación”

LRA 1 Buenos Aires – GOMEZ ALCORTA: “Estamos dando pasos enormes”

LRA 1 Buenos Aires – Elecciones PASO: Comenzó el operativo de despliegue de más de 100.000 urnas

LRA 29 San Luis – ALEJANDRO CORDIDO: El derecho al voto de todos los argentinos

LRA 1 Buenos Aires – El primer laboratorio neoliberal: A 48 años del Golpe de Estado en Chile

LRA 1 Buenos Aires – JOE GOLDMAN: “La pandemia agravó la salud de las víctimas del 11 de septiembre”

LRA 1 Buenos Aires – 11 de septiembre: Homenaje a todos los maestros y maestras

LRA 4 Salta – FORTUNATO RAMOS: “Quiero saludar a los docentes porque en su espíritu está el futuro”

LRA 1 Buenos Aires – ESPACIO PARA LA MEMORIA: Se conmemora el Día Del Maestro

LRA 27 Catamarca – Día del Maestro y la Maestra: “La tecnología llegó para quedarse, pero es fundamental la tarea del docente”

LT 14 Paraná – ROBERTO ROMANI: “Los valores que tenemos en la vida se los debemos a los maestros”

LRA 1 Buenos Aires – 43 contagios en el Colegio ORT: Confirmaron tres casos de variante Delta

LRA 1 Buenos Aires – 1.490 nuevos casos: 74 muertes en las últimas 24 horas

LRA 1 Buenos Aires – HECTOR RECALDE: “Cualquier norma que haga retroceder los derechos sería inconstitucional”

LRA 1 Buenos Aires – JULIO JARDEL, APYME: “Nos oponemos plenamente a la quita de derechos”

50 en 50 – Con todo el país: Las PASO y reclamos del personal de salud de Santa Fe y Chubut

LRA 1 Buenos Aires – QUIQUE PESOA: Viajamos hacia FM 98.9 Pehuenche, en General Alvear

LRA 1 Buenos Aires – QUIQUE PESOA: Recorremos Ushuaia, Tierra del Fuego

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández saludó hoy a las maestras y los maestros en su día y consideró que “quienes tienen la vocación de enseñar son un ejemplo de superación”, al tiempo que destacó que los docentes “han sido capaces, ante toda adversidad, de seguir sembrando conocimiento”.

“Gracias Maestras y Maestros por dejar una huella imborrable en cada chica y cada chico que pasa por las aulas. Feliz día!”, escribió Alberto Fernández en su cuenta de Twitter, al conmemorarse hoy el Día del Maestro en homenaje al expresidente y educador Domingo Faustino Sarmiento.

En ese marco, Fernández escribió: “En este tiempo, quienes tienen la vocación de enseñar son un ejemplo de superación. Han sido capaces, ante toda adversidad, de seguir sembrando conocimiento”.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad reflexionó acerca del progreso que el Ministerio ha logrado y las políticas que faltan por realizar, resaltando que “la agenda no va sola” y que hay un Presidente y una Vicepresidenta que la impulsan.

Con respecto al sistema patriarcal explicó: “Sin lugar a dudas desde la creación del estado moderno y el desarrollo del capitalismo es donde esta opresión que genera desigualdades y violencias incremento de un modo muy significativo y todavía seguimos viviendo bajo ese paradigma”.

En tanto a la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad expresó: “El ministerio nace más allá de una importante decisión política, porque sucedieron cosas en nuestro país, en nuestra sociedad y cultura, se movieron para que se creara”

“Argentina es uno de los pocos países que los partidos políticos tienen sectores muy potentes de mujeres, no solo organizaciones feministas sino espacios feministas y diversidad dentro de los propios partidos” resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

El despliegue de más de 100.000 urnas en todo el país comenzó hoy por parte del Correo Oficial de la República Argentina, en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se desarrollarán mañana en todo el país.

LRA 29 San Luis

En “Va sábado” hablamos con Alejandro Cordido, jefe del Programa Derechos y Garantías Constitucionales sobre las elecciones legislativas PASO que se desarrollarán en el país, y en particular en San Luis.

LRA 1 Buenos Aires

Este 11 de septiembre es distinto. Los chilenos y chilenas conmemoran el aniversario del Golpe de Estado, que derrocó al presidente socialista Salvador Allende en 1973, dispuestos a sepultar lo que queda del Pinochetismo en el país. Por mandato popular, una Convención Constituyente redacta una nueva Carta Magna que reemplazará a la heredada por la dictadura cívico-militar. Se trata de un momento refundacional.

Con el inicio del gobierno de Patricio Aylwin, el 11 de marzo de 1990, arrancó en Chile un largo proceso de transición democrática. No hay consenso entre los historiadores respecto a si ese periodo continúa hasta la actualidad o si ya terminó. Lo cierto es que para entender esa transición es necesario analizar el contexto que llevó al golpe y qué pasó con los partidos políticos una vez que se concretó.

LRA 1 Buenos Aires

El corresponsal norteamericano en Argentina se refirió al atentado a las Torres Gemelas, al cumplirse 20 años del 11 de septiembre, como “un momento crucial que cambió toda la política global”.

Asimismo, habló de las secuelas respiratorias que sufrieron los sobrevivientes y rescatistas del atentado, y cómo afectó la pandemia sus vidas.

LRA 1 Buenos Aires

Con el motivo de conmemorarse este 11 de septiembre el día de todos los maestros y maestras, “Artística Federal” de Radio Nacional en colaboración con las 49 emisoras de la Radio Pública a lo largo y ancho del país, realizó una serie de producciones artísticas para homenajear a quienes llevan adelante esa abnegada tarea.

LRA 4 Salta

Ramos estuvo en Tardecitas Salteñas donde habló de la Quebrada de Humahuaca, el paisaje donde nació y trabajó como maestro rural y que inspiró su producción artística. “He nacido en Coraya, pertenece al departamento de Humahuaca, plena zona rural, en el camino que va a la mina El Aguilar”, contó en diálogo con Oscar Humacata.

LRA 1 Buenos Aires

La fecha fue instituida como un homenaje a Domingo Faustino Sarmiento en el día de su muerte, ocurrida el 11 de septiembre de 1888.

Maestro, periodista, escritor, Presidente de la Nación y padre de nuestro sistema educativo, su labor fue un aporte inconmensurable para el desarrollo de la Argentina.

Repasamos su trayectoria, su concepción de la educación y su legado en materia educativa, a través de un informe elaborado por el Area de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

LRA 27 Catamarca

El secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Catamarca (ATECA), Mario Sánchez, expresó que “el Día del Maestro es muy importante y lo vivimos con mucho sentimiento”. Por otra parte, el docente se refirió al papel de la tecnología en tiempos de pandemia diciendo que “toda esta situación nos permitió proyectarnos. La virtualidad y la tecnología llegaron para quedarse, pero es indispensable el docente. Lo otro es una complementación para mejorar nuestra enseñanza, la cual vamos construyendo a diario”.

LT 14 Paraná

El Día del Maestro se conmemora el 11 de septiembre en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento y el asesor cultural de Entre Ríos, Roberto Romani, saludó a todos los docentes en su día y enfatizó que “todos los valores que tenemos en la vida se los debemos a los buenos maestros que tuvimos o tenemos”.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de que las autoridades del Colegio ORT, con sede en el barrio porteño de Belgrano, hayan informado de un brote de 43 casos positivos de coronavirus en el establecimiento educativo, el Instituto Malbrán detectó y confirmó que 3 alumnos, dos de ellos de 7 años y uno de 9, portan la variante Delta.

El texto difundido por las autoridades sanitarias, señala que “ante las versiones periodísticas de un posible brote por COVID-19 en un colegio de la Ciudad de Buenos Aires, el Consorcio PAIS y el Instituto Malbrán informan que se han notificado al momento, al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, tres casos confirmados de variante Delta”.

El estudio fue realizado en el laboratorio de Virología del hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, nodo central del Consorcio PAIS, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y los aislamientos corresponden a tres menores de edad, dos de 7 años y uno de 9.

Además del grupo de 43 alumnos contagiados, el colegio también informó a los padres que una docente de Educación Física, que da clases en los niveles primario y secundario, también fue confirmada con coronavirus y esto obligará a aislar a un número no precisado de alumnos de los dos niveles a partir de la semana próxima.

LRA 1 Buenos Aires

74 personas fallecieron y 1.490 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 113.356 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.223.604 los contagiados totales y 5.071.793 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 2.142 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 41.8% en el país y del 43.2% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a las vacunas, ya se han inoculado 46.763.828 de personas en todo el país, de los cuales 28.690.870 han recibido la primera dosis, y 18.072.958 la segunda dosis.

En total, se han distribuido en todos los distritos del país 51.970.024 de vacunas.

LRA 1 Buenos Aires

Luciana Glezzer y Sebastián Premici se comunicaron con el referente del sector del trabajo, abogado laboralista y diputado mandato cumplido, Héctor Recalde quien se manifestó sobre el denominado proyecto “Mochila argentina” planteado por la oposición, el cual pretende la eliminación de las indemnizaciones por despido.

Recalde destaca el carácter inconstitucional de la propuesta e indica que la indemnización no solo está amparada por el artículo 14 bis de la carta magna, sino también por el menos nombrado artículo 75 que otorga jerarquía constitucional a la justicia social y asimismo la progresividad de los derechos en virtud de lo cual, cualquier norma que hiciera retroceder en los mismos, sería inconstitucional.

LRA 1 Buenos Aires

“A las fuentes” se comunicó con el dirigente de APYME, Julio Jardel, para hablar acerca de la propuesta planteada por la dirigencia opositora respecto a la eliminación de las indemnizaciones por despido.

Al respecto manifiesta que la Asamblea de pequeños y medianos empresarios se opone plenamente a la quita derechos de los trabajadores en la pequeña y mediana empresa, destacando que los trabajadores constituyen el principal capital que tiene una Pyme y tras sobrevivir la doble pandemia necesitamos un estado presente que nos regule y no nos deje absorber por el sistema financiero.

Reflexiona que cada trabajador no es un número de legajo, sino una persona con la cual compartimos el desafío de las crisis atravesadas como consecuencia de las políticas neoliberales como en el gobierno anterior donde desaparecieron 25 mil empresas en cuatro años, con endeudamientos y tasas del 80%.

50 en 50

En un nuevo programa federal de las radios públicas, te contamos las novedades más relevantes en cada provincia camino a las elecciones PASO de este domingo.

Desde LRA 10 Radio Nacional Ushuaia y en un programa dinámico de 50 minutos, matizado con acordes musicales de las regiones, te informamos sobre otras temáticas de interés, como el paro de cinco días por parte del sindicato de salud en Chubut y el reclamo del personal de salud de los hospitales públicos santafesinos a los gremios que los representan con el gobierno por mejoras salariales y condiciones de trabajo.

Además, en Mendoza el Paso internacional Cristo Redentor y el aeropuerto El Plumerillo fueron establecidos como puntos sanitarios seguro de ingreso al país, mientras que La Pampa realizará dos nuevos estudios sobre el cauce seco del rio Atuel.

Desde la localidad jujeña de la Quiaca se realiza una reflexión por lo que fue el 8 de setiembre el día del agricultor, Entre Ríos avanza con las gestiones para que pueblo Liebig sea declarado Patrimonio de la humanidad y en Córdoba, Carlos Paz se prepara para recibir al turismo estudiantil.

LRA 1 Buenos Aires

Situada en Gral. Alvear, Mendoza, FM 98.9 Pehuenche recibió su nombre a partir del corredor bioceánico con Chile, en el cual se está trabajando hace muchos años. Desde esta emisora nos comunicamos con Miguel Lieby.

eso de pueblo”. “Es la típica ciudad mendocina de calles anchas, arboledas, es muy bonito y pintoresco. Está el río Atuel, hay algunos balnearios y lugares muy bonitos” destacó.

“El tema agua es un tema bastante álgido aquí en la zona, la escasez de agua es muchísima” resaltó.

Ahondó en esta problemática: “Hay causas naturales, como glaciares que se han perdido y también está la otra lucha por el tema de las empresas con la mega minería, el fracking y todo lo demás que usan millones y millones litros de agua”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 10 AM 780 / FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, Tierra del Fuego, nos pusimos en contacto con Carlos Ruíz Díaz para hablar acerca de las actividades de la provincia y el proyecto del Proyecto Cruce Marítimo del Sur.

Coronavirus | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Un cargamento con más de 500 mil dosis de la vacuna AstraZeneca arribó al país y Argentina superará los 59 millones de vacunas contra el SARS-CoV-2 recibidas desde el inicio del Plan Estratégico de Vacunación contra COVID-19 que impulsa el Gobierno nacional.

Este cargamento se suma a las 760.625 dosis de vacunas Sputnik V componente dos que fueron entregadas por el laboratorio Richmond entre jueves y viernes, a las partidas de 100.620 vacunas de Pfizer arribadas el miércoles y a las 200.000 de CanSino que llegaron el martes.

LRA 29 San Luis

En “Va sábado” hablamos con la doctora Graciela Sarmiento, referente del Plan Nacional Covid 19 en San Luis e integrante del Comité de Crisis análisis de la situación epidemiológica.

En la oportunidad nos habló de las alentadoras cifras de contagio del virus que disminuyó a 1,62%. “Es difícil hablar de números cuando detrás de esto hay seres humanos que se enfermaron y personas que perdieron seres queridos, pero podemos decir que estamos en la mejor situación después de hace mucho tiempo”.

Se refirió a los 30 casos registrados en la jornada de ayer viernes, y de la baja de los mismos en las últimas dos semanas, que oscilaron entre los 100 y 50. “Desde el 31 de agosto del año pasado que no registrábamos estos índices, indicó. Y desde el 25 de diciembre no teníamos un índice de positividad tan bajo_, agregó.

También se refirió a las nuevas variantes del Covid, Delta y Mu y de la necesidad de continuar con los operativos de vacunación y las medidas de cuidado.

LRA 27 Catamarca

“Somos testigos de esos momentos de ascenso, de descenso y ahora de un amesetamiento muy bajo de casos. Pasar de unos números que eran dolorosos a decir que persisten los días sin tener fallecidos nos hace tener otro tipo de convivencia. Son días que nos tienen que motivar a seguir cuidándonos como lo estamos haciendo, seguir redoblando ese compromiso de cuidarnos, porque es lo que nos va a proteger”, comentó Yanina Vázquez, medica cardióloga integrante del COE.

LRA 26 Resistencia

“Por fin llovió en gran parte de la provincia y eso nos permite sembrar, yo ya lo estoy haciendo. Hay que decir que la pandemia nos golpeó muy fuerte y nos enseñó a fortalecernos, a organizarnos, a tener todos los cuidados, y fundamentalmente nos fortaleció en la solidaridad y eso hace que nuestro sector tenga perspectivas interesantes en la producción”, indicó Raúl Galván, presidente de la Cooperativa Poriajhú.

LRA 8 Formosa

En el Galpón C del Paseo Costanero de la capital de Formosa comenzó a funcionar un vacunatorio fijo contra el COVID-19. Allí, todos los días de 8 a 12 y de 15 a 20 horas, se aplicará la primera dosis de las vacunas disponibles a personas mayores de 18 años que aún no fueron inmunizadas, según informó la doctora Claudia Ramírez, coordinadora del vacunatorio referido.

Economía | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

Cristian Berardi es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz – Sede Santa Fe y en “Nacionalmente” se refirió a las restricciones para exportar carne que provocaron un freno en la tendencia alcista de los cortes.

“En el índice Inflación de Supermercados veíamos que el rubro Carnicerías que venía creciendo entre subiendo entre 7 y 8 por ciento en mayo, para julio tuvo una crecida de un 4%, y en agosto tuvo un aumento del 0,3%, es decir, casi sin variación respecto a julio”, afirmó.

LRA 19 Puerto Iguazú

Con un total de 64 millones de dólares exportados, concentra el 73,3% del total de las ventas al exterior desde la región del NEA. En este punto, la foresto industria es uno de los motores principales de actividad.

El director de la consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, analizó los datos que brindó el INDEC. Sostuvo que Misiones es la séptima provincia con más exportaciones de origen agropecuario.

LT 14 Paraná

El Encuentro Regional de Destinos Sedes de Eventos del Litoral se realizará en Paraná los días 15 y 16 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones, donde participarán autoridades nacionales y relacionadas a la temática. Carlos Monti, presidente del Bureau de Paraná Congresos y Convenciones, destacó la importancia de esta actividad, la cual congregará a seis provincias del litoral y de otras regiones del país. “Para Paraná es una excelente noticia”, subrayó Monti.

LT 14 Paraná

Gonzalo Alvarez Maldonado, referente de la Federación Entrerriana de Cooperativas, indicó que “la situación es compleja” ante el cierre de las exportaciones de carnes que definió como medida el gobierno nacional. En este sentido, Álvarez Maldonado explicó que no se realizaron paros porque “no se quiere politizar un tema que es económico”, aunque no descartó que en los próximos días haya “movilizaciones, protestas o paros cortos de hacienda”.

LRA 10 USHUAIA E ISLAS MALVINAS

El secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra adelantó en Radio Nacional Ushuaia que “haremos el lanzamiento del destino a fines de septiembre en distintas ciudades del país como, CABA, Rosario, Misiones, Salta y Mendoza”.

Ferreyra contó que “cuando vayamos a Salta vamos a convocar a todas las Cámaras del NOA y cuando vayamos a Mendoza vamos a invitar a Cuyo. La idea es sumar operadores para darles herramientas para que puedan vender el verano en Ushuaia”.

LRA 26 Resistencia

Por fin llovió en gran parte de la provincia y eso nos permite sembrar, yo ya lo estoy haciendo. Hay que decir que la pandemia nos golpeó muy fuerte y nos enseñó a fortalecernos, a organizarnos, a tener todos los cuidados y fundamentalmente nos fortaleció en la solidaridad y eso hace que nuestro sector tenga perspectivas interesantes en la producción. De nosotros depende la alimentación de los pueblos y es con quienes debemos tener una alianza fuerte. La Soberanía Alimentaria es muy importante, con esta pandemia lo comprobamos y nos impulsa a continuar en defensa de la producción local”, indicó el presidente de la organización.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Cada 10 de septiembre se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de la Prevención del Suicidio con el objetivo de visibilizar y tomar conciencia sobre esta problemática. En tanto, la secretaria de Salud Mental y Adicciones, Judith Bogomolni, expresó que “el objetivo o sentido que tiene conmemorar un día así tiene que ver con crear conciencia de que se puede prevenir una problemática tan sensible como el suicidio. A nivel nacional e internacional nos convocamos porque es una temática que atraviesa al mundo”.

LRA 22 Jujuy

Un grupo de profesionales aportaron contenido y opinión en una reunión con la Comisión de Salud de la legislatura provincial referida a la importancia de regular la actividad. Isabelle Moreau, licenciada en Musicoterapia, quien estuvo presente en el encuentro, indicó que “entre los objetivos que cumpliría la adhesión a la ley está la visibilización de la profesión, hecho que evitaría el ejercicio ilegal de la misma exigiendo una formación de grado, entre otros ítems”.

LRA 27 Catamarca

“Se materializó en un encuentro, una serie de articulaciones que tuvieron lugar entre la Secretaría de Deporte y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en esta mesa de interclubes para la igualdad, para un deporte justo, seguro y libre de violencia de Género. Ahí resonó mucho esto de que entremos todas, todos y todes a la cancha y que podamos permanecer. También sobre cómo lograr esto y cómo lograr un deporte más igualitario y más justo”, expresó la licenciada Victoria Obregón, directora Nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad, sobre la capacitación Micaela Deporte.

LT 14 Paraná

Matías Martiarena, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), delegación Entre Ríos, se refirió a la lluvia caída sobre la provincia en los últimos días, tras una larga sequía en la región. “Ha sido beneficiosa”, señaló el productor, quien además mencionó que cayeron entre 100 milímetros y 120 milímetros en diferentes Departamentos de la provincia.

LT 14 Paraná

Cristian Gietz, director de Hidráulica de Entre Ríos, se refirió a la histórica bajante del río Paraná y al escaso repunte que tuvo en los últimos 15 días por una situación artificial y no natural, al liberarse agua de una de las represas de Brasil por un desperfecto que obligó a la apertura de las compuertas.

Gietz explicó que abarcando los dos años de sequía que se viven, se trata de “ciclos de la naturaleza que está agravado por los cambios climáticos”, y luego advirtió que estos eventos extremos se repetirían con mayor frecuencia.

Géneros | Volver al inicio

AREA DE GENEROS

A medio año de la desaparición del joven trans, encontraron ADN de en la casa de uno de los sospechosos.

Tehuel fue visto por última vez el 11 de marzo en la localidad bonaerense de San Vicente cuando salía a una entrevista de trabajo con Luis Alberto Ramos, uno de los sospechosos que está detenido junto a Oscar Alfredo Montes por “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”. Sin embargo la investigación aún no logra una pista contundente acerca de su destino.

El día de ayer familiares y abogados dieron una conferencia con el estado de situación de la causa, y exigieron “que haya un equipo de fiscales que se aboquen a la búsqueda”, a la vez que aseguraron que los dos hombres detenidos por el caso “saben qué fue lo que pasó”.

LRA 7 Córdoba

Néstor Simone y su hermano Horacio Palacios fueron detenidos la semana pasada, sospechados de ser autores de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y el homicidio de Yamila Cuello, quien desapareció de la casa de su abuela en barrio Coronel Olmedo, el 25 de octubre del 2009.

Simone y Palacios son indagados este viernes por el juez federal, Ricardo Bustos Fierro.

Según la hipótesis de la investigación encabezada por el fiscal, Enrique Senestrari, aquel día Simone habría buscado a Yamila para llevarla a su casa en Villa Boedo. Presume que, en una fiesta en la que estuvo también Palacios la habrían asesinado a golpes.

La querella, a cargo de la defensora oficial Mercedes Crespi -en representación del padre de Yamila, Nicolás Cuello- señaló que el paso del tiempo no ayuda en este tipo de investigaciones y recordó que tienen vedada la participación en la declaración de los imputados.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Facundo Canosa, compositor, arreglador, pianista, y patagónico, quien participará en el teclado de Dancing Mood en el homenaje a los Centenarios, dijo que “a nosotros nos tocó Astor Piazzolla. Lo llamaron a Hugo, que es el líder de la banda, y él eligió ´Adiós Nonino´. Me impactó el salón de la radio, nunca había ido a Radio Nacional a grabar, y espero que sea la primera de muchas”.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe dialogaron con Alejandra Darín, notable actriz y presidenta de la Asociación Argentina de Actores desde 2011.

Darín integra el elenco de A la izquierda del roble (Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543), homenaje a Mario Benedetti. Pronto estrenará Scalabrini Ortiz (Teatro Picadero), sobre el autor de El hombre que está solo y espera.

LRA 1 Buenos Aires

Jorge Dubatti y Juano Villafañe conversaron con el gran dramaturgo, director y actor argentino Arístides Vargas (Grupo Malayerba, Ecuador), quien presenta en Buenos Aires el espectáculo La puerta de oro (Pan y Arte, Boedo 880), con un elenco mendocino integrado por Guillermo Troncoso y Rubén González Mayo.

Vargas viene a instalarse en la Argentina y anuncia la futura reapertura de la Escuela Itinerante de Teatro de Latinoamericana y el Caribe (EITALC), fundada por Osvaldo Dragún.

Deportes | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Luego de participar en Tokio 2020, el cual fue su quinto Juego Olímpico, la nadadora Cecilia Biagioli se refirió a su futuro competitivo de cara a la competencia en Francia, diciendo que “dejo una puerta abierta para París 2024. Es muy difícil salir de esta vida, son más de 30 años y no es fácil alejarte de este entorno”.

LRA 1 Buenos Aires

Un gran delantero, muy buen aprovechador de chances en Vélez, el “turco” Omar Asad habló de su actualidad como entrenador, como fue preparándose para serlo y recordó grandes goles.

“Hay un bache en el 2014 y 2016 que no dirigí, ese fue mitad por decisión propia y mitad porque no dio el club que me mueva, por tema de objetivos”. “No es fácil con la familia porque sos un foráneo viajante del fútbol” destacó.

Expresó como llevó su retiro como jugador: “Mientras corría mi último año y medio de mi carrera en el cual yo tenía contrato con Vélez iba preparándome como entrenador, tal vez el duelo lo hice ahí”. “Cuando ya se dio que no podía llegar a jugar bien o en un porcentaje medio para la alta competencia empecé a trabajar en Vélez en la sexta división”.

LRA 1 Buenos Aires

El noveno máximo goleador histórico de River con 117, poseedor de un récord prácticamente imbatible y de una gran carrera futbolística, recordó los títulos que gano y contó grandes anécdotas en dialogo con Alejandro Apo

“La verdad es que es una alegría que a pesar de los años que han transcurrido mantenga el récord de goleador de la Copa Libertadores”. “No soy egoísta pero me gustaría seguir sumando un tiempo más” expresó.

Con relación a cómo estima los títulos que obtuvo a lo largo de su carrera expresó: “Quizás ahora el tiempo que transcurrió le das más importancia, a lo mejor cuando eras más joven no, además de que no todo era tan mediático como ahora”

Al respecto de los directores técnicos que tuvo destacó: “Siempre voy a decir que tuve la suerte de tener grandes maestros que no tenían ambición de dirigir división, si no de enseñar”.