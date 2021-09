Omar Asad: “Soy de buscar lo mejor para el jugador que tengo”

Un gran delantero, muy buen aprovechador de chances en Vélez, el “turco” Omar Asad habló de su actualidad como entrenador, como fue preparándose para serlo y recordó grandes goles.

https://www.podtrac.com/pts/redirect.mp3/www.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2021/09/todo-con-afecto-omar-asad.mp3

“Hay un bache en el 2014 y 2016 que no dirigí, ese fue mitad por decisión propia y mitad porque no dio el club que me mueva, por tema de objetivos”. “No es fácil con la familia porque sos un foráneo viajante del fútbol” destacó.

Expresó como llevó su retiro como jugador: “Mientras corría mi último año y medio de mi carrera en el cual yo tenía contrato con Vélez iba preparándome como entrenador, tal vez el duelo lo hice ahí”. “Cuando ya se dio que no podía llegar a jugar bien o en un porcentaje medio para la alta competencia empecé a trabajar en Vélez en la sexta división”

“Soy de buscar lo mejor para el jugador que tengo, no me siento en ese sentido como que trabajo en parte para lo que me gusta a mi, si no que me acomodo a lo que tengo” resaltó.

Además, recordó la importancia de su gol el 16 de octubre de 1995, frente a Ferro Carril Oeste, que según Bianchi “le dio el título a Vélez”, a través del cual se lesionó de bastante gravedad al chocar con el arquero Oscar Ferro.